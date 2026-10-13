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Премиерът Румен Радев потвърди удара срещу „Chelsea 3“

Премиерът Румен Радев потвърди удара срещу „Chelsea 3“

13 Октомври, 2026 08:03 1 320 42

  • румен радев-
  • кораб-
  • челси 3-
  • удар-
  • дрон-
  • chelsea 3

Той събра на спешно заседание министри и службите

Премиерът Румен Радев потвърди удара срещу „Chelsea 3“ - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев потвърди удара срещу „Chelsea 3“. Той събра на спешно заседание министри и службите.

Очаквайте подробности....


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зелен чорап

    16 8 Отговор
    Смел съм, ето, потвърдих, имало е удар, сма не знам кой го е сделал

    08:07 13.10.2026

  • 2 Ами това

    17 3 Отговор
    му е работата да гледа и да потвърдява. Той друго не може.

    Коментиран от #34

    08:07 13.10.2026

  • 3 Трол

    19 1 Отговор
    3:0 точен резултат срещу Челси.

    08:10 13.10.2026

  • 4 Мазо

    5 0 Отговор
    Хисти

    08:10 13.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А какво

    11 10 Отговор
    търси чужд кораб в бг води

    08:10 13.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дзак

    10 1 Отговор
    Още вчера Русия съобщи за удари по кораби. Това един от тях ли е?

    Коментиран от #17

    08:11 13.10.2026

  • 10 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    10 15 Отговор
    Време е да привикват Митрахванала и ако не даде ясни доказателства че не са руски дронове да я пращат към бащините и земи. Руските терористи искат да ни съсипят икономиката и да причинят екологична катастрофа. Какво сме им виновни ние за тези кораби? Да се бият там където направиха война.

    Коментиран от #15, #32

    08:12 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 РАДЕВ

    7 5 Отговор
    НАВЕДАНАТА ГЛАВА

    РУСИЯ Я ПОСИЧА .

    ПРОДЪЛЖАВАЙ В СЪЩИЯ ДУХ.

    Коментиран от #26

    08:15 13.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ИЗБОРИТЕ ИДВАТ

    10 10 Отговор
    ГЛЕДАЙТЕ ХУБАВО
    ЗА КАКВИ РУСКИ ПОДЛОЖКИ
    ШЕ ГЛАСУВАТЕ

    Коментиран от #27

    08:16 13.10.2026

  • 15 тъй де

    13 10 Отговор

    До коментар #10 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":

    не може икономиката ни да процъфтята от износ на оръжие с което се убиват руснаци, и да не очакваме да ни запари под задните части. България косвено участва във войната още от самото й начало и затова никой да не се учудва на това, което тепърва предстои.

    Коментиран от #20, #33

    08:17 13.10.2026

  • 16 Много Намаляха

    7 5 Отговор
    Руските Ботове
    В Българския Нет .

    Къде се изпариха толкова
    Бързо ?

    08:17 13.10.2026

  • 17 Хахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Дзак":

    Ъъъъъъ не. Радев още не е доказал дроновете. Няма останки. Още търси доказателствата.

    08:19 13.10.2026

  • 18 Оня Белоглавия

    6 4 Отговор
    Военния Министър

    Пак ли ще отрича
    Че Русия Бомби България?

    Коментиран от #25, #30

    08:19 13.10.2026

  • 19 Въй

    4 1 Отговор
    Добре е,че поне Челсеята в Лондон си е футболно добре.

    08:21 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 4 Отговор
    МАЙ ПЪРВИЯ ПЪТ КАБИНЕТА
    НЕ ПРОЧЕТЕ " ТЕЛЕГРАМАТА " ОТ МОСКОВСКИЯ ИНСТИТУТ ПО КОРАБНА МЕХАНИКА
    ....
    " СПРЕТЕ ДА ПРОДАВАТЕ ОРЪЖИЕ НА УКРАЙНА"

    Коментиран от #24

    08:21 13.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 факуса

    13 4 Отговор
    премиерчето да не се прави на улав,да обяви какви са товарите на потъналия и на челси3,защо возят оръжие в ии зона,кат знаят,че няма да минат

    08:23 13.10.2026

  • 24 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Аман от Провокатори!

    08:25 13.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Калоян

    5 1 Отговор
    Хайде холан !
    Купуването и продаването наоръжие е престъпление ! Вземане на страна.Бутане междушамарите.Конфликтът загрубява и всички , дето се снимаха със Зеля в КийиФ и се усмихваха, се изпокриха . Сега бутат разни философи по озвучението в телевизиите да обясняват защо се чуват гърмежи.Ами ще се чуват.И още по-интересно ще става.

    08:41 13.10.2026

  • 29 реалност

    8 0 Отговор
    Единственото нещо, което трябва да направи България, е незабавно да спре участието си в тази война. След като ние активно участваме в нея с оръжие, логистика, разузнаване, санкции, стотици милиони безвъзмездна помощ и т.н. /което по устава на ООН е УЧАСТИЕ ВЪВ ВОЙНА/, ще ни се случват такива неща, даже и по-сериозни. Няма как да осигуряваме прикритие за украинските кораби, чрез които се избиват руски граждани и после да ревем. А платените мисирки не да реват по медиите, а да изискат пълен отчет от предишните правителства кой как е гласувал - депутати, министри и т.н, за да бъдем вкарани в във войната. Още от сутринта разните му божиловци, йордановци и тагаревци вият на умряло и искат категорично да се намесим. Сигурно същите добре платени чужди подлоги искат да ходим на фронта. Само че народът вижда истината и иска друго.

    Коментиран от #41

    08:42 13.10.2026

  • 30 уточнение

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Оня Белоглавия":

    Не бомби България. Бомби кораби, возещи оръжие за Украйно. Ако е българско оръжие - проблемът е наш, не техен. ДА не продаваме оръжия на воюващи страни, защото ставаме участници във войната.

    08:44 13.10.2026

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 3 Отговор
    ЧОРАПА ПА ЛИ ЩЕ ГО "УВЪРТА" И НЕ ЗНАЕ .................... И НЕ ЗНАЕ КОЙ АТАКУВА С ДРОНОВЕ ...................... КОРАБИТЕ В НАШИ (БЪГАРСКИ) ВОДИ И ГИ ПОТАПЯ ................... ТОВА Е ПУТЛЕР КОЙТО НАПАДА БЪЛГАРИЯ ..................... ФАКТ !

    08:45 13.10.2026

  • 32 укристан

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":

    АЗОВ И БАНДЕРА- ГОЛОД И ХОЛЕРА

    08:46 13.10.2026

  • 33 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "тъй де":

    Къде се убиват тези руснаци с оръжие произведено у нас? В РФ ли се убиват? В Масква ли? Най много оръжие им наляха САЩ Германия Англия Не виждам да ги бомбят тях. Защо ли?

    08:48 13.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Един

    2 2 Отговор
    Радко знае чий е Крим, но не знае чии са дроновете.

    08:52 13.10.2026

  • 36 С Тъп Келеш !

    1 1 Отговор
    Работа !

    Се Не Върши !

    09:00 13.10.2026

  • 37 Това Май Е !

    1 0 Отговор
    Приятелски Огън !

    09:02 13.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 каунь

    2 0 Отговор
    да не се правят нащи на ущипъни мишоци с корабите се превозва оръжие за Украйна война е руското разузнаване явно работи мн. добре и резултатите са на лице. Явно има контрабанден канал за оружие.

    09:07 13.10.2026

  • 41 Изпий си

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "реалност":

    Хапчетата за кръвно и си успокой . То се вижда че рашковците с конвенционални средства са безсилни и почвах хибридни атаки на всякъде. Поне още 4 години ще продължи войната. Рашките изнемогват

    09:29 13.10.2026

  • 42 Светва ли ви сега защо Райнментал

    0 0 Отговор
    Иска да строи завода за барут у нас?

    09:40 13.10.2026

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