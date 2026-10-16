България е втора в еврозоната по годишна инфлация през септември с 5,6%, показват данните на Евростат. По-висок ръст на потребителските цени е отчетен единствено в Литва – 6,1%. Кипър и Люксембург заемат следващите позиции с по 5,2%.
Годишната инфлация в България се ускорява спрямо август, когато е била 5,0% по хармонизирания индекс на потребителските цени. На месечна база обаче цените у нас са останали без промяна през септември.
Инфлацията в еврозоната се ускорява
Средната годишна инфлация в еврозоната достига 3,8% през септември при 3,2% месец по-рано. Това е най-високото равнище от септември 2023 г. Еднакъв е и показателят за Европейския съюз.
Най-ниски са годишните темпове на инфлация в Швеция – 1,0%, както и в Унгария и Дания – по 2,1%.
Енергията е най-същественият фактор за поскъпването в еврозоната през септември. Тя има принос от 1,71 процентни пункта към общата годишна инфлация, следвана от услугите с 1,52 процентни пункта.„Поскъпването на енергията остава основният двигател на инфлацията в еврозоната“, посочва икономистът Берт Колейн от ING, цитиран от БТА.
По данни на Евростат годишното поскъпване на енергията в еврозоната достига 18,9% през септември. Инфлацията при услугите е 3,2%, при храните, алкохола и тютюневите изделия – 1,3%, а при промишлените стоки без енергия – 1,1%.
Какво показват данните за България
Националният статистически институт отчита малко по-висока годишна инфлация – 5,7% през септември, измерена чрез националния индекс на потребителските цени. На месечна база този индекс показва дефлация от 0,2%.
Най-голямо месечно увеличение на цените по националния индекс е регистрирано при транспорта – 3,7%. Образователните услуги са поскъпнали с 3,2%, а алкохолните напитки и тютюневите изделия – с 1,1%.
Сред нехранителните стоки най-съществен ръст е отчетен при метана за автомобили – 7,4%, бензина А95Н – 6,4%, бензина А100Н – 5,6%, и дизеловото гориво – 5,5%.
Разликата между двата показателя се дължи на различните методологии и потребителски кошници. За сравнение между държавите от Европейския съюз се използва хармонизираният индекс на Евростат, по който България е втора в еврозоната.
Източници: ec.europa.eu, bta.bg, profit.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
16:25 16.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 КОЙ
16:26 16.10.2026
4 а бе
Коментиран от #10
16:26 16.10.2026
5 1-во място по Спекула.
16:28 16.10.2026
6 НСИ
Викаш 5% била инфлацията ?
16:29 16.10.2026
7 Оня под Коня
16:29 16.10.2026
8 ДрайвингПлежър
16:33 16.10.2026
9 Дива алчност
16:33 16.10.2026
10 Ха ха ха ти
До коментар #4 от "а бе":явно си повярвал на оная изключитена измамница от ГЕРБ - Теменужка ? Ами вярвайте това си е ваше решение, следващия път пак изберете тази Тиква от Банкя, че както често чета той все още е спасител ха ха ха ! Приятно "пътуване" към бъдещето на простащината, чалгата и мизерията !
16:36 16.10.2026
11 сикаджията
Коментиран от #14
16:37 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 оня с коня
16:47 16.10.2026
14 аз публикувах книга
До коментар #11 от "сикаджията":за въвеждане на еврото и колко не сме готови за това, в резултат на което ще имаме НЕГАТИВИ. Цитирам дословно колеги, които по цял ден сновяха по медиите да казват, че НИЩО ТАКОВА като инфлация НЯМА. Това го измислят разни антиджендъристи и анти невроатлантици. И сега СИМЪЛЧАТ КАТО РИБИ. Знаят много такива статии и на вои колеги. Един "велик" химик и далновиден банкер Хамбар..... нарече българите простолюдие, което не трябвало да бъде питано да влизаме или не в еврозоната. За наш лош късмет се натъкмиха и други неблагоприятни ситуации.
Коментиран от #16
16:50 16.10.2026
15 Дай, дай леко напън, че да станем
16:53 16.10.2026
16 и най-гнусното е,
До коментар #14 от "аз публикувах книга":че банкянският корифей донесе това наше "щастие" чрез неговата табуретка теменужка, като лъжеха чрез данните. Тя все ще не може да намери пътната карта на Турски поток! Защо бе, теменужке? Склероза ли те хвана? Сега крещят и викат на новото правителство, като се опитва да излезе от батака, в който ТЕ НИ вкараха, да правило това и това. Като е толкова разумно, ДАЩО ВИЕ НЕ ГО ПРАВЕХТЕ??? Например великият финансист борисов предлага намаление на ДДС. Можеше да го прави. Същите са и останалите от сглобката.
16:55 16.10.2026