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Карадимов: До края на годината броят на образуваните от КЗК производства по обществени поръчки ще достигне 1 200

Карадимов: До края на годината броят на образуваните от КЗК производства по обществени поръчки ще достигне 1 200

12 Октомври, 2026 15:55 518 15

  • росен карадимов-
  • кзк

Сред проблемите, на които Комисията обръща внимание, е забавянето на процедури вследствие на обжалвания

Карадимов: До края на годината броят на образуваните от КЗК производства по обществени поръчки ще достигне 1 200 - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Към 10 октомври 2026 г. в Комисията за защита на конкуренцията са постъпили 1046 жалби по Закона за обществените поръчки, по които са образувани 905 производства. При запазване на досегашния темп до края на годината се очакват около 1350 жалби и около 1170 образувани производства. Комисията дава приоритет на разглеждането на жалбите по обществени поръчки на общините, а борбата с тръжните манипулации е сред основните ѝ приоритети. Това заяви председателят на Комисията за защита на конкуренцията доц. Росен Карадимов на Годишната среща на местните власти. Той участва в дискусионния панел „Качеството на инвестиционния процес като базово условие за качеството на живот – споделена отговорност между държава, общини и бизнес“. Събитието се организира от Националното сдружение на общините в Република България.

„Над четири пети от разглежданите производства са свързани с обществени поръчки, възлагани от общини. С приоритет се разглеждат поръчките с европейско финансиране, чието забавяне може да засегне реализацията на важни проекти за водоснабдяване, благоустройство и инфраструктура“, заяви Карадимов. По думите му КЗК упражнява контрол за законосъобразност на процедурите за възлагане на обществени поръчки, като не се произнася по тяхната целесъобразност или по качеството на предложенията извън предвидените от закона правомощия, информира БГНЕС.

Сред проблемите, на които Комисията обръща внимание, е забавянето на процедури вследствие на обжалвания. КЗК наблюдава случаи, при които едни и същи дружества подават жалби по широк кръг обществени поръчки в различни сектори, и проверява съмненията за евентуална злоупотреба с правото на обжалване.

При наличие на данни за нарушения Комисията може да сезира компетентните органи, включително Икономическа полиция и прокуратурата, за проверка на евентуални връзки между участниците и обстоятелствата около обжалванията.

Доц. Карадимов посочи още, че като инструмент за ускоряване на процедурите законът предвижда възможност за допускане на предварително изпълнение при определени условия. Искането се разглежда преди жалбата по същество и трябва да бъде мотивирано и подкрепено с доказателства за наличието на законовите предпоставки.

„Допускането на предварително изпълнение позволява на възложителя да продължи процедурата и при съответните условия да сключи договор, преди спорът по същество да е окончателно решен. При допуснато предварително изпълнение законът предвижда санкция от 5% от стойността на сключения договор, ако решението на възложителя е постановено в нарушение на закона и това е засегнало възможността на жалбоподателя да участва в процедурата или да бъде определен за изпълнител“, коментира председателят на Комисията за защита на конкуренцията.

Доц. Карадимов подчерта, че в тази връзка се поставя въпросът за обсъждане на възможни законодателни промени, включително по отношение на санкционния режим и таксите за обжалване, така че да се ограничи възможността процедурите да бъдат забавяни без достатъчно основания, без да се накърнява законовото право на защита.

Карадимов коментира и т.нар. тръжни манипулации, които представляват форма на забранено картелно споразумение. „Разследването на картели при обществени поръчки е сред приоритетите на КЗК предвид значителния публичен ресурс, който се разходва чрез тези процедури. Подобни практики ограничават конкуренцията и могат да лишат възложителите от възможността да изберат най-доброто предложение при реални конкурентни условия“, заяви председателят.

По думите му за седем месеца Комисията за защита на конкуренцията е образувала осем производства за тръжни манипулации, като седем от тях се очаква да бъдат приключени до края на годината. При установяване на нарушения законът предвижда санкции, чийто размер се определя за всеки случай поотделно.

Комисията обръща внимание и на възможностите, предвидени в Закона за обществените поръчки, за отстраняване на участници, за които има влязъл в сила акт на КЗК за участие в тръжна манипулация.

„За да се гарантира по-ефективното прилагане на закона, КЗК е предложила законодателна промяна, с която отстраняването на такива участници да бъде задължително, независимо дали съответното основание е изрично посочено в документацията. Предвижда се да се запази възможността за преценка на мерките, с които участникът доказва своята надеждност, когато законът допуска това“, каза още председателят.

Той заяви, че Комисията работи и за повишаване на капацитета на възложителите да разпознават потенциални признаци на координирано поведение между участниците. „Комисията е изработила Насоки, които съдържат индикатори за възможни тръжни манипулации и следва да подпомагат възложителите при анализа на получените оферти и своевременното подаване на сигнали при съмнения за картел“, подчерта доц. Карадимов. Целта е чрез по-ефективен контрол, по-добра координация между институциите и активното участие на възложителите да се ограничат практиките, които увреждат конкуренцията и възпрепятстват ефективното разходване на публични средства.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ББПП

    3 0 Отговор
    Караджов трябва да троши камъни, а ни да се прави на доцент и да обгражда Шиши

    15:58 12.10.2026

  • 2 ББПП

    1 0 Отговор
    Карадимов

    Коментиран от #6

    15:58 12.10.2026

  • 3 надарена кака

    1 0 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    15:59 12.10.2026

  • 4 Вашето мнение

    7 0 Отговор
    Бившият първи в комсомола, сега гербава подлога не може да свърши нищо. Ако ще и 10 000 000 дела да образува

    16:00 12.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тоя

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "ББПП":

    е един комсомолец !

    16:00 12.10.2026

  • 7 Доценти или менти

    4 0 Отговор
    Не щеменийдоценти и темподобнименти.
    И какво като сте си отчели числата,нещо да се е променило?

    16:03 12.10.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    АЗ КАТО БИВШ КОМСОМОЛЕЦ
    НЕ ВЯРВАМ НА ДРУГАРЯ РОДЕН КАРА-ДИМОВ
    СЕКРЕТАР НА ЦК НА ДКМС
    ....
    ОСОБЕНО СЛЕД КАТО РАЗБРАХ ЧЕ СИ Е КУПИЛ ДВА АПАРТАМЕНТА В МОНАКО ЗА 500 000 ЕВРО
    ... СЛЕД КАТО Е БИЛ В БОРДА
    НА " АВТОМАГИСТРАЛА ТРАКИЯ":)
    .....
    А СЛЕД ТОВА Е БИЛ ПРЕЗИДРНТ НА ББР ТОЧНО КОГАТО БАНКАТА ОТПУСКА ЗАЕМ
    НА РУМЕН ГАЙТАНСКИ ВЪЛКА

    16:10 12.10.2026

  • 9 Горски

    2 1 Отговор
    При див капитализъм, какво са виновни веригите? Премахва се капитализма и се оправят и веригите. За пред народа, а всъщност са взели такса "спокойствие" от "веригите". Реално за потребителите няма да има никаква полза. Например защо не глобяват за обявена намалена цена на щанд, а на касата си я плащаш на "редовна" - това е една от най - честите им измами. Ма какво са тия дребни стотинки за чуждите вериги бре?! Я удари по един милион на всяка, та да се опраят нещата! Ако не им уйдисва - аре чао!

    16:11 12.10.2026

  • 10 Червен мазник

    5 0 Отговор
    и нагаждач .

    16:17 12.10.2026

  • 11 Мутрата го издава много

    4 0 Отговор
    Направо жив алкохолик. Какво ли ще изработи тая оцедарка...

    16:27 12.10.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    АЗ СЪМ ГИ БЛЪСНАЛ НАПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА
    .....
    ЗА ДА НЕ ГИ ИЗПЕРАТ РАЗНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЖУДЖЕТА
    .....
    ТОПЕТЕ ГИ ЗА ВСИЧКИ ЕВРОПАРИ ДИРЕКТНО ТАМ .. 3 ПРОКУРАТУРА В БРЮКСЕЛ ПРОВЕРЯВАТ ВСЯКО РЕШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ :)

    16:31 12.10.2026

  • 13 бебона

    0 0 Отговор
    Все тая....

    16:32 12.10.2026

  • 14 Гост

    0 0 Отговор
    Къде ги бе....?! Къде ги тия производства, г-н депесар

    16:35 12.10.2026

  • 15 Родина

    0 0 Отговор
    А , Мавродиев го върнаха и го скриха .
    Защо ? Никой не пита къде са парите .

    16:37 12.10.2026

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