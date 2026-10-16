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Ива Михайлова остава в „Пирогов“ поне още седмица

Ива Михайлова остава в „Пирогов“ поне още седмица

16 Октомври, 2026 19:06 655 16

  • ива михайлова-
  • пирогов-
  • неврохирургия-
  • северна македония-
  • катастрофа

На пациентката предстоят множество изследвания, за да бъде определен най-подходящият подход за лечението на гръбнака ѝ

Ива Михайлова остава в „Пирогов“ поне още седмица - 1
Кадър бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ива Михайлова ще остане в „Пирогов“ поне още една седмица, докато лекарите извършат необходимите изследвания и преценят как да продължи лечението на гръбнака ѝ. Тя е настанена в отделението по неврохирургия на болницата.

Адвокатът ѝ Николай Димитров потвърди, че младата жена засега остава в лечебното заведение за изследвания. „Засега остава в „Пирогов“ за изследвания“, каза той.

Михайлова се прибра в България и постъпи в „Пирогов“ на 12 октомври, след като в продължение на месеци не получи разрешение да напусне Северна Македония за лечение. По медицински данни от болница „Майка Тереза“ в Скопие за нея е препоръчано лечение, което не може да бъде извършено там. Сега българските специалисти трябва да направят пълна оценка на състоянието ѝ, преди да определят следващите медицински стъпки.

Ива Михайлова пострада тежко при катастрофа на 7 октомври 2025 г. по пътя между Кочани и Щип. При инцидента загина един човек, а няколко души бяха ранени. Срещу нея в Северна Македония се води дело, като прокуратурата твърди, че е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Защитата ѝ оспорва обвинението и представя експертизи в подкрепа на различна версия за произшествието.

След завръщането ѝ в България северномакедонските власти предприеха действия за задържането и международното ѝ издирване. Следващото заседание по делото в Основния съд в Кочани е насрочено за 9 ноември. Междувременно Михайлова остава в „Пирогов“, а решението за по-нататъшното ѝ лечение ще бъде взето след приключването на изследванията.

Източници: 24chasa.bg, breaking.bg, bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 РЕАЛИСТ

    6 7 Отговор
    Два дена обикаля , като кобила тази Ива, сега кога хората забелязаха, че нищо ѝ няма, пак взе да се прави на болна. Още първият доктор, който я е прегледал след катастрофата е дал заключение, че нищо ѝ няма. Като видяла полицаи да идват да я арестуват и много болна станала.

    Коментиран от #10

    19:18 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Горски

    5 6 Отговор
    Това което направиха властите е РСМ с нашата Михайлова е опит за предумишлено убийство и е част от системния тормоз спрямо хора с Българско самосъзнание упражняван в РСМ по различен начин. Отдавна трябваше България да заведе съдебно дело известно в САЩ като Class Action Lawsuit. При такъв юридически казус всеки подложен на тормоз Българин в РСМ ще получи заявена от него финансова компенсация. Всичко е много добре. Дано българските власти се грижат така и за всички граждани в България. Защото доста хора умряха без никой нищо да направи за тях.

    Коментиран от #6

    19:19 16.10.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    Шегуваш се, нали?

    19:29 16.10.2026

  • 7 Какво занимавате цяла европа

    8 2 Отговор
    с това нагло леке.

    19:32 16.10.2026

  • 8 български дохтораст

    8 1 Отговор
    На многоуважаемата ИВА ще изследваме всичко, косъм по косъм, с огромно внимание и напълно безплатно. За българите пациенти, които редовно си плащат здравните осигуровки, няма да има дори направление.

    19:39 16.10.2026

  • 9 Винкело

    5 0 Отговор
    Жива и здрава да е Ива, ама това излежаване в болницата, високоспециализирани изследвания, а накрая, без съмнение, и две-три операции - кой ще ги плати на "Пирогов"?

    19:40 16.10.2026

  • 10 проф. Генева-Попова

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "РЕАЛИСТ":

    Всеки е болен до доказване на противното.

    Коментиран от #12

    19:41 16.10.2026

  • 11 Тая хитруша

    3 0 Отговор
    се опитва да се отърве!

    19:48 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ива

    0 3 Отговор
    Президент....това се казва позиция...и действия....Браво на момичето! Гласувам за теб!

    19:55 16.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Българин

    2 0 Отговор
    Стига сте ни я натрисали вече тая.Мястото и е в македонския затвор.

    20:05 16.10.2026

  • 16 Въпроси, въпроси....

    1 0 Отговор
    Къде е бащата на Ива? Къде си си излежава присъдата и кой плаща за лечението и?

    20:11 16.10.2026

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