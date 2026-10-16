Акция срещу купения вот тече в София, Бургас и Айтос

Акция срещу купения вот тече в столичния квартал „Христо Ботев“, бургаския квартал „Победа“ и в Айтос.
В рамките на полицейските действия се проверяват адреси и граждани с цел предотвратяване на престъпления, свързани с изборите.
По данни на полицията до момента са проверени около 50 адреса и близо 60 души. Едно лице, което е обявено за издирване е задържано.
Няма задържани във връзка с изборите.
На граждани се връчват предупредителни протоколи да се въздържат от извършване на престъпления. От полицията посочиха, че е направен анализ и посещенията на адреси продължават.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питане
09:56 16.10.2026
2 Пич
Нали целокупното стадо блееше, че с Мадуровките гласове не могат да се купуват и продават!!!
Какви са тогава тези безмислени акции на сред контрагенти, които дори не могат да четат.....???!!!
Коментиран от #3, #6
09:57 16.10.2026
3 Не могат да четат
До коментар #2 от "Пич":Ми те не знаят български но имат деца получават детски и майчински за техните деца и за децата на техните деца и естествено гласоподават.
10:05 16.10.2026
4 Любопитко
10:09 16.10.2026
5 Къде Отиде ?
Математика ?
Който Твърдеше !
Че За Президентски Избори !
Гласове !
Не Се Купуват ?
10:12 16.10.2026
6 Те Числата !
До коментар #2 от "Пич":Ги Познават !
Повече Не им Трябва !
На 50 -100 евро !
Съответства !
Еди кой Си Номер !
10:16 16.10.2026
7 Интересно
Имитация на дейност.
10:30 16.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Виждате ли, колко много
10:31 16.10.2026
10 Край
Коментиран от #17
10:36 16.10.2026
11 Анонимен
10:36 16.10.2026
12 Електра
10:39 16.10.2026
13 Доко
10:40 16.10.2026
14 АНОНИМ
10:48 16.10.2026
15 Най-много се купуват местните вотове
По данни на полицията до момента са проверени около 50 адреса и близо 60 души. Едно лице, което е обявено за издирване е задържано
-;-
Вдигат пушилка за да си оправдаят актуализираните добри заплати.
10:51 16.10.2026
16 Ироничен
11:08 16.10.2026
17 Ироничен
До коментар #10 от "Край":"Пълни глупости. Никой няма да даде и цент за президентски избори защото няма как да си ги върне. Президентът не разпределя нищо."
Търгува с влияние, назначава служебни правителства, фука се, ползва доживотни привилегии.
11:13 16.10.2026
18 Демерджиев
Лови кокошкари.
Вотът се купува с машинките.
Коментиран от #19
11:32 16.10.2026
19 Демерджиев
До коментар #18 от "Демерджиев":Избирателните секции в малките населени места с под 300 души избиратели са 26, 8 % от всички секции. В тях ще се гласува САМО с хартиени бюлетини.
Тези секции отговарят на приблизително между 8% и 10% от общия избирателен корпус в България.
Стана ли ви ясно цялата фалшива популистка активност на МВР.
Стана ли ви ясно защо Радев и ППДБ от години настояват за машинките на Мадуро!
11:40 16.10.2026