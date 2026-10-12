32-годишна шофира без книжка и с три вида наркотици

32-годишна жена е задържана в Пловдив, след като е била спряна да шофира без книжка и след употреба на три вида наркотици. Тя е управлявала автомобил „Ауди“ по булевард „Цариградско шосе“, а тестът е реагирал на кокаин, амфетамин и метамфетамин.

Случаят е част от серия проверки в Пловдив и областта през почивните дни. Общо четирима водачи са задържани за шофиране след употреба на наркотични вещества, а други трима са установени зад волана с алкохол. Информацията е съобщена от TrafficNews, като данните за 32-годишната жена са потвърдени и от БНТ.

Двама неправоспособни водачи са били засечени

Без шофьорска книжка е бил и 22-годишен младеж, спрян в село Златосел с автомобил „Опел“. При него тестът е отчел амфетамин и метамфетамин.

Положителни проби за наркотици са дали още 26-годишен водач на „Фолксваген“ в Карлово и 37-годишен моторист, който е управлявал „Кавазаки“ край разклона за село Марково на околовръстния път на Пловдив. В публикуваната информация не се посочват видовете вещества, отчетени при двамата.

Трима шофьори са били с алкохол

61-годишен водач на „Шкода“ е спрян на булевард „Никола Вапцаров“ в Пловдив след сигнал за опасно и криволичещо движение. Проверката е установила над 2,3 промила алкохол.

В жилищен район „Тракия“ е заловен друг шофьор на „Шкода“, на 71 години, с около 1,5 промила. В Стамболийски 30-годишен мъж е управлявал „Форд“ с над 1,3 промила. Справка е показала, че той също не притежава шофьорска книжка.

Срещу седмината са образувани бързи производства.

Източници: trafficnews.bg, bntnews.bg, plovdiv24.bg