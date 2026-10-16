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България участва в обща покупка на ракети за IRIS-T

България участва в обща покупка на ракети за IRIS-T

16 Октомври, 2026 20:04 1 278 27

  • iris-t-
  • противовъздушна отбрана-
  • министерство на отбраната-
  • европейско финансиране-
  • edip

Проектът е воден от Германия и включва още няколко европейски държави. Очакваното финансиране от ЕС е около 19 млн. евро, но все още не е одобрено

България участва в обща покупка на ракети за IRIS-T - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България участва в европейско проектно предложение за съвместно закупуване на ракети за зенитно-ракетните системи IRIS-T SLM. Водеща държава е Германия, а очакваното безвъзмездно финансиране от Европейската комисия е около 19 милиона евро общо за участващите страни. Средствата все още не са окончателно одобрени.

Информацията беше представена от министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарен контрол в отговор на въпрос на депутата Атанас Славов за участието на България в Европейската програма за отбранителната промишленост EDIP.

Разминаване в посочения състав на проекта

Според публикация на „Банкеръ“, която цитира отговора на министъра, в проекта участват България, Германия, Естония, Румъния и Словения. БНР посочва четири държави – България, Германия, Румъния и Словения, без да включва Естония в изброяването. И в двата случая Германия е посочена като водеща страна.

Проектът е част от EDIP – инструмент на Европейския съюз, одобрен в края на 2025 г., който мобилизира 1,5 милиарда евро за периода 2025–2027 г. За съвместни придобивания са предвидени 240 милиона евро. Получаването на средствата за проекта за ракетите зависи от последващо решение на Европейската комисия.

Проектът допълва покупката на системите

Съвместната покупка на ракети е свързана с плановете на България да изгради по-съвременна противовъздушна отбрана. През септември 2024 г. България и Германия подписаха програмно споразумение за съвместна покупка на системи IRIS-T SLM, а Народното събрание одобри придобиването на първи комплекс през август същата година.

На 14 октомври 2026 г. Министерският съвет одобри споразумение за придобиването на още пет комплекса IRIS-T SLM по линия на европейския финансов инструмент SAFE. Проектът предвижда и доставка на зенитноуправляеми ракети, допълнително оборудване и първоначална логистична поддръжка.

В парламента Стоянов посочи, че България има интерес и към европейските инициативи за сертифициране на боеприпаси. „България има особен интерес, защото българската отбранителна индустрия следва да сертифицира производството за 155-милиметрови снаряди и това е калибър, към който ще се премине като цяло в нашата армия“, заяви министърът.

Министерството на отбраната проучва и други възможности за европейско финансиране на модернизацията на армията и развитието на българската отбранителна индустрия.

Източници: bnrnews.bg, banker.bg, dariknews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДрайвингПлежър

    10 5 Отговор
    2000 и непомня коя година Италия изправена пред изключителен бюджетен дефицит ОТРЯЗВА ПОЧТИ ВСИЧКИ ВОЕННИ РАЗХОДИ! от 22 милиарда реже до 6, колкото да плаща заплати на лежачите!

    Радев опищя орталъка колко зле са финансиите и потроши 5 милиарда за НЕНУЖНО ТЕНЕКЕ!!!

    Който носи фуражка е ясно какво става!

    Коментиран от #5, #15

    20:09 16.10.2026

  • 3 българската отбранителна индустрия

    9 2 Отговор
    Не е българска а е реално частна. Собственост на човешки отпадъци и лумпени

    20:10 16.10.2026

  • 4 Православен ходжа

    6 5 Отговор
    Чорапът ще предостави ли на руските специалисти да се запознаят с устройството на тия оръжия или ще повика другарите на място в България? За един ,,натовски" генерал питам.

    Коментиран от #20

    20:10 16.10.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Ако имаш предвид онези самоНЕлети - за тях не Радев, а БорисOF бръкнА в нашите джебове❗

    Коментиран от #12

    20:12 16.10.2026

  • 6 ТуризЪма отиде на кино!

    8 3 Отговор
    Бангаранга в Бургас също!
    Мунчо да готви хотелите за настаняване на бежанки от Киев!

    20:12 16.10.2026

  • 7 Анонимен

    6 3 Отговор
    То хубаво ще ги купим но реално колко боеприпаса ще получим? Срещу хиляди дроновете как ще се справят тези ириси?

    Коментиран от #8

    20:13 16.10.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    8 3 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Абе не разбра ли, че е важно да ги купим и да изтърсим едни свежи кинти - дали ще трябват и дали ще работят въобще не е и мислено!

    20:15 16.10.2026

  • 9 Кво участва? ...

    5 3 Отговор
    България ще плати малко над 1,139 милиарда евро за придобиването на зенитно-ракетните комплекси IRIS-T. Сделката беше официално одобрена от боклуците в Народното събрание през октомври 2026.....Кво участва, кви около 19 млн. евро ? Това е просто търговската отстъпка която ще получат германците като бонус от ЕК. ..Ни се правят на интересни рундювците

    20:15 16.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ДрайвингПлежър

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "🦉🦉🦉🦉":

    Не, нямам предвид самолетите - имам предвид, едни безумни разходи за дреболии за тази и следващата година

    20:16 16.10.2026

  • 13 Кво участва? ...

    4 2 Отговор
    Хахахахаха...... безвъзмездно финансиране от Европейската комисия е около 19 милиона евро общо за участващите страни.....

    Коментиран от #23

    20:16 16.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пешо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Много ясно , че германия ще натиска...те ги произвеждат сигурно тези ракети.

    20:20 16.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Чай ся

    3 1 Отговор
    Според копейките натовското оръжие не били добро😏

    20:29 16.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Мдаа!🤔

    2 0 Отговор
    Орташката кранта, вълците в яли!

    20:30 16.10.2026

  • 20 Ъъъъ не!

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Православен ходжа":

    Не е необходимо! Отдавна са наредени на изложбата на натовско оръжие в Москва!

    20:33 16.10.2026

  • 21 Ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 81":

    Пушка държал ли си?

    20:33 16.10.2026

  • 22 койдазнай

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "az СВО Победа 81":

    Кои ПВО системи са подарили на Киев? Къде са били разположени, преди да ги подарят, коя година са доставени?

    20:34 16.10.2026

  • 23 шшшш

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кво участва? ...":

    За съвместни придобивания са предвидени 240 милиона евро - завъртяно казано, но ще се бръкнем 240 милиона бюджетни пари, после проблема били учителите и държавните служители, че били много пари 1200 заплата - КАК НЕ ГИ Е СРАМ!!! За майките 5 процента детски отгоре и други небавилици. Но за лежачите в зелено, които взимат по 3000 евро чиста пара месечсо, все ще има, както и 20 пенсии на млади години, без да са държали нещо друго освен химикалка...няма да свърши добре тая държава.

    21:16 16.10.2026

  • 24 релаността

    5 0 Отговор
    От България излизат 240 милиона грешни пари за тъъпотиии и потъват в нечии европейски бездънни джобове. За нас сух леп и високи цени!

    21:17 16.10.2026

  • 25 Пропагандата на мунчовците

    4 0 Отговор
    Една ракета е 600 000 евро, какво ще купи Мунчо с 19 милиона разделено на няколко държави 🙉

    21:19 16.10.2026

  • 26 За какво са ни

    3 0 Отговор
    За простотии пари винаги намират. По кого ще стреляте, бе?

    21:28 16.10.2026

  • 27 Ройчо

    1 0 Отговор
    Отново ще има гърч на народа, беднотия до шия за да се купува въоръжение от " съюзниците". Колко процента от бюджета е за военни разходи при тази криза?Защо си подарихме нашите ракети С - 300 и още един куп качествено оръжие на Украйна? Виновните защо не са изправени на съд? Сега пак ще купуваме за да има да подаряваме.

    21:36 16.10.2026

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