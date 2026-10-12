Делян Пеевски сезира прокуратурата заради Демерджиев

Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради изказванията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за възможна връзка между бомбените заплахи в страната и информацията за полетите на лидера на ДПС.
Повод за реакцията му стана интервюто на Демерджиев в предаването „120 минути“ по bTV. Министърът заяви, че забелязва „изключително неприятна закономерност“ при сигналите за взривни устройства. По думите му те се появяват в точно определени моменти, когато общественото внимание е привлечено от важни теми.
Демерджиев припомни, че на 2 юли е бил изслушан в Народното събрание за полетите на Пеевски. Според представената от него хронология броят на заплахите е нараснал на 3, 7 и 8 юли. Министърът не е заявил, че лидерът на ДПС стои зад заплахите, а е говорил за съвпадение във времето между публичните му изяви и последвалите сигнали.
В отговор Пеевски отхвърли твърденията за такава връзка. Той посочи, че полетите са платени от него и семейството му, и определи като „крайно несъстоятелна, абсурдна и дори комична“ линията, която според него Демерджиев развива.„Демерджиев започна да се заиграва със страховете и тревогите на хората“, заяви Пеевски.
Лидерът на ДПС обвини министъра, че използва служебната си позиция, вместо да постави на преден план сигурността и спокойствието на гражданите. Той заяви, че ако ставаше дума само за спор около полетите, нямаше да му отделя внимание, но според него е била премината граница на допустимото.
Пеевски допълни, че сезира прокуратурата за проверка на твърденията на Демерджиев. От прокуратурата няма съобщение за резултат от такава проверка.
Темата за бомбените заплахи се развива от юни, когато според данни, представени от Демерджиев, са започнали стотици анонимни електронни писма до съдилища, университети, детски градини, пристанища и други обекти. Разследването на произхода им продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Йода
Коментиран от #17
08:32 12.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Емил
08:33 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Докато
Коментиран от #7
08:37 12.10.2026
6 Пущиня(к)
08:38 12.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Иван
08:39 12.10.2026
9 Един
08:39 12.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 виктория
08:40 12.10.2026
12 Съда е за това
08:41 12.10.2026
13 НАГЛОСТА СВИНСКА
08:43 12.10.2026
14 Съда е за това
08:44 12.10.2026
15 Тик-Ток
08:44 12.10.2026
16 ЗАЩО
08:52 12.10.2026
17 Моряка
До коментар #1 от "Йода":Тази увиснала сланина няма да привлече нито един касап за Коледа.
08:53 12.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ще го осъдят Демерджиев
Коментиран от #22
08:58 12.10.2026
20 ФАКТ
08:59 12.10.2026
21 Весела Коледа
09:03 12.10.2026
22 Главното Дъ
До коментар #19 от "Ще го осъдят Демерджиев":Защото депутатите и служителите в прокуратурата (както и жужетата) имат имунитет, а министърът на МВР в следващите няколко години, няма. Така ли ще го осъдят. Я помисли пак.
09:06 12.10.2026
23 Фейк - либераст
09:15 12.10.2026
24 ФАКТ
09:25 12.10.2026