Нинова: Радев предложи „ала-бала бюджет“, пак крият

Корнелия Нинова определи представянето на бюджета за 2027 г. от премиера Румен Радев като „ала-бала бюджет“ и „пълна подигравка“. Според нея управляващите не са представили основните параметри на финансовата рамка – очакваните дефицит, нов държавен дълг, икономически растеж и инфлация.
„Никога, откакто се прави бюджет в България, той не е представян без макрорамката. Никога!“, заяви Нинова. Тя попита защо Радев не е обявил колко ще бъде дефицитът през 2027 г., какъв нов дълг ще бъде поет и какви са прогнозите за брутния вътрешен продукт и инфлацията.
Критиките ѝ бяха отправени, след като премиерът заяви на заседание на Министерския съвет, че бюджетът за 2027 г. няма да предлага лесни решения, но ще очертае посока към балансиране на публичните финанси, по-разумно разходване на средствата и инвестиции в хората. Правителството посочи още, че планът трябва да бъде изпратен на Европейската комисия и Еврогрупата.
„Това е тотална социално-икономическа гавра. Хвърли димки с трохите за социална политика и толкоз“, написа Нинова. Тя заяви, че не е ясно дали проектът е обсъждан с партньорите от Тристранния съвет, Фискалния съвет, икономисти, финансисти, лекари, културни дейци, пенсионерски и земеделски организации.
В позицията си Нинова отправи критики и към парламентарното мнозинство. По думите ѝ председателят на парламентарната група на управляващите е заявил, че не знае какъв е бюджетът, въпреки че групата му трябва да участва в приемането му. Нинова определи депутатите като „натискачи на копчета“.
Тя предупреди, че бюджетът ще бъде изпратен в Брюксел, преди да е получил обществено обсъждане, а след това управляващите ще заявят, че финансовата рамка вече е съгласувана с Европейската комисия и не може да бъде променяна.„Неграмотни, самодостатъчни, нагли управляващи, не се интересуват от вашето мнение, от вашия начин на живот, от неволите ви и скъпотията. Само протести ще им покажат, че така не може да продължава“, заяви Корнелия Нинова.
Премиерът Радев по-рано заяви, че целта на бюджета за 2027 г. е чувствително намаляване на дефицита и ограничаване на необходимостта от нови заеми. Конкретните параметри на финансовата рамка предстои да бъдат представени в хода на бюджетната процедура.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 срам е
Коментиран от #35
19:24 14.10.2026
4 Дзак
19:25 14.10.2026
5 Пич
След като бяха обрани, и продължават да плащат за всичко тройно, получиха подигравка с увеличение от пет процента!!!
Лайте срещу МВР и учители, като сте безмозъчни и толкова можете!!!
19:26 14.10.2026
6 Управляващите
19:26 14.10.2026
7 Тотален провал Местни данъци на Радев
Чудовищно! 100% увеличение.
Увеличи на Втори Трети жилища, на Спекулантите!!!
Това което ДПС и ГЕРБ не направиха,
Радев и ПБ го направиха.
Само увеличават преки и косвени данъци.
Не спират инфлация и дългови спирали.
Радев защо не каза, че ще увеличи
ДАНЪЦИ на единствени жилища и Осигуровки????
Дали щяха да го изберат Наивниците.
Ако беше Борисов всички щяха да протестират!!!!
Коментиран от #13
19:29 14.10.2026
8 Тик-Ток
Коментиран от #47
19:29 14.10.2026
9 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #10
19:29 14.10.2026
10 тая България
До коментар #9 от "Ний ша Ва упрайм":разсипа ти за някаква мухлясала червена шайка се кахъриш...
19:33 14.10.2026
11 факт
Коментиран от #21
19:36 14.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 факт
До коментар #7 от "Тотален провал Местни данъци на Радев":тая схема корнела ни пробута и оня Серго псевдо артиста
19:38 14.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ветеран от протеста
До коментар #14 от "Стенли":Ами всеки средно интелигентен човек ще си направи изводи!!! В профила на Радостин Василев във видеото в което се излъчваше с Красимир Манов са го подкрепили 106 хил.човека в което разкри с документи с колко ни краде Румен Радев - от цени на горива ,хранителни продукти ,ток ,газ ,данъци и застраховки.
В профила на Илияна Йотова има 1500- 2000 реакции и 2/3 се смеят и иронизират ,в този на Гюров около 10-на хиляди, в този на Костадинов 4500- 5000 реакции. Логично е кой ще има най много гласове.
Коментиран от #23, #29
19:39 14.10.2026
16 Въпрос
Брутният външен дълг на България към края на юли 2026 година достига 70,814 млрд. евро (което се равнява на 56,1% от прогнозния БВП на страната), по данни на Българската народна банка.
Основни показатели и структура:
• Годишен ръст: Външният дълг се е увеличил с 26,4% (или с 14,572 млрд. евро) спрямо същия период на предходната година.
• Дългосрочни задължения: Възлизат на 50,451 млрд. евро (72,3% от общия дълг), като нарастват с 9,7% на годишна база.
• Краткосрочни задължения: Са в размер на 19,362 млрд. евро.
Коментиран от #51
19:40 14.10.2026
17 Горски
19:40 14.10.2026
18 Точни сте колеги
Връзките на "месията " Румен Радев с кръг от влиятелни „бизнесмени“ отдавна не са тайна. Докато на преден план са изтикани анонимни фигуранти, зад гърба им стоят архитектите на прехода, които контролират ключови активи и политически процеси.
КОИ СА ОЛИГАРСИТЕ БЛИЗКИ ДО РАДЕВ?
Георги Гергов - Емблематична фигура на задкулисието, чиято кариера започва от комсомола, за да стигне до върховете на БСП. Легендарни са неговите сделки за придобиване на Пловдивския панаир и курортния комплекс "Св.св. Константин и Елена".
Стоян Денчев - Бивш депутат от ДПС, вицепрезидент на групировката "Мултигруп", сътрудник на бившата ДС. Дългогодишен ректор на фабриката за кадри на ДС - Университетът по библиотекознание и информационни технологии.
Николай Вълканов - Дълги години е един от най-близките до Ахмет Доган, минен бос, бивш директор на Научноизследователския институт по минно дело, генерален директор на държавната фирма „Минстрой Холдинг“, а след това вицепрезидент по инвестициите на „Мултигпруп“.
Николай Копринков - Сочен за касиерът на Радев, той е единственият от четиримата олигарси, който намери място в избирателните листи на радевата "Прогресивна България". Влиянието на Копринков се разпостира в ключови сектори на държавата, като за няколко години негови роднини натрупаха милиони от съмнителни имотни сделки.
СХЕМАТА Е СЛЕДНАТА:
Олигархията стои в сянка, а отпред маршируват медийни клакьор
19:40 14.10.2026
19 Мунчовите крадци са
19:41 14.10.2026
20 Васил
19:41 14.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Бг гражданин
19:43 14.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 А кой скри за оръжията?
Коментиран от #36
19:50 14.10.2026
29 Имай предвид че това са активни лица
До коментар #15 от "Ветеран от протеста":Но гласоподавателите са най различни хора има неграмотни бедни прости и всякакви хора които по традиция подкрепят статуквото. Лично аз харесвам и Възраждане и Меч но истината е че хората са скептични. Но все пак пожелавам успех и на двете кандидатури.
Коментиран от #37
19:51 14.10.2026
30 Румънеца
Коментиран от #46, #54
19:52 14.10.2026
31 Кога шсе биете като мъже?
19:54 14.10.2026
32 тая
Коментиран от #34
19:54 14.10.2026
33 Гост
19:56 14.10.2026
34 накраде се
До коментар #32 от "тая":но не се наяде
19:58 14.10.2026
35 Сложих ти плюс по инерция
До коментар #3 от "срам е":Но не мисля така и не удобрявам такова говорене.
19:59 14.10.2026
36 Ами то
До коментар #28 от "А кой скри за оръжията?":и сега изнасяме оръжие , питай Мунчо ! Той обаче се кълне , че не помагаме на Украйна . Нещо като при Нинова се получава.
Коментиран от #40
20:00 14.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 скоропоговорка
20:02 14.10.2026
39 Системно лошото време
20:12 14.10.2026
40 Не сме чули Някой да се кълне че
До коментар #36 от "Ами то":Не изнася оръжие за украйна а пък и Никой не го е питал понеже медиите са сервилни към управляващите по принцип , но изнасянето на оръжие за братски страни в тази братоубийствена война е също толкова неморално колкото и всичко останало.
20:19 14.10.2026
41 Стига
Коментиран от #42
20:23 14.10.2026
42 След изборите
До коментар #41 от "Стига":Ще се разбере кой е народа и дали си прав.
20:27 14.10.2026
43 ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙЕВ -НАХРАНИЛКОВ КЕФЕВ
А ПОСЛЕДНИЯ ДЪЛГ Е СИГОРНО НА ПРЕВЪРШВАНЕ ИЛИ ВЕЧЕ СА ГО ИЗЯЛИ МНОГО ДАНСКОЗАПЛАТАДЖИЙ. ТИЯ БГ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ СА ИЗПАПАЛИ ОТДАВНА И ОСИГОРОВКИТЕ ОТ РЕАЛ.СЕКТОРА В НОЙ. Всичко им било от данъци пълен пансион от до пълна издръжка до гроб и пенсиите им от данъци ПЪЛНА ДОЖИВОТНА ЯСЛА ХРАНИЛКА. Както казах без намаляване съкращаване на ДАНСКОЗАПЛАТАДЖИЙ замразяване ЗАПЛАТИТЕ ИМ НЯМА ДА СТАНЕ. НАЙ ДОБРЕ ДС СЕ ПОЧНЕ ОТ ОБЩИНАРИТЕ ПО СЕЛА ,МАХАЛИ,КВАРТАЛИ,РСЙОНИ ЧЕ ПОВЕЧЕТО СА ПОЧИВНИ СТАНЦИЙ ОБИТАЕАНИ ОТ ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ ОТ ПОВЕЧЕТО ОБЩИНИ НИКОЙ НЯМА НИЖДА БЕЗПОЛЕЗНИ.ВСИЧКО Е БЛИЗКИТЕ ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ УСУГИ И Т.Н.ЗА ГРАЖДАНИ. Не са напълно в час обаче бг управниците.
20:27 14.10.2026
44 Нинова,
Коментиран от #49
20:28 14.10.2026
45 Ачо
20:32 14.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 КУрнелия
До коментар #8 от "Тик-Ток":много неща забрави - чест, достойнство, минимална икономически квалификация (if any) Сега е слугиня на двама шишкави бивши , които се нуждаят от такива като нея. КАК няма срам тази жена? Не вижда ли, че НИКОЙ не я уважава?
20:37 14.10.2026
48 ?????
Помним за колаборацията ти с Кикитата, за оръжията за "Полша", за тва как стиска́ мандата до последно за да може и.д. премиер Кики да подпише с Уестингхауз и на следващия ден върна мандата.
20:37 14.10.2026
49 не зная откъде
До коментар #44 от "Нинова,":измисляш такова име на ГЕНЕРАЛА от ВВС Румен Радев - най-достойният наш президент от 1989 г. насам. Явно се упражняваш в образност на имената. Имената на двама шишляка и действията им, заедно със смешните физииономии са много подходящи. Кажи как ги наричаш тях?
Коментиран от #56
20:39 14.10.2026
50 И от злоба ке умре
20:40 14.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Хмм
20:44 14.10.2026
53 Уважавам се
20:46 14.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ДрайвингПлежър
До коментар #49 от "не зная откъде":Точен сте гладно мунчово куче пaааaaаццyyулл😂🤣😅
Затова сме в тинята голтак несретен а мунчо и олигарсите му с поршета и ламборджини😂🤣
Всекиму своето пaааццyyyуллee oмaзaн с фekaлиии😀😃
20:50 14.10.2026