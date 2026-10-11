Калин Стоянов: МВР е парализирано, жертвите растат

Депутатът от ДПС Калин Стоянов отправи критики към ръководството на МВР заради увеличаващия се брой жертви при тежки пътнотранспортни произшествия. Той заяви, че превенцията и контролът по пътищата са недостатъчни, а координацията между институциите е нарушена.

„МВР в момента е напълно парализирано. Превенцията на пътя е сведена до минимум, контролът по критичните пътни артерии е недостатъчен, а координацията между институциите е сериозно нарушена“, заяви Стоянов.

По думите му през първите 10 дни на октомври при тежки катастрофи са загинали 19 души. Стоянов свърза броя на жертвите с липсата на ефективни мерки и обвини политическото ръководство на МВР, че поставя публичните послания над реалните действия за безопасност на движението.

Той посочи, че от началото на 2026 г. до момента загиналите при тежки пътнотранспортни произшествия са 388. За същия период на 2025 г. според представените от него данни жертвите са били 335, или с 53 по-малко.

МВР отчита същия брой загинали, но различие в сравнението

Последният публикуван бюлетин на МВР потвърждава броя от 388 загинали от началото на 2026 г. В документа се посочва, че до края на 9 октомври са регистрирани 19 загинали от началото на месеца. За същия период на 2025 г. обаче МВР отчита 336 загинали, което означава разлика от 52 души, а не 53. Институцията уточнява, че данните са динамични и могат да се променят при актуализиране на информацията за произшествията и пострадалите.

Стоянов отправи критики и към вътрешния министър Иван Демерджиев. Той призова ръководството на министерството да поеме отговорност за ситуацията по пътищата.

„МВР не е сцена за политически театър, то носи пряка отговорност за човешки животи“, допълни депутатът.

Твърденията за парализирана работа на министерството и за причините за увеличението на жертвите са политическа оценка на Калин Стоянов. Потвърденото от официалната статистика е, че към края на 9 октомври броят на загиналите при тежки катастрофи през 2026 г. е 388.

Източници: focus-news.net