Калин Стоянов към Любомир Николов: Демерджиев е най-активен в TikTok и Facebook

Бившият министър на вътрешните работи и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов оспори изказване на изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов и постави въпроса кой финансира присъствието на вътрешния министър Иван Демерджиев в социалните мрежи.

Повод за реакцията му във Facebook стана отговор на Николов пред журналисти на въпрос за активността на МВР в сравнение с тази на предишното ръководство по време на предходните избори.

„Не сме чак толкова активни в TikTok, но сме активни на терен и действаме“, заяви по-рано днес Николов.

„С цялото ми уважение към г-н Николов, казаното от него не отговаря на действителността и е невярно“, написа Стоянов. Според него най-активен в TikTok и Facebook е именно Демерджиев.

Стоянов твърди, че министърът разчита на над 20 групи в двете платформи, администрирани и контролирани от приближени до него хора. По думите му те носят гръмки наименования, включващи „армии“, „битки“ и „безстрашния“, а целта им е да спечелят обществено одобрение в полза на Демерджиев.

„Хубаво би било и.ф. главният секретар на МВР да знае, че неговият началник е „главен герой“ в TikTok и Facebook, но още по-редно би било да се поинтересува кой и по какъв начин плаща за цялото присъствие на Демерджиев в интернет пространството, а доколкото ми е известно, това е много скъпо удоволствие“, завърши публикацията си Стоянов.