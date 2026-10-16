Андрей Новаков иска мисия на ЕС в Черно море

Европейският съюз да обсъди военноморска мисия в Черно море за защита на търговските кораби предложи евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков. По думите му операцията може да бъде организирана по подобие на мисията на ЕС в Червено море, насочена към сигурността на търговското корабоплаване.
Новаков съобщи, че заедно с евродепутата Емил Радев са поискали мисия на Европейския парламент във Варна и София. Целта е представители на институцията да се запознаят на място с предприетите мерки за сигурност.
Предложението за военноморска мисия
Според Андрей Новаков военноморската мисия би включвала кораби, които да ескортират търговски плавателни съдове и да реагират при възникване на опасност. Той подчерта, че идеята не е свързана с ескалация, а с предотвратяване на нападения срещу цивилното корабоплаване.
Евродепутатът изрази тревога от ударите по плавателни съдове в Черно море и от изчезнали моряци при отделни инциденти. Според него темата не трябва да се свежда единствено до политическия спор между Русия и Украйна, а трябва да се разглежда и през човешките последици от нападенията.
Призив за по-силна българска отбрана
Новаков заяви, че България трябва да развие способностите на бреговата охрана и противовъздушната си отбрана. По думите му това би помогнало за прихващането на дронове и за предотвратяването на удари край българския бряг.
Той постави и въпроса за реакцията при навлизане на чужд дрон във въздушното пространство на държава от Европейския съюз или НАТО. Според него опасните безпилотни апарати трябва да бъдат неутрализирани, за да не застрашават хора и населени места.„Нито една държава в света в момента не може сама. Нито една. Камо ли България?“, каза евродепутатът.
Новаков посочи, че страната трябва едновременно да инвестира в собствените си отбранителни способности и да разчита на партньорите си в ЕС и НАТО.
Антидрон системите и европейската координация
Евродепутатът обърна внимание и на българската отбранителна индустрия. Той заяви, че в България има производители на системи за борба с дронове, които могат да заглушават или смущават безпилотни апарати. Като пример посочи производител от Самоков и допълни, че според информацията, с която разполага, неговите системи не се използват достатъчно широко.
По отношение на идеята за мораториум върху ударите в Черно море Новаков заяви, че не е сигурен дали подобна мярка ще бъде ефективна. Според него тя би показала политическа воля, но сама по себе си няма да гарантира сигурността на търговските кораби.
Новаков смята, че европейските държави се нуждаят от по-добра координация в отбраната. Той посочи дроновете и хибридните атаки като предизвикателства, за които ЕС трябва да развива общи способности.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Питам
Коментиран от #3
20:02 16.10.2026
2 Анонимен
Коментиран от #18, #19
20:03 16.10.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Питам":Какво да кажа, прав си ама да гледа тия глухарци да не направят някоя беля, защото акъла им е като на неродено дете......
20:04 16.10.2026
4 Безгласна
Коментиран от #7
20:05 16.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гробар
Коментиран от #16
20:08 16.10.2026
7 Новичок
До коментар #4 от "Безгласна":Тия "гербери" като много искат защо не отидат с оня Георг "целувача" да дадат една вахта на кораб ??? Ще им се изтърка лакът от ноктите ли?Пфу...
Коментиран от #14
20:10 16.10.2026
8 И Киев е Руски
Коментиран от #13
20:18 16.10.2026
9 Прекалено кух , дори и за политик
Коментиран от #11
20:19 16.10.2026
10 Урко
20:21 16.10.2026
11 И Киев е Руски
До коментар #9 от "Прекалено кух , дори и за политик":Може ли да ме свържеш с Мирчев .Искам да го питам къде се подстригва харесва ми как са повдигнали челото му с два сантиметра
20:21 16.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 интересно
20:31 16.10.2026
16 Казачок
До коментар #6 от "Гробар":Защото дедо му е бил оджата и е определял дали се изпускат газове в джамия и пзвнк вика ли му се. Само че, умря на Бойко кралимарковия. Други хора са. Неговите се замъкнаха другия да ги оправи по-добре, че сами не могат. Той това искаше де. Работещ пенсионер дупидат. Супер.
20:33 16.10.2026
17 ?????
Андрей Новаков как си мисли че в Черно море нещо се решава без Турция и Русия?
Другите са просто пешки които ще ги уведомят.
Ама то е ясно че скача да му кихнат кинти.
А между другото Новаков е типично руска фамилия, а не българска.
Не се учудвам да се е преметнал за кинти.
20:33 16.10.2026
18 факт
До коментар #2 от "Анонимен":Конвенцията от Монтрьо няма как да падне, защото Турция никога няма да допусне да изгуби контрола си над проливите. Русия също. А Новаков може да си приказва колкото и каквото си иска и бед друго го четем колкото да не умрем от скука.
20:35 16.10.2026
19 Смърфиета
До коментар #2 от "Анонимен":Абе да не дава господ. Няма как да я бутнат без Турция, а тя има най-голямата армия в Европа, и не се очертава да изпадне в политически хаос или да спре да е демокрация.
20:36 16.10.2026
20 Новичок
20:39 16.10.2026
21 Каква загриженост, разплаках се
21:46 16.10.2026