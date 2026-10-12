Мирослав Ненков: Арестите на медици са демонстрация на власт

Арестите на десетима медици в Пловдив са „грозна демонстрация на власт“ и „не се прави така с колеги“. Това заяви бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков в ефира на bTV по повод полицейската акция в УМБАЛ „Свети Георги“.

Ненков не отрече необходимостта от проверка на данните за предполагаеми злоупотреби, но разкритикува начина, по който е извършено задържането на медицинските специалисти. По думите му подобни нарушения е трябвало да бъдат установени и прекратени много по-рано, вместо да се стига до показни арести.

Обвиненията са свързани с фиктивни хоспитализации

Акцията е проведена на 5 октомври в Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“. Сред задържаните е проф. Мариела Генева-Попова, която е декан на Медицинския факултет в Пловдив и началник на клиниката.

Според разследващите организираната престъпна група е действала от 2021 година чрез фиктивни хоспитализации и отчитане на медицински дейности пред Националната здравноосигурителна каса. Данните, представени от прокуратурата, сочат, че за приблизително три години в клиниката, която разполага с 49 легла, са отчетени близо 24 000 хоспитализации.

За тези дейности НЗОК е изплатила около 12 милиона евро, а предполагаемите щети се оценяват на 3,06 милиона евро. Обвиненията срещу задържаните не са доказана вина и предстои да бъдат проверени в рамките на наказателното производство.

Ненков настоява за промяна на финансирането

Според Мирослав Ненков механизмът за неправомерно отчитане на медицински дейности не е сложен и при ефективен контрол подобни практики биха могли да бъдат предотвратени. Той свърза проблема с дългогодишното усещане за безнаказаност в системата.

Бившият здравен министър призова за политическа воля за промяна на модела, основан на клинични пътеки. По думите му системата създава предпоставки за злоупотреби и се нуждае от сериозна реформа.

Ненков постави и по-широкия въпрос за отношението към медицинските специалисти в България. Според него вместо фокусът да бъде единствено върху наказателните мерки, трябва да се търсят причините младите лекари да напускат страната.

Разследването срещу медиците продължава. Твърденията за извършени престъпления предстои да бъдат доказани по съдебен ред.

Източници: trafficnews.bg