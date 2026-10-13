Премиерът Румен Радев потвърди удара срещу „Chelsea 3“. Той събра на спешно заседание министри и службите.
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13 Октомври, 2026 08:03 1 320 42
Премиерът Румен Радев потвърди удара срещу „Chelsea 3“. Той събра на спешно заседание министри и службите.
Очаквайте подробности....
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зелен чорап
08:07 13.10.2026
2 Ами това
Коментиран от #34
08:07 13.10.2026
3 Трол
08:10 13.10.2026
4 Мазо
08:10 13.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А какво
08:10 13.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Дзак
Коментиран от #17
08:11 13.10.2026
10 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
Коментиран от #15, #32
08:12 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 РАДЕВ
РУСИЯ Я ПОСИЧА .
ПРОДЪЛЖАВАЙ В СЪЩИЯ ДУХ.
Коментиран от #26
08:15 13.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ИЗБОРИТЕ ИДВАТ
ЗА КАКВИ РУСКИ ПОДЛОЖКИ
ШЕ ГЛАСУВАТЕ
Коментиран от #27
08:16 13.10.2026
15 тъй де
До коментар #10 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":не може икономиката ни да процъфтята от износ на оръжие с което се убиват руснаци, и да не очакваме да ни запари под задните части. България косвено участва във войната още от самото й начало и затова никой да не се учудва на това, което тепърва предстои.
Коментиран от #20, #33
08:17 13.10.2026
16 Много Намаляха
В Българския Нет .
Къде се изпариха толкова
Бързо ?
08:17 13.10.2026
17 Хахахаха
До коментар #9 от "Дзак":Ъъъъъъ не. Радев още не е доказал дроновете. Няма останки. Още търси доказателствата.
08:19 13.10.2026
18 Оня Белоглавия
Пак ли ще отрича
Че Русия Бомби България?
Коментиран от #25, #30
08:19 13.10.2026
19 Въй
08:21 13.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НЕ ПРОЧЕТЕ " ТЕЛЕГРАМАТА " ОТ МОСКОВСКИЯ ИНСТИТУТ ПО КОРАБНА МЕХАНИКА
....
" СПРЕТЕ ДА ПРОДАВАТЕ ОРЪЖИЕ НА УКРАЙНА"
Коментиран от #24
08:21 13.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 факуса
08:23 13.10.2026
24 Анонимен
До коментар #21 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Аман от Провокатори!
08:25 13.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Калоян
Купуването и продаването наоръжие е престъпление ! Вземане на страна.Бутане междушамарите.Конфликтът загрубява и всички , дето се снимаха със Зеля в КийиФ и се усмихваха, се изпокриха . Сега бутат разни философи по озвучението в телевизиите да обясняват защо се чуват гърмежи.Ами ще се чуват.И още по-интересно ще става.
08:41 13.10.2026
29 реалност
Коментиран от #41
08:42 13.10.2026
30 уточнение
До коментар #18 от "Оня Белоглавия":Не бомби България. Бомби кораби, возещи оръжие за Украйно. Ако е българско оръжие - проблемът е наш, не техен. ДА не продаваме оръжия на воюващи страни, защото ставаме участници във войната.
08:44 13.10.2026
31 ЕДГАР КЕЙСИ
08:45 13.10.2026
32 укристан
До коментар #10 от "СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД":АЗОВ И БАНДЕРА- ГОЛОД И ХОЛЕРА
08:46 13.10.2026
33 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
До коментар #15 от "тъй де":Къде се убиват тези руснаци с оръжие произведено у нас? В РФ ли се убиват? В Масква ли? Най много оръжие им наляха САЩ Германия Англия Не виждам да ги бомбят тях. Защо ли?
08:48 13.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Един
08:52 13.10.2026
36 С Тъп Келеш !
Се Не Върши !
09:00 13.10.2026
37 Това Май Е !
09:02 13.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 каунь
09:07 13.10.2026
41 Изпий си
До коментар #29 от "реалност":Хапчетата за кръвно и си успокой . То се вижда че рашковците с конвенционални средства са безсилни и почвах хибридни атаки на всякъде. Поне още 4 години ще продължи войната. Рашките изнемогват
09:29 13.10.2026
42 Светва ли ви сега защо Райнментал
09:40 13.10.2026