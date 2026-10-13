Двама моряци са леко пострадали при удара по кораба край Бяла

Двама моряци са пострадали при удара срещу плаващия под флага на Малта кораб за генерални товари CHELSEA 3 (IMO: 9361392). Съдът бе поразен при атака с дронове при преход източно от Бяла. Корабът се е намирал на около 14 морски мили от брега, според първоначални съобщения.
Екипажът вече е свален на брега, казаха източници на Maritime.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жеков
07:41 13.10.2026
2 Министерство на отбраната
07:42 13.10.2026
3 Как да помогнем на клетите нацисти
Коментиран от #10
07:42 13.10.2026
4 Под
07:43 13.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 хехе
Коментиран от #9, #11, #14
07:44 13.10.2026
7 Руските Терористи
07:46 13.10.2026
8 мдаа
07:47 13.10.2026
9 Българин
До коментар #6 от "хехе":А какво значение има, какво превозва кораба? Ако има някакво нарушение, има си ред, по който може да бъде направена проверка.
07:48 13.10.2026
10 Жеков
До коментар #3 от "Как да помогнем на клетите нацисти":Сороси, не цъкайте анономни минуси а се качвайте на корбаа и карайте "жито" към Украйна
07:48 13.10.2026
11 Факти
До коментар #6 от "хехе":Сорос не ни разрешава
07:49 13.10.2026
12 Историк
07:49 13.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Не си чел достатъчно
До коментар #6 от "хехе":Превозват сапун за пусин
07:51 13.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Последния Софиянец
08:01 13.10.2026
18 РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
КОРАБ ДО КРАПЕЦ.
08:02 13.10.2026
19 Троян
До коментар #16 от "И Преди и сега":Партиен секретар пред колхозниците.
За селото имаме ЗАЗ, за града имаме Лада, за Москва имаме Волга. А със какво ще ходим в чужбина? Попитали колхозниците? За тия пътешествия имаме танкове.
08:07 13.10.2026
20 лошо
08:07 13.10.2026