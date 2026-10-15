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ЦИК показва машинното гласуване в два софийски университета
  Тема: Избори

ЦИК показва машинното гласуване в два софийски университета

15 Октомври, 2026 06:21 420 2

  • цик-
  • машинно гласуване-
  • президентски избори-
  • унсс-
  • технически университет

Демонстрацията в УНСС е от 10:00 часа, а в Техническия университет започва в 12:30 часа

ЦИК показва машинното гласуване в два софийски университета - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия ще демонстрира как се гласува с машина в Университета за национално и световно стопанство и в Техническия университет в София. Инициативите са част от разяснителната кампания преди изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

Демонстрацията в УНСС ще започне в 10:00 часа, а тази в Техническия университет е насрочена за 12:30 часа. На място ще бъде предоставяна и допълнителна информация, свързана с изборите.

„В учебните заведения ще бъде предоставяна и допълнителна информация във връзка с изборите“, посочват от ЦИК.

Кампанията е насочена към повишаване на информираността на избирателите и увереността им при упражняване на правото на глас. Чрез демонстрациите гражданите могат предварително да се запознаят с начина на работа с машината.

Разясненията започнаха в метрото

Поредицата от инициативи започна на 8 октомври на метростанция „Сердика“. На 9 октомври представители на ЦИК показаха на граждани как се гласува с машина на метростанция „НДК“.

След демонстрациите в двата университета разяснителната кампания ще продължи да информира избирателите преди изборния ден. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври 2026 г.

Източници: bta.bg


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неразбрал

    1 0 Отговор
    Машинното добре а ръчното - кога ?

    06:33 15.10.2026

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор
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    07:05 15.10.2026

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