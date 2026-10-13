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Васил Терзиев откри паметна плоча на ген. Иван Колев

Васил Терзиев откри паметна плоча на ген. Иван Колев

13 Октомври, 2026 09:44 755 25

  • ген. иван колев-
  • васил терзиев-
  • паметна плоча

Паметният знак е поставен на фасадата на дома на генерала в центъра на София по инициатива на гражданско общество „Генерал-лейтенант Иван Колев“

Васил Терзиев откри паметна плоча на ген. Иван Колев - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на София откри паметна плоча на генерал-лейтенант Иван Колев - един от най-значимите български военоначалници. Паметният знак е поставен на фасадата на дома му в сърцето на столицата и е израз на признателност към неговата храброст ,военни заслуги и всеотдайност към България.

„Днес откриваме барелеф на генерал-лейтенант Иван Колев — един от големите български военачалници, останал в историята като бащата на българската конница. Генерал Колев Посвещава живота си на българската армия, а името му остава свързано с боевете за Добруджа през 1916 година”, каза кметът на София Васил Терзиев. „В решителен момент за защитата на Добрич той поема отговорност и насочва конницата си към сражението. Намесата ѝ има решаващ принос за спасяването на града. В този негов избор виждам пример, който има значение и днес: да разпознаеш опасността, да вземеш решение навреме ида действаш, когато от теб зависи съдбата на други хора” , припомни историческите факти столичния кмет.

Инициативата за поставянето на паметната плоча е на гражданско общество „Генерал-лейтенант Иван Колев“. Реализирането ѝ е резултат от последователните усилия на организацията и на всички, които подкрепят каузата за съхраняване на историческата памет. Специална благодарност беше отправена към проф. Вили Лилков за активното му участие, както и към дарителите от България и чужбина, благодарение на чиято подкрепа проектът е осъществен.

В създаването и реализирането на паметния знак участват скулпторът Иван Тотев и архитектът Стоян Стоянов. Средствата за изработването и поставянето на плочата са събрани чрез доброволни дарения за сравнително кратко време – доказателство, че значимите обществени каузи могат да обединяват хора отвъд граници и поколения.

Генерал-лейтенант Иван Колев е сред бележитите личности във военната история на България. Името му е неразривно свързано с развитието на българската конница и с военните действия в Добруджа. Със своите качества на военачалник, решителност и принос към българската армия той остава символ на смелост, воинска чест и вярност към дълга.

Поставянето на паметната плоча е още една стъпка към съхраняването на спомена за личности, оставили трайна следа в националната история. Под плочата ще бъде разположен QR код, чрез който гражданите и посетителите на София ще могат да получат достъп до информация за живота и делото на генерала на няколко езика.

Така паметният знак съчетава историческото наследство със съвременните технологии и създава възможност повече хора, особено младите поколения, да научат за личността и приноса на Иван Колев.

Откриването на плочата е и пример за значението на гражданската активност и партньорството между обществени организации, дарители и професионалисти в името на съхраняването на културно-историческото наследство на София.

„Като кмет за мен е важно София да пази тези истории и да ги прави достъпни. Зад фасадите, покрай които минаваме, стоят човешки съдби, труд и избори, които са оставили следа в България. Заслужава си да ги познаваме. Нека тази паметна плоча бъде не просто знак върху една сграда, а покана към всеки минувач да научи повече, да помни и да предава нататък“, призова кметът на София Терзиев.

С инициативи като тази столицата утвърждава своя облик като град на настоящето и бъдещето, и като град с памет и исторически корени.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    3 1 Отговор
    Това беше вчера......

    09:45 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 5 Отговор
    ФЕРДИНАНД Е ПЪРВИ БРАТОВЧЕД НА КИНГ ДЖОРДЖ И ВТОРИ БРАТОВЧЕД
    НА ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ ВТОРИ
    .....
    И ЗАЩО УМИРАХА БЪЛГАРИТЕ ?

    09:48 13.10.2026

  • 4 Ха ХаХа

    10 13 Отговор
    Ген.Колев с 4 турски дивизии, които година и половина по рано изклаха зверски над 30000 българи от Одринска Тракия, а 250 000 прогониха в България.
    Заедно с убийците на българи да убиваш руснаци които сложиха България на картата.

    09:48 13.10.2026

  • 5 Мнение

    9 5 Отговор
    А в Петрохан кога ще открива паметници?!
    Наследниците на ДС станаха първи евроатлантици и лгбт последователи?!

    Моментално разследване на цялото ппдб и останалите евроатлантици! Да се проследи от кой и за какво точно прибират кинти!
    Чии интереси защитават!!!

    Време е България да бъде върната на българите!

    09:49 13.10.2026

  • 6 Тогава кръст, сега златна тоалетна

    4 12 Отговор
    Реабилитацията на фашисти само показва кой ни управлява. Живота на хиляди български войници за безсмислена битка и фашистки кръст, това е цената.

    Коментиран от #23

    09:50 13.10.2026

  • 7 смях в залата

    13 2 Отговор
    Иван Колев е посрещнал братята нашественици с гордо вдигната глава и оръжие а не ги е посрещнал за разговори

    Коментиран от #13, #14, #15

    09:53 13.10.2026

  • 8 Отпускар

    11 10 Отговор
    Терзиев си гледа работата и управлява 2-милионен град. Троловете си гледат работата и съскат и се пенявят.

    Коментиран от #11

    09:54 13.10.2026

  • 9 Генералът

    12 1 Отговор
    е защитавал България успешно. На някои хора това явно не се харесва.

    09:58 13.10.2026

  • 10 Абе

    4 1 Отговор
    Кажети къдей дома на генерала, да отидем и да видим плочата на героя.

    Коментиран от #18

    10:01 13.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ДС Васил

    3 4 Отговор
    има друга основна работа - да даде показания за Петрохан и да изчисти София. Никога не е била толкова мръсна и непривлекателна.И разбира се, ако има достайнстно, да си даде оставката.

    10:04 13.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АБВ

    4 10 Отговор

    До коментар #7 от "смях в залата":

    Четете историята, но с разбиране !
    През Първата световна България НАРУШАВА СКЛЮЧЕН МИРЕН ДОГОВОР И НАПАДА Румъния в гръб, докато тя воюва с цялата си армия на север с австроунгарците ! На страната на българите се бият и няколко турски дивизии и германски полкове. Румънската отбрана е съставена от мобилизирани териториални части и една казашка дивизия, въоръжена с пики.
    Румънските исторически източници имат друго виждане за събитията, които не са толкова геороични за нас.

    Коментиран от #17, #24

    10:10 13.10.2026

  • 16 007 лиценз ту кил

    3 3 Отговор
    Васко ДС-то да не се е объркал нещо и да си мисли, че е на Петрохан.

    10:15 13.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 днес

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    Много искаш - вашното е, че има снимка с петроханците....

    10:20 13.10.2026

  • 19 Сила

    3 2 Отговор
    Путиноидите са потресени !!!!
    Браво на кмета !!!👊🇧🇬

    10:26 13.10.2026

  • 20 Васко ДС-то

    1 3 Отговор
    Оставка, комунист некадърен!

    10:27 13.10.2026

  • 21 Факт

    6 2 Отговор
    Руските ботове мразят ген.Колев!

    Коментиран от #22

    10:28 13.10.2026

  • 22 питам си

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    А ти обичаш ли хамериканците и островците, които съсипват от бомардировки София? Ама нали си на платеж при петроханците...

    10:29 13.10.2026

  • 23 1917

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тогава кръст, сега златна тоалетна":

    фашисти - 1917 година - ти си тотална интелектуална щета......
    Бегай на ПетроханЪ.

    10:31 13.10.2026

  • 24 Така е

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "АБВ":

    Четете историята, но с разбиране !
    България никога не е извършвала първа подлости, правила го е, но само в отговор - око за око, зъб за зъб:
    В Междусъюзническата война през лятото на 1913 г., когато българската войска е воюва срещу Сърбия и Гърция, около половин милионна румънска армия нахлува през река Дунав и навлиза в Северна България и Южна Добруджа, без да среща сериозна съпротива, тъй като българската войска е ангажирана срещу Сърбия и Гърция.

    Подлият удар в гръб от страна на Румъния принуждава България да капитулира и води до загубата на Междусъюзническата война и първата национална катастрофа.

    10:32 13.10.2026

  • 25 Голем смех

    3 2 Отговор
    Сега наще предатели руфосили ще заобикалят плочата като дяволи тамян😂😂😂

    10:42 13.10.2026

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