Стоянка Черкезова: Бедността може да се върне към нивата от 2021 г

Бедността в България може отново да достигне равнищата от 2021 г. заради поскъпването и намаляването на реалната покупателна способност на доходите. Това заяви доц. Стоянка Черкезова в интервю за „Дарик“.

„Риск от бедност и социално изключване в България – 31,7% през 2021 година, 29% през 2025 година. Това са последните данни, по-нови все още нямаме, защото 2026-а не е завършила. Хипотезата ми е, че отново ще се върнем поне към равнищата на 2021 година, може дори да ги надминем“, каза Черкезова.

Тя посочи, че хората усещат най-силно цените на стоките от първа необходимост. „Хората поставят именно проблема с доходите като основен техен проблем и проблема с цените на фона на нарастващите цени“, заяви кандидатът за вицепрезидент. По думите ѝ инфлацията е около 5%, но това не отразява напълно усещането за поскъпване в домакинствата.

Какво показват официалните данни

Данните на Националния статистически институт показват различна картина за 2025 г. Делът на населението в риск от бедност и социално изключване е 29.0%, или 1.8689 млн. души. Показателят е намалял с 1.3 процентни пункта спрямо 2024 г., когато е бил 30.3%. През 2021 г. той е възлизал на 31.7%.

Показателят обхваща хора, които са в риск от бедност, живеят при тежки материални и социални лишения или са в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност. Данните са събрани в изследване, обхванало 10 147 домакинства.

Работещите бедни остават над нивото от 2021 г.

При работещите бедни тенденцията за целия период подкрепя част от тезата на Черкезова. Делът им е бил 10.0% през 2021 г., нараснал е до 12.1% през 2024 г., а през 2025 г. е намалял до 11.8%.

Рискът е значително по-висок при хората на непълно работно време – 34.2% през 2025 г., спрямо 10.0% при заетите на пълно работно време. Сред работещите с начално или без образование делът на бедните е 47.2%, докато при хората с висше образование е 4.3%.

Данните на НСИ показват още, че 27.0% от децата на възраст до 17 години са били изложени на риск от бедност през 2025 г. Най-тежко е положението при домакинствата с двама възрастни и три или повече деца, където делът достига 52.3%, както и при самотните родители с деца – 40.4%.

Последните официални стойности за 2026 г. все още не са налични. Затова прогнозата за нов ръст на бедността остава оценка на Стоянка Черкезова, основана на поскъпването и натиска върху доходите, а не отчетен резултат от националната статистика.

Източници: darik.bg