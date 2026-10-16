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Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността

Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността

16 Октомври, 2026 12:48 454 19

  • румен радев-
  • опазване-
  • външни граници

Премиерът посочи и че постигането на устойчиви резултати в противодействието на нелегалната миграция изисква тясно сътрудничество със страните на произход на мигрантите и усъвършенстване на механизмите за тяхното връщане в собствените им държави

Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността на Европа и изисква солидарност и подкрепа за държавите членки, които са на първа линия в борбата с нелегалната миграция.

Това е позицията на министър-председателя Румен Радев, която той заяви днес на работната среща на високо равнище, посветена на миграцията, която се проведе в рамките на Европейския съвет в Брюксел.

Премиерът Радев посочи и че постигането на устойчиви резултати в противодействието на нелегалната миграция изисква тясно сътрудничество със страните на произход на мигрантите и усъвършенстване на механизмите за тяхното връщане в собствените им държави.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плешо,

    7 5 Отговор
    европейските партньори знаят, че е важно. Проблемът е твоята повратливост! Ти не си лоялен и затова речите ти дрънчат на кухо!

    Коментиран от #10

    12:52 16.10.2026

  • 2 честен ционист

    5 1 Отговор
    Нас Турция ни пази, а и храни.

    12:52 16.10.2026

  • 3 Що така бе?

    5 1 Отговор
    Що искате от НАТО ракетни системи, антидрон защита и НАТО -вски патрули над Черно море?М?
    Що бе?

    Коментиран от #5

    12:55 16.10.2026

  • 4 активиране на предупредителен ток

    2 2 Отговор
    по външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността
    от набезите на хлебарки

    иначе кат бедния вуйчо ще крънка за пари и пак ще прииждат на талази

    12:58 16.10.2026

  • 5 Щото

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Що така бе?":

    плащаме милиони да сме членове!

    13:01 16.10.2026

  • 6 Наглост фатмашка без край

    4 3 Отговор
    Абе, тоя Фатмак от село Славяново с мърсинте зелени чорапи, докога ще прави за посмешище, за смях и резил по света великата ни някога държава? Докога бе, Фатмако с грозната брадавица на мутрата, с дългия нос, дето върви два метра пред него и със змийските очичики, които гледат много зловещо! Само че, с този поглед на змийските си очички да върви да плаши гаргите!

    13:04 16.10.2026

  • 7 Питане

    4 3 Отговор
    Какви граници бе, Рундьо ??? По твое време червенокосата предостави на рустаци цялото ни черноморие. Очертай границата ни с Матушка !!!

    13:06 16.10.2026

  • 8 !!!

    4 2 Отговор
    С всеки изминал ден тоиз нагъл селяндурин на снимката става все по- омразен, по-ненавиждан и по-презиран от целокупния български народ!

    Коментиран от #15

    13:06 16.10.2026

  • 9 Рундьо

    3 2 Отговор
    е позор!

    13:07 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оли

    0 1 Отговор
    Друга песен запя!!! А от кого ще се пазиш?

    Коментиран от #14

    13:12 16.10.2026

  • 12 Много плямпане

    0 0 Отговор
    И пак до НАТО опря.

    13:13 16.10.2026

  • 13 Факти

    0 0 Отговор
    Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните граници на ЕССР е от ключово значение за сигурността

    13:14 16.10.2026

  • 14 Ескалирай войната

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "оли":

    пък продължавай да питаш.

    13:14 16.10.2026

  • 15 Ако имаш предвид

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "!!!":

    опозицията за народ си в дълбока заблуда

    13:15 16.10.2026

  • 16 Отговори де

    1 0 Отговор
    От кой да ни пази НАТО ,бе Радев?
    От Турция или от Румъния?
    Чия е България. Румене?

    Коментиран от #17, #18

    13:16 16.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 От ракети и дронове

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Отговори де":

    които все повече ще те целят.

    13:24 16.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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