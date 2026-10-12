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КНСБ протестира във Варна за 10% по-високи заплати
  Тема: Икономика

КНСБ протестира във Варна за 10% по-високи заплати

12 Октомври, 2026 07:20 794 21

  • кнсб-
  • протест-
  • варна-
  • заплати-
  • български пощи

Служители от културата и „Български пощи“ се събират на две места в града. Искането е средствата да бъдат предвидени в бюджета за 2027 г

КНСБ протестира във Варна за 10% по-високи заплати - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

КНСБ организира два протеста във Варна с искане за по-високи заплати в културния сектор и „Български пощи“. Синдикатът настоява възнагражденията да бъдат увеличени с минимум 10% през 2027 г., а необходимите средства да бъдат заложени в държавния бюджет, съобщи бТВ.

Първата протестна акция започва в 10:45 часа пред Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“. В нея ще участват служители от културни институции, включително работещи в Държавна опера – Варна.

В 12:30 часа протестът се пренася пред Централната поща във Варна. Към недоволството ще се присъединят служители на „Български пощи“, които настояват държавата да поеме конкретни финансови ангажименти за по-добро заплащане.

Според КНСБ доходите в културните институции и пощенските услуги изостават и за реалното им увеличение са необходими средства, предвидени предварително в бюджета за следващата година.

Протестните действия са насочени и към привличане на общественото внимание към условията на труд и възнагражденията на заетите в двата сектора. Синдикатът настоява бюджетът за 2027 г. да гарантира минимум 10% ръст на заплатите.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    14 3 Отговор
    Как крепят властта тези мишоци...?!
    Виждате - искат УЖ увеличение, а всъщност го рамкират да не бъде по вусоко от 10%!!!
    Стадото блее доволно от "успеха", който всъщност е подигравка!!!
    Защото всички заплати трябва да бъдат увеличени със 100%!!!

    Коментиран от #4

    07:25 12.10.2026

  • 2 Някой

    11 0 Отговор
    КНСБ, кои заплати да бъдат увеличени с 10%, заплатата на пощальона или на началниците и на директора на пощите?

    Да ниските заплати трябва да бъдат увеличени даже с 20%, но не и високите заплати на началниците и директора, те даже трябва да бъдат намалени с 30%.

    07:58 12.10.2026

  • 3 Всичко

    2 3 Отговор
    е заради леврото !

    08:04 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Благодаря, правилно уточнение!

    08:13 12.10.2026

  • 6 Красимир Петров

    4 0 Отговор
    И отново индивидите на държавната хранилка ще протестират

    08:16 12.10.2026

  • 7 Този

    4 0 Отговор
    Да съкратят администрацията и жена му, която е в администрацията и ще има пари за увеличение.

    08:20 12.10.2026

  • 8 Мнение

    3 0 Отговор
    И да спреме яденето, пак не можем вече да се справяме. Остават сметките - ток, вода, отопление, чистачка, асансьор, телефон, превоз, лекарства... Мизерия отвсякъде ни натиска, но приближените до властта, мафията и олигарсите са си добре. Да му мисли народа.

    08:23 12.10.2026

  • 9 Миналата година Агитираха за

    4 0 Отговор
    Проклетото евро а пък сега видиш ли Протестира. Интересна работа са КНСБ и българите. Когато хората със здравия разум бяхме против еврото всички бяха против здравия разум а сега протести. Ми да протестира. Лева го няма. Нали това искахте.

    08:26 12.10.2026

  • 10 Миналата година Агитира

    3 0 Отговор
    Сега нека Протестира.

    08:28 12.10.2026

  • 11 То се протестира преди Злото

    4 0 Отговор
    А не след него. Ние бяхме против еврото но вие не ни послушахте. Сега е късно да протестирате. Увеличението на заплатите ще доведе до още по голяма инфлация и до дългова спирала. Протестирайте срещу въвеждането на тъпото вероучение преди да да го въвели а не след като го въведат и тръгне ислямизацията. Протестирайте срещу цифровото евро преди въвеждането му а не след това.

    08:35 12.10.2026

  • 12 С две думи

    4 0 Отговор
    Спасявайте се по единично. Културата и пощите са оправени.

    08:40 12.10.2026

  • 13 безпартиен

    0 0 Отговор
    Защо за ЗАПЛАТИ протестират само и единствено тези които ги получават от ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТИ?Ако не им харесват заплатите, ЗАЩО не си потърсят работа в ЧАСТНИЯ СЕКТОР?Каква е разликата между времето преди и след 10.11.1989? Разликата е че преди заплатите се определяха от ЦК на БКП а сега от децата и внуците на предишните!

    09:07 12.10.2026

  • 14 безпартиен

    1 0 Отговор
    Тайна ли е заплатата на този?

    09:09 12.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Невяна

    1 0 Отговор
    От друга страна в сектор култура работните места се прадават от майка на дъщеря.И по библиотеките,и операта,театъра.В пощите е същото.Щатовете са едва ли не наследствени.Никой не мърда от бюрото си.Колко часа е работния им ден?Един пощальон по осем часа на ден ли кръстосва улиците?Че той ако го прави заплатата само за обувки няма да му стигат.Тези които са на гише са там защото няма как,но пък не са в производството,нали?Затова повтарям,че груба грешка беше безумното увеличение на заплатите на МВР.Бюджета издържа цяла армия.Полуграмотен полицай взема три пъти по-висока заплата от учителка и преподавател.Това го няма никъде,в никое общество.Проверете.

    09:14 12.10.2026

  • 17 Някой

    1 0 Отговор
    Щом цените ни са като средноевропейските, то и заплатите ни трябва да са европейски. Ние сами сме си виновни, получаваме това/Станишев, Борисов, Радев/, за което сме гласували. Получаваме каквото заслужаваме.

    09:16 12.10.2026

  • 18 Пенка

    0 0 Отговор
    Само да питам.След като продадоха сградата на пощата във Варна на Марешки,днес колко наем му плащат?Как стоят там нещата?И защо изобщо беше нужно да си продават сградата което граничи с безумие?Дори е чудно как не са я направили казино,хотел,червени фенири от пред.

    09:19 12.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Милицай

    0 0 Отговор
    За нас + 70 % 🥳

    09:22 12.10.2026

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