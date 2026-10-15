Калин Стоянов към Любомир Николов: Демерджиев е най-активен в TikTok и Facebook

Бившият министър на вътрешните работи и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов оспори изказване на изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов и постави въпроса кой финансира присъствието на вътрешния министър Иван Демерджиев в социалните мрежи.
Повод за реакцията му във Facebook стана отговор на Николов пред журналисти на въпрос за активността на МВР в сравнение с тази на предишното ръководство по време на предходните избори.
„Не сме чак толкова активни в TikTok, но сме активни на терен и действаме“, заяви по-рано днес Николов.
„С цялото ми уважение към г-н Николов, казаното от него не отговаря на действителността и е невярно“, написа Стоянов. Според него най-активен в TikTok и Facebook е именно Демерджиев.
Стоянов твърди, че министърът разчита на над 20 групи в двете платформи, администрирани и контролирани от приближени до него хора. По думите му те носят гръмки наименования, включващи „армии“, „битки“ и „безстрашния“, а целта им е да спечелят обществено одобрение в полза на Демерджиев.
„Хубаво би било и.ф. главният секретар на МВР да знае, че неговият началник е „главен герой“ в TikTok и Facebook, но още по-редно би било да се поинтересува кой и по какъв начин плаща за цялото присъствие на Демерджиев в интернет пространството, а доколкото ми е известно, това е много скъпо удоволствие“, завърши публикацията си Стоянов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #5
19:53 15.10.2026
2 Маро
19:55 15.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Йода
Коментиран от #11
19:56 15.10.2026
5 Без майтап
До коментар #1 от "Браво":Този и на снимка като го видиш усещаш зловонение.
20:03 15.10.2026
6 Овчар
20:09 15.10.2026
7 дебелян блеефски
20:20 15.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гост
Коментиран от #10
20:27 15.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Прав си!
До коментар #4 от "Йода":Калин Стоянов е жлък слуга на Угоен Пеевски и е мразен и от полицаи и от турци.
21:01 15.10.2026