Гюров: Защо никой не прави нищо да спре ръста на цените? И защо държавата се държи като мащеха към хората си?

„Прехраната на хората е въпрос на национална сигурност. Тя е част от нея и е крайно време това да се осъзнае от държавата, която се държи като враг на по-добрите доходи на нацията.“ Това заявява кандидатът за президент Андрей Гюров в позиция за състоянието на българската икономика, цените на основните стоки и рисковете пред транспортната свързаност на страната.
„Няма човек, който да не го е усетил по джоба си“, подчертава Гюров. Той поставя във фокуса на позицията си разходите за гориво и основни храни - мляко, яйца, месо и зеленчуци — и отражението на поскъпването върху ежедневието на хората. Според Гюров състоятелна реакция срещу натиска върху семейните бюджети липсва. Именно затова президентът трябва да постави проблема пред институциите, да настоява публично за конкретни мерки от правителството и да следи какво се предприема.
България се затваря от всички страни
„България се затваря от всички страни“, предупреждава Гюров. Той обръща внимание на нарастващите рискове за търговското корабоплаване в Черно море, а наред с това два ключови железопътни маршрута към Сърбия и Румъния са изправени пред пълно затваряне за поне 6 месеца. По предварителни данни на транспортното ведомство затварянето на участъка Ниш–Димитровград е предвидено за около 200 дни, считано от септември 2026 г., а прекъсването на движението по направлението Гюргево Север-Русе за периода от април до декември 2027 г. И в двата случая планираните ограничения надхвърлят половин година.
„Това е огромен проблем за цялата българска икономика, която на практика влиза в изолация“, заявява Гюров. Той подчертава мащаба на залога: четирима от всеки десет заети в България работят в преработващата промишленост, търговията и транспорта - близо 1,2 милиона души според средногодишните данни на НСИ за 2025 г.
„Ако транспортът трябва да заобикаля, стоката пътува по-дълго. Ако пътува по-дълго, струва повече. Ако струва повече, българските фирми стават по-неконкурентни. А когато фирмите губят поръчки, под риск са работните места и доходите на хората в условия на повишаващи се цени“, посочва кандидатът за президент.
Гюров предупреждава още и за дългосрочните последици: когато една компания веднъж премести маршрута си през друга държава, не е сигурно, че впоследствие ще се върне. Така България може постепенно да бъде заобикаляна от търговията, без някой да алармира за това. Президентът трябва да говори за тези рискове и да изисква бързи и ефективни решения.
Къде е държавата?
На фона на ръста на цените на основните стоки, който определя като непоносим, Гюров поставя въпросите: „Защо никой не прави нищо да спре това и защо държавата ми се държи като мащеха към хората си?“
„Българската държава мълчи. Докато управлението на Румен Радев поставя под въпрос европейската посока на България, а Илияна Йотова продължава да подкрепя този курс, страната ни рискува да остане в периферията на Европа - далеч от инвестициите, търговските маршрути и възможностите за по-високи доходи при растящи цени“, заявява той.
Като допълнителен предупредителен сигнал Гюров посочва понижената прогноза на Световната банка за икономическия растеж на България през 2027 г. - от 2,9% на 2,6%. Той поставя намалените очаквания за страната на фона на прогнозирания икономически растеж в региона. Според него растящите цени поставят доходите на хората под натиск, а несигурността за бъдещето им се увеличава. „Това трябва да спре незабавно и да обърнем тенденцията на обедняване и изолация“, настоява Гюров.
„Връзката, която трябва да видим, е: по-труден транспорт означава по-скъп бизнес; по-скъп бизнес означава по-малко инвестиции и по-несигурни работни места. По-малко доходи и по-високи цени означават отсъствие на грижа за нашия народ“, подчертава кандидатът за президент.
В заключение Андрей Гюров поставя въпросите, на които държавата дължи не само отговори, но и реални действия за хората:
„Какво правите, за да остане България свързана, конкурентна и част от големите търговски маршрути на Европа? И по-важното: какви са реалните мерки, които хората ще започнат да усещат веднага, а не да бъдат поредното замазване на очите от телевизора? Кога ще се видят резултатите, заради които народът ви е избрал?“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гуня
Коментиран от #15
16:40 14.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #14
16:41 14.10.2026
4 Активирайте му член4
Коментиран от #21
16:43 14.10.2026
5 Последния Софиянец
16:44 14.10.2026
6 Горски
16:45 14.10.2026
7 чистаче
16:45 14.10.2026
8 гост
16:45 14.10.2026
9 Перо
16:47 14.10.2026
10 Лицемер
16:48 14.10.2026
11 Ами
16:48 14.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Кажи , Гюров.
16:49 14.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Европеец
До коментар #1 от "Гуня":заглавието е вярно, но изречено от Гюро звучи много нелепо .... Тъжната истина е, че червения петруханец излезе голям лъжец и в тия пет-шест месеца показа че въобще не може да управлява държавата......
Коментиран от #17
16:53 14.10.2026
16 майко мила а ти какво ще направиш
16:56 14.10.2026
17 Анонимен
До коментар #15 от "Европеец":Гюров и Кандев заедно с Йотова помогнаха на Радев да завладее държавата ни
Коментиран от #24
16:57 14.10.2026
18 Манолката
16:59 14.10.2026
19 Че Има Ли ?
Само Етикет !
17:01 14.10.2026
20 Лакеите на Пентагона
17:03 14.10.2026
21 Абе !
До коментар #4 от "Активирайте му член4":Ако Някой Ти Активира !
Четвъртия Член !
Не Знам Какво !
Ще Стане !
17:04 14.10.2026
22 Не е ли очевидно защо?
Преди това обаче трябва да има натрупване на недоволство.😏
17:04 14.10.2026
23 Прогреса !
17:06 14.10.2026
24 Грешиш
До коментар #17 от "Анонимен":Онези, които броиха гласовете, му помогнаха, ама няма да е задълго...
17:06 14.10.2026
25 гюро
17:08 14.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 това нищожество как смее
17:16 14.10.2026
28 Добре де
17:20 14.10.2026
29 Алм 13
Коментиран от #31
17:20 14.10.2026
30 нннн
17:22 14.10.2026
31 Още по-добре
До коментар #29 от "Алм 13":Ако се изгонят прекупвачите или се сведат до възможния минимум навсякъде по веригите! Защото има паразити и акционери, които са о чакат да падне паричката! И всичко се стоварва върху обикновените хора.
17:24 14.10.2026
32 Икономист
17:30 14.10.2026
33 Ъъъ
17:34 14.10.2026
34 Механик
17:37 14.10.2026
35 безпартиен
17:39 14.10.2026