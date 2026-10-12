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Електрохолд осигури 6.5 млн. евро за развитие на електроразпределителната мрежа в област Ловеч през 2026 г.

Електрохолд осигури 6.5 млн. евро за развитие на електроразпределителната мрежа в област Ловеч през 2026 г.

12 Октомври, 2026 10:42, обновена 12 Октомври, 2026 10:45 883

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На работна среща бяха представени изпълнените проекти и инвестициите, насочени към повишаване надеждността на електрозахранването в региона

Електрохолд осигури 6.5 млн. евро за развитие на електроразпределителната мрежа в област Ловеч през 2026 г. - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обновяването на критичната енергийна инфраструктура, автоматизацията на мрежата и подготовката на съоръженията за прехода към екологично отопление бяха водещите теми на работна среща на ръководството на групата Електрохолд със заместник областния управител на област Ловеч Диляна Пиронкова и кметове на общини от областта. По време на разговорите бяха представени изпълнените проекти и инвестициите, насочени към повишаване надеждността на електрозахранването в региона.

„До края на тази година в развитието на електроразпределителната мрежа на територията на област Ловеч ЕРМ Запад ще вложи 6.5 млн. евро, което е увеличение с близо 1.2 млн. евро в сравнение с 2025 г.“, каза по време на срещата инж. Радослав Цветков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад, и уточни, че над половината от средствата за тази година – 3 950 000 евро, са насочени към модернизация и дигитализация на съоръжения средно напрежение.

Електроразпределителното дружество изпълнява мащабна програма за автоматизация, включваща монтаж на 65 телеуправляеми товарови прекъсвачи на 22 електропровода 20 kV, което гарантира много по-бързо локализиране и отстраняване на аварии по електропроводните линии. В ход е изграждането на нов трафопост в гр. Ловеч, подмяна на кабел средно напрежение в гр. Троян, както и внедряването на модерни капсулирани трансформатори с минимални загуби. За осигуряване на сервитутните зони и превенция от последствията от лоши метеорологични условия са отделени 451 000 евро за просеки по електропроводи средно напрежение.

Над два пъти са повишени инвестициите в мрежа ниско напрежение на територията на областта, като за 2026 г. те достигат 973 000 евро. Средствата са разпределени за пълна реконструкция на мрежите в градовете Априлци, Тетевен, Ловеч и Луковит, както и селата Орешак, Йоглав, Брестово, Галата, Черни Осъм, Горно Трапе, Горно Павликене, Белиш, Славяни, Борима, Горан, Старо село и Лесидрен.

Допълнително 590 000 евро се влагат в изнасяне на електромерни табла за повишаване сигурността на електрозахранване и възможностите за контрол на потреблението в градовете Ябланица и Угърчин, както и в селата Соколово, Пресяка, Гложене, Черни Вит, Кирчево, Дъбравата, Терзийско, Ломец, Скандало, Патрешко, Карлуково и Пещерна. Близо 900 000 евро са подсигурени за присъединяване на нови потребители и ВЕИ производители към мрежата.

ЕРМ Запад призова местните власти към активен обмен на информация за общинските програми за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Навременната координация при масовата подмяна на печки на твърдо гориво с термопомпи, климатици и фотоволтаици е от ключово значение за предварителното техническо обезпечаване на капацитета на мрежата по квартали и населени места.

Електрохолд поддържа открит и активен диалог с местните власти като важна част от усилията за устойчиво развитие на мрежата и подобряване на услугите за клиентите. Срещата в Ловеч е част от поредица работни срещи с представители на местните власти в Западна България, на които се обсъждат инвестиционните намерения и възможностите за сътрудничество.


Ловеч / България
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