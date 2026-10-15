Ивайло Мирчев: Радев приветства сделката на Тръмп с Путин, а очаква от Европа солидарност и защита в Черно море.

Докато търговски кораби са атакувани от Русия с дронове в българската изключителна икономическа зона, Радев търси помощ от НАТО и ЕС за кризата в Черно море, но същевременно приветства сделката между Тръмп и Путин, която водещи европейски представители смятат за отстъпка пред Русия. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в своя публикация в социалната мрежа фейсбук.
“Радев приветства сделката на Тръмп с Путин, а от Европа очаква солидарност и защита в Черно море. На срещата на европейските лидери в Брюксел Радев е изразил подкрепа за сделката за руския дизел. В същото време масово европейските лидери я определят като „подарък за Путин“, шведският премиер Улф Кристершон предупреждава, че тя увеличава възможностите на Русия да финансира войната, а италианският премиер Джорджа Мелони я нарича опасен ход, който легитимира Москва и отслабва санкциите”, подчерта Мирчев.
Политическият лидер смята икономическата логика зад сделката между Тръмп и Путин за особено съмнителна, тъй като първоначално договорените 300 000 тона дизел се равняват на приблизително два часа световно потребление.
“Русия има сериозни затруднения с рафинерийния си капацитет. Няма гаранция за трайно поевтиняване на горивата, но има реално санкционно облекчение и възможност за допълнителни приходи за Кремъл”, разясни Мирчев.
Народният представител не спести критиките си към противоречието в поведението на българския премиер, който търси европейска солидарност срещу руската военна заплаха и едновременно с това подкрепя икономическите облекчения, които позволяват на Путин да продължи войната.
“Затова от “Демократична България” предлагаме конкретни действия, а не декларации - изграждане на черноморски щит в рамките на НАТО, чрез съвместни действия на България, Румъния и Турция, засилено радиолокационно наблюдение, допълнителни съюзнически сили по крайбрежието, изтребителна авиация и хеликоптери за борба с дронове”, добави Мирчев.
Формацията изисква и създаване на междуведомствено звено към Съвета по сигурността, което да оценява и управлява икономическите рискове от кризата, включително за доставките на горива, зърно и други стратегически стоки. Мирчев припомни, че ДБ вече предложи компенсация от 20 евроцента на литър, финансирана чрез свръхпечалбите на „Лукойл“ и допълнителните приходи от ДДС.
“България има нужда от защита на корабоплаването, сигурност за икономиката и последователна съюзническа политика”, заключи Мирчев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПЕНКО
15:54 15.10.2026
2 Пич
Признали сме те вече на национално ниво бе, момче!!!
Вече няма нужда да доказваш колко си тъп!!!
15:54 15.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 иван костов
15:57 15.10.2026
5 Тошо
15:57 15.10.2026
6 Гост
Тоя дори не може да разбере, какви глупости плещи. Че ние не търсим "европейска солидарност срещу руската военна заплаха" а търсим солидарност срещу ВСЯКА заплаха, независимо дали идва от Русия, от Украйна или от другаде. И премиерът много правилно си действа. Освен това, като членове на НАТО, не следва ли да подкрепяме решението на най голямата и най силната страна от алианса? Защо да се съобразяваме със Ступ или някакви други прибалтийски емирати, от тях ли ще чакаме помощ? Та, прав е Радев, а тоя мирчев е толкова ограничен, че дори не разбира, какви глупости говори.
Коментиран от #19
15:57 15.10.2026
7 РЕАЛИСТ
15:57 15.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Иван
Престани да дразниш обстановката
Достатъчно положението е много сериозно
Нито помагаш
Нито си прочетен
Не разбираш ЛИ
15:58 15.10.2026
10 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #21, #22
16:00 15.10.2026
11 Мдаа!🤔
16:00 15.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Много тъп
16:01 15.10.2026
14 За пореден път се убеждавам
16:03 15.10.2026
15 12345
Коментиран от #37
16:03 15.10.2026
16 гражданин
16:07 15.10.2026
17 оня с коня
Коментиран от #20
16:08 15.10.2026
18 Тази сделка, дето не стана ли?
16:09 15.10.2026
19 друг
До коментар #6 от "Гост":Ти не правиш ли разлика между военно решение на САЩ и чисто икономическо решение на САЩ? В Европа тази разлика я правят много точно. С изключение на Радев и ескобарската му партия.
16:11 15.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Зеления
До коментар #10 от "КОЛЬО ПАРЪМА":"От Добруджанци акъл нещем бе"
Добруджанците са много хубави хора
Мирчев е срам за Добруджа
срам за България
срам за пиратите по света - видяхме му голия зк като акостира на Росенец и това не можа да направи, като хората.
16:14 15.10.2026
23 Сусу Манарата
Абе Мирчев, абе нахалнико, ти на две магарета сламата можеш ли да разделиш?
Коментиран от #40
16:14 15.10.2026
24 Николай Василев
16:15 15.10.2026
25 Къде е разносвача на пици на снимката?
16:15 15.10.2026
26 аз пък ОЧАКВАМ
16:17 15.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Радев Е Скобар
16:18 15.10.2026
29 Методи Динков
16:20 15.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Горски
16:23 15.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Горски
16:27 15.10.2026
36 Сигурно е
16:31 15.10.2026
37 Анонимни
До коментар #15 от "12345":15 ДО ТУК ПРОЧЕТОХ ПРОСТАЩИНИ ОБИДИ ЛЪЖИ ФАКТИ ВИЕ СТЕ РАЗПРОСТРАНИТЕЛИ НА ЛЪЖИТЕ НА ПУТИНИСТИТЕ ФАКТИТЕ ТУК Е БЪЛГАРИЯ НЕ Е РУСИЯ ИЛИ ВИЕ СТЕ ПОСТОЯННО В ТАКЪВ РЕЖИМ
16:32 15.10.2026
38 Горски
16:38 15.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Не на две
До коментар #23 от "Сусу Манарата":Не на 2 магарета, а на 1 не може да даде слама този гений
16:41 15.10.2026