Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността

Засилването на охраната на външните граници на ЕС е от ключово значение за сигурността на Европа и изисква солидарност и подкрепа за държавите членки, които са на първа линия в борбата с нелегалната миграция.
Това е позицията на министър-председателя Румен Радев, която той заяви днес на работната среща на високо равнище, посветена на миграцията, която се проведе в рамките на Европейския съвет в Брюксел.
Премиерът Радев посочи и че постигането на устойчиви резултати в противодействието на нелегалната миграция изисква тясно сътрудничество със страните на произход на мигрантите и усъвършенстване на механизмите за тяхното връщане в собствените им държави.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Плешо,
Коментиран от #10
12:52 16.10.2026
2 честен ционист
12:52 16.10.2026
3 Що така бе?
Що бе?
Коментиран от #5
12:55 16.10.2026
4 активиране на предупредителен ток
от набезите на хлебарки
иначе кат бедния вуйчо ще крънка за пари и пак ще прииждат на талази
12:58 16.10.2026
5 Щото
До коментар #3 от "Що така бе?":плащаме милиони да сме членове!
13:01 16.10.2026
6 Наглост фатмашка без край
13:04 16.10.2026
7 Питане
13:06 16.10.2026
8 !!!
Коментиран от #15
13:06 16.10.2026
9 Рундьо
13:07 16.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 оли
Коментиран от #14
13:12 16.10.2026
12 Много плямпане
13:13 16.10.2026
13 Факти
13:14 16.10.2026
14 Ескалирай войната
До коментар #11 от "оли":пък продължавай да питаш.
13:14 16.10.2026
15 Ако имаш предвид
До коментар #8 от "!!!":опозицията за народ си в дълбока заблуда
13:15 16.10.2026
16 Отговори де
От Турция или от Румъния?
Чия е България. Румене?
Коментиран от #17, #18
13:16 16.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 От ракети и дронове
До коментар #16 от "Отговори де":които все повече ще те целят.
13:24 16.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.