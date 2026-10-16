Рашков за помилванията: Президентството не е болница, а президентът и вицепрезидентът не са медсестри

Президентството не е болница, нито президентът и вицепрезидентът са медицински сестри да проявяват милосърдие, това заяви бившият вътрешен министър и депутат от "Продължаваме Промяната" Бойко Рашков по повод случая с Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар" и помилванията.
По думите му в момента ставаме свидетели на това да се прикрива информация, включително с нотка на укор, че нападките са предизборни.
"Тогава, когато един факт стане известен, той трябва да бъде коментиран, анализиран. Сега стана известен този факт за помилванията, които будят най-малко въпроси. Фактите, свързани с няколко помилвания на хора, които са осъждани, включително за създаване на лаборатории в Сливен за синтетична дрога, изискват изясняване на фактите, включително малко повече публичност и прозрачност в дейността на президентската институция, когато става въпрос за помилване, като действие, с което се изразява висша държавническа милост", посочи Рашков и уточни, че това не бива да се бърка с милосърдие.
Той изрази съмнение за тези, които са констатирали здравословното състание на въпросния "Петрички Ескобар".
"Трябва да се знаят кои са тези, които са подписали това заключение предвид факта, че всички ние наблюдавахме един клип, красноречиво говорещ за умиращия лебед Петрички Ескобар", допълни още Бойко Рашков.
По-рано в парламента Николай Денков от ПП заяви, че са събрани подписи с искане за ново извънредно заседание на парламента по казуса с помилването на Огнян Атанасов.
По повод коментари, че това е предизборно, Денков заяви: „Уверявам всички, че след изборите отново ще искаме тази информация да се изясни, защото това, което виждаме, е системен проблем с начина, по който се правят помилвания в България“.
Искаме извънредното заседание да се проведе другата седмица във вторник, подкрепиха ни „Демократична България“, ГЕРБ-СДС, а „Възраждане“ не се подписаха, каза народният представител от ПП Стою Стоев и добави, че информацията се дава избирателно от президентството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пуделче с пачки
Коментиран от #16
15:24 16.10.2026
2 Психотрилър с елементи на порно ужаси
15:24 16.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дофтороу
Коментиран от #9
15:28 16.10.2026
5 Майка Илиана
Коментиран от #24
15:29 16.10.2026
6 Йотова
15:30 16.10.2026
7 ужас
15:31 16.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Всъщност
До коментар #4 от "Дофтороу":има ли професия?
15:32 16.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Анджо
15:33 16.10.2026
12 Търновец
15:38 16.10.2026
13 Боруна Лом
15:39 16.10.2026
14 Ако Трябва !
И Къде е Механизма За прилагането На Закона ?
След Отпадането На Необходимоста !
От Незабавна Медицинска Помощ ?
Коментиран от #15
15:40 16.10.2026
15 Какво Ми Се правите ! ?
До коментар #14 от "Ако Трябва !":На Китаци !
15:41 16.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 БОЦ - ко
Мен не ме мислете,
Имам двадесет и пет весета !
15:42 16.10.2026
18 Хмм
15:46 16.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Колко Пъти ?
Се Нареди !
До Путин И Зеленски !
Във Връзка С Атакуваните Кораби Във Черноморската индустриална зона на България ?
Оти Това Му Е Работата !
15:46 16.10.2026
21 Анонимен
15:52 16.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 И сайта
До коментар #5 от "Майка Илиана":МайТереза ли е към нея, да си пазаря безплатно че ми е майчиния?
16:09 16.10.2026
25 Царица Елеонора
16:17 16.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Горски
Като махнем децата до 18 години , излиза че сме около 9 милиона. Умрелия Калушев пак ли ще ,,гласува" с ротативките на Мъдуро ? От 1989 г. насам изборите се фалшифицират. За предстоящият вот протоколите са вече написани и подпечатани. Инфантилните политолози, социолози и журналя работят/манипулират обществените настроения и нагласи според писанията в протоколите на ЦИК.
16:35 16.10.2026
28 Президентството
16:42 16.10.2026
29 Емигрант
16:50 16.10.2026