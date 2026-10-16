Рашков за помилванията: Президентството не е болница, а президентът и вицепрезидентът не са медсестри

Президентството не е болница, нито президентът и вицепрезидентът са медицински сестри да проявяват милосърдие, това заяви бившият вътрешен министър и депутат от "Продължаваме Промяната" Бойко Рашков по повод случая с Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар" и помилванията.

По думите му в момента ставаме свидетели на това да се прикрива информация, включително с нотка на укор, че нападките са предизборни.

"Тогава, когато един факт стане известен, той трябва да бъде коментиран, анализиран. Сега стана известен този факт за помилванията, които будят най-малко въпроси. Фактите, свързани с няколко помилвания на хора, които са осъждани, включително за създаване на лаборатории в Сливен за синтетична дрога, изискват изясняване на фактите, включително малко повече публичност и прозрачност в дейността на президентската институция, когато става въпрос за помилване, като действие, с което се изразява висша държавническа милост", посочи Рашков и уточни, че това не бива да се бърка с милосърдие.

Той изрази съмнение за тези, които са констатирали здравословното състание на въпросния "Петрички Ескобар".

"Трябва да се знаят кои са тези, които са подписали това заключение предвид факта, че всички ние наблюдавахме един клип, красноречиво говорещ за умиращия лебед Петрички Ескобар", допълни още Бойко Рашков.

По-рано в парламента Николай Денков от ПП заяви, че са събрани подписи с искане за ново извънредно заседание на парламента по казуса с помилването на Огнян Атанасов.

По повод коментари, че това е предизборно, Денков заяви: „Уверявам всички, че след изборите отново ще искаме тази информация да се изясни, защото това, което виждаме, е системен проблем с начина, по който се правят помилвания в България“.

Искаме извънредното заседание да се проведе другата седмица във вторник, подкрепиха ни „Демократична България“, ГЕРБ-СДС, а „Възраждане“ не се подписаха, каза народният представител от ПП Стою Стоев и добави, че информацията се дава избирателно от президентството.