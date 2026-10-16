България участва в обща покупка на ракети за IRIS-T

България участва в европейско проектно предложение за съвместно закупуване на ракети за зенитно-ракетните системи IRIS-T SLM. Водеща държава е Германия, а очакваното безвъзмездно финансиране от Европейската комисия е около 19 милиона евро общо за участващите страни. Средствата все още не са окончателно одобрени.
Информацията беше представена от министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарен контрол в отговор на въпрос на депутата Атанас Славов за участието на България в Европейската програма за отбранителната промишленост EDIP.
Разминаване в посочения състав на проекта
Според публикация на „Банкеръ“, която цитира отговора на министъра, в проекта участват България, Германия, Естония, Румъния и Словения. БНР посочва четири държави – България, Германия, Румъния и Словения, без да включва Естония в изброяването. И в двата случая Германия е посочена като водеща страна.
Проектът е част от EDIP – инструмент на Европейския съюз, одобрен в края на 2025 г., който мобилизира 1,5 милиарда евро за периода 2025–2027 г. За съвместни придобивания са предвидени 240 милиона евро. Получаването на средствата за проекта за ракетите зависи от последващо решение на Европейската комисия.
Проектът допълва покупката на системите
Съвместната покупка на ракети е свързана с плановете на България да изгради по-съвременна противовъздушна отбрана. През септември 2024 г. България и Германия подписаха програмно споразумение за съвместна покупка на системи IRIS-T SLM, а Народното събрание одобри придобиването на първи комплекс през август същата година.
На 14 октомври 2026 г. Министерският съвет одобри споразумение за придобиването на още пет комплекса IRIS-T SLM по линия на европейския финансов инструмент SAFE. Проектът предвижда и доставка на зенитноуправляеми ракети, допълнително оборудване и първоначална логистична поддръжка.
В парламента Стоянов посочи, че България има интерес и към европейските инициативи за сертифициране на боеприпаси. „България има особен интерес, защото българската отбранителна индустрия следва да сертифицира производството за 155-милиметрови снаряди и това е калибър, към който ще се премине като цяло в нашата армия“, заяви министърът.
Министерството на отбраната проучва и други възможности за европейско финансиране на модернизацията на армията и развитието на българската отбранителна индустрия.
Източници: bnrnews.bg, banker.bg, dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ДрайвингПлежър
Радев опищя орталъка колко зле са финансиите и потроши 5 милиарда за НЕНУЖНО ТЕНЕКЕ!!!
Който носи фуражка е ясно какво става!
Коментиран от #5, #15
20:09 16.10.2026
3 българската отбранителна индустрия
20:10 16.10.2026
4 Православен ходжа
Коментиран от #20
20:10 16.10.2026
5 🦉🦉🦉🦉
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Ако имаш предвид онези самоНЕлети - за тях не Радев, а БорисOF бръкнА в нашите джебове❗
Коментиран от #12
20:12 16.10.2026
6 ТуризЪма отиде на кино!
Мунчо да готви хотелите за настаняване на бежанки от Киев!
20:12 16.10.2026
7 Анонимен
Коментиран от #8
20:13 16.10.2026
8 ДрайвингПлежър
До коментар #7 от "Анонимен":Абе не разбра ли, че е важно да ги купим и да изтърсим едни свежи кинти - дали ще трябват и дали ще работят въобще не е и мислено!
20:15 16.10.2026
9 Кво участва? ...
20:15 16.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ДрайвингПлежър
До коментар #5 от "🦉🦉🦉🦉":Не, нямам предвид самолетите - имам предвид, едни безумни разходи за дреболии за тази и следващата година
20:16 16.10.2026
13 Кво участва? ...
Коментиран от #23
20:16 16.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пешо
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Много ясно , че германия ще натиска...те ги произвеждат сигурно тези ракети.
20:20 16.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Чай ся
20:29 16.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Мдаа!🤔
20:30 16.10.2026
20 Ъъъъ не!
До коментар #4 от "Православен ходжа":Не е необходимо! Отдавна са наредени на изложбата на натовско оръжие в Москва!
20:33 16.10.2026
21 Ха ха
До коментар #18 от "az СВО Победа 81":Пушка държал ли си?
20:33 16.10.2026
22 койдазнай
До коментар #18 от "az СВО Победа 81":Кои ПВО системи са подарили на Киев? Къде са били разположени, преди да ги подарят, коя година са доставени?
20:34 16.10.2026
23 шшшш
До коментар #13 от "Кво участва? ...":За съвместни придобивания са предвидени 240 милиона евро - завъртяно казано, но ще се бръкнем 240 милиона бюджетни пари, после проблема били учителите и държавните служители, че били много пари 1200 заплата - КАК НЕ ГИ Е СРАМ!!! За майките 5 процента детски отгоре и други небавилици. Но за лежачите в зелено, които взимат по 3000 евро чиста пара месечсо, все ще има, както и 20 пенсии на млади години, без да са държали нещо друго освен химикалка...няма да свърши добре тая държава.
21:16 16.10.2026
24 релаността
21:17 16.10.2026
25 Пропагандата на мунчовците
21:19 16.10.2026
26 За какво са ни
21:28 16.10.2026
27 Ройчо
21:36 16.10.2026