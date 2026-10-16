Новини
България »
София »
Андрей Новаков иска мисия на ЕС в Черно море
  Тема: Украйна

Андрей Новаков иска мисия на ЕС в Черно море

16 Октомври, 2026 19:58 603 21

  • андрей новаков-
  • черно море-
  • военноморска мисия-
  • търговски кораби-
  • антидрон системи

Евродепутатът предлага военноморска операция за защита на търговските кораби и настоява за по-силна българска противовъздушна отбрана

Андрей Новаков иска мисия на ЕС в Черно море - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз да обсъди военноморска мисия в Черно море за защита на търговските кораби предложи евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков. По думите му операцията може да бъде организирана по подобие на мисията на ЕС в Червено море, насочена към сигурността на търговското корабоплаване.

Новаков съобщи, че заедно с евродепутата Емил Радев са поискали мисия на Европейския парламент във Варна и София. Целта е представители на институцията да се запознаят на място с предприетите мерки за сигурност.

Още новини от Украйна

Предложението за военноморска мисия

Според Андрей Новаков военноморската мисия би включвала кораби, които да ескортират търговски плавателни съдове и да реагират при възникване на опасност. Той подчерта, че идеята не е свързана с ескалация, а с предотвратяване на нападения срещу цивилното корабоплаване.

„Не може да ме успокоява това, че и в Румъния е зле“, заяви Новаков в предаването „Още от деня“.

Евродепутатът изрази тревога от ударите по плавателни съдове в Черно море и от изчезнали моряци при отделни инциденти. Според него темата не трябва да се свежда единствено до политическия спор между Русия и Украйна, а трябва да се разглежда и през човешките последици от нападенията.

Призив за по-силна българска отбрана

Новаков заяви, че България трябва да развие способностите на бреговата охрана и противовъздушната си отбрана. По думите му това би помогнало за прихващането на дронове и за предотвратяването на удари край българския бряг.

Той постави и въпроса за реакцията при навлизане на чужд дрон във въздушното пространство на държава от Европейския съюз или НАТО. Според него опасните безпилотни апарати трябва да бъдат неутрализирани, за да не застрашават хора и населени места.

„Нито една държава в света в момента не може сама. Нито една. Камо ли България?“, каза евродепутатът.

Новаков посочи, че страната трябва едновременно да инвестира в собствените си отбранителни способности и да разчита на партньорите си в ЕС и НАТО.

Антидрон системите и европейската координация

Евродепутатът обърна внимание и на българската отбранителна индустрия. Той заяви, че в България има производители на системи за борба с дронове, които могат да заглушават или смущават безпилотни апарати. Като пример посочи производител от Самоков и допълни, че според информацията, с която разполага, неговите системи не се използват достатъчно широко.

По отношение на идеята за мораториум върху ударите в Черно море Новаков заяви, че не е сигурен дали подобна мярка ще бъде ефективна. Според него тя би показала политическа воля, но сама по себе си няма да гарантира сигурността на търговските кораби.

Новаков смята, че европейските държави се нуждаят от по-добра координация в отбраната. Той посочи дроновете и хибридните атаки като предизвикателства, за които ЕС трябва да развива общи способности.

Източници: bntnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питам

    9 1 Отговор
    И какво ще прави тази мисия освен да НАБЛЮДАВА преминаващите кораби? А относно дроновете потапящи кораби.............?

    Коментиран от #3

    20:02 16.10.2026

  • 2 Анонимен

    9 1 Отговор
    Цялата работа е да се събори конвенция от Монтрьо, а тя падне ли ще видите далеч повече атаки над цивилни кораби в Черно Море.

    Коментиран от #18, #19

    20:03 16.10.2026

  • 3 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Питам":

    Какво да кажа, прав си ама да гледа тия глухарци да не направят някоя беля, защото акъла им е като на неродено дете......

    20:04 16.10.2026

  • 4 Безгласна

    10 0 Отговор
    буква била искала ?

    Коментиран от #7

    20:05 16.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гробар

    6 0 Отговор
    Не се е научил да се бръсне, но ръси мозък.

    Коментиран от #16

    20:08 16.10.2026

  • 7 Новичок

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Безгласна":

    Тия "гербери" като много искат защо не отидат с оня Георг "целувача" да дадат една вахта на кораб ??? Ще им се изтърка лакът от ноктите ли?Пфу...

    Коментиран от #14

    20:10 16.10.2026

  • 8 И Киев е Руски

    7 0 Отговор
    А новакоФ като какъв ще участва

    Коментиран от #13

    20:18 16.10.2026

  • 9 Прекалено кух , дори и за политик

    6 0 Отговор
    Дори Иво Мирчев изглежда на място в сравнение с този.

    Коментиран от #11

    20:19 16.10.2026

  • 10 Урко

    5 0 Отговор
    Поредния малоумник, който иска да ни вкара във войната. Само дето той ще гледа от Брюксел и ще дава акъл

    20:21 16.10.2026

  • 11 И Киев е Руски

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Прекалено кух , дори и за политик":

    Може ли да ме свържеш с Мирчев .Искам да го питам къде се подстригва харесва ми как са повдигнали челото му с два сантиметра

    20:21 16.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 интересно

    4 0 Отговор
    Този изкара минимум два мандата в ЕП и така не успя да разбере, че ЕС не е военен съюз и не може да формира военноморски мисии където и да било. Държавите членки на ЕС са напълно независими една от друга и от управлението на ЕС във военно отношение. Затова пък всички държави членки на ЕС са и членове на НАТО. Рюте обаче ни каза по заобиколен път да си гледаме работата и да си вардим морето както намерим за добре. Затова се стигна до това, че екваториалните води на България и Румъния ще се защитават от Турция, не от НАТО.

    20:31 16.10.2026

  • 16 Казачок

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    Защото дедо му е бил оджата и е определял дали се изпускат газове в джамия и пзвнк вика ли му се. Само че, умря на Бойко кралимарковия. Други хора са. Неговите се замъкнаха другия да ги оправи по-добре, че сами не могат. Той това искаше де. Работещ пенсионер дупидат. Супер.

    20:33 16.10.2026

  • 17 ?????

    4 0 Отговор
    Уф.
    Андрей Новаков как си мисли че в Черно море нещо се решава без Турция и Русия?
    Другите са просто пешки които ще ги уведомят.
    Ама то е ясно че скача да му кихнат кинти.
    А между другото Новаков е типично руска фамилия, а не българска.
    Не се учудвам да се е преметнал за кинти.

    20:33 16.10.2026

  • 18 факт

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Конвенцията от Монтрьо няма как да падне, защото Турция никога няма да допусне да изгуби контрола си над проливите. Русия също. А Новаков може да си приказва колкото и каквото си иска и бед друго го четем колкото да не умрем от скука.

    20:35 16.10.2026

  • 19 Смърфиета

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Анонимен":

    Абе да не дава господ. Няма как да я бутнат без Турция, а тя има най-голямата армия в Европа, и не се очертава да изпадне в политически хаос или да спре да е демокрация.

    20:36 16.10.2026

  • 20 Новичок

    2 0 Отговор
    Хахаха... той и радан иска ама не му стиска.Пфу...

    20:39 16.10.2026

  • 21 Каква загриженост, разплаках се

    0 0 Отговор
    Двете бузи без музи и Бадрчо от Варна са се загрижили !

    21:46 16.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове