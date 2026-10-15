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Ангел Найденов: Ударите по търговски кораби в Черно море целят да блокират украинския износ

Ангел Найденов: Ударите по търговски кораби в Черно море целят да блокират украинския износ

15 Октомври, 2026 18:22 644 24

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  • кораби-
  • черно море

Бившият военен министър смята, че атаките увеличават риска за корабоплаването в региона и могат да поставят екипажите в ролята на „беззащитни заложници“

Ангел Найденов: Ударите по търговски кораби в Черно море целят да блокират украинския износ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задействането на член 4 от договора за НАТО трябва да бъде обвързано с конкретни мерки за сигурност. Това заяви бившият военен министър Ангел Найденов в предаването „Денят на живо“. Той определи ударите по търговски кораби в западната част на Черно море като преднамерени действия, чиято цел според него е да се прекъснат маршрутите към украинските пристанища и да се ограничи украинският износ.

„Поредни удари върху търговски кораби в западната част на Черно море, които фокусират вниманието на всички върху маршрути, които обикновено се използват от и за Украйна. Това са преднамерени удари, чиято цел очевидно е да блокират маршрутите към украинските пристанища и по този начин да блокират основно украинския износ, но разбира се, и внос“, заяви Найденов.

По думите му продължаването на атаките може да доведе до все по-широко използване на кораби от т.нар. „сива зона“ - стари и недостатъчно добре поддържани плавателни съдове, които често нямат необходимото застрахователно покритие.

„Тези удари вече превръщат на практика екипажите на корабите в беззащитни заложници на атаките, защото, ако човек на сушата има някаква възможност, макар и малък шанс да оцелее, ползвайки укрития, къде да се скрият моряците при преките удари на морски и на въздушни дронове?“, попита Найденов.

По въпроса кой стои зад нападенията Найденов заяви, че има основания да подозира Русия, но отбеляза, че за подобно заключение са необходими категорични доказателства. „Ако ме питате кой стои зад атаките, особено в тази част на Черно море, аз нямам колебания да кажа Русия. Казвал съм го няколко пъти. Въпреки това, дори Румъния днес се въздържа да каже, че дроновете идват от Русия“, заяви той.

Според него основният ефект от подобни действия би бил икономически натиск върху Украйна чрез ограничаване на приходите от износ. Той определи атаките и като средство за натиск върху крайбрежните държави и демонстрация на слабости в отбраната на източния фланг на НАТО и Европейския съюз. Найденов обаче подчерта, че когато държавни ръководители посочват предполагаем извършител на атака, те трябва да разполагат с достатъчно доказателства, включително материални данни и сателитна информация.

Найденов коментира и възможността за задействане на член 4 от Северноатлантическия договор. По думите му има нагласа за подобна стъпка, но е важно предварително да се изясни какви действия могат да последва „За да бъде задействан член 4, трябва да има някаква ориентация какво ще бъде предприето. Това е големият въпрос. Член 4 може да се ограничи само в рамките на консултации, само в рамките на оценка на ситуацията“, обясни той.

Найденов отбеляза, че темата за сигурността в Черноморския регион вече е била поставяна на различни равнища, включително в рамките на Европейския съвет. Според него ключовият въпрос е не само дали ще бъдат проведени консултации, а дали съюзниците ще постигнат съгласие за конкретни действия за защита на корабоплаването.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    25 0 Отговор
    Това червено петроханско недоразумение пак изпълзя....пфу .....

    18:25 15.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    22 0 Отговор
    Поредният който размятква ЧЛЕНове❗

    18:25 15.10.2026

  • 3 Прекалявате с тия ялови

    23 0 Отговор
    интервюта. Едно и също мелят едни и същи

    18:26 15.10.2026

  • 4 И Киев е Руски

    18 0 Отговор
    Аз от кога ви казвам че тоя е много умен.Ха ха ха

    18:26 15.10.2026

  • 5 Гробар

    21 1 Отговор
    Бегай бе кво ми дреме за украинския износ.

    18:26 15.10.2026

  • 6 Докога?

    23 0 Отговор
    Докога ще експонирате марионетката на Сорос и Зеленски?

    Глупостите му ги знаем още преди да ги е изговорил.

    18:26 15.10.2026

  • 7 Агата Кристи

    24 0 Отговор
    До кога ще давате думата само на тракащи кокали от гардероба !!!

    18:28 15.10.2026

  • 8 🦉🦉🦉🦉

    18 0 Отговор
    Тичат пред вятъра❗
    Няма засегнат наш кораб❗
    Няма засегнати наши моряци❗
    Няма удари в наши териториални води❗
    Ама всички медии дават думата само на ревящите Путин Русия,Путин Русия.....

    18:29 15.10.2026

  • 9 оня с коня

    13 0 Отговор
    марче , питай го тоя експерт защо му е толкова голяма главата че и кухха ми се вижда трудно ще се удави тоя експерт ще плува като шамандура

    18:31 15.10.2026

  • 10 Робот

    13 1 Отговор
    Украинския износ е блокиран отдавна бе йордек и като вражеска държава вече и българския е в застой..!

    18:33 15.10.2026

  • 11 Целта е да се вкара НАТО

    12 2 Отговор
    в Черно море.

    И натовецът Ангел Найденов отлично изпълнява тази цел.

    Да превърне България в пристан на НАТО за война срещу Русия - това цели Зеленски, Лондон и Найденов.

    Няма срам.

    18:36 15.10.2026

  • 12 Милен

    7 0 Отговор
    Ами нормално е при ,,пълномащабно военни действия" да се извършват удари по ,,критична" инфраструктура и срещу канали за снабдяване. Та нали от началото на конфликта ни говорят за ,,пълномащабна агресия" защо трябва да се учудваме, че тези удари се случват? Даже и са доста закъсняло.

    18:37 15.10.2026

  • 13 Майстора

    9 0 Отговор
    Украйна удря руски кораби, Русия удря украински.Какъв е проблема?На война като на война.Всичко друго е празни приказки.

    18:41 15.10.2026

  • 14 Анонимен

    7 0 Отговор
    Тия пак излязоха с членовете си. Всички факти, които имат е желанието им да е така.

    18:43 15.10.2026

  • 15 Цвете

    6 1 Отговор
    НАЙДЕНОВ ,ЦЕЛТА НА ТОЗИ САМОЗАБРАВИЛ СЕ ДИКТАТОР Е ДА ДЕСТАБИЛИЗИРА ЕВРОПА. АМАН ОТ ШУШУМИГИ И ПРИКЛЕКНАЛИ НА ПОЛОВИН КОЛЯНО.🇧🇬

    18:45 15.10.2026

  • 16 Родина

    8 0 Отговор
    Прибирай си Мая и директно в Украйна !

    18:47 15.10.2026

  • 17 ЧОЧО

    7 0 Отговор
    И тоя го изкараха от нафталина, нали жена му е някаква шефка!

    18:47 15.10.2026

  • 18 Горски

    6 3 Отговор
    Радев и Рюте добре знаят че приказките им са само вятър за празните глави. Особено пък когато Турция не иска и да чува за усилено присъствие на НАТО в Черно море. Какво дири там нашият чорап? Помощ ли търси? Неговата мантра нали беше, че нападнатите трябва да се оправят сами и не трябва да им се помага? След като "Възраждане" спечели президентските избори, ще има протести, нови парламентарни избори и ще си изберем "Възраждане" да управлява държавата, няма друго спасение. Тогава Радев, Бойко, Пеевски през глава ще избягат от тази страна, за да си спасят кожите. Който не успее да избяга за Дубай, Ливан и другаде, ще бъде арестуван и до живот ще търка наровете по затворите. Най-сигурната защите е да спрете да изнасяте оръжие и боепримаси и да подклаждате клането ! Тогава никой няма да ви закача корабчетата, в противен случай може още дронове да долетят, може и още заводи и антенки да изгорят. Другото са алабализми на Радко. Всички виждаме, че от дроновете не могат да се опазят нито украинците, нито американците. Та как по-точно ние ще опазим Черноморското крайбрежие? Премиерът каза вчера, че е възможна защитата на отделни обекти. И нищо повече, другите приказки са само добри пожелания. Най-добре е огънят на войната да спре. Но как да стане това, ако в огъня непрекъснато се налива бензин.

    18:47 15.10.2026

  • 19 Хмм

    8 0 Отговор
    ей заради такива като този БСП е извън борда, казват им няма доказателства, дори остатъци от дронове няма, те се каканижат едно и също, досадни са вече

    18:52 15.10.2026

  • 20 1111

    10 0 Отговор
    И как точно удари по "празни" кораби, пътуващи към Украйна, блокират износа на Украйна? Аман от кухендери, отде ги копат да си накопам и аз?

    18:54 15.10.2026

  • 21 Дзак

    6 0 Отговор
    Вероятно!

    18:56 15.10.2026

  • 22 ДрБр

    3 0 Отговор
    Браво, откри Америка!

    19:26 15.10.2026

  • 23 Оффф ,

    5 0 Отговор
    червената баба врачка се изока ! Резил след резил .

    19:32 15.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

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