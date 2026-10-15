ЦИК показва машинното гласуване в два софийски университета

Централната избирателна комисия ще демонстрира как се гласува с машина в Университета за национално и световно стопанство и в Техническия университет в София. Инициативите са част от разяснителната кампания преди изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.
Демонстрацията в УНСС ще започне в 10:00 часа, а тази в Техническия университет е насрочена за 12:30 часа. На място ще бъде предоставяна и допълнителна информация, свързана с изборите.„В учебните заведения ще бъде предоставяна и допълнителна информация във връзка с изборите“, посочват от ЦИК.
Кампанията е насочена към повишаване на информираността на избирателите и увереността им при упражняване на правото на глас. Чрез демонстрациите гражданите могат предварително да се запознаят с начина на работа с машината.
Разясненията започнаха в метрото
Поредицата от инициативи започна на 8 октомври на метростанция „Сердика“. На 9 октомври представители на ЦИК показаха на граждани как се гласува с машина на метростанция „НДК“.
След демонстрациите в двата университета разяснителната кампания ще продължи да информира избирателите преди изборния ден. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври 2026 г.
Източници: bta.bg
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1 Неразбрал
06:33 15.10.2026
2 Анонимен
07:05 15.10.2026