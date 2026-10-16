Ива Михайлова остава в „Пирогов“ поне още седмица

Ива Михайлова ще остане в „Пирогов“ поне още една седмица, докато лекарите извършат необходимите изследвания и преценят как да продължи лечението на гръбнака ѝ. Тя е настанена в отделението по неврохирургия на болницата.

Адвокатът ѝ Николай Димитров потвърди, че младата жена засега остава в лечебното заведение за изследвания. „Засега остава в „Пирогов“ за изследвания“, каза той.

Михайлова се прибра в България и постъпи в „Пирогов“ на 12 октомври, след като в продължение на месеци не получи разрешение да напусне Северна Македония за лечение. По медицински данни от болница „Майка Тереза“ в Скопие за нея е препоръчано лечение, което не може да бъде извършено там. Сега българските специалисти трябва да направят пълна оценка на състоянието ѝ, преди да определят следващите медицински стъпки.

Ива Михайлова пострада тежко при катастрофа на 7 октомври 2025 г. по пътя между Кочани и Щип. При инцидента загина един човек, а няколко души бяха ранени. Срещу нея в Северна Македония се води дело, като прокуратурата твърди, че е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Защитата ѝ оспорва обвинението и представя експертизи в подкрепа на различна версия за произшествието.

След завръщането ѝ в България северномакедонските власти предприеха действия за задържането и международното ѝ издирване. Следващото заседание по делото в Основния съд в Кочани е насрочено за 9 ноември. Междувременно Михайлова остава в „Пирогов“, а решението за по-нататъшното ѝ лечение ще бъде взето след приключването на изследванията.

Източници: 24chasa.bg, breaking.bg, bntnews.bg