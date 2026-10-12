КНСБ протестира във Варна за 10% по-високи заплати

КНСБ организира два протеста във Варна с искане за по-високи заплати в културния сектор и „Български пощи“. Синдикатът настоява възнагражденията да бъдат увеличени с минимум 10% през 2027 г., а необходимите средства да бъдат заложени в държавния бюджет, съобщи бТВ.
Първата протестна акция започва в 10:45 часа пред Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“. В нея ще участват служители от културни институции, включително работещи в Държавна опера – Варна.
В 12:30 часа протестът се пренася пред Централната поща във Варна. Към недоволството ще се присъединят служители на „Български пощи“, които настояват държавата да поеме конкретни финансови ангажименти за по-добро заплащане.
Според КНСБ доходите в културните институции и пощенските услуги изостават и за реалното им увеличение са необходими средства, предвидени предварително в бюджета за следващата година.
Протестните действия са насочени и към привличане на общественото внимание към условията на труд и възнагражденията на заетите в двата сектора. Синдикатът настоява бюджетът за 2027 г. да гарантира минимум 10% ръст на заплатите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Виждате - искат УЖ увеличение, а всъщност го рамкират да не бъде по вусоко от 10%!!!
Стадото блее доволно от "успеха", който всъщност е подигравка!!!
Защото всички заплати трябва да бъдат увеличени със 100%!!!
Коментиран от #4
07:25 12.10.2026
2 Някой
Да ниските заплати трябва да бъдат увеличени даже с 20%, но не и високите заплати на началниците и директора, те даже трябва да бъдат намалени с 30%.
07:58 12.10.2026
3 Всичко
08:04 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
До коментар #4 от "Някой":Благодаря, правилно уточнение!
08:13 12.10.2026
6 Красимир Петров
08:16 12.10.2026
7 Този
08:20 12.10.2026
8 Мнение
08:23 12.10.2026
9 Миналата година Агитираха за
08:26 12.10.2026
10 Миналата година Агитира
08:28 12.10.2026
11 То се протестира преди Злото
08:35 12.10.2026
12 С две думи
08:40 12.10.2026
13 безпартиен
09:07 12.10.2026
14 безпартиен
09:09 12.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Невяна
09:14 12.10.2026
17 Някой
09:16 12.10.2026
18 Пенка
09:19 12.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Милицай
09:22 12.10.2026