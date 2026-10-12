Мирослав Ненков: Арестите на медици са демонстрация на власт

Арестите на десетима медици в Пловдив са „грозна демонстрация на власт“ и „не се прави така с колеги“. Това заяви бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков в ефира на bTV по повод полицейската акция в УМБАЛ „Свети Георги“.
Ненков не отрече необходимостта от проверка на данните за предполагаеми злоупотреби, но разкритикува начина, по който е извършено задържането на медицинските специалисти. По думите му подобни нарушения е трябвало да бъдат установени и прекратени много по-рано, вместо да се стига до показни арести.
Обвиненията са свързани с фиктивни хоспитализации
Акцията е проведена на 5 октомври в Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“. Сред задържаните е проф. Мариела Генева-Попова, която е декан на Медицинския факултет в Пловдив и началник на клиниката.
Според разследващите организираната престъпна група е действала от 2021 година чрез фиктивни хоспитализации и отчитане на медицински дейности пред Националната здравноосигурителна каса. Данните, представени от прокуратурата, сочат, че за приблизително три години в клиниката, която разполага с 49 легла, са отчетени близо 24 000 хоспитализации.
За тези дейности НЗОК е изплатила около 12 милиона евро, а предполагаемите щети се оценяват на 3,06 милиона евро. Обвиненията срещу задържаните не са доказана вина и предстои да бъдат проверени в рамките на наказателното производство.
Ненков настоява за промяна на финансирането
Според Мирослав Ненков механизмът за неправомерно отчитане на медицински дейности не е сложен и при ефективен контрол подобни практики биха могли да бъдат предотвратени. Той свърза проблема с дългогодишното усещане за безнаказаност в системата.
Бившият здравен министър призова за политическа воля за промяна на модела, основан на клинични пътеки. По думите му системата създава предпоставки за злоупотреби и се нуждае от сериозна реформа.
Ненков постави и по-широкия въпрос за отношението към медицинските специалисти в България. Според него вместо фокусът да бъде единствено върху наказателните мерки, трябва да се търсят причините младите лекари да напускат страната.
Разследването срещу медиците продължава. Твърденията за извършени престъпления предстои да бъдат доказани по съдебен ред.
Източници: trafficnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо бе?
Коментиран от #22
22:07 12.10.2026
2 арести на политици
22:07 12.10.2026
3 ДрайвингПлежър
Айде стига богозибрани! Айде малко страх да имате и вие от закона!!!
Вероятно и ти си барал в меда, та сега скачаш!!
22:08 12.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Щип
Коментиран от #8, #24
22:08 12.10.2026
6 Овчар
22:09 12.10.2026
7 политиците
До коментар #4 от "хаха":по същия начин
Коментиран от #9
22:10 12.10.2026
8 Оня носорог от Банкя не може
До коментар #5 от "Щип":Ааа, може ама само за малко, колкото за парлама.
22:11 12.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Без майтап
22:13 12.10.2026
11 Анонимен
22:15 12.10.2026
12 хихи
22:16 12.10.2026
13 Нека!
22:16 12.10.2026
14 Цялата постановка
22:17 12.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Системната Злоупотребе с Власт !
Че Лекарите и Държавата !
Отнеха правото на Медицинска помощ !
На значителен Брой Бъэлгарски Граждани !
Насдяждяйки !
Лекарско Робство !
В България !
Коментиран от #18
22:20 12.10.2026
17 Иван Асен
22:20 12.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ненко вица
Срам и позор за достойната лекарска професия.
Той като министър, какво направи?
Нищо(
22:23 12.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Тоя Господин от
22:26 12.10.2026
22 Хахо
До коментар #1 от "Защо бе?":И ще ви лекува ….?????. И без това всичко е прогнило тотално, в другите държави да се добереш до лекар за преглед е …събитие , какво целите настоящи управляващи , частни болници финансирани от държавата и яко кеш там, и продължават ДС строят и да се разширяват и увеличават по брой, Къде е Здравната Карта на тая прогнила държава … драги другари …. Комуняги??????
Коментиран от #25
22:27 12.10.2026
23 я демонстрирай мозък
22:28 12.10.2026
24 престъник
До коментар #5 от "Щип":И какво престъпление са направили? Кога проведе следствие, събра доказателства, проведе процес и издаде присъда..Правиш ли разлика между административно нарушение и престъпление като цяло. Така наречените фиктивни хоспитализации са към най голямата държавна болница у нас. Никой от лекарите не е занесъл парите от пътеките у тях си. Преведени са в касата на болницата. Отишли са за лечение на болни и издръжка на заведението. Това никой не казва. Не питат и болничната администрация за фиктивни хоспитализации.
Коментиран от #30
22:28 12.10.2026
25 комунягите
До коментар #22 от "Хахо":нямат наяване!
22:30 12.10.2026
26 арести на медици
22:30 12.10.2026
27 Не Се Правете На Моми !
Закона пСи Е Закон !
И Отговорностата !
За Пагазването Му !
Си Е Лично Ваша !
22:34 12.10.2026
28 така, така
Аб е човече, ако приберат в ареста някой, източвал държавна пара от администрацията, в банка, завод или друго работно място, дума няма да продумаш- изглежда нормално крадците да бъдат прибрани на топло. Обаче, когато крадеца е лекар, било злоупотреба с власт!!!
Пълен нещастник. Нормалното е да се разграничат от тия измамници, а не да ми го раздават на многострадалната Геновева.
От изказвания като това на Ненков, хората са предубедени към цялото им съсловие. От лекари като прибраните, лекарите изгубиха уважението и респекта на обществото. Именно затова нападенията над лекари се увеличиха и ще се увеличават. Жалко, защото има свястни и наистина много добри лекари, които спасяват човешки живот.
Нормалното е да се разграничат от тия измамници, а не да ми го раздават на многострадалната Геновева.
22:36 12.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Не Се Правете На Моми !
До коментар #24 от "престъник":Системното Изписване На Ненужни Медицински Процедури !
С Цел Присвояването На Средствата заплащани за Тях !
Си Е 100 %-ово Престъпление !
22:38 12.10.2026
31 Ненков ?
И Кого Лъжеш ?
22:40 12.10.2026
32 Късно запоснаха арестите
Ти шопарино ще си даришьли затлъстялите органи или и тях ще продадеш?
22:48 12.10.2026
33 Как тъй
22:50 12.10.2026
34 Много си се разширил бе
22:54 12.10.2026
35 Ти да видиш
22:56 12.10.2026
36 Анонимен
22:59 12.10.2026
37 Наглост
23:00 12.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Нексус
23:04 12.10.2026