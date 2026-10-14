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Гюров: Защо никой не прави нищо да спре ръста на цените? И защо държавата се държи като мащеха към хората си?
  Тема: Избори

Гюров: Защо никой не прави нищо да спре ръста на цените? И защо държавата се държи като мащеха към хората си?

14 Октомври, 2026 16:37 676 35

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  • държава

Кандидатът за президент и бивш служебен премиер Андрей Гюров алармира за липсата на конкретни правителствени мерки срещу повсеместното поскъпване на живота и предупреждава, че затруднените транспортни връзки застрашават конкурентоспособността на българските фирми, работните места и доходите на хората.

Гюров: Защо никой не прави нищо да спре ръста на цените? И защо държавата се държи като мащеха към хората си? - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Прехраната на хората е въпрос на национална сигурност. Тя е част от нея и е крайно време това да се осъзнае от държавата, която се държи като враг на по-добрите доходи на нацията.“ Това заявява кандидатът за президент Андрей Гюров в позиция за състоянието на българската икономика, цените на основните стоки и рисковете пред транспортната свързаност на страната.

„Няма човек, който да не го е усетил по джоба си“, подчертава Гюров. Той поставя във фокуса на позицията си разходите за гориво и основни храни - мляко, яйца, месо и зеленчуци — и отражението на поскъпването върху ежедневието на хората. Според Гюров състоятелна реакция срещу натиска върху семейните бюджети липсва. Именно затова президентът трябва да постави проблема пред институциите, да настоява публично за конкретни мерки от правителството и да следи какво се предприема.

България се затваря от всички страни
„България се затваря от всички страни“, предупреждава Гюров. Той обръща внимание на нарастващите рискове за търговското корабоплаване в Черно море, а наред с това два ключови железопътни маршрута към Сърбия и Румъния са изправени пред пълно затваряне за поне 6 месеца. По предварителни данни на транспортното ведомство затварянето на участъка Ниш–Димитровград е предвидено за около 200 дни, считано от септември 2026 г., а прекъсването на движението по направлението Гюргево Север-Русе за периода от април до декември 2027 г. И в двата случая планираните ограничения надхвърлят половин година.

„Това е огромен проблем за цялата българска икономика, която на практика влиза в изолация“, заявява Гюров. Той подчертава мащаба на залога: четирима от всеки десет заети в България работят в преработващата промишленост, търговията и транспорта - близо 1,2 милиона души според средногодишните данни на НСИ за 2025 г.

„Ако транспортът трябва да заобикаля, стоката пътува по-дълго. Ако пътува по-дълго, струва повече. Ако струва повече, българските фирми стават по-неконкурентни. А когато фирмите губят поръчки, под риск са работните места и доходите на хората в условия на повишаващи се цени“, посочва кандидатът за президент.

Гюров предупреждава още и за дългосрочните последици: когато една компания веднъж премести маршрута си през друга държава, не е сигурно, че впоследствие ще се върне. Така България може постепенно да бъде заобикаляна от търговията, без някой да алармира за това. Президентът трябва да говори за тези рискове и да изисква бързи и ефективни решения.

Къде е държавата?
На фона на ръста на цените на основните стоки, който определя като непоносим, Гюров поставя въпросите: „Защо никой не прави нищо да спре това и защо държавата ми се държи като мащеха към хората си?“

„Българската държава мълчи. Докато управлението на Румен Радев поставя под въпрос европейската посока на България, а Илияна Йотова продължава да подкрепя този курс, страната ни рискува да остане в периферията на Европа - далеч от инвестициите, търговските маршрути и възможностите за по-високи доходи при растящи цени“, заявява той.

Като допълнителен предупредителен сигнал Гюров посочва понижената прогноза на Световната банка за икономическия растеж на България през 2027 г. - от 2,9% на 2,6%. Той поставя намалените очаквания за страната на фона на прогнозирания икономически растеж в региона. Според него растящите цени поставят доходите на хората под натиск, а несигурността за бъдещето им се увеличава. „Това трябва да спре незабавно и да обърнем тенденцията на обедняване и изолация“, настоява Гюров.

„Връзката, която трябва да видим, е: по-труден транспорт означава по-скъп бизнес; по-скъп бизнес означава по-малко инвестиции и по-несигурни работни места. По-малко доходи и по-високи цени означават отсъствие на грижа за нашия народ“, подчертава кандидатът за президент.

В заключение Андрей Гюров поставя въпросите, на които държавата дължи не само отговори, но и реални действия за хората:

„Какво правите, за да остане България свързана, конкурентна и част от големите търговски маршрути на Европа? И по-важното: какви са реалните мерки, които хората ще започнат да усещат веднага, а не да бъдат поредното замазване на очите от телевизора? Кога ще се видят резултатите, заради които народът ви е избрал?“


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гуня

    32 3 Отговор
    Тоя лъчкащия що се напъва

    Коментиран от #15

    16:40 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Удри евраста с лопатЕто

    33 3 Отговор
    Що питаш, кажи ти какво направи.

    Коментиран от #14

    16:41 14.10.2026

  • 4 Активирайте му член4

    24 4 Отговор
    на гюро

    Коментиран от #21

    16:43 14.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    35 4 Отговор
    Гюров и ПП и ДБ ни вкараха в еврозоната.Лицемери!

    16:44 14.10.2026

  • 6 Горски

    29 3 Отговор
    Така е, служебен премиер изобщо не забеляза как кризата с горивата и торовете започна и не предприе никакви мерки; публично обвинява деца в нещо, което не са извършили; българите за него са нещо, което трябва да се разкара и да се внесат "правилни" гласоподаватели.

    16:45 14.10.2026

  • 7 чистаче

    27 2 Отговор
    кривоустия, ти какво направи, освен да си правите с оня тиквоч тик ток клипчета?

    16:45 14.10.2026

  • 8 гост

    24 3 Отговор
    Да попита банкянския идиот защо е така ,а не да се чуди.

    16:45 14.10.2026

  • 9 Перо

    10 8 Отговор
    Докато спекулантите си развяват байряка, както си искат, правителството ги бори с призиви и молби за “справедливи цени” и разни кошници! Простотия до шия! Хора с кашкавалени пръсти и гумени глави!

    16:47 14.10.2026

  • 10 Лицемер

    21 2 Отговор
    Гюров ти си един от тези които не правят нищо за хората даже им влошават живота.

    16:48 14.10.2026

  • 11 Ами

    22 1 Отговор
    нали беше премиер , що не спря цените ?! Нямаше време от подлагане на укристан ...

    16:48 14.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Кажи , Гюров.

    7 1 Отговор
    Как ? Като Ганьо в червата си е авантаджия и спекулант.

    16:49 14.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Европеец

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Гуня":

    заглавието е вярно, но изречено от Гюро звучи много нелепо .... Тъжната истина е, че червения петруханец излезе голям лъжец и в тия пет-шест месеца показа че въобще не може да управлява държавата......

    Коментиран от #17

    16:53 14.10.2026

  • 16 майко мила а ти какво ще направиш

    13 3 Отговор
    бре ще пуснеш мъжа си кандев да арестува немските вериги ?смешн@ици

    16:56 14.10.2026

  • 17 Анонимен

    4 6 Отговор

    До коментар #15 от "Европеец":

    Гюров и Кандев заедно с Йотова помогнаха на Радев да завладее държавата ни

    Коментиран от #24

    16:57 14.10.2026

  • 18 Манолката

    5 1 Отговор
    се бие като лъв с цените. Слива цени бори!

    16:59 14.10.2026

  • 19 Че Има Ли ?

    5 1 Отговор
    Тук Държава ?

    Само Етикет !

    17:01 14.10.2026

  • 20 Лакеите на Пентагона

    6 2 Отговор
    Увеличаваме харизаните бомби за Киев, съответ за повеке ИНФЛАЦИЯ.

    17:03 14.10.2026

  • 21 Абе !

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Активирайте му член4":

    Ако Някой Ти Активира !

    Четвъртия Член !

    Не Знам Какво !

    Ще Стане !

    17:04 14.10.2026

  • 22 Не е ли очевидно защо?

    8 1 Отговор
    Защото ще ви предложат референдум за излизане от ЕС и НАТО.
    Преди това обаче трябва да има натрупване на недоволство.😏

    17:04 14.10.2026

  • 23 Прогреса !

    3 2 Отговор
    Продължава !

    17:06 14.10.2026

  • 24 Грешиш

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Анонимен":

    Онези, които броиха гласовете, му помогнаха, ама няма да е задълго...

    17:06 14.10.2026

  • 25 гюро

    8 2 Отговор
    а защо приехте еврото заедно с Боко и Шиши, след като всички нормални хора знаеха, че цените ще станат двойни...???

    17:08 14.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 това нищожество как смее

    5 1 Отговор
    да говори за управление и политика като всъщност е едно сламено чучело

    17:16 14.10.2026

  • 28 Добре де

    1 1 Отговор
    Но не прочетох едно негово конкретно предложение как той би се справил с цените...но точно разписано ако предлага намаление на държавните приходи с какво ще ги замести...ще реже заплати,пенсии,ще уволнява или ще тегли дълг?!? Нагло е да посочваш проблем който всички знаят но са не предлагаш цялостно решение

    17:20 14.10.2026

  • 29 Алм 13

    1 1 Отговор
    Политическата класа не иска цените да са нормални. Търговецът не може да печели повече от производителя. Трябва да се въведе надценка от 50%, независимо през колко прекупвача преминава стоката. Тогава ще е доволен и производителя(търговеца ще купува на по-високи цени, за да има по-голяма печалба) и обикновения човек...

    Коментиран от #31

    17:20 14.10.2026

  • 30 нннн

    1 1 Отговор
    Държавата е в Евроатлантика. По- точно в средата на Атлантика. Вие я пратихте там.

    17:22 14.10.2026

  • 31 Още по-добре

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Алм 13":

    Ако се изгонят прекупвачите или се сведат до възможния минимум навсякъде по веригите! Защото има паразити и акционери, които са о чакат да падне паричката! И всичко се стоварва върху обикновените хора.

    17:24 14.10.2026

  • 32 Икономист

    0 0 Отговор
    Тоя е пълна 0. Не знам кой му е писал тия глупости, но щом ги цитира е убитак.

    17:30 14.10.2026

  • 33 Ъъъ

    2 0 Отговор
    Абе Гюров, къде е държавата бе пич? Къде видя тази "държава"? Такава няма от 1989г!

    17:34 14.10.2026

  • 34 Механик

    1 0 Отговор
    Гюро, не си бил на лекциите по пазарна икономика на господата Ран и Ът в ранните години на демокрацията, моето момче. Въпросните ВИДНИ ИКОНОМИСТИ дойдоха и казаха, че ние с ме задръстени и че с амо пазарната икономика е спасението. Казаха, че най-главното свойство на таз икономика е, че тя се саморегулира. Освен това те ни посочиха с пръст и ни заплюха, защото сме допускали държавата да регулира цените. Обясниха ни че в думите "спекула" и "спекулант" няма нищо обидно и че това са съвсем нормални и безобидни неща/

    17:37 14.10.2026

  • 35 безпартиен

    0 0 Отговор
    И този обещава това което никой не може да даде !

    17:39 14.10.2026

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