ЦИК показва машинното гласуване в два софийски университета

Централната избирателна комисия ще демонстрира как се гласува с машина в Университета за национално и световно стопанство и в Техническия университет в София. Инициативите са част от разяснителната кампания преди изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

Демонстрацията в УНСС ще започне в 10:00 часа, а тази в Техническия университет е насрочена за 12:30 часа. На място ще бъде предоставяна и допълнителна информация, свързана с изборите.

„В учебните заведения ще бъде предоставяна и допълнителна информация във връзка с изборите“, посочват от ЦИК.

Кампанията е насочена към повишаване на информираността на избирателите и увереността им при упражняване на правото на глас. Чрез демонстрациите гражданите могат предварително да се запознаят с начина на работа с машината.

Разясненията започнаха в метрото

Поредицата от инициативи започна на 8 октомври на метростанция „Сердика“. На 9 октомври представители на ЦИК показаха на граждани как се гласува с машина на метростанция „НДК“.

След демонстрациите в двата университета разяснителната кампания ще продължи да информира избирателите преди изборния ден. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври 2026 г.

Източници: bta.bg