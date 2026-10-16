Андрей Новаков иска мисия на ЕС в Черно море

Европейският съюз да обсъди военноморска мисия в Черно море за защита на търговските кораби предложи евродепутатът от ЕНП Андрей Новаков. По думите му операцията може да бъде организирана по подобие на мисията на ЕС в Червено море, насочена към сигурността на търговското корабоплаване.

Новаков съобщи, че заедно с евродепутата Емил Радев са поискали мисия на Европейския парламент във Варна и София. Целта е представители на институцията да се запознаят на място с предприетите мерки за сигурност.

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Предложението за военноморска мисия

Според Андрей Новаков военноморската мисия би включвала кораби, които да ескортират търговски плавателни съдове и да реагират при възникване на опасност. Той подчерта, че идеята не е свързана с ескалация, а с предотвратяване на нападения срещу цивилното корабоплаване.

„Не може да ме успокоява това, че и в Румъния е зле“, заяви Новаков в предаването „Още от деня“.

Евродепутатът изрази тревога от ударите по плавателни съдове в Черно море и от изчезнали моряци при отделни инциденти. Според него темата не трябва да се свежда единствено до политическия спор между Русия и Украйна, а трябва да се разглежда и през човешките последици от нападенията.

Призив за по-силна българска отбрана

Новаков заяви, че България трябва да развие способностите на бреговата охрана и противовъздушната си отбрана. По думите му това би помогнало за прихващането на дронове и за предотвратяването на удари край българския бряг.

Той постави и въпроса за реакцията при навлизане на чужд дрон във въздушното пространство на държава от Европейския съюз или НАТО. Според него опасните безпилотни апарати трябва да бъдат неутрализирани, за да не застрашават хора и населени места.

„Нито една държава в света в момента не може сама. Нито една. Камо ли България?“, каза евродепутатът.

Новаков посочи, че страната трябва едновременно да инвестира в собствените си отбранителни способности и да разчита на партньорите си в ЕС и НАТО.

Антидрон системите и европейската координация

Евродепутатът обърна внимание и на българската отбранителна индустрия. Той заяви, че в България има производители на системи за борба с дронове, които могат да заглушават или смущават безпилотни апарати. Като пример посочи производител от Самоков и допълни, че според информацията, с която разполага, неговите системи не се използват достатъчно широко.

По отношение на идеята за мораториум върху ударите в Черно море Новаков заяви, че не е сигурен дали подобна мярка ще бъде ефективна. Според него тя би показала политическа воля, но сама по себе си няма да гарантира сигурността на търговските кораби.

Новаков смята, че европейските държави се нуждаят от по-добра координация в отбраната. Той посочи дроновете и хибридните атаки като предизвикателства, за които ЕС трябва да развива общи способности.

Източници: bntnews.bg