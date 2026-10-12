Новини
България »
Пловдив »
Мирослав Ненков: Арестите на медици са демонстрация на власт

Мирослав Ненков: Арестите на медици са демонстрация на власт

12 Октомври, 2026 22:04 853 40

  • мирослав ненков-
  • арести на медици-
  • пловдив-
  • нзок

Бившият здравен министър разкритикува акцията в УМБАЛ „Свети Георги“ и призова за промяна на системата с клинични пътеки

Мирослав Ненков: Арестите на медици са демонстрация на власт - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Арестите на десетима медици в Пловдив са „грозна демонстрация на власт“ и „не се прави така с колеги“. Това заяви бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков в ефира на bTV по повод полицейската акция в УМБАЛ „Свети Георги“.

Ненков не отрече необходимостта от проверка на данните за предполагаеми злоупотреби, но разкритикува начина, по който е извършено задържането на медицинските специалисти. По думите му подобни нарушения е трябвало да бъдат установени и прекратени много по-рано, вместо да се стига до показни арести.

Обвиненията са свързани с фиктивни хоспитализации

Акцията е проведена на 5 октомври в Клиниката по ревматология към УМБАЛ „Свети Георги“. Сред задържаните е проф. Мариела Генева-Попова, която е декан на Медицинския факултет в Пловдив и началник на клиниката.

Според разследващите организираната престъпна група е действала от 2021 година чрез фиктивни хоспитализации и отчитане на медицински дейности пред Националната здравноосигурителна каса. Данните, представени от прокуратурата, сочат, че за приблизително три години в клиниката, която разполага с 49 легла, са отчетени близо 24 000 хоспитализации.

За тези дейности НЗОК е изплатила около 12 милиона евро, а предполагаемите щети се оценяват на 3,06 милиона евро. Обвиненията срещу задържаните не са доказана вина и предстои да бъдат проверени в рамките на наказателното производство.

Ненков настоява за промяна на финансирането

Според Мирослав Ненков механизмът за неправомерно отчитане на медицински дейности не е сложен и при ефективен контрол подобни практики биха могли да бъдат предотвратени. Той свърза проблема с дългогодишното усещане за безнаказаност в системата.

Бившият здравен министър призова за политическа воля за промяна на модела, основан на клинични пътеки. По думите му системата създава предпоставки за злоупотреби и се нуждае от сериозна реформа.

Ненков постави и по-широкия въпрос за отношението към медицинските специалисти в България. Според него вместо фокусът да бъде единствено върху наказателните мерки, трябва да се търсят причините младите лекари да напускат страната.

Разследването срещу медиците продължава. Твърденията за извършени престъпления предстои да бъдат доказани по съдебен ред.

Източници: trafficnews.bg


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 19 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо бе?

    49 3 Отговор
    Нима медиците са привилигировани да не бъдат арестувани и лежат зад решетките?

    Коментиран от #22

    22:07 12.10.2026

  • 2 арести на политици

    28 4 Отговор
    КОГА???

    22:07 12.10.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    33 2 Отговор
    А какво е кражбата от здраве, които тия "медици" реално са правили?!
    Айде стига богозибрани! Айде малко страх да имате и вие от закона!!!
    Вероятно и ти си барал в меда, та сега скачаш!!

    22:08 12.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Щип

    35 2 Отговор
    Всеки трябва да може да бъде арестуван, ако е извършил престъпление!

    Коментиран от #8, #24

    22:08 12.10.2026

  • 6 Овчар

    27 0 Отговор
    За сравнение ....В Румъния има толкова професора колкото и в България над 3.140. в България живеят около 6 милиона а в Румъния около 20 милиона...! По непотвърдена информация повечето титли у нас са купени или незаслужени ..! Една част от тези професори- измамници преподават МЕДИЦИНА и създават убийци..!

    22:09 12.10.2026

  • 7 политиците

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "хаха":

    по същия начин

    Коментиран от #9

    22:10 12.10.2026

  • 8 Оня носорог от Банкя не може

    7 1 Отговор

    До коментар #5 от "Щип":

    Ааа, може ама само за малко, колкото за парлама.

    22:11 12.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Без майтап

    26 0 Отговор
    Кражбите на медиците са демонстрация на безнаказаност.

    22:13 12.10.2026

  • 11 Анонимен

    17 1 Отговор
    И тоя коментатор трябваше много по-рано да пратят в лудницата. Или пък си признава съучастие в кражби за милиони?

    22:15 12.10.2026

  • 12 хихи

    17 0 Отговор
    В Германия има 90 частни здравни каси, които работят с публични средства?!!! Направете 20 каси в България да видита как се краде от частна здравна каса...

    22:16 12.10.2026

  • 13 Нека!

    11 0 Отговор
    И съм ЗА власт над бакалите в бели престилки! ОЩЕ!

    22:16 12.10.2026

  • 14 Цялата постановка

    11 2 Отговор
    цели да измести вниманието от истинските далавери - с лекарствата, консумативите, кетъринга, ремонтните и поддръжката, транспорта, охраната, хигиената и т. н. в държавните и общински болници!

    22:17 12.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Системната Злоупотребе с Власт !

    10 0 Отговор
    Доведе До Това !

    Че Лекарите и Държавата !

    Отнеха правото на Медицинска помощ !

    На значителен Брой Бъэлгарски Граждани !

    Насдяждяйки !

    Лекарско Робство !

    В България !

    Коментиран от #18

    22:20 12.10.2026

  • 17 Иван Асен

    18 1 Отговор
    Уважаеми д-р Ненков, видно не осъзнавате какви щети са нанесени, каква тотална липса на морал и медицинска етика има в този случай. Не е единствения разбира се, но е короната на причините за недостиг на истинско здравеопазване и табела на безхаберието и егоизма на човек достигнал върха на професията си. Но в тази светлина се чудя дали и титлата е заслужена. Съсловието трябва да се замисли дали не трябва да се отнемат права, титли и награди. Ако дъщеря ми, която е лекар трябваше утре да кандидатства, аз бихи и препоръчал да елиминира този факултет докато тази жена е декан. Бесен съм, на всеки който се опитва да защитава престъпник.

    22:20 12.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ненко вица

    14 0 Отговор
    Нагъла,безсърдечена герберска издънка,явно грам морал не му е останало!
    Срам и позор за достойната лекарска професия.
    Той като министър, какво направи?
    Нищо(

    22:23 12.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тоя Господин от

    7 0 Отговор
    Студиото право в кауша , без съд и присъда там на спокойствие ще си спомни ЗАЩО .!?.

    22:26 12.10.2026

  • 22 Хахо

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Защо бе?":

    И ще ви лекува ….?????. И без това всичко е прогнило тотално, в другите държави да се добереш до лекар за преглед е …събитие , какво целите настоящи управляващи , частни болници финансирани от държавата и яко кеш там, и продължават ДС строят и да се разширяват и увеличават по брой, Къде е Здравната Карта на тая прогнила държава … драги другари …. Комуняги??????

    Коментиран от #25

    22:27 12.10.2026

  • 23 я демонстрирай мозък

    4 0 Отговор
    а не е ли най-после сеърлена работа??? много болнкци точат здравната каса с фиктивни иперации време е това да спре!!!

    22:28 12.10.2026

  • 24 престъник

    3 7 Отговор

    До коментар #5 от "Щип":

    И какво престъпление са направили? Кога проведе следствие, събра доказателства, проведе процес и издаде присъда..Правиш ли разлика между административно нарушение и престъпление като цяло. Така наречените фиктивни хоспитализации са към най голямата държавна болница у нас. Никой от лекарите не е занесъл парите от пътеките у тях си. Преведени са в касата на болницата. Отишли са за лечение на болни и издръжка на заведението. Това никой не казва. Не питат и болничната администрация за фиктивни хоспитализации.

    Коментиран от #30

    22:28 12.10.2026

  • 25 комунягите

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Хахо":

    нямат наяване!

    22:30 12.10.2026

  • 26 арести на медици

    2 0 Отговор
    но не тези медици които трябва! Първия арестуван трябва да е директора, защото не е упражнил контрол. Вероятно /абсолютно сигурно/ е толерирал този произвол!

    22:30 12.10.2026

  • 27 Не Се Правете На Моми !

    4 0 Отговор
    Неощипани !

    Закона пСи Е Закон !

    И Отговорностата !

    За Пагазването Му !

    Си Е Лично Ваша !

    22:34 12.10.2026

  • 28 така, така

    8 0 Отговор
    Е, тоя удари дъното.
    Аб е човече, ако приберат в ареста някой, източвал държавна пара от администрацията, в банка, завод или друго работно място, дума няма да продумаш- изглежда нормално крадците да бъдат прибрани на топло. Обаче, когато крадеца е лекар, било злоупотреба с власт!!!
    Пълен нещастник. Нормалното е да се разграничат от тия измамници, а не да ми го раздават на многострадалната Геновева.

    От изказвания като това на Ненков, хората са предубедени към цялото им съсловие. От лекари като прибраните, лекарите изгубиха уважението и респекта на обществото. Именно затова нападенията над лекари се увеличиха и ще се увеличават. Жалко, защото има свястни и наистина много добри лекари, които спасяват човешки живот.
    Нормалното е да се разграничат от тия измамници, а не да ми го раздават на многострадалната Геновева.

    22:36 12.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Не Се Правете На Моми !

    10 0 Отговор

    До коментар #24 от "престъник":

    Системното Изписване На Ненужни Медицински Процедури !

    С Цел Присвояването На Средствата заплащани за Тях !

    Си Е 100 %-ово Престъпление !

    22:38 12.10.2026

  • 31 Ненков ?

    8 0 Отговор
    Във Кой Свят Живееш !

    И Кого Лъжеш ?

    22:40 12.10.2026

  • 32 Късно запоснаха арестите

    5 0 Отговор
    Не е демонстрация, а закъсняло възмездие! За това, че превърнахте здравеопазването от абсолютно безплатно в абсолютно платено, без значение дали си плащал здр осигуровки илитне!
    Ти шопарино ще си даришьли затлъстялите органи или и тях ще продадеш?

    22:48 12.10.2026

  • 33 Как тъй

    3 0 Отговор
    Ма те така ще стигнат и до тази свиня

    22:50 12.10.2026

  • 34 Много си се разширил бе

    3 0 Отговор
    С фото шоп са те събралитна екрана!

    22:54 12.10.2026

  • 35 Ти да видиш

    2 0 Отговор
    Гербаджийският отпадък защитава аверите си доктори участници в ОПГ Герб.

    22:56 12.10.2026

  • 36 Анонимен

    1 0 Отговор
    Ако влязат в София мед лошо ще им стане , а и на всички българи също , след като излязат истините за тази гербаджийска цитадела.

    22:59 12.10.2026

  • 37 Наглост

    1 0 Отговор
    Тези и подобни на тях"медици" на Ненков имат и други имена: грубияни, нахалници, сребролюбци, милионери, корупционери, крадци и т.н. С тези медици как да се действа г-н Ненков? Те пазят ли авторитета на пациентите? Слободията, хаосът, липсата на положителни резултати в здравеопазването, непрекйснатият хленч за пари и особено подобна дървената философия, чрез която дава акъл и оценка на другите, вече идват в повече.

    23:00 12.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Нексус

    0 0 Отговор
    Ужасно мазен и гнусен тип!

    23:04 12.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове