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Два моста в Кресненското дефиле чакат спешен ремонт
  Тема: Трафик

Два моста в Кресненското дефиле чакат спешен ремонт

13 Октомври, 2026 06:12, обновена 13 Октомври, 2026 06:13 354 1

  • кресненско дефиле-
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  • апи-
  • малкия тунел-
  • трафик

Настилката по съоръженията се руши, а ремонтът още не е започнал. АПИ тепърва ще обявява обществена поръчка за аварийното възстановяване

Два моста в Кресненското дефиле чакат спешен ремонт - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Два моста от двете страни на „Малкия тунел“ в Кресненското дефиле чакат спешен ремонт, а основното възстановяване на съоръженията все още не е започнало. По настилката се образуват неравности и дупки, които принуждават шофьорите да заобикалят повредените участъци.

Проблемите са свързани с конструкцията на мостовете и се проявяват най-силно при линейните разширителни фуги. „Буквално за два месеца“ след подмяна на асфалтовия работен слой настилката отново се превръща „на гънки“, обясни пътният експерт Иван Кацаров.

По думите му деформациите не са само неудобство за пътуващите. „Има вероятно и възможност да се получи засичане на два автомобила и страничен удар“, каза Кацаров и определи ремонта като необходим с оглед на безопасността.

Мостовете са били частично затворени през май

За необходимостта от ремонт на двете съоръжения се заговори още през май, когато мостовете бяха частично затворени за почти месец. За да бъде пренасочен трафикът при укрепването им, през лятото беше изцяло ремонтиран обходният път в района на „Малкия тунел“.

Няколко месеца по-късно обходът е подготвен, но същинският ремонт не е започнал. От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че предстои да бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител за аварийното възстановяване на мостовете.

Средствата ще бъдат осигурени от бюджета на агенцията. От АПИ обаче не са посочили срок за началото на ремонта.

До приключването на процедурите двата моста остават част от единственото трасе в района, по което ежедневно преминава трафикът към Гърция.

Източници: bntnews.bg


Благоевград / България
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  • 1 Шишков концесията

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    Ще има да почакат 😆

    06:16 13.10.2026

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