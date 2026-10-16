Новини
България »
София »
България е втора в еврозоната по годишна инфлация
  Тема: Инфлацията

България е втора в еврозоната по годишна инфлация

16 Октомври, 2026 16:23 529 16

  • инфлация-
  • еврозона-
  • евростат-
  • цени-
  • българия

Годишният ръст на цените у нас достига 5,6% през септември, показват данните на Евростат. По-висока инфлация е отчетена само в Литва

България е втора в еврозоната по годишна инфлация - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България е втора в еврозоната по годишна инфлация през септември с 5,6%, показват данните на Евростат. По-висок ръст на потребителските цени е отчетен единствено в Литва – 6,1%. Кипър и Люксембург заемат следващите позиции с по 5,2%.

Годишната инфлация в България се ускорява спрямо август, когато е била 5,0% по хармонизирания индекс на потребителските цени. На месечна база обаче цените у нас са останали без промяна през септември.

Инфлацията в еврозоната се ускорява

Средната годишна инфлация в еврозоната достига 3,8% през септември при 3,2% месец по-рано. Това е най-високото равнище от септември 2023 г. Еднакъв е и показателят за Европейския съюз.

Най-ниски са годишните темпове на инфлация в Швеция – 1,0%, както и в Унгария и Дания – по 2,1%.

Енергията е най-същественият фактор за поскъпването в еврозоната през септември. Тя има принос от 1,71 процентни пункта към общата годишна инфлация, следвана от услугите с 1,52 процентни пункта.

„Поскъпването на енергията остава основният двигател на инфлацията в еврозоната“, посочва икономистът Берт Колейн от ING, цитиран от БТА.

По данни на Евростат годишното поскъпване на енергията в еврозоната достига 18,9% през септември. Инфлацията при услугите е 3,2%, при храните, алкохола и тютюневите изделия – 1,3%, а при промишлените стоки без енергия – 1,1%.

Какво показват данните за България

Националният статистически институт отчита малко по-висока годишна инфлация – 5,7% през септември, измерена чрез националния индекс на потребителските цени. На месечна база този индекс показва дефлация от 0,2%.

Най-голямо месечно увеличение на цените по националния индекс е регистрирано при транспорта – 3,7%. Образователните услуги са поскъпнали с 3,2%, а алкохолните напитки и тютюневите изделия – с 1,1%.

Сред нехранителните стоки най-съществен ръст е отчетен при метана за автомобили – 7,4%, бензина А95Н – 6,4%, бензина А100Н – 5,6%, и дизеловото гориво – 5,5%.

Разликата между двата показателя се дължи на различните методологии и потребителски кошници. За сравнение между държавите от Европейския съюз се използва хармонизираният индекс на Евростат, по който България е втора в еврозоната.

Източници: ec.europa.eu, bta.bg, profit.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    12 1 Отговор
    А кой излъга миналата година за инфлацията и ни вкара в еврозоната,кажете вие факти,все пак вие виехте радостни че сме вече богаташи

    16:25 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 КОЙ

    6 1 Отговор
    ни натресе леврото, кой ????

    16:26 16.10.2026

  • 4 а бе

    6 1 Отговор
    нали бяхме много добре 3 процента... евро мевро...

    Коментиран от #10

    16:26 16.10.2026

  • 5 1-во място по Спекула.

    3 0 Отговор
    Ганьо е голям спекулант.

    16:28 16.10.2026

  • 6 НСИ

    5 0 Отговор
    Булгаргаз иска 34% увеличение, за трети път тази година. ВиК дружествата в началото на годината вдигнаха цените с около 15% , енергодружествата и те....за храните и услугите да не говорим.
    Викаш 5% била инфлацията ?

    16:29 16.10.2026

  • 7 Оня под Коня

    4 1 Отговор
    От бедни по бедни, ама от евро изметкяри по евро изметкяри. Само балтийците ни варят.

    16:29 16.10.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Нищо... както е тръгнало - догодина със сигурност ще сме първенци!

    16:33 16.10.2026

  • 9 Дива алчност

    1 0 Отговор
    На специалистите.

    16:33 16.10.2026

  • 10 Ха ха ха ти

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "а бе":

    явно си повярвал на оная изключитена измамница от ГЕРБ - Теменужка ? Ами вярвайте това си е ваше решение, следващия път пак изберете тази Тиква от Банкя, че както често чета той все още е спасител ха ха ха ! Приятно "пътуване" към бъдещето на простащината, чалгата и мизерията !

    16:36 16.10.2026

  • 11 сикаджията

    7 1 Отговор
    Инфлацията ни я докара банкянскатаМУТРА с въвеждането на прогнилото евро! Той е проклятието на България!

    Коментиран от #14

    16:37 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 оня с коня

    1 1 Отговор
    След като България е равнопоставен Член на ЕС,Шенген и Еврозоната,тя е ДЛЪЖНА да бъде Първенец по Инфлация поради УРОДЛИВО най-Ниските си Цени на стоки и Услуги в цяла Европа.Та имаше навремето някакъв Умник който бе сътворил Лозунга "За Бога Братя - не купувайте",но така и не оповести и допълнението че "Другите ще ви изкупят"!Колкото до Изравняване на Цените в БГ с тия в Европа - гарантирано е от принципа на "Скачените съдове",което обаче няма нищо общо с Размера на заплатите Тук и Там!

    16:47 16.10.2026

  • 14 аз публикувах книга

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "сикаджията":

    за въвеждане на еврото и колко не сме готови за това, в резултат на което ще имаме НЕГАТИВИ. Цитирам дословно колеги, които по цял ден сновяха по медиите да казват, че НИЩО ТАКОВА като инфлация НЯМА. Това го измислят разни антиджендъристи и анти невроатлантици. И сега СИМЪЛЧАТ КАТО РИБИ. Знаят много такива статии и на вои колеги. Един "велик" химик и далновиден банкер Хамбар..... нарече българите простолюдие, което не трябвало да бъде питано да влизаме или не в еврозоната. За наш лош късмет се натъкмиха и други неблагоприятни ситуации.

    Коментиран от #16

    16:50 16.10.2026

  • 15 Дай, дай леко напън, че да станем

    0 0 Отговор
    Първи.🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾🚾

    16:53 16.10.2026

  • 16 и най-гнусното е,

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "аз публикувах книга":

    че банкянският корифей донесе това наше "щастие" чрез неговата табуретка теменужка, като лъжеха чрез данните. Тя все ще не може да намери пътната карта на Турски поток! Защо бе, теменужке? Склероза ли те хвана? Сега крещят и викат на новото правителство, като се опитва да излезе от батака, в който ТЕ НИ вкараха, да правило това и това. Като е толкова разумно, ДАЩО ВИЕ НЕ ГО ПРАВЕХТЕ??? Например великият финансист борисов предлага намаление на ДДС. Можеше да го прави. Същите са и останалите от сглобката.

    16:55 16.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове