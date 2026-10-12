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Обзор: Без консенсус за новата минимална заплата до 672,80 евро

Обзор: Без консенсус за новата минимална заплата до 672,80 евро

12 Октомври, 2026 21:37 1 357 4

  • минимална заплата-
  • тристранен съвет-
  • кт подкрепа-
  • кнсб-
  • работодатели

Синдикатите и работодателите се разминаха за начина на изчисление. КТ „Подкрепа“ предупреди за загуба от 20 евро месечно за най-нископлатените

Обзор: Без консенсус за новата минимална заплата до 672,80 евро - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният съвет за тристранно сътрудничество приключи без консенсус обсъждането на новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Правителството, синдикатите и работодателите разгледаха промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, чрез които се въвежда формулата.

Според проекта минималната заплата вече ще се определя в диапазон. Долната граница ще бъде настоящият размер от около 620 евро, а горната е изчислена на 672,80 евро. Окончателната сума за следващата година ще бъде определена от Министерския съвет.

Промяната идва, след като парламентът гласува минималното възнаграждение да не бъде автоматично половината от средната заплата, както беше досега. Новата формула включва четири показателя – покупателната способност, медианните брутни заплати, темпа на растеж на заплатите и производителността на труда.

КТ „Подкрепа“ вижда загуба от 20 евро месечно

КТ „Подкрепа“ не подкрепи предложените правила. Според главния икономист на синдиката Атанас Кацарчев формулата не съответства на Кодекса на труда и ще намали размера на минималното възнаграждение.

„По тази формула, която се предлага, имаме ощетяване на минималната работна заплата с поне 20 евро на месец, което прави 480 евро на година“, заяви Атанас Кацарчев.

КНСБ подкрепя четирите критерия, но настоява за 2027 г. да се използва старият начин на изчисление. По този вариант минималната заплата би достигнала 692 евро. Президентът на КНСБ Пламен Димитров заяви, че настоящите показатели осигуряват баланс между социалните и икономическите параметри и че механизмът движи възнаграждението нагоре.

Работодателите подкрепиха формулата. Заместник-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева посочи, че целта е да се създаде механизъм, който отчита едновременно нуждите на работещите и възможностите на икономиката.

Работещи настояват за поне 1200 евро

За хората, които получават минимална заплата, предвиденото увеличение остава недостатъчно. Павел Божев от Русе, който работи като озеленител, заяви, че сегашните му доходи стигат основно за битови сметки и джобни за децата.

„Няма за прехрана и за дрехи, и за всичко останало. Много е трудно“, каза Божев. По думите му минималната заплата трябва да бъде поне 1200 евро.

Машинният оператор Петя също посочи 1200 евро като приемлив размер. Тя разказа, че работниците често прекарват по 12 часа на работа, а разходите за отопление допълнително натоварват семейните бюджети.

Предвижда се определянето на минималната заплата да се извършва на два етапа, като окончателната яснота за размера ще трябва да бъде постигната до 15 август на предходната година. Механизмът ще бъде оценяван на всеки три години. Следващата седмица тристранният съвет ще обсъди предложените данъчни промени, а проектът на бюджета за следващата година се очаква до края на октомври.

Източници: bntnews.bg, mlsp.government.bg, bnrnews.bg


София / България
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  • 1 Някой си

    6 1 Отговор
    На ви КРадев!

    21:41 12.10.2026

  • 2 ⚒️⚒️⚒️

    6 1 Отговор
    Да назначат Радев и жена му на минимална да ги видим дали ще си купуват скъпи тоалетчета.

    21:43 12.10.2026

  • 3 Стенли

    2 0 Отговор
    Смях в залата , в така наречената държава Северна Македония , МРЗ е по висока от българската , ама нейсе нали сме в клуба на богатите 😁🤨😡👎

    22:30 12.10.2026

  • 4 Чичо

    1 0 Отговор
    А, пенсиите..?

    23:39 12.10.2026

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