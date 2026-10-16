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Рашков за помилванията: Президентството не е болница, а президентът и вицепрезидентът не са медсестри

Рашков за помилванията: Президентството не е болница, а президентът и вицепрезидентът не са медсестри

16 Октомври, 2026 15:21 1 054 29

  • бойко рашков-
  • помилване-
  • петричкия ескобар

По думите му в момента ставаме свидетели на това да се прикрива информация, включително с нотка на укор, че нападките са предизборни

Рашков за помилванията: Президентството не е болница, а президентът и вицепрезидентът не са медсестри - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентството не е болница, нито президентът и вицепрезидентът са медицински сестри да проявяват милосърдие, това заяви бившият вътрешен министър и депутат от "Продължаваме Промяната" Бойко Рашков по повод случая с Огнян Атанасов, известен като "Петричкия Ескобар" и помилванията.

По думите му в момента ставаме свидетели на това да се прикрива информация, включително с нотка на укор, че нападките са предизборни.

"Тогава, когато един факт стане известен, той трябва да бъде коментиран, анализиран. Сега стана известен този факт за помилванията, които будят най-малко въпроси. Фактите, свързани с няколко помилвания на хора, които са осъждани, включително за създаване на лаборатории в Сливен за синтетична дрога, изискват изясняване на фактите, включително малко повече публичност и прозрачност в дейността на президентската институция, когато става въпрос за помилване, като действие, с което се изразява висша държавническа милост", посочи Рашков и уточни, че това не бива да се бърка с милосърдие.

Той изрази съмнение за тези, които са констатирали здравословното състание на въпросния "Петрички Ескобар".

"Трябва да се знаят кои са тези, които са подписали това заключение предвид факта, че всички ние наблюдавахме един клип, красноречиво говорещ за умиращия лебед Петрички Ескобар", допълни още Бойко Рашков.

По-рано в парламента Николай Денков от ПП заяви, че са събрани подписи с искане за ново извънредно заседание на парламента по казуса с помилването на Огнян Атанасов.

По повод коментари, че това е предизборно, Денков заяви: „Уверявам всички, че след изборите отново ще искаме тази информация да се изясни, защото това, което виждаме, е системен проблем с начина, по който се правят помилвания в България“.

Искаме извънредното заседание да се проведе другата седмица във вторник, подкрепиха ни „Демократична България“, ГЕРБ-СДС, а „Възраждане“ не се подписаха, каза народният представител от ПП Стою Стоев и добави, че информацията се дава избирателно от президентството.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пуделче с пачки

    11 7 Отговор
    Бау, бау, кучетата са лоялни на стопанина. На никой не му пука какво джафка Бочйко Дамажаната

    Коментиран от #16

    15:24 16.10.2026

  • 2 Психотрилър с елементи на порно ужаси

    14 2 Отговор
    Да, но държавата заприлича на психодиспансер.

    15:24 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дофтороу

    6 4 Отговор
    Що да не е мед сестра,да не е грозна?

    Коментиран от #9

    15:28 16.10.2026

  • 5 Майка Илиана

    10 4 Отговор
    замества Майка Тереза!

    Коментиран от #24

    15:29 16.10.2026

  • 6 Йотова

    8 1 Отговор
    И Чикатило ще помилвам ,ако чака на легло!

    15:30 16.10.2026

  • 7 ужас

    8 10 Отговор
    Тези петроханци яко са я закъсали щом смятат , че могат да обърнат вота с един компромат. Да питат петър стоянов-още го пари отзад след подобен случай.

    15:31 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Всъщност

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дофтороу":

    има ли професия?

    15:32 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анджо

    9 5 Отговор
    Да бе да той не е знаел за тия помилвания , при положение ,че беше министър на МВР. Всичките си знаят и кътните зъби и всички далавери които са правили. БОТАШОВ за 10 години е разбрал всичко и сега си мерят мръсните номера, но внимават какво говорят.

    15:33 16.10.2026

  • 12 Търновец

    9 3 Отговор
    Клипът за който става въпрос е заснет в коридора на затвора около 16 дни преди помилването и се вижда как Петричкият нарко трафикант много чевръсто участвува в сбиване - по нищо не личи че е болен а хвърля удари и е мобилен като боксьор

    15:38 16.10.2026

  • 13 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    КОЛКО ГО ИЗРЪСИХТЕ НАРКОСА?

    15:39 16.10.2026

  • 14 Ако Трябва !

    3 1 Отговор
    Ще Станат !

    И Къде е Механизма За прилагането На Закона ?

    След Отпадането На Необходимоста !

    От Незабавна Медицинска Помощ ?

    Коментиран от #15

    15:40 16.10.2026

  • 15 Какво Ми Се правите ! ?

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ако Трябва !":

    На Китаци !

    15:41 16.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 БОЦ - ко

    4 3 Отговор
    Храшкоf :

    Мен не ме мислете,
    Имам двадесет и пет весета !

    15:42 16.10.2026

  • 18 Хмм

    10 5 Отговор
    от 200 души през годината е освободила само един - наркопласьора, който е бил осъден на доживотен в Гърция, избягал, после пак е съден отново в Гърция, върнали го в България и тя мигом го освободила, вече я видяхме каква е отговорна, ние чакамеслужебен премиер, тя отиде уж да открива Олимпиадата, а я засякоха на шопинг, ами сесията на ООН в Ню йорк,, там бяха само външни министри, реше да си покаже френския и направи гаф точнокато външната преди това, а за това че ще бъде главнокомандващ да не говори, вечеи темите за нея са закрити за коментари, навират ни я в очите по цял ден, но ние избирателите не можем да я коментираме

    15:46 16.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Колко Пъти ?

    2 1 Отговор
    Президента !

    Се Нареди !

    До Путин И Зеленски !

    Във Връзка С Атакуваните Кораби Във Черноморската индустриална зона на България ?

    Оти Това Му Е Работата !

    15:46 16.10.2026

  • 21 Анонимен

    2 2 Отговор
    Не са и дамаджани

    15:52 16.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 И сайта

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Майка Илиана":

    МайТереза ли е към нея, да си пазаря безплатно че ми е майчиния?

    16:09 16.10.2026

  • 25 Царица Елеонора

    1 2 Отговор
    е била медсестра на фронта !

    16:17 16.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Горски

    1 0 Отговор
    При гласуване от 50% и подкрепа от 45% от тях за която и да е двойка,това прави 22-23% от всички с право на глас,или само една четвърт от населението ги подкрепя. Овцете са като стадо защото всяка овца вижда пред себе си само под опашката на предната. Това е кръгозорът и не вижда по - далеч. Не мога да повярвам да има майка, която да гласува за наркоЙотова, която е помилвала 5 трафиканта на дрога, единия от които наркобарон с международна слава. 5 помилвания не са грешка, това е системно и целенасочено поведение. Официалната статистика на ЦИК показва, че броят на хората с право на глас е близо 6,6 милиона. :)
    Като махнем децата до 18 години , излиза че сме около 9 милиона. Умрелия Калушев пак ли ще ,,гласува" с ротативките на Мъдуро ? От 1989 г. насам изборите се фалшифицират. За предстоящият вот протоколите са вече написани и подпечатани. Инфантилните политолози, социолози и журналя работят/манипулират обществените настроения и нагласи според писанията в протоколите на ЦИК.

    16:35 16.10.2026

  • 28 Президентството

    2 0 Отговор
    е развъдник на копринкови буби!

    16:42 16.10.2026

  • 29 Емигрант

    0 0 Отговор
    Ха ха ха, колко е прав Рашков може да се оспори само от червените клакьори ! Днес съобщиха по новините, че полицията е заловила не знам си колко кг наркотици, ами нали затова Йотова е освободила онзи "убиец" на младежи и деца петричкия "Ескобар" за да спечели бездарната българска шкембелийска полиция овации за добре свършена работа ! Ескобарчо в знак на благодарност ще съобщава от време на време на нищоправещите шкембелии за някоя дребна пратка с наркотици, но ще пласира хиляди кг повече и с част от спечеленото ще си осигури държавен "чадър", а будалата народ на избори ще "побутне" червените антибългари към "вечността" на управлението им ! Сполай ви будали !

    16:50 16.10.2026

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