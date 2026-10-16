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С шест месеца е удължена дерогацията за българските дружества на "Лукойл"

С шест месеца е удължена дерогацията за българските дружества на "Лукойл"

16 Октомври, 2026 07:33 645 9

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  • дружества

Лицензът е удължен до 24-ти април 2027-а година. 

С шест месеца е удължена дерогацията за българските дружества на "Лукойл" - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

България получи шестмесечно удължаване на генералния лиценз от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, който разрешава извършването на трансакции с четири български дружества от групата "Лукойл“. Това съобщават от Министерството на икономиката. Лицензът е удължен до 24-ти април 2027-а година.
„Благодарение на устойчивата позиция на министър-председателя Румен Радев и след серия от експертни разговори, които проведохме с американската страна в Националния икономически съвет към Белия дом, постигнахме конкретен резултат в защита на националния интерес“, заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

Удължаването на лиценза обхваща дружествата: "Лукойл България“ ЕООД; "Лукойл Нефтохим Бургас“ АД; "Лукойл Авиейшън България“ ЕООД; "Лукойл Бункер България“ ЕООД.

"Предприехме необходимите действия, за да гарантираме сигурността на доставките и безпроблемната работа на рафинерията. Това е важна стъпка за осигуряването на предвидимост и стабилност за българската икономика, бизнеса и гражданите“, подчерта още вицепремиерът Пулев.


България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    2 1 Отговор
    Чужда ръка не храни

    07:45 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 влък

    0 0 Отговор
    Къде на "Лукойл" е този Бункер в България? Та да можем да се мушнем в него и да се скрием,ако русите ни замерят с някоя по-така бомбастична мерудия.

    08:16 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

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