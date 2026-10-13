Пътната обстановка: ограничения по „Хемус“ и трафик към Турция

Ограничения по автомагистрала „Хемус“ и ремонти по второкласната пътна мрежа затрудняват движението в Северна България. Най-съществената промяна е в Шуменска област, където между км 350 и км 363 движението към София е ограничено заради монтаж на ограничителни системи. Трафикът се извършва двупосочно в платното към Варна, като за всяка посока е осигурена по една лента. Организацията е предвидена до 17:00 часа на 16 октомври.

Остава и ограничението за автомобили над 12,5 тона между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ в Ловешка област. По път III-202 Русе–Щръклево–Нисово–Кацелово при км 36+945 превозните средства над 10 тона не могат да преминават заради състоянието на моста над Черни Лом. Едната лента е затворена, а скоростта е ограничена до 40 км/ч.

Ремонти и обходи по второкласните пътища

По път III-501 между Иваново и Бяла се работи по асфалтовата настилка и преминаването е поетапно в една лента. Ремонтни дейности има и по направленията Джулюница–Пиперково и Червена вода–Ветово–Сеново. В районите с ремонтни екипи и строителна техника АПИ предупреждава водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Интензивен товарен трафик е отчетен на изход от страната през граничните пунктове „Капитан Андреево“ и „Лесово“. По границите с Гърция, Сърбия и Северна Македония движението е нормално според последните публикувани данни.

Оранжев код за валежи, условията в планините се влошават

За 13 октомври е обявен оранжев код в Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково, Кърджали и Смолян. Очакват се значителни валежи с количества между 35 и 65 мм за денонощие или краткотрайни порои над 30 мм за шест часа. В още 16 области е в сила жълт код за потенциално опасно време.

В планините се очакват дъжд и сняг, като над 2000 метра границата на снеговалежа се понижава. Туристите трябва да отчитат и усилването на северозападния вятър, както и бързата промяна на видимостта и състоянието на пътеките. Последната публикувана регионална информация на Планинската спасителна служба е от 1 октомври, поради което няма нова национална сводка за планинските условия на 13 октомври.

КАТ отчита над 17 хиляди проверени автомобила

МВР съобщи, че при специализираната полицейска операция са проверени 17 301 моторни превозни средства и 20 042 водачи и пътници. Съставени са 4712 фиша и 335 акта. Установени са 18 водачи, шофирали след употреба на алкохол, както и седем, управлявали след употреба на наркотични вещества или техни аналози. Двама водачи са отказали проверка за алкохол, а четирима са отказали тест за наркотици.

„Основната причина за тежките пътнотранспортни произшествия през есенно-зимния период са грешките на водачите, съчетани с рязкото влошаване на метеорологичните и пътните условия“, посочват от МВР.

В последната достъпна оперативна сводка на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ за 12 октомври няма данни за извънредна национална обстановка, свързана с мащабни пожари.

Източници: kanal7.bg, dariknews.bg, p26.bg