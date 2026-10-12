КНСБ протестира във Варна за 10% по-високи заплати

КНСБ организира два протеста във Варна с искане за по-високи заплати в културния сектор и „Български пощи“. Синдикатът настоява възнагражденията да бъдат увеличени с минимум 10% през 2027 г., а необходимите средства да бъдат заложени в държавния бюджет, съобщи бТВ.

Първата протестна акция започва в 10:45 часа пред Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“. В нея ще участват служители от културни институции, включително работещи в Държавна опера – Варна.

В 12:30 часа протестът се пренася пред Централната поща във Варна. Към недоволството ще се присъединят служители на „Български пощи“, които настояват държавата да поеме конкретни финансови ангажименти за по-добро заплащане.

Според КНСБ доходите в културните институции и пощенските услуги изостават и за реалното им увеличение са необходими средства, предвидени предварително в бюджета за следващата година.

Протестните действия са насочени и към привличане на общественото внимание към условията на труд и възнагражденията на заетите в двата сектора. Синдикатът настоява бюджетът за 2027 г. да гарантира минимум 10% ръст на заплатите.