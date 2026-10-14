Нинова: Радев предложи „ала-бала бюджет“, пак крият

Корнелия Нинова определи представянето на бюджета за 2027 г. от премиера Румен Радев като „ала-бала бюджет“ и „пълна подигравка“. Според нея управляващите не са представили основните параметри на финансовата рамка – очакваните дефицит, нов държавен дълг, икономически растеж и инфлация.

„Никога, откакто се прави бюджет в България, той не е представян без макрорамката. Никога!“, заяви Нинова. Тя попита защо Радев не е обявил колко ще бъде дефицитът през 2027 г., какъв нов дълг ще бъде поет и какви са прогнозите за брутния вътрешен продукт и инфлацията.

Критиките ѝ бяха отправени, след като премиерът заяви на заседание на Министерския съвет, че бюджетът за 2027 г. няма да предлага лесни решения, но ще очертае посока към балансиране на публичните финанси, по-разумно разходване на средствата и инвестиции в хората. Правителството посочи още, че планът трябва да бъде изпратен на Европейската комисия и Еврогрупата.

„Това е тотална социално-икономическа гавра. Хвърли димки с трохите за социална политика и толкоз“, написа Нинова. Тя заяви, че не е ясно дали проектът е обсъждан с партньорите от Тристранния съвет, Фискалния съвет, икономисти, финансисти, лекари, културни дейци, пенсионерски и земеделски организации.

В позицията си Нинова отправи критики и към парламентарното мнозинство. По думите ѝ председателят на парламентарната група на управляващите е заявил, че не знае какъв е бюджетът, въпреки че групата му трябва да участва в приемането му. Нинова определи депутатите като „натискачи на копчета“.

Тя предупреди, че бюджетът ще бъде изпратен в Брюксел, преди да е получил обществено обсъждане, а след това управляващите ще заявят, че финансовата рамка вече е съгласувана с Европейската комисия и не може да бъде променяна.

„Неграмотни, самодостатъчни, нагли управляващи, не се интересуват от вашето мнение, от вашия начин на живот, от неволите ви и скъпотията. Само протести ще им покажат, че така не може да продължава“, заяви Корнелия Нинова.

Премиерът Радев по-рано заяви, че целта на бюджета за 2027 г. е чувствително намаляване на дефицита и ограничаване на необходимостта от нови заеми. Конкретните параметри на финансовата рамка предстои да бъдат представени в хода на бюджетната процедура.