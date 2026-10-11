Калин Стоянов: МВР е парализирано, жертвите растат

Депутатът от ДПС Калин Стоянов отправи критики към ръководството на МВР заради увеличаващия се брой жертви при тежки пътнотранспортни произшествия. Той заяви, че превенцията и контролът по пътищата са недостатъчни, а координацията между институциите е нарушена.
По думите му през първите 10 дни на октомври при тежки катастрофи са загинали 19 души. Стоянов свърза броя на жертвите с липсата на ефективни мерки и обвини политическото ръководство на МВР, че поставя публичните послания над реалните действия за безопасност на движението.
Той посочи, че от началото на 2026 г. до момента загиналите при тежки пътнотранспортни произшествия са 388. За същия период на 2025 г. според представените от него данни жертвите са били 335, или с 53 по-малко.
МВР отчита същия брой загинали, но различие в сравнението
Последният публикуван бюлетин на МВР потвърждава броя от 388 загинали от началото на 2026 г. В документа се посочва, че до края на 9 октомври са регистрирани 19 загинали от началото на месеца. За същия период на 2025 г. обаче МВР отчита 336 загинали, което означава разлика от 52 души, а не 53. Институцията уточнява, че данните са динамични и могат да се променят при актуализиране на информацията за произшествията и пострадалите.
Стоянов отправи критики и към вътрешния министър Иван Демерджиев. Той призова ръководството на министерството да поеме отговорност за ситуацията по пътищата.„МВР не е сцена за политически театър, то носи пряка отговорност за човешки животи“, допълни депутатът.
Твърденията за парализирана работа на министерството и за причините за увеличението на жертвите са политическа оценка на Калин Стоянов. Потвърденото от официалната статистика е, че към края на 9 октомври броят на загиналите при тежки катастрофи през 2026 г. е 388.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #9
12:37 11.10.2026
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4 асфалт не ядеме!
12:42 11.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Фу Ражка
12:43 11.10.2026
8 Азз
12:48 11.10.2026
9 Прав си!
До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":Слуга е Угоен и Мазен Пеевски. В МВР го мразят.
12:50 11.10.2026
10 Иван
13:00 11.10.2026
11 Айде бе
2025 - 456
2026 - 388 до момента.
Не виждам разлика!
Тоя отпадък кви ги дрънка!?
13:06 11.10.2026
12 Георги
13:06 11.10.2026
13 123456
13:11 11.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Павел Пенев
13:37 11.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 сигурно е така
Коментиран от #21
13:42 11.10.2026
20 Гост
1. Често в Шумен, ул. Алеко Константинов" при знак "Спирането забранено" скрити на сянка на 10 метра пред автобусна спирка пуснали лампата и размахват палки. Най-много да хванат някой нещастник забравил да включи фаровете.
2. Вчера около Дулово в 16 часа полицай и полицайка си лафят с приятел спрял в насрещната лента и заел половината от нея при непрекъсната осева линия!
Сигурно това е превантивната работа на КАТ?
13:55 11.10.2026
21 сигурно е така
До коментар #19 от "сигурно е така":след като авторитета на "управляващите" и "институциите" пред българския народ е минус безкрайност логично е да нямат респект а дори агресия и омраза след вече 100 години грабеж от едни и същи изедници!
14:12 11.10.2026
22 Перо
14:13 11.10.2026