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Двама моряци са леко пострадали при удара по кораба край Бяла

Двама моряци са леко пострадали при удара по кораба край Бяла

13 Октомври, 2026 07:39 931 20

  • челси 3-
  • кораб-
  • удар-
  • дрон

Екипажът вече е свален на брега

Двама моряци са леко пострадали при удара по кораба край Бяла - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама моряци са пострадали при удара срещу плаващия под флага на Малта кораб за генерални товари CHELSEA 3 (IMO: 9361392). Съдът бе поразен при атака с дронове при преход източно от Бяла. Корабът се е намирал на около 14 морски мили от брега, според първоначални съобщения.

Екипажът вече е свален на брега, казаха източници на Maritime.bg.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жеков

    4 11 Отговор
    Какво ще стане сега с нацистите от Азов?

    07:41 13.10.2026

  • 2 Министерство на отбраната

    11 1 Отговор
    Заети сме, на банкет сме, тука едни колежки сержантки 😅🤣😅💨

    07:42 13.10.2026

  • 3 Как да помогнем на клетите нацисти

    5 9 Отговор
    Кой ще им помогне?

    Коментиран от #10

    07:42 13.10.2026

  • 4 Под

    11 3 Отговор
    флаг на Малта...... Валета е едно от най - криминалните пристанища .

    07:43 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хехе

    11 5 Отговор
    Интересно вече няколко статии за ударения кораб, а нищо за това какво е превозвал да не е пак от оная гърмящата морска сол.

    Коментиран от #9, #11, #14

    07:44 13.10.2026

  • 7 Руските Терористи

    7 7 Отговор
    Стават все по нагли.

    07:46 13.10.2026

  • 8 мдаа

    9 5 Отговор
    Корабът "Челси" се менажира от базирана в Украйна компания. Познайте какво е превозвал.

    07:47 13.10.2026

  • 9 Българин

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    А какво значение има, какво превозва кораба? Ако има някакво нарушение, има си ред, по който може да бъде направена проверка.

    07:48 13.10.2026

  • 10 Жеков

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Как да помогнем на клетите нацисти":

    Сороси, не цъкайте анономни минуси а се качвайте на корбаа и карайте "жито" към Украйна

    07:48 13.10.2026

  • 11 Факти

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    Сорос не ни разрешава

    07:49 13.10.2026

  • 12 Историк

    5 9 Отговор
    България стана опасна държава за сигурността на Европа, защото путинолизците ,които управляват, не смеят да обявата Русия за агресор и отварят Черноморския вход. Тези безумци не се интересуват на какво подлагат страната, обслужват интересите на Путин, внасят разкол в НАТО и ЕС, а това е главната цел на този терорист. Това се подготвя от години от КГБ- България е троянския кон, както отдавна а казал Лавров . Какво означава това за България обаче и за трагедията, която предстои? Всички честни възпитаници на Военно-морското училище във Варна ,на които не се дава думата,са възмутени и обидени от безумните обяснения за тези целенасочени доказани руски атаки. На всичко отгоре насоката на националните предатели е да обвиняват жертвата на Путин Украйна, да пазят агресора и да излагат сигурността на България. Пълна трагедия! Докога България ще бъде доброволна жертва на Русия?

    07:49 13.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Не си чел достатъчно

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    Превозват сапун за пусин

    07:51 13.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Още един кораб е потопен край Крапец

    08:01 13.10.2026

  • 18 РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ

    0 2 Отговор
    СА УДАРИЛИ ОЩЕ ЕДИН
    КОРАБ ДО КРАПЕЦ.

    08:02 13.10.2026

  • 19 Троян

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "И Преди и сега":

    Партиен секретар пред колхозниците.
    За селото имаме ЗАЗ, за града имаме Лада, за Москва имаме Волга. А със какво ще ходим в чужбина? Попитали колхозниците? За тия пътешествия имаме танкове.

    08:07 13.10.2026

  • 20 лошо

    1 0 Отговор
    очертава се Черно море да стане Мъртво море.

    08:07 13.10.2026

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