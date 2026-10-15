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Стоянка Черкезова: Бедността може да се върне към нивата от 2021 г
  Тема: Избори

Стоянка Черкезова: Бедността може да се върне към нивата от 2021 г

15 Октомври, 2026 09:49 558 12

  • бедност-
  • доходи-
  • инфлация-
  • работещи бедни-
  • стоянка черкезова

Официалните данни за 2025 г. показват спад на риска от бедност и социално изключване, но делът на работещите бедни остава над равнището от 2021 г

Стоянка Черкезова: Бедността може да се върне към нивата от 2021 г - 1
Снимка: Фейсбук
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бедността в България може отново да достигне равнищата от 2021 г. заради поскъпването и намаляването на реалната покупателна способност на доходите. Това заяви доц. Стоянка Черкезова в интервю за „Дарик“.

„Риск от бедност и социално изключване в България – 31,7% през 2021 година, 29% през 2025 година. Това са последните данни, по-нови все още нямаме, защото 2026-а не е завършила. Хипотезата ми е, че отново ще се върнем поне към равнищата на 2021 година, може дори да ги надминем“, каза Черкезова.

Тя посочи, че хората усещат най-силно цените на стоките от първа необходимост. „Хората поставят именно проблема с доходите като основен техен проблем и проблема с цените на фона на нарастващите цени“, заяви кандидатът за вицепрезидент. По думите ѝ инфлацията е около 5%, но това не отразява напълно усещането за поскъпване в домакинствата.

Какво показват официалните данни

Данните на Националния статистически институт показват различна картина за 2025 г. Делът на населението в риск от бедност и социално изключване е 29.0%, или 1.8689 млн. души. Показателят е намалял с 1.3 процентни пункта спрямо 2024 г., когато е бил 30.3%. През 2021 г. той е възлизал на 31.7%.

Показателят обхваща хора, които са в риск от бедност, живеят при тежки материални и социални лишения или са в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност. Данните са събрани в изследване, обхванало 10 147 домакинства.

Работещите бедни остават над нивото от 2021 г.

При работещите бедни тенденцията за целия период подкрепя част от тезата на Черкезова. Делът им е бил 10.0% през 2021 г., нараснал е до 12.1% през 2024 г., а през 2025 г. е намалял до 11.8%.

Рискът е значително по-висок при хората на непълно работно време – 34.2% през 2025 г., спрямо 10.0% при заетите на пълно работно време. Сред работещите с начално или без образование делът на бедните е 47.2%, докато при хората с висше образование е 4.3%.

Данните на НСИ показват още, че 27.0% от децата на възраст до 17 години са били изложени на риск от бедност през 2025 г. Най-тежко е положението при домакинствата с двама възрастни и три или повече деца, където делът достига 52.3%, както и при самотните родители с деца – 40.4%.

Последните официални стойности за 2026 г. все още не са налични. Затова прогнозата за нов ръст на бедността остава оценка на Стоянка Черкезова, основана на поскъпването и натиска върху доходите, а не отчетен резултат от националната статистика.

Източници: darik.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зайо Байо

    5 2 Отговор
    Ле леееее , колко умна е тази. Идеална е за ВИЦЕ на някой си президент !

    09:52 15.10.2026

  • 3 Мишел

    3 2 Отговор
    Сега сме по богати само защото сме вече в клуба богатите...

    Коментиран от #4

    09:59 15.10.2026

  • 4 Оди у Русиа

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    На богатото.Дя до вия ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #10

    10:10 15.10.2026

  • 5 Един

    0 1 Отговор
    Дръжте се за леврото и нема да се плашите !

    10:11 15.10.2026

  • 6 Мизерландия

    0 0 Отговор
    И към нивата от 1921 може да се върне, даже към нивата от 1821-а.

    10:16 15.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ни връщкъм РАВНИЩЕТО НА БЕДНОСТ

    1 0 Отговор
    ВМЕСТ ВМЕСТО ТЕ ДА СЕ ВЪРНАТ ОТКЪДЕТО СА ДОШЛИ !

    10:17 15.10.2026

  • 9 Боко

    0 2 Отговор
    Ще се върне и повече!
    Важното е урси и белошмръчко да си правят златните кенефи💩👌

    10:19 15.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Вице

    2 0 Отговор
    Понякога по-добре да мълчиш, когато си в предизборна кампания, та да не те разберът колко си проста.

    10:26 15.10.2026

  • 12 По думите ѝ инфлацията е около 5%,

    1 0 Отговор
    таз женица не смее да каже право куме в очите
    че е стъкмистика и че не е около 5% а около 20% и повече
    като забравят за услугите и др
    миналата година било 50 лв а сега 50Е

    безполезни разтягания на локуми
    дано попарата я ядат само тези преизбирали тикви шопари

    10:34 15.10.2026

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