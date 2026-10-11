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Калин Стоянов: МВР е парализирано, жертвите растат
  Тема: Войната на пътя

Калин Стоянов: МВР е парализирано, жертвите растат

11 Октомври, 2026 12:34 935 22

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  • пътна безопасност

Депутатът от ДПС посочи 388 загинали при тежки катастрофи от началото на годината и поиска отговорност от ръководството на вътрешното министерство

Калин Стоянов: МВР е парализирано, жертвите растат - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от ДПС Калин Стоянов отправи критики към ръководството на МВР заради увеличаващия се брой жертви при тежки пътнотранспортни произшествия. Той заяви, че превенцията и контролът по пътищата са недостатъчни, а координацията между институциите е нарушена.

„МВР в момента е напълно парализирано. Превенцията на пътя е сведена до минимум, контролът по критичните пътни артерии е недостатъчен, а координацията между институциите е сериозно нарушена“, заяви Стоянов.

По думите му през първите 10 дни на октомври при тежки катастрофи са загинали 19 души. Стоянов свърза броя на жертвите с липсата на ефективни мерки и обвини политическото ръководство на МВР, че поставя публичните послания над реалните действия за безопасност на движението.

Той посочи, че от началото на 2026 г. до момента загиналите при тежки пътнотранспортни произшествия са 388. За същия период на 2025 г. според представените от него данни жертвите са били 335, или с 53 по-малко.

МВР отчита същия брой загинали, но различие в сравнението

Последният публикуван бюлетин на МВР потвърждава броя от 388 загинали от началото на 2026 г. В документа се посочва, че до края на 9 октомври са регистрирани 19 загинали от началото на месеца. За същия период на 2025 г. обаче МВР отчита 336 загинали, което означава разлика от 52 души, а не 53. Институцията уточнява, че данните са динамични и могат да се променят при актуализиране на информацията за произшествията и пострадалите.

Стоянов отправи критики и към вътрешния министър Иван Демерджиев. Той призова ръководството на министерството да поеме отговорност за ситуацията по пътищата.

„МВР не е сцена за политически театър, то носи пряка отговорност за човешки животи“, допълни депутатът.

Твърденията за парализирана работа на министерството и за причините за увеличението на жертвите са политическа оценка на Калин Стоянов. Потвърденото от официалната статистика е, че към края на 9 октомври броят на загиналите при тежки катастрофи през 2026 г. е 388.

Източници: focus-news.net


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Евгени от Алфапласт

    45 1 Отговор
    Страшен отпадък е тоя индивид. Кариерист до мозъка на костите си. Безскрупулен при това.

    Коментиран от #9

    12:37 11.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 асфалт не ядеме!

    9 1 Отговор
    Има статистика на сайта на МВР, която ясно показва по години броя на загиналите при ПТП. Там си личи, че преди да завършат магистралите, броя на гиналите беше между 1250 и 1500 на година. А откакто имаме магистралите броя падна драстично и е около 500-600 годишно.

    12:42 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Фу Ражка

    17 3 Отговор
    Важното е заплатите да се индексират по няколко пъти в годината, щатовете да се раздуват, не 20, а поне 35 заплати при пенсиониране и ние ще пазим всяка власт от народната любов, племето да се оправя по между си както може.

    12:43 11.10.2026

  • 8 Азз

    4 0 Отговор
    600 евро струва шофьорска книжка

    12:48 11.10.2026

  • 9 Прав си!

    22 1 Отговор

    До коментар #2 от "Евгени от Алфапласт":

    Слуга е Угоен и Мазен Пеевски. В МВР го мразят.

    12:50 11.10.2026

  • 10 Иван

    13 0 Отговор
    Как да поемеш отговорност като те карат като луди никой не спазва нищо ако шофьорите не се вземат в ръце никой ама никой не може да помогне без значение кой е на власт

    13:00 11.10.2026

  • 11 Айде бе

    15 1 Отговор
    2024 - 478 убити при катастрофи
    2025 - 456
    2026 - 388 до момента.

    Не виждам разлика!

    Тоя отпадък кви ги дрънка!?

    13:06 11.10.2026

  • 12 Георги

    14 0 Отговор
    ами калинчо, собственикът ти е тежичък и самолетите харчат доста керосин до дубай с такъв товар, а както знаем от дерменджиев наемът на самолетите се плаща в мантинели.

    13:06 11.10.2026

  • 13 123456

    11 1 Отговор
    Този срам няма!

    13:11 11.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Павел Пенев

    9 0 Отговор
    От както Боко кратуната напълни МВР с престъпници то е парализирано. Особено когато и ти като виден негодник, Боко и Пеевски те изтипосаха за министър на същото това МВР. Какво правиш в парламента и в корумпираната партията на магнитски? Нищо не правиш, но си успял предварително да заработиш имунитета като останалите министри на МВР, които се гушат там. Всички сте за ареста и затвора.

    13:37 11.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 сигурно е така

    5 0 Отговор
    да МВР е виновно,че водачите се дрогират, не спазват елементарни правила, агресивни са ( и не само в шофирането), не уважават нито органи на реда, нито правораздаване, пият и се качват да шофират, обожават да карат като на формула 1 особено в градски условия.

    Коментиран от #21

    13:42 11.10.2026

  • 20 Гост

    4 0 Отговор
    Само 2 случая за "активността" на КАТ:
    1. Често в Шумен, ул. Алеко Константинов" при знак "Спирането забранено" скрити на сянка на 10 метра пред автобусна спирка пуснали лампата и размахват палки. Най-много да хванат някой нещастник забравил да включи фаровете.
    2. Вчера около Дулово в 16 часа полицай и полицайка си лафят с приятел спрял в насрещната лента и заел половината от нея при непрекъсната осева линия!
    Сигурно това е превантивната работа на КАТ?

    13:55 11.10.2026

  • 21 сигурно е така

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "сигурно е така":

    след като авторитета на "управляващите" и "институциите" пред българския народ е минус безкрайност логично е да нямат респект а дори агресия и омраза след вече 100 години грабеж от едни и същи изедници!

    14:12 11.10.2026

  • 22 Перо

    0 0 Отговор
    И този брой ПТП с най-много жертви са резултат от най-много полицаи в БГ, сравнено с глава от населението в Европа! Ние сме първенци в Европа с което МВР и М-во на транспорта може да се “гордеят”!

    14:13 11.10.2026

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