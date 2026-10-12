Новини
България »
Пловдив »
32-годишна шофира без книжка и с три вида наркотици
  Тема: Войната на пътя

32-годишна шофира без книжка и с три вида наркотици

12 Октомври, 2026 21:30 796 8

  • пловдив-
  • шофиране без книжка-
  • наркотици-
  • алкохол-
  • пътна полиция

Жената е спряна с „Ауди“ на булевард „Цариградско шосе“ в Пловдив. Общо седем водачи са задържани за наркотици или алкохол

32-годишна шофира без книжка и с три вида наркотици - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

32-годишна жена е задържана в Пловдив, след като е била спряна да шофира без книжка и след употреба на три вида наркотици. Тя е управлявала автомобил „Ауди“ по булевард „Цариградско шосе“, а тестът е реагирал на кокаин, амфетамин и метамфетамин.

Случаят е част от серия проверки в Пловдив и областта през почивните дни. Общо четирима водачи са задържани за шофиране след употреба на наркотични вещества, а други трима са установени зад волана с алкохол. Информацията е съобщена от TrafficNews, като данните за 32-годишната жена са потвърдени и от БНТ.

Двама неправоспособни водачи са били засечени

Без шофьорска книжка е бил и 22-годишен младеж, спрян в село Златосел с автомобил „Опел“. При него тестът е отчел амфетамин и метамфетамин.

Положителни проби за наркотици са дали още 26-годишен водач на „Фолксваген“ в Карлово и 37-годишен моторист, който е управлявал „Кавазаки“ край разклона за село Марково на околовръстния път на Пловдив. В публикуваната информация не се посочват видовете вещества, отчетени при двамата.

Трима шофьори са били с алкохол

61-годишен водач на „Шкода“ е спрян на булевард „Никола Вапцаров“ в Пловдив след сигнал за опасно и криволичещо движение. Проверката е установила над 2,3 промила алкохол.

В жилищен район „Тракия“ е заловен друг шофьор на „Шкода“, на 71 години, с около 1,5 промила. В Стамболийски 30-годишен мъж е управлявал „Форд“ с над 1,3 промила. Справка е показала, че той също не притежава шофьорска книжка.

Срещу седмината са образувани бързи производства.

Източници: trafficnews.bg, bntnews.bg, plovdiv24.bg


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 сюндюк

    8 0 Отговор
    Ако поръчаш по тел. наркотици и линейка ...за бързина линейката няма никакъв шанс..!

    21:34 12.10.2026

  • 3 Ха ха

    3 0 Отговор
    Яко се е надрусала.

    21:35 12.10.2026

  • 4 чалгаропитеците

    8 0 Отговор
    вилнеят

    21:37 12.10.2026

  • 5 хаха

    3 1 Отговор
    Типичният байганьовец тоест. Я вдигнете сега глобите липса на сигнализация при завиване в лЕво!

    ХАХАХА

    21:44 12.10.2026

  • 6 Тити

    8 0 Отговор
    Как мислите когато карат такива хора дали камерите и запалените светлини имат ефект.

    21:49 12.10.2026

  • 7 Е каква новина е това?

    1 0 Отговор
    Новина би било "Полицията изпълни присъда на място по правилата на съдия Линч ... " и т.н.

    22:03 12.10.2026

  • 8 Ами

    2 1 Отговор
    На три вида наркотици, защо ли е и книжка?

    22:18 12.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове