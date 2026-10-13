Двама моряци са леко пострадали при удара по кораба край Бяла

Двама моряци са пострадали при удара срещу плаващия под флага на Малта кораб за генерални товари CHELSEA 3 (IMO: 9361392). Съдът бе поразен при атака с дронове при преход източно от Бяла. Корабът се е намирал на около 14 морски мили от брега, според първоначални съобщения.

Екипажът вече е свален на брега, казаха източници на Maritime.bg.