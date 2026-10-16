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Акция срещу купения вот тече в София, Бургас и Айтос

Акция срещу купения вот тече в София, Бургас и Айтос

16 Октомври, 2026 09:51 647 19

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  • айтос-
  • софия-
  • бургас

По данни на полицията до момента са проверени около 50 адреса и близо 60 души. Едно лице, което е обявено за издирване е задържано

Акция срещу купения вот тече в София, Бургас и Айтос - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Акция срещу купения вот тече в столичния квартал „Христо Ботев“, бургаския квартал „Победа“ и в Айтос.

В рамките на полицейските действия се проверяват адреси и граждани с цел предотвратяване на престъпления, свързани с изборите.

По данни на полицията до момента са проверени около 50 адреса и близо 60 души. Едно лице, което е обявено за издирване е задържано.

Няма задържани във връзка с изборите.

На граждани се връчват предупредителни протоколи да се въздържат от извършване на престъпления. От полицията посочиха, че е направен анализ и посещенията на адреси продължават.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питане

    5 2 Отговор
    Неандерталката ли плаща за "акциите" ???

    09:56 16.10.2026

  • 2 Пич

    7 0 Отговор
    Някой лъже, та се пука!!!
    Нали целокупното стадо блееше, че с Мадуровките гласове не могат да се купуват и продават!!!
    Какви са тогава тези безмислени акции на сред контрагенти, които дори не могат да четат.....???!!!

    Коментиран от #3, #6

    09:57 16.10.2026

  • 3 Не могат да четат

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ми те не знаят български но имат деца получават детски и майчински за техните деца и за децата на техните деца и естествено гласоподават.

    10:05 16.10.2026

  • 4 Любопитко

    7 0 Отговор
    Любопитно ми е дали ще обвиняват ГЕРБ в купуване на вот след като нямат кандидат.

    10:09 16.10.2026

  • 5 Къде Отиде ?

    1 5 Отговор
    Ония Келеш ?

    Математика ?

    Който Твърдеше !

    Че За Президентски Избори !

    Гласове !

    Не Се Купуват ?

    10:12 16.10.2026

  • 6 Те Числата !

    2 4 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ги Познават !

    Повече Не им Трябва !

    На 50 -100 евро !

    Съответства !

    Еди кой Си Номер !

    10:16 16.10.2026

  • 7 Интересно

    5 1 Отговор
    Кой от кандидатите за президент ще купува гласове при вече сигурен резултат?
    Имитация на дейност.

    10:30 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Виждате ли, колко много

    5 1 Отговор
    Полицаи има? И как добре могат да работят на терен? Ноооо… - само по избори, само за политиците или за този, който им плаща рушвети! А къде е скрита и какво върши цялата тая паплач през останалото време от годината?!? Що не е пак по улиците, да лови престъпници - ама истински, крадци, убийци и насилници, а не шофьори, превишили с 10 км/ч скоростта?!?

    10:31 16.10.2026

  • 10 Край

    0 2 Отговор
    Пълни глупости. Никой няма да даде и цент за президентски избори защото няма как да си ги върне. Президента не разпределя нищо.

    Коментиран от #17

    10:36 16.10.2026

  • 11 Анонимен

    1 1 Отговор
    Питам ние дали не сме Венецуела вече Мадуровките вече са назначили Йотова Защо репресирате българите

    10:36 16.10.2026

  • 12 Електра

    5 0 Отговор
    БотаШиските овцете на Чорапа Мунчо, задават ли си въпроса кой купува гласове, след като Боко и Шише не участват в тоя нагласен избор. Ако не е кретенската БотаШистка сган на Чорапа, то тогава Кой купува. Освен да са Шарлатаните или еничарските рашистки на Копейкин. А може би купуват лудите от МЕЧ водени от Гела, или крадливия Фараон на Исторически Парк, КОЙ? Но БотаШиските овце на Чорапа способни ли са да мислят. Аз мисля, че това е поредния пиар ход на "Точният с парите" и 411 имота гнусен адвокат и то платен с нашите данъци...

    10:39 16.10.2026

  • 13 Доко

    3 0 Отговор
    как е възможно да съществуват подобни прояви в Айтос???

    10:40 16.10.2026

  • 14 АНОНИМ

    4 0 Отговор
    Е КАКВА СТАНА ТЯ СЕГА И ПЕЕВСКИ НЕ МОГАТ ДА ГО ОБВИНЯТ ЩОТО СЕДИ ОТСТРАНИ И ИМ ГЛЕДА СЕИРА

    10:48 16.10.2026

  • 15 Най-много се купуват местните вотове

    1 0 Отговор
    Акция срещу купения вот тече в София, Бургас и Айтос
    По данни на полицията до момента са проверени около 50 адреса и близо 60 души. Едно лице, което е обявено за издирване е задържано
    -;-
    Вдигат пушилка за да си оправдаят актуализираните добри заплати.

    10:51 16.10.2026

  • 16 Ироничен

    0 0 Отговор
    Кой купува гласове, бе? Всички безплатно обичат кандидатите!

    11:08 16.10.2026

  • 17 Ироничен

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Край":

    "Пълни глупости. Никой няма да даде и цент за президентски избори защото няма как да си ги върне. Президентът не разпределя нищо."

    Търгува с влияние, назначава служебни правителства, фука се, ползва доживотни привилегии.

    11:13 16.10.2026

  • 18 Демерджиев

    1 0 Отговор
    симулира активност.
    Лови кокошкари.

    Вотът се купува с машинките.

    Коментиран от #19

    11:32 16.10.2026

  • 19 Демерджиев

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Демерджиев":

    Избирателните секции в малките населени места с под 300 души избиратели са 26, 8 % от всички секции. В тях ще се гласува САМО с хартиени бюлетини.

    Тези секции отговарят на приблизително между 8% и 10% от общия избирателен корпус в България.

    Стана ли ви ясно цялата фалшива популистка активност на МВР.
    Стана ли ви ясно защо Радев и ППДБ от години настояват за машинките на Мадуро!

    11:40 16.10.2026

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