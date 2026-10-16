България е втора в еврозоната по годишна инфлация през септември с 5,6%, показват данните на Евростат. По-висок ръст на потребителските цени е отчетен единствено в Литва – 6,1%. Кипър и Люксембург заемат следващите позиции с по 5,2%.

Годишната инфлация в България се ускорява спрямо август, когато е била 5,0% по хармонизирания индекс на потребителските цени. На месечна база обаче цените у нас са останали без промяна през септември.

Инфлацията в еврозоната се ускорява

Средната годишна инфлация в еврозоната достига 3,8% през септември при 3,2% месец по-рано. Това е най-високото равнище от септември 2023 г. Еднакъв е и показателят за Европейския съюз.

Най-ниски са годишните темпове на инфлация в Швеция – 1,0%, както и в Унгария и Дания – по 2,1%.

Енергията е най-същественият фактор за поскъпването в еврозоната през септември. Тя има принос от 1,71 процентни пункта към общата годишна инфлация, следвана от услугите с 1,52 процентни пункта.

„Поскъпването на енергията остава основният двигател на инфлацията в еврозоната“, посочва икономистът Берт Колейн от ING, цитиран от БТА.

По данни на Евростат годишното поскъпване на енергията в еврозоната достига 18,9% през септември. Инфлацията при услугите е 3,2%, при храните, алкохола и тютюневите изделия – 1,3%, а при промишлените стоки без енергия – 1,1%.

Какво показват данните за България

Националният статистически институт отчита малко по-висока годишна инфлация – 5,7% през септември, измерена чрез националния индекс на потребителските цени. На месечна база този индекс показва дефлация от 0,2%.

Най-голямо месечно увеличение на цените по националния индекс е регистрирано при транспорта – 3,7%. Образователните услуги са поскъпнали с 3,2%, а алкохолните напитки и тютюневите изделия – с 1,1%.

Сред нехранителните стоки най-съществен ръст е отчетен при метана за автомобили – 7,4%, бензина А95Н – 6,4%, бензина А100Н – 5,6%, и дизеловото гориво – 5,5%.

Разликата между двата показателя се дължи на различните методологии и потребителски кошници. За сравнение между държавите от Европейския съюз се използва хармонизираният индекс на Евростат, по който България е втора в еврозоната.

Източници: ec.europa.eu, bta.bg, profit.bg