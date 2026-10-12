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Делян Пеевски сезира прокуратурата заради Демерджиев

Делян Пеевски сезира прокуратурата заради Демерджиев

12 Октомври, 2026 08:29 1 052 24

  • делян пеевски-
  • иван демерджиев-
  • бомбени заплахи-
  • прокуратура-
  • полети

Лидерът на ДПС отхвърли намека за връзка между полетите му и бомбените заплахи срещу обществени сгради

Делян Пеевски сезира прокуратурата заради Демерджиев - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Делян Пеевски обяви, че сезира прокуратурата заради изказванията на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за възможна връзка между бомбените заплахи в страната и информацията за полетите на лидера на ДПС.

Повод за реакцията му стана интервюто на Демерджиев в предаването „120 минути“ по bTV. Министърът заяви, че забелязва „изключително неприятна закономерност“ при сигналите за взривни устройства. По думите му те се появяват в точно определени моменти, когато общественото внимание е привлечено от важни теми.

Демерджиев припомни, че на 2 юли е бил изслушан в Народното събрание за полетите на Пеевски. Според представената от него хронология броят на заплахите е нараснал на 3, 7 и 8 юли. Министърът не е заявил, че лидерът на ДПС стои зад заплахите, а е говорил за съвпадение във времето между публичните му изяви и последвалите сигнали.

В отговор Пеевски отхвърли твърденията за такава връзка. Той посочи, че полетите са платени от него и семейството му, и определи като „крайно несъстоятелна, абсурдна и дори комична“ линията, която според него Демерджиев развива.

„Демерджиев започна да се заиграва със страховете и тревогите на хората“, заяви Пеевски.

Лидерът на ДПС обвини министъра, че използва служебната си позиция, вместо да постави на преден план сигурността и спокойствието на гражданите. Той заяви, че ако ставаше дума само за спор около полетите, нямаше да му отделя внимание, но според него е била премината граница на допустимото.

Пеевски допълни, че сезира прокуратурата за проверка на твърденията на Демерджиев. От прокуратурата няма съобщение за резултат от такава проверка.

Темата за бомбените заплахи се развива от юни, когато според данни, представени от Демерджиев, са започнали стотици анонимни електронни писма до съдилища, университети, детски градини, пристанища и други обекти. Разследването на произхода им продължава.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Йода

    29 1 Отговор
    Коледа наближава.

    Коментиран от #17

    08:32 12.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Емил

    29 1 Отговор
    Ами защо да не я сезира човекът тя си е негова!!!

    08:33 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Докато

    7 13 Отговор
    има телета, ще има и касапи. Защото министъра не може да докаже нищо.

    Коментиран от #7

    08:37 12.10.2026

  • 6 Пущиня(к)

    22 0 Отговор
    Тоо що още е жив? Или поне у панделата да беше?

    08:38 12.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    24 1 Отговор
    Прасчо е притеснен

    08:39 12.10.2026

  • 9 Един

    22 1 Отговор
    Свинщини.

    08:39 12.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 виктория

    16 1 Отговор
    мръсен домус!

    08:40 12.10.2026

  • 12 Съда е за това

    7 0 Отговор
    Да се съдят. Няма лошо даже е хубаво и БВП даже така се създава

    08:41 12.10.2026

  • 13 НАГЛОСТА СВИНСКА

    15 2 Отговор
    НЯМА ГРАНИЦИ БРАВО НА СВИНСКАТА НАГЛОС ДА ЖИВЕ Е ШИШИ.

    08:43 12.10.2026

  • 14 Съда е за това

    4 9 Отговор
    Ама какво стана уж с реалната бомба в пощата да питам? А? Пак ли Пеевски е бил терориста ?

    08:44 12.10.2026

  • 15 Тик-Ток

    13 1 Отговор
    Трябва спешно да се свали демокрацията в България,откакто имаме демокрация 50% от времето на политиците отива за караници ,40% за кражби и 10% ако остане време за грижа за раята ,а държавата тъне в разруха и корупция

    08:44 12.10.2026

  • 16 ЗАЩО

    17 1 Отговор
    Този бивш "шеф на ДАНС" , защо не го канят по телевизиите, като много други "бивши", висящи по студията от сутрин до вечер, че да си изрази способностите да говори ???!!!

    08:52 12.10.2026

  • 17 Моряка

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "Йода":

    Тази увиснала сланина няма да привлече нито един касап за Коледа.

    08:53 12.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ще го осъдят Демерджиев

    1 8 Отговор
    И има за какво

    Коментиран от #22

    08:58 12.10.2026

  • 20 ФАКТ

    11 1 Отговор
    И КАКВО КАТО СЕЗИРАШ ПРОКУРАТУРАТА? НИМА ТЯ ЩЕ ЗАЧЕРКНЕ МАЛТИЙСКИТЕ ДОКУМЕНТИ ЛИ? ФАКТА СИ Е ФАКТ - ОТ МАЛТА ДОКУМЕНТИТЕ СА ЗА НАД 5 МИЛИОНА ЕВРО СРЕЩУ ТЕБ, А ТВОИТЕ ДУМИ ПРЕД ДОКУМЕНТИТЕ СА НИЩО, ДОРИ И ГОСПОД ДА СЕЗИРАШ!

    08:59 12.10.2026

  • 21 Весела Коледа

    3 0 Отговор
    Всичките прасета - на мезета.

    09:03 12.10.2026

  • 22 Главното Дъ

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ще го осъдят Демерджиев":

    Защото депутатите и служителите в прокуратурата (както и жужетата) имат имунитет, а министърът на МВР в следващите няколко години, няма. Така ли ще го осъдят. Я помисли пак.

    09:06 12.10.2026

  • 23 Фейк - либераст

    1 0 Отговор
    Мъдрите мъже имат бръчки по челото. А този има дупка на челото и няколко резки на врата, но те са от добра храна!

    09:15 12.10.2026

  • 24 ФАКТ

    2 0 Отговор
    ПИТАМ СЕ, ТОЗИ НЕГРА..МОТ..НИК СЪС ЗАВЪРШЕНО 119 СУ, СЪС СРЕДЕН УСПЕХ НЕ СИ ЛИ ДАВА СМЕТКА, ЧЕ ЗАПЛАШВАНИЯТА СА ОТ ТЕЛЕФОНИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ И В МОМЕНТА, В КОЙТО ДЕРМЕНДЖИЕВ ПОИСКА СЪДЕЙСТВИЕ ОТ СТРАНИТЕ, ОТ КОИТО СА ПОВИКВАНИЯТА, МОМЕНТАЛНО ЩЕ БЪДЕ ОСВЕТЕНО ВСИЧКО? ТОЗИ КОГО ПЛАШИ С ПРОКУРАТУРАТА, ГАРГИТЕ ЛИ?

    09:25 12.10.2026

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