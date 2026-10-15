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Ивайло Мирчев: Радев приветства сделката на Тръмп с Путин, а очаква от Европа солидарност и защита в Черно море

Ивайло Мирчев: Радев приветства сделката на Тръмп с Путин, а очаква от Европа солидарност и защита в Черно море

15 Октомври, 2026 15:50 673 40

  • ивайло мирчев-
  • черно море-
  • дб

Премиерът дължи отговор - Как България ще разчита на съюзниците си за защита срещу руската агресия, ако самият той приветства отслабването на икономическия натиск върху Кремъл?

Ивайло Мирчев: Радев приветства сделката на Тръмп с Путин, а очаква от Европа солидарност и защита в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Докато търговски кораби са атакувани от Русия с дронове в българската изключителна икономическа зона, Радев търси помощ от НАТО и ЕС за кризата в Черно море, но същевременно приветства сделката между Тръмп и Путин, която водещи европейски представители смятат за отстъпка пред Русия. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в своя публикация в социалната мрежа фейсбук.

“Радев приветства сделката на Тръмп с Путин, а от Европа очаква солидарност и защита в Черно море. На срещата на европейските лидери в Брюксел Радев е изразил подкрепа за сделката за руския дизел. В същото време масово европейските лидери я определят като „подарък за Путин“, шведският премиер Улф Кристершон предупреждава, че тя увеличава възможностите на Русия да финансира войната, а италианският премиер Джорджа Мелони я нарича опасен ход, който легитимира Москва и отслабва санкциите”, подчерта Мирчев.

Политическият лидер смята икономическата логика зад сделката между Тръмп и Путин за особено съмнителна, тъй като първоначално договорените 300 000 тона дизел се равняват на приблизително два часа световно потребление.

“Русия има сериозни затруднения с рафинерийния си капацитет. Няма гаранция за трайно поевтиняване на горивата, но има реално санкционно облекчение и възможност за допълнителни приходи за Кремъл”, разясни Мирчев.

Народният представител не спести критиките си към противоречието в поведението на българския премиер, който търси европейска солидарност срещу руската военна заплаха и едновременно с това подкрепя икономическите облекчения, които позволяват на Путин да продължи войната.

“Затова от “Демократична България” предлагаме конкретни действия, а не декларации - изграждане на черноморски щит в рамките на НАТО, чрез съвместни действия на България, Румъния и Турция, засилено радиолокационно наблюдение, допълнителни съюзнически сили по крайбрежието, изтребителна авиация и хеликоптери за борба с дронове”, добави Мирчев.

Формацията изисква и създаване на междуведомствено звено към Съвета по сигурността, което да оценява и управлява икономическите рискове от кризата, включително за доставките на горива, зърно и други стратегически стоки. Мирчев припомни, че ДБ вече предложи компенсация от 20 евроцента на литър, финансирана чрез свръхпечалбите на „Лукойл“ и допълнителните приходи от ДДС.

“България има нужда от защита на корабоплаването, сигурност за икономиката и последователна съюзническа политика”, заключи Мирчев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПЕНКО

    3 8 Отговор
    ..... " ИМПЕРАТОРЕ ПУТИН --МОРАТОРИУМИТЕ ТЕ САЛУТАТ " !!!!???????????

    15:54 15.10.2026

  • 2 Пич

    38 12 Отговор
    Мирчев!!!
    Признали сме те вече на национално ниво бе, момче!!!
    Вече няма нужда да доказваш колко си тъп!!!

    15:54 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 иван костов

    23 12 Отговор
    Много е просто другарю Два Пръста! Щом НАТО не може да ни защити, ще се обърнем към Русия!

    15:57 15.10.2026

  • 5 Тошо

    29 9 Отговор
    Този нали е специалист по абордаж със лодка, да се заеме с това което знае и да охранява корабите в Черно море.

    15:57 15.10.2026

  • 6 Гост

    21 7 Отговор
    Чорапът може да е всякакъв, но от тези палячовци е на светлинни години!
    Тоя дори не може да разбере, какви глупости плещи. Че ние не търсим "европейска солидарност срещу руската военна заплаха" а търсим солидарност срещу ВСЯКА заплаха, независимо дали идва от Русия, от Украйна или от другаде. И премиерът много правилно си действа. Освен това, като членове на НАТО, не следва ли да подкрепяме решението на най голямата и най силната страна от алианса? Защо да се съобразяваме със Ступ или някакви други прибалтийски емирати, от тях ли ще чакаме помощ? Та, прав е Радев, а тоя мирчев е толкова ограничен, че дори не разбира, какви глупости говори.

    Коментиран от #19

    15:57 15.10.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    24 6 Отговор
    Мирчев, не съм привърженик на агресията, но често казано съжалявам, че куриерът ме те удари по-силно в главата и да спреш да ни досаждаш с глупостите си.

    15:57 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иван

    18 6 Отговор
    Ивайло Мирчев: Радев приветства сделката на Тръмп с Путин, а очаква от Европа солидарност и защита в Черно море.
    Престани да дразниш обстановката
    Достатъчно положението е много сериозно
    Нито помагаш
    Нито си прочетен
    Не разбираш ЛИ

    15:58 15.10.2026

  • 10 КОЛЬО ПАРЪМА

    13 2 Отговор
    От Добруджанци акъл нещем бе

    Коментиран от #21, #22

    16:00 15.10.2026

  • 11 Мдаа!🤔

    17 3 Отговор
    За България руска опасност не съществува! За мирчев, атанасов и останалите Петроханци не е така!

    16:00 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Много тъп

    15 4 Отговор
    Ти акъл ли даваш бе глъпак та ти си най глупавият и най неадекватен политик, който изпълнява заповедите на НПО. Соросово недоносче,

    16:01 15.10.2026

  • 14 За пореден път се убеждавам

    15 4 Отговор
    Че Мирчев е просто човек, който презентира опорки, спуснати му от някъде. Тоталната липса на каквото и да било стратегическо мислене е много характерно за него.

    16:03 15.10.2026

  • 15 12345

    8 3 Отговор
    Ти Българин ли си?

    Коментиран от #37

    16:03 15.10.2026

  • 16 гражданин

    18 1 Отговор
    В последно време тоз стана по мразен от боко и пеевски ,взети заедно

    16:07 15.10.2026

  • 17 оня с коня

    3 12 Отговор
    Съвсем нормално Българския Клон на Кремълската Сатанинска секта да наскача срещу ЛОГИКАТА на Мирчев със Категоричния Аргумент че "Всяка логика НЕУСПОРЕДНА на Кремълската е Крива логика".

    Коментиран от #20

    16:08 15.10.2026

  • 18 Тази сделка, дето не стана ли?

    1 9 Отговор
    Радев пак обърка навеждането. Рядък карък.

    16:09 15.10.2026

  • 19 друг

    1 8 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Ти не правиш ли разлика между военно решение на САЩ и чисто икономическо решение на САЩ? В Европа тази разлика я правят много точно. С изключение на Радев и ескобарската му партия.

    16:11 15.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Зеления

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    "От Добруджанци акъл нещем бе"

    Добруджанците са много хубави хора
    Мирчев е срам за Добруджа
    срам за България
    срам за пиратите по света - видяхме му голия зк като акостира на Росенец и това не можа да направи, като хората.

    16:14 15.10.2026

  • 23 Сусу Манарата

    4 0 Отговор
    Мирчев бил разяснил?! Брей този Мирчев! Според него ние сме тъпаци и той трябва да ни разяснява.
    Абе Мирчев, абе нахалнико, ти на две магарета сламата можеш ли да разделиш?

    Коментиран от #40

    16:14 15.10.2026

  • 24 Николай Василев

    3 0 Отговор
    Иво, защо непрекъснато коментираш теми от който нищо не разбираш??? Така "олекваш" всеки ден и ставаш за майтап на хората който са в час с материята. По време на предизборна кампания вредиш и на кандидатите който подкрепяш! Спри се до 25.10. 26.г. защото Йотова ще бъде избрана на първи тур!!!

    16:15 15.10.2026

  • 25 Къде е разносвача на пици на снимката?

    3 1 Отговор
    видно Мирчевото се кани да бие някой ...

    16:15 15.10.2026

  • 26 аз пък ОЧАКВАМ

    5 0 Отговор
    СЕЛЯН ДУРИТЕ от с КРУШАРИ да грабнат ГЕГАТА и да работят може и мотиката че КОНПИРИТЕ само внос да не се правят на ДЕСАНТЧИЦИ и да не сядат в СКУТОВЕТЕ

    16:17 15.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Радев Е Скобар

    2 3 Отговор
    Йотова и тя.

    16:18 15.10.2026

  • 29 Методи Динков

    5 0 Отговор
    Ееееей, писна ми от Телето. Никой не го натиска, той звъни. Мнооого тъпо парче. То, като се замисли човек, интелектуалният капацитет на българските политици е много под екзистенциалния минимум. Няма как да надскочат себе си.

    16:20 15.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Горски

    6 1 Отговор
    Когато украинците започнаха да бият по руски кораби в Черно моро, мирчевците квичаха от възторг. Някакви притеснения за търговията в Черно море, член 4, член 5 и т.н. имаше ли? И какво точно са очаквали да стане след тази ескалация от страна на Украйна?

    16:23 15.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Горски

    5 1 Отговор
    Едно нещо не се разбира. Бедна държава сме с ужасна инфраструктура за стандартите на Европа. Защо скачаме във водите на големите, които са дълбоки, вместо да си оправяме малко по малко нашата къщичка. Вижте на какво приличат пътищата и инфраструктурата. Ние ли ще оправим Украйна? По новините трябва да дават къде се е направило нещо за нас, за хората. В кое село са се асфалтирали улици или в кой град се е подобрило градоустройството и градския транспорт и т.н.

    16:27 15.10.2026

  • 36 Сигурно е

    3 0 Отговор
    Този не е лидер - ТОЙ Е ДРАЗНИТЕЛ !!!

    16:31 15.10.2026

  • 37 Анонимни

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "12345":

    15 ДО ТУК ПРОЧЕТОХ ПРОСТАЩИНИ ОБИДИ ЛЪЖИ ФАКТИ ВИЕ СТЕ РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ЛЪЖИТЕ НА ПУТИНИСТИТЕ ФАКТИТЕ ТУК Е БЪЛГАРИЯ НЕ Е РУСИЯ ИЛИ ВИЕ СТЕ ПОСТОЯННО В ТАКЪВ РЕЖИМ

    16:32 15.10.2026

  • 38 Горски

    2 0 Отговор
    Мирчев нали не си мисли, че Путин ще се съобразява с неговото мнение и желания!? Мирчев не вдъхва уважение и респект дори на разносвач на пица, седнал да поучава Русия как да си води войната. Да не дава акъл и на управляващите. Когато спечели избори и дойде на власт, да прави, каквото намери за добре. Сега други управляват и никой не му иска съветите . За съжаление урсулизираните плашипути се въртят като пумпал в кръга "АЛАБАСТЪР" - ала-бала, тинтири-минтири и т.н. Така ли всички от ПП се оказаха посредствени политици ? Ивайло Мирчев някога чувал ли е за военна стратегия и тактика, мирни преговори, дипломация и т.н. а само говори за ескалации, и така отиваме до кривата круша. Този, който удари пръв търговски кораб не беше Путин. Той просто занулява противника, след като противника реши, че по този начин ще постигне целите си. Мирчев нали не си мисли, че Путин ще се съобразява с неговото мнение и желания!? Мирчев не вдъхва уважение и респект дори на разносвач на пица, седнал да поучава Русия как да си води войната. Да не дава акъл и на управляващите. Когато спечели избори и дойде на власт, да прави, каквото намери за добре. Сега други управляват и никой не му иска съветите .

    16:38 15.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Не на две

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Сусу Манарата":

    Не на 2 магарета, а на 1 не може да даде слама този гений

    16:41 15.10.2026

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