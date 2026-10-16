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Костадин Костадинов: Срещите ни са на открито, за да можем да разговаряме даже с тези, които не ни харесват
  Тема: Избори

Костадин Костадинов: Срещите ни са на открито, за да можем да разговаряме даже с тези, които не ни харесват

16 Октомври, 2026 20:48 493 0

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Кандидатът за президент на “Възраждане” сподели идеята си за повече правомощия на президента

Костадин Костадинов: Срещите ни са на открито, за да можем да разговаряме даже с тези, които не ни харесват - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент на “Възраждане”, Костадин Костадинов, беше гост в предаването “Още от деня”, където сподели, че той и Петър Волгин провеждат един различен разговор с избирателите, за да намерят заедно това, което обединява всички нас.

“На всеки един от тези хора предлагам да потърсим това, което ни обединява. Искаме ли България да е независима държава? Искаме ли България да е благоденстваща държава със силна икономика? И когато отговорите на тези въпроси са “да”, започва различният разговор”, каза Костадинов.

Кандидатът за президент на “Възраждане” сподели идеята си за повече правомощия на президента.

“Първо, трябва да спечелим изборите, след това да поставим тази тема на дебат и да видим дали тя има широка обществена подкрепа”, каза Костадинов.

За военния конфликт, който приближава все повече и до нашата граница Костадинов каза категорично, че би могъл като президент, ако получи доверието на българските граждани, да бъде посредник за мир:

“Бих могъл да преговарям и с Путин, и със Зеленски в полза на мира. Със сигурност обаче България трябва да обяви активен неутралитет. Това означава, че не е на страната на нито една от двете воюващи страни. Като президент на България аз ще обявя веднага такъв активен неутралитет”.

Костадинов припомни, че “Възраждане” е предлагала още в началото на войната България да е посредник за мир, като за място домакин на преговорите е била предлагана Варна.


София / България
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