Акция срещу купения вот тече в София, Бургас и Айтос

Акция срещу купения вот тече в столичния квартал „Христо Ботев“, бургаския квартал „Победа“ и в Айтос.

В рамките на полицейските действия се проверяват адреси и граждани с цел предотвратяване на престъпления, свързани с изборите.

По данни на полицията до момента са проверени около 50 адреса и близо 60 души. Едно лице, което е обявено за издирване е задържано.

Няма задържани във връзка с изборите.

На граждани се връчват предупредителни протоколи да се въздържат от извършване на престъпления. От полицията посочиха, че е направен анализ и посещенията на адреси продължават.