България участва в обща покупка на ракети за IRIS-T

България участва в европейско проектно предложение за съвместно закупуване на ракети за зенитно-ракетните системи IRIS-T SLM. Водеща държава е Германия, а очакваното безвъзмездно финансиране от Европейската комисия е около 19 милиона евро общо за участващите страни. Средствата все още не са окончателно одобрени.

Информацията беше представена от министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарен контрол в отговор на въпрос на депутата Атанас Славов за участието на България в Европейската програма за отбранителната промишленост EDIP.

Разминаване в посочения състав на проекта

Според публикация на „Банкеръ“, която цитира отговора на министъра, в проекта участват България, Германия, Естония, Румъния и Словения. БНР посочва четири държави – България, Германия, Румъния и Словения, без да включва Естония в изброяването. И в двата случая Германия е посочена като водеща страна.

Проектът е част от EDIP – инструмент на Европейския съюз, одобрен в края на 2025 г., който мобилизира 1,5 милиарда евро за периода 2025–2027 г. За съвместни придобивания са предвидени 240 милиона евро. Получаването на средствата за проекта за ракетите зависи от последващо решение на Европейската комисия.

Проектът допълва покупката на системите

Съвместната покупка на ракети е свързана с плановете на България да изгради по-съвременна противовъздушна отбрана. През септември 2024 г. България и Германия подписаха програмно споразумение за съвместна покупка на системи IRIS-T SLM, а Народното събрание одобри придобиването на първи комплекс през август същата година.

На 14 октомври 2026 г. Министерският съвет одобри споразумение за придобиването на още пет комплекса IRIS-T SLM по линия на европейския финансов инструмент SAFE. Проектът предвижда и доставка на зенитноуправляеми ракети, допълнително оборудване и първоначална логистична поддръжка.

В парламента Стоянов посочи, че България има интерес и към европейските инициативи за сертифициране на боеприпаси. „България има особен интерес, защото българската отбранителна индустрия следва да сертифицира производството за 155-милиметрови снаряди и това е калибър, към който ще се премине като цяло в нашата армия“, заяви министърът.

Министерството на отбраната проучва и други възможности за европейско финансиране на модернизацията на армията и развитието на българската отбранителна индустрия.

Източници: bnrnews.bg, banker.bg, dariknews.bg