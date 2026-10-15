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Калин Стоянов към Любомир Николов: Демерджиев е най-активен в TikTok и Facebook

Калин Стоянов към Любомир Николов: Демерджиев е най-активен в TikTok и Facebook

15 Октомври, 2026 19:51 587 11

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Стоянов твърди, че министърът разчита на над 20 групи в двете платформи, администрирани и контролирани от приближени до него хора. По думите му те носят гръмки наименования, включващи „армии“, „битки“ и „безстрашния“, а целта им е да спечелят обществено одобрение в полза на Демерджиев

Калин Стоянов към Любомир Николов: Демерджиев е най-активен в TikTok и Facebook - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият министър на вътрешните работи и настоящ депутат от ДПС Калин Стоянов оспори изказване на изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов и постави въпроса кой финансира присъствието на вътрешния министър Иван Демерджиев в социалните мрежи.

Повод за реакцията му във Facebook стана отговор на Николов пред журналисти на въпрос за активността на МВР в сравнение с тази на предишното ръководство по време на предходните избори.

„Не сме чак толкова активни в TikTok, но сме активни на терен и действаме“, заяви по-рано днес Николов.

„С цялото ми уважение към г-н Николов, казаното от него не отговаря на действителността и е невярно“, написа Стоянов. Според него най-активен в TikTok и Facebook е именно Демерджиев.

Стоянов твърди, че министърът разчита на над 20 групи в двете платформи, администрирани и контролирани от приближени до него хора. По думите му те носят гръмки наименования, включващи „армии“, „битки“ и „безстрашния“, а целта им е да спечелят обществено одобрение в полза на Демерджиев.

„Хубаво би било и.ф. главният секретар на МВР да знае, че неговият началник е „главен герой“ в TikTok и Facebook, но още по-редно би било да се поинтересува кой и по какъв начин плаща за цялото присъствие на Демерджиев в интернет пространството, а доколкото ми е известно, това е много скъпо удоволствие“, завърши публикацията си Стоянов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    9 0 Отговор
    Този на снимката,...дето фалши....фицира всички избори в полза на Пеев...ски....не е ли осъ...ден...

    Коментиран от #5

    19:53 15.10.2026

  • 2 Маро

    1 0 Отговор
    ,искам следващият куиз да е за Пепеляшка! Благодаря!

    19:55 15.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Йода

    8 1 Отговор
    Жалко депесарско мекере.

    Коментиран от #11

    19:56 15.10.2026

  • 5 Без майтап

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Този и на снимка като го видиш усещаш зловонение.

    20:03 15.10.2026

  • 6 Овчар

    3 0 Отговор
    Чакам Демерджиев да заколи прасето за коледа.!

    20:09 15.10.2026

  • 7 дебелян блеефски

    2 0 Отговор
    това е мой служител, бях го направил министър на милицаите послушници

    20:20 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    2 1 Отговор
    Лична пеефска слуга е тоя шушумигар

    Коментиран от #10

    20:27 15.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Прав си!

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Йода":

    Калин Стоянов е жлък слуга на Угоен Пеевски и е мразен и от полицаи и от турци.

    21:01 15.10.2026

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