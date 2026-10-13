Васил Терзиев откри паметна плоча на ген. Иван Колев

Кметът на София откри паметна плоча на генерал-лейтенант Иван Колев - един от най-значимите български военоначалници. Паметният знак е поставен на фасадата на дома му в сърцето на столицата и е израз на признателност към неговата храброст ,военни заслуги и всеотдайност към България.
„Днес откриваме барелеф на генерал-лейтенант Иван Колев — един от големите български военачалници, останал в историята като бащата на българската конница. Генерал Колев Посвещава живота си на българската армия, а името му остава свързано с боевете за Добруджа през 1916 година”, каза кметът на София Васил Терзиев. „В решителен момент за защитата на Добрич той поема отговорност и насочва конницата си към сражението. Намесата ѝ има решаващ принос за спасяването на града. В този негов избор виждам пример, който има значение и днес: да разпознаеш опасността, да вземеш решение навреме ида действаш, когато от теб зависи съдбата на други хора” , припомни историческите факти столичния кмет.
Инициативата за поставянето на паметната плоча е на гражданско общество „Генерал-лейтенант Иван Колев“. Реализирането ѝ е резултат от последователните усилия на организацията и на всички, които подкрепят каузата за съхраняване на историческата памет. Специална благодарност беше отправена към проф. Вили Лилков за активното му участие, както и към дарителите от България и чужбина, благодарение на чиято подкрепа проектът е осъществен.
В създаването и реализирането на паметния знак участват скулпторът Иван Тотев и архитектът Стоян Стоянов. Средствата за изработването и поставянето на плочата са събрани чрез доброволни дарения за сравнително кратко време – доказателство, че значимите обществени каузи могат да обединяват хора отвъд граници и поколения.
Генерал-лейтенант Иван Колев е сред бележитите личности във военната история на България. Името му е неразривно свързано с развитието на българската конница и с военните действия в Добруджа. Със своите качества на военачалник, решителност и принос към българската армия той остава символ на смелост, воинска чест и вярност към дълга.
Поставянето на паметната плоча е още една стъпка към съхраняването на спомена за личности, оставили трайна следа в националната история. Под плочата ще бъде разположен QR код, чрез който гражданите и посетителите на София ще могат да получат достъп до информация за живота и делото на генерала на няколко езика.
Така паметният знак съчетава историческото наследство със съвременните технологии и създава възможност повече хора, особено младите поколения, да научат за личността и приноса на Иван Колев.
Откриването на плочата е и пример за значението на гражданската активност и партньорството между обществени организации, дарители и професионалисти в името на съхраняването на културно-историческото наследство на София.
„Като кмет за мен е важно София да пази тези истории и да ги прави достъпни. Зад фасадите, покрай които минаваме, стоят човешки съдби, труд и избори, които са оставили следа в България. Заслужава си да ги познаваме. Нека тази паметна плоча бъде не просто знак върху една сграда, а покана към всеки минувач да научи повече, да помни и да предава нататък“, призова кметът на София Терзиев.
С инициативи като тази столицата утвърждава своя облик като град на настоящето и бъдещето, и като град с памет и исторически корени.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Европеец
09:45 13.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРИ
.....
И ЗАЩО УМИРАХА БЪЛГАРИТЕ ?
09:48 13.10.2026
4 Ха ХаХа
Заедно с убийците на българи да убиваш руснаци които сложиха България на картата.
09:48 13.10.2026
5 Мнение
Наследниците на ДС станаха първи евроатлантици и лгбт последователи?!
Моментално разследване на цялото ппдб и останалите евроатлантици! Да се проследи от кой и за какво точно прибират кинти!
Чии интереси защитават!!!
Време е България да бъде върната на българите!
09:49 13.10.2026
6 Тогава кръст, сега златна тоалетна
Коментиран от #23
09:50 13.10.2026
7 смях в залата
Коментиран от #13, #14, #15
09:53 13.10.2026
8 Отпускар
Коментиран от #11
09:54 13.10.2026
9 Генералът
09:58 13.10.2026
10 Абе
Коментиран от #18
10:01 13.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ДС Васил
10:04 13.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 АБВ
До коментар #7 от "смях в залата":Четете историята, но с разбиране !
През Първата световна България НАРУШАВА СКЛЮЧЕН МИРЕН ДОГОВОР И НАПАДА Румъния в гръб, докато тя воюва с цялата си армия на север с австроунгарците ! На страната на българите се бият и няколко турски дивизии и германски полкове. Румънската отбрана е съставена от мобилизирани териториални части и една казашка дивизия, въоръжена с пики.
Румънските исторически източници имат друго виждане за събитията, които не са толкова геороични за нас.
Коментиран от #17, #24
10:10 13.10.2026
16 007 лиценз ту кил
10:15 13.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 днес
До коментар #10 от "Абе":Много искаш - вашното е, че има снимка с петроханците....
10:20 13.10.2026
19 Сила
Браво на кмета !!!👊🇧🇬
10:26 13.10.2026
20 Васко ДС-то
10:27 13.10.2026
21 Факт
Коментиран от #22
10:28 13.10.2026
22 питам си
До коментар #21 от "Факт":А ти обичаш ли хамериканците и островците, които съсипват от бомардировки София? Ама нали си на платеж при петроханците...
10:29 13.10.2026
23 1917
До коментар #6 от "Тогава кръст, сега златна тоалетна":фашисти - 1917 година - ти си тотална интелектуална щета......
Бегай на ПетроханЪ.
10:31 13.10.2026
24 Така е
До коментар #15 от "АБВ":Четете историята, но с разбиране !
България никога не е извършвала първа подлости, правила го е, но само в отговор - око за око, зъб за зъб:
В Междусъюзническата война през лятото на 1913 г., когато българската войска е воюва срещу Сърбия и Гърция, около половин милионна румънска армия нахлува през река Дунав и навлиза в Северна България и Южна Добруджа, без да среща сериозна съпротива, тъй като българската войска е ангажирана срещу Сърбия и Гърция.
Подлият удар в гръб от страна на Румъния принуждава България да капитулира и води до загубата на Междусъюзническата война и първата национална катастрофа.
10:32 13.10.2026
25 Голем смех
10:42 13.10.2026