Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността

Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността на Европа и изисква солидарност и подкрепа за държавите членки, които са на първа линия в борбата с нелегалната миграция.

Това е позицията на министър-председателя Румен Радев, която той заяви днес на работната среща на високо равнище, посветена на миграцията, която се проведе в рамките на Европейския съвет в Брюксел.

Премиерът Радев посочи и че постигането на устойчиви резултати в противодействието на нелегалната миграция изисква тясно сътрудничество със страните на произход на мигрантите и усъвършенстване на механизмите за тяхното връщане в собствените им държави.