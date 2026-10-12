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Шкварек: България трябва да защитава интереса си, независимо дали натискът идва от Русия, САЩ или друга държава

Шкварек: България трябва да защитава интереса си, независимо дали натискът идва от Русия, САЩ или друга държава

12 Октомври, 2026 10:10 739 11

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Проф. Марин Русев също смята, че страната ни трябва да демонстрира по-категорична позиция, но предупреди срещу резките промени във външнополитическия курс. „Когато една държава се държи твърдо, праволинейно, с отчитане на националния интерес, имаме много по-добри шансове“, посочи той.

Шкварек: България трябва да защитава интереса си, независимо дали натискът идва от Русия, САЩ или друга държава - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Споразумението между Доналд Тръмп и Владимир Путин за внос на руски дизел в САЩ предизвика остри реакции отвъд Океана и повдигна въпроси за бъдещето на отношенията между Вашингтон, Москва и Европа. В ефира на „Здравей, България“ геополитическият анализатор проф. Марин Русев и политическият анализатор Кристиян Шкварек коментираха последиците от решението, слабостите на Европа и необходимостта България да отстоява по-категорично националните си интереси.
Според проф. Русев зад икономическите мотиви на американския президент се крият далеч по-сериозни политически последици. „Става въпрос за двойно дъно. На повърхността излиза нещо, което има своята икономическа мотивация, но всъщност поражда много тежки политически последици“, заяви той. По думите му действията на Тръмп могат да бъдат разглеждани като „предателство към ценностната система на Запада“.
Кристиян Шкварек изрази различна позиция. Според него светът окончателно се разделя с представата, че международните отношения се определят преди всичко от общи ценности и правила. „На света ще има световни блокове и световни сили, които се разбират и си гледат интереса. Единственото, което има значение за нас, е дали ние сме силни“, посочи той. Анализаторът предупреди, че в новата геополитическа реалност „силният ще прави каквото може, а слабият ще търпи каквото трябва“.

Двамата коментираха и политическите рискове за Тръмп преди междинните избори в САЩ. Според Шкварек президентът се опитва да възстанови подкрепата на републиканските избиратели, след като не е изпълнил ключови свои обещания за миграцията, цените и избягването на нови войни. Проф. Русев определи действията му като пример за краткосрочна политика, подчинена на моментните обстоятелства, вместо на дългосрочна стратегия.

Шкварек разкритикува зависимостта на Европа от руските енергийни ресурси и недостатъчния капацитет за производство на въоръжение. Според него европейските политики за декарбонизация допълнително затрудняват индустрията. Русев призна част от проблемите, но подчерта, че екологичните съображения не бива да бъдат пренебрегвани и че демократичният модел предполага по-сложен процес на вземане на решения.
По темата за България двамата анализатори се обединиха около необходимостта страната да отстоява по-ясно позициите си, включително при съмнения за руска намеса в инциденти, засягащи националната сигурност.

„Изглеждаш слаб, когато не си способен във всеки един момент да защитиш интереса си“, заяви Шкварек. Според него България трябва да бъде готова да реагира независимо дали натискът идва от Русия, САЩ или друга държава.

Проф. Русев също смята, че страната ни трябва да демонстрира по-категорична позиция, но предупреди срещу резките промени във външнополитическия курс. „Когато една държава се държи твърдо, праволинейно, с отчитане на националния интерес, имаме много по-добри шансове“, посочи той.

Двамата засегнаха и историческата склонност на България да се съобразява с големите сили. Според Шкварек страната трябва да преодолее страха да защитава интересите си, докато Русев призова за по-ясно разграничаване между политиката на Владимир Путин и руското общество като цяло.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Факти

    2 1 Отговор
    Шкварек: България трябва да защитава интереса си, независимо дали натискът идва от Русия, САЩ или ЕССР

    10:13 12.10.2026

  • 2 Красимир Петров

    2 1 Отговор
    Право е моето момче

    10:15 12.10.2026

  • 3 Мда

    3 3 Отговор
    Този проф. Марин Русев има докторантура в Санкт Петербургския държавен университет, странно. Интересно как хората си изкривяват възгледите и почват да боготворят "европейските ценности". За едни пари стата дума де...

    10:17 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факти

    2 3 Отговор
    И разваленият часовник е точен два пъти дневно. За нещастие Крадев обслужва и двамата агресори Путин и Тръмп.

    10:19 12.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Право, куме, та в очи

    5 0 Отговор
    Роберт Фицо: САЩ ще получават евтино руско гориво, а Европа ще плаща по 3 евро за литър

    .. оказа се, че русофобията е само за глупаците..

    10:28 12.10.2026

  • 8 пресолена

    0 1 Отговор
    проблемите ще се проявят още след скорошните избори в сащ. малко или много ще се променят решенията им. а след президентските избори ще е коренна промяната ...

    10:40 12.10.2026

  • 9 Пръц

    0 0 Отговор
    Нелепи "анализатори"..

    10:43 12.10.2026

  • 10 Приказки, Шкварек

    0 1 Отговор
    България трябва да защитава интересите си преди всичко от собствените си продажници. Как беше? "Казаха "ДА" преди да им поискаме, каквото и да е"! Позорът е, че за българите нямаме държавни интереси, а само лични такива, които се свеждат до чинията и пунгията! Всичко продават, всичко предават! Малко ли е да продадеш цяла държава?!

    10:47 12.10.2026

  • 11 4 години руски лъжи

    0 1 Отговор
    Шкварек на пирони ли седеше.Нещо са в паника на Путин троловете.Тази сделка с дизела ще събори всички партии, говорещи срещу Зеленски.
    Идва ефекта ОРБАН.
    А наглостта и лъжите на троловете му, че руския петрол е евтин.
    Индия се отказа от Уралс, защото моеннопрестъпника Путин дигна цената над Бренд.
    Ами Сърбия с евтиния руски.Ами Лукойл в момента с българоруското ръководство.

    10:54 12.10.2026

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