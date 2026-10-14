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Нинова: Радев предложи „ала-бала бюджет“, пак крият
  Тема: Икономика

Нинова: Радев предложи „ала-бала бюджет“, пак крият

14 Октомври, 2026 19:20 1 339 56

  • корнелия нинова-
  • бюджет 2027-
  • румен радев-
  • бюджетен дефицит-
  • нов дълг

Тя обвини управляващите, че не са представили макрорамката, дефицита и новия дълг

Нинова: Радев предложи „ала-бала бюджет“, пак крият - 1
Снимка: Архив
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Корнелия Нинова определи представянето на бюджета за 2027 г. от премиера Румен Радев като „ала-бала бюджет“ и „пълна подигравка“. Според нея управляващите не са представили основните параметри на финансовата рамка – очакваните дефицит, нов държавен дълг, икономически растеж и инфлация.

„Никога, откакто се прави бюджет в България, той не е представян без макрорамката. Никога!“, заяви Нинова. Тя попита защо Радев не е обявил колко ще бъде дефицитът през 2027 г., какъв нов дълг ще бъде поет и какви са прогнозите за брутния вътрешен продукт и инфлацията.

Критиките ѝ бяха отправени, след като премиерът заяви на заседание на Министерския съвет, че бюджетът за 2027 г. няма да предлага лесни решения, но ще очертае посока към балансиране на публичните финанси, по-разумно разходване на средствата и инвестиции в хората. Правителството посочи още, че планът трябва да бъде изпратен на Европейската комисия и Еврогрупата.

„Това е тотална социално-икономическа гавра. Хвърли димки с трохите за социална политика и толкоз“, написа Нинова. Тя заяви, че не е ясно дали проектът е обсъждан с партньорите от Тристранния съвет, Фискалния съвет, икономисти, финансисти, лекари, културни дейци, пенсионерски и земеделски организации.

В позицията си Нинова отправи критики и към парламентарното мнозинство. По думите ѝ председателят на парламентарната група на управляващите е заявил, че не знае какъв е бюджетът, въпреки че групата му трябва да участва в приемането му. Нинова определи депутатите като „натискачи на копчета“.

Тя предупреди, че бюджетът ще бъде изпратен в Брюксел, преди да е получил обществено обсъждане, а след това управляващите ще заявят, че финансовата рамка вече е съгласувана с Европейската комисия и не може да бъде променяна.

„Неграмотни, самодостатъчни, нагли управляващи, не се интересуват от вашето мнение, от вашия начин на живот, от неволите ви и скъпотията. Само протести ще им покажат, че така не може да продължава“, заяви Корнелия Нинова.

Премиерът Радев по-рано заяви, че целта на бюджета за 2027 г. е чувствително намаляване на дефицита и ограничаване на необходимостта от нови заеми. Конкретните параметри на финансовата рамка предстои да бъдат представени в хода на бюджетната процедура.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 срам е

    32 9 Отговор
    Кобрата не стои на едно място , а съска постоянно и иска да хапе !

    Коментиран от #35

    19:24 14.10.2026

  • 4 Дзак

    19 8 Отговор
    Кога приемахте предни бюджети?

    19:25 14.10.2026

  • 5 Пич

    24 21 Отговор
    Честито на идиотите които гласуваха за зеления чорап и дъртите комунисти!
    След като бяха обрани, и продължават да плащат за всичко тройно, получиха подигравка с увеличение от пет процента!!!
    Лайте срещу МВР и учители, като сте безмозъчни и толкова можете!!!

    19:26 14.10.2026

  • 6 Управляващите

    23 15 Отговор
    успешно катастрофираха България и ни вкараха в две чужди войни...

    19:26 14.10.2026

  • 7 Тотален провал Местни данъци на Радев

    21 13 Отговор
    Да увеличаваш местни данъци на Единствени жилища.
    Чудовищно! 100% увеличение.
    Увеличи на Втори Трети жилища, на Спекулантите!!!
    Това което ДПС и ГЕРБ не направиха,
    Радев и ПБ го направиха.
    Само увеличават преки и косвени данъци.
    Не спират инфлация и дългови спирали.
    Радев защо не каза, че ще увеличи
    ДАНЪЦИ на единствени жилища и Осигуровки????
    Дали щяха да го изберат Наивниците.
    Ако беше Борисов всички щяха да протестират!!!!

    Коментиран от #13

    19:29 14.10.2026

  • 8 Тик-Ток

    26 7 Отговор
    Курнелия много бързо забрави техния ала бала бюджет като бяха в коалиция с Тиквата и Гроб

    Коментиран от #47

    19:29 14.10.2026

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    23 7 Отговор
    тая буля цяла партия потурчи и има лице да мисли публично?! Срама няма!

    Коментиран от #10

    19:29 14.10.2026

  • 10 тая България

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ний ша Ва упрайм":

    разсипа ти за някаква мухлясала червена шайка се кахъриш...

    19:33 14.10.2026

  • 11 факт

    6 7 Отговор
    импиксова износител на смърт

    Коментиран от #21

    19:36 14.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 факт

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тотален провал Местни данъци на Радев":

    тая схема корнела ни пробута и оня Серго псевдо артиста

    19:38 14.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ветеран от протеста

    7 6 Отговор

    До коментар #14 от "Стенли":

    Ами всеки средно интелигентен човек ще си направи изводи!!! В профила на Радостин Василев във видеото в което се излъчваше с Красимир Манов са го подкрепили 106 хил.човека в което разкри с документи с колко ни краде Румен Радев - от цени на горива ,хранителни продукти ,ток ,газ ,данъци и застраховки.
    В профила на Илияна Йотова има 1500- 2000 реакции и 2/3 се смеят и иронизират ,в този на Гюров около 10-на хиляди, в този на Костадинов 4500- 5000 реакции. Логично е кой ще има най много гласове.

    Коментиран от #23, #29

    19:39 14.10.2026

  • 16 Въпрос

    11 4 Отговор
    Защо външния ни дълг през 2022 г.с финансов министър Асен Василев беше 36 млрд.евро а сега 70 млрд.евро и тогава 23% от БВП а при мунчо 56%-
    Брутният външен дълг на България към края на юли 2026 година достига 70,814 млрд. евро (което се равнява на 56,1% от прогнозния БВП на страната), по данни на Българската народна банка.

    Основни показатели и структура:

    • Годишен ръст: Външният дълг се е увеличил с 26,4% (или с 14,572 млрд. евро) спрямо същия период на предходната година.
    • Дългосрочни задължения: Възлизат на 50,451 млрд. евро (72,3% от общия дълг), като нарастват с 9,7% на годишна база.
    • Краткосрочни задължения: Са в размер на 19,362 млрд. евро.

    Коментиран от #51

    19:40 14.10.2026

  • 17 Горски

    11 3 Отговор
    Приказките на Радев за бюджета са алабалистики. Нали първо в ек трябва да одобри бюджета ни. Затова нищо не можеш да вдигнеш. Дори ще те накарат да орежеш всичко за да има за 404. Парламентът отхвърли по-високи минимални заплати за лекарите. Предложението предвиждаше лекарите да получават минимум 2166 евро бруто. Проектът отпадна след 60 гласа „за“, 4 „против“ и 115 „въздържал се“ - на ПБ. Какво става с автоматизмите за определяне заплатите на милиционерите, военни, пожарникари, държавните служители или, защото са "нашите" хора, ще продължат да си взимат големите заплати, ние да им плащаме осигуровките, понеже те са бедни, 20 заплати при пенсиониране и куп още привилегии все за тях, но всичко това го плаща съсипания, отруден българдки работник трета категория труд с данъците си и със заемите, които изплаща, за да живеят добре определени богопомазани? Това ще има край, защото така не може да продължава.

    19:40 14.10.2026

  • 18 Точни сте колеги

    9 5 Отговор
    ОЛИГАРСИТЕ ЗАД РАДЕВ и сламените плашила на предна линия

    Връзките на "месията " Румен Радев с кръг от влиятелни „бизнесмени“ отдавна не са тайна. Докато на преден план са изтикани анонимни фигуранти, зад гърба им стоят архитектите на прехода, които контролират ключови активи и политически процеси.

    КОИ СА ОЛИГАРСИТЕ БЛИЗКИ ДО РАДЕВ?

    Георги Гергов - Емблематична фигура на задкулисието, чиято кариера започва от комсомола, за да стигне до върховете на БСП. Легендарни са неговите сделки за придобиване на Пловдивския панаир и курортния комплекс "Св.св. Константин и Елена".

    Стоян Денчев - Бивш депутат от ДПС, вицепрезидент на групировката "Мултигруп", сътрудник на бившата ДС. Дългогодишен ректор на фабриката за кадри на ДС - Университетът по библиотекознание и информационни технологии.

    Николай Вълканов - Дълги години е един от най-близките до Ахмет Доган, минен бос, бивш директор на Научноизследователския институт по минно дело, генерален директор на държавната фирма „Минстрой Холдинг“, а след това вицепрезидент по инвестициите на „Мултигпруп“.

    Николай Копринков - Сочен за касиерът на Радев, той е единственият от четиримата олигарси, който намери място в избирателните листи на радевата "Прогресивна България". Влиянието на Копринков се разпостира в ключови сектори на държавата, като за няколко години негови роднини натрупаха милиони от съмнителни имотни сделки.

    СХЕМАТА Е СЛЕДНАТА:
    Олигархията стои в сянка, а отпред маршируват медийни клакьор

    19:40 14.10.2026

  • 19 Мунчовите крадци са

    13 4 Отговор
    сбирщина на върли потомствени комунисти , фатмаци , милиционери , ДС продукти и издънки , безродници и подмолни субекти , лъжци и крадци ненадминати - нищо друго не може да се очаква ! Регресия , безмилостно грабене и дебнещ фалит .

    19:41 14.10.2026

  • 20 Васил

    10 3 Отговор
    Г-н Топ Гън само разтяга локуми след нова година пак ще тегли дългове гаранция с Боко са едно дередже.

    19:41 14.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бг гражданин

    8 9 Отговор
    Тази дама" ,унищожи БСП,беше в коалиция с Герб,Дпс и другите "канибали" и сега ,с цялата си наглост плюе правителството на Радев..

    19:43 14.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А кой скри за оръжията?

    6 2 Отговор
    Нали ни уверяваше, че не изпращаме оръжия за Украйна? Само дето премълча за някои канали

    Коментиран от #36

    19:50 14.10.2026

  • 29 Имай предвид че това са активни лица

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ветеран от протеста":

    Но гласоподавателите са най различни хора има неграмотни бедни прости и всякакви хора които по традиция подкрепят статуквото. Лично аз харесвам и Възраждане и Меч но истината е че хората са скептични. Но все пак пожелавам успех и на двете кандидатури.

    Коментиран от #37

    19:51 14.10.2026

  • 30 Румънеца

    10 4 Отговор
    След един пълен мандат, Радев ще приключи като Чаушеску.

    Коментиран от #46, #54

    19:52 14.10.2026

  • 31 Кога шсе биете като мъже?

    6 4 Отговор
    Усеща. Щом плюе Радев,значи Бойко е бита карта,въпреки че са един дол дренки.

    19:54 14.10.2026

  • 32 тая

    5 5 Отговор
    не се ли накраде бе?

    Коментиран от #34

    19:54 14.10.2026

  • 33 Гост

    5 1 Отговор
    Ама тук май никой не разбира, че на управленските позиции се граби като за последно, а на опозиционните се говори истината, след което нещата се обръщат. Опозиционерите стават управляващи и почват със същите номера и грабежи. Това си е класика...

    19:56 14.10.2026

  • 34 накраде се

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "тая":

    но не се наяде

    19:58 14.10.2026

  • 35 Сложих ти плюс по инерция

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "срам е":

    Но не мисля така и не удобрявам такова говорене.

    19:59 14.10.2026

  • 36 Ами то

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "А кой скри за оръжията?":

    и сега изнасяме оръжие , питай Мунчо ! Той обаче се кълне , че не помагаме на Украйна . Нещо като при Нинова се получава.

    Коментиран от #40

    20:00 14.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 скоропоговорка

    4 4 Отговор
    начи тая краде краде и сега иска тя да казва как да не се краде и ако се върже народя да я избере пак да краде?

    20:02 14.10.2026

  • 39 Системно лошото време

    3 0 Отговор
    Не трябва да се подценява като фактор , който също работи за статуквото .

    20:12 14.10.2026

  • 40 Не сме чули Някой да се кълне че

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ами то":

    Не изнася оръжие за украйна а пък и Никой не го е питал понеже медиите са сервилни към управляващите по принцип , но изнасянето на оръжие за братски страни в тази братоубийствена война е също толкова неморално колкото и всичко останало.

    20:19 14.10.2026

  • 41 Стига

    2 0 Отговор
    Сте употребявали народа,народа сме ние но никой не ни пита.всички говорите от името на народа.стига,стига,стига....

    Коментиран от #42

    20:23 14.10.2026

  • 42 След изборите

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Стига":

    Ще се разбере кой е народа и дали си прав.

    20:27 14.10.2026

  • 43 ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙЕВ -НАХРАНИЛКОВ КЕФЕВ

    0 1 Отговор
    НОВИЯ ДЪЛ ПРЕДСТОИ СКОРО ГО ОЧАКВАЙТЕ .
    А ПОСЛЕДНИЯ ДЪЛГ Е СИГОРНО НА ПРЕВЪРШВАНЕ ИЛИ ВЕЧЕ СА ГО ИЗЯЛИ МНОГО ДАНСКОЗАПЛАТАДЖИЙ. ТИЯ БГ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ СА ИЗПАПАЛИ ОТДАВНА И ОСИГОРОВКИТЕ ОТ РЕАЛ.СЕКТОРА В НОЙ. Всичко им било от данъци пълен пансион от до пълна издръжка до гроб и пенсиите им от данъци ПЪЛНА ДОЖИВОТНА ЯСЛА ХРАНИЛКА. Както казах без намаляване съкращаване на ДАНСКОЗАПЛАТАДЖИЙ замразяване ЗАПЛАТИТЕ ИМ НЯМА ДА СТАНЕ. НАЙ ДОБРЕ ДС СЕ ПОЧНЕ ОТ ОБЩИНАРИТЕ ПО СЕЛА ,МАХАЛИ,КВАРТАЛИ,РСЙОНИ ЧЕ ПОВЕЧЕТО СА ПОЧИВНИ СТАНЦИЙ ОБИТАЕАНИ ОТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ОТ ПОВЕЧЕТО ОБЩИНИ НИКОЙ НЯМА НИЖДА БЕЗПОЛЕЗНИ.ВСИЧКО Е БЛИЗКИТЕ ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ УСУГИ И Т.Н.ЗА ГРАЖДАНИ. Не са напълно в час обаче бг управниците.

    20:27 14.10.2026

  • 44 Нинова,

    2 1 Отговор
    на рундьо не му пука. Не те брой за жива, а и на наркорунда също не й пука! Така че ти все едно нищо не казваш

    Коментиран от #49

    20:28 14.10.2026

  • 45 Ачо

    1 1 Отговор
    Тази в качеството на какъв получава трибуна в сайта?

    20:32 14.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 КУрнелия

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тик-Ток":

    много неща забрави - чест, достойнство, минимална икономически квалификация (if any) Сега е слугиня на двама шишкави бивши , които се нуждаят от такива като нея. КАК няма срам тази жена? Не вижда ли, че НИКОЙ не я уважава?

    20:37 14.10.2026

  • 48 ?????

    3 0 Отговор
    Нинова стига си се излагала.
    Помним за колаборацията ти с Кикитата, за оръжията за "Полша", за тва как стиска́ мандата до последно за да може и.д. премиер Кики да подпише с Уестингхауз и на следващия ден върна мандата.

    20:37 14.10.2026

  • 49 не зная откъде

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Нинова,":

    измисляш такова име на ГЕНЕРАЛА от ВВС Румен Радев - най-достойният наш президент от 1989 г. насам. Явно се упражняваш в образност на имената. Имената на двама шишляка и действията им, заедно със смешните физииономии са много подходящи. Кажи как ги наричаш тях?

    Коментиран от #56

    20:39 14.10.2026

  • 50 И от злоба ке умре

    3 1 Отговор
    Щом Радев даже да помисли да предложи или приеме някакъв документ Баба Кори вече е готова на мига да го оспори. Явно деня и вечер го следи, слухти. Ала бала беше всичко което направиха Тя, с Борисов, Пеевски и Слави. Тази жена ще се разболее от злоба и то от завист, а колко бесепари я псуват и проклинат задето разтури от простотия най старата и голяма пария идея си няма. Опротивя на всички, стана смешна даже и на тези които те подкрепяха.

    20:40 14.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Хмм

    1 1 Отговор
    помним го вашия бюджет, 9 млрд. за 9 дни?

    20:44 14.10.2026

  • 53 Уважавам се

    0 1 Отговор
    Нинок, не бих ти посегнал по никой начин !

    20:46 14.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "не зная откъде":

    Точен сте гладно мунчово куче пaааaaаццyyулл😂🤣😅
    Затова сме в тинята голтак несретен а мунчо и олигарсите му с поршета и ламборджини😂🤣
    Всекиму своето пaааццyyyуллee oмaзaн с фekaлиии😀😃

    20:50 14.10.2026

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