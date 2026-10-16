96% от българите искат нулева толерантност на пътя

96% от българите подкрепят нулева търпимост към шофирането след употреба на алкохол или наркотици. Това показва национално представително проучване на БНТ и агенция „Мяра“, посветено на мерките срещу войната по пътищата. Над 90% от анкетираните настояват за безкомпромисни действия, строг контрол и тежки наказания за нарушителите.
В обобщението на изследването е записано: „96 на сто от всички възрасти призовават за никаква търпимост при шофиране с алкохол и наркотици.“ Подкрепата за подобни мерки е висока сред всички възрастови групи.
Телефонът зад волана също среща силно неодобрение
Участниците в проучването са категорични и по отношение на шофьорите, които говорят по мобилен телефон в автомобила. Данните показват, че обществото очаква санкции не само при най-тежките нарушения, но и при поведението, което разсейва водача и увеличава риска от катастрофа.
Мнозинството подкрепя и по-продължително обучение на младите шофьори. Над 80% одобряват възможността при тежко нарушение водачът да няма право да шофира в целия Европейски съюз. Така санкцията би имала действие и извън държавата, в която е извършено нарушението.
Колебание за книжка на 17 години
По-смесено е отношението към идеята шофьорска книжка да се получава на 17 години, но младият водач да управлява с придружител, докато натрупа опит. Всеки трети от анкетираните по-скоро не одобрява тази възможност.
Европейският парламент прие промени в правилата за шофьорските книжки, които предвиждат 17-годишни да могат да управляват автомобил с придружител до навършване на 18 години. Новите правила включват и по-строги изисквания за начинаещите водачи.
Целта е по-малко жертви до 2030 г.
Според резултатите от изследването българите очакват драстични мерки за ограничаване на високата смъртност при катастрофи. Намаляването наполовина на загиналите по пътищата до 2030 г. е европейска цел, а дългосрочната визия е за елиминиране на смъртните случаи до 2050 г.
България е приела стратегическата цел за нула жертви на пътя преди шест години. В проучването като примери са посочени Гърция, Полша и Естония, където според представените данни са предприети промени в дизайна на пътищата и са въведени строги санкции за нарушителите.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Казанлъшкия
21:18 16.10.2026
4 96% искат солени глоби
Коментиран от #9
21:18 16.10.2026
5 до кога
21:19 16.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ДрайвингПлежър
Всъщност алкохол и наркотици заедно правят около 3% от катастрофите... толкоз!
В същото време "несъобразената скорост прави над 30%!!! за тях обаче ще мълчим!!!
Никога няма да станем държава! Глупаци държава не правят!
Глупаците са по-опасни и безполезни и от престъпниците!
Коментиран от #18
21:21 16.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ЗаКОН
До коментар #4 от "96% искат солени глоби":законите, както и многократно завишените глоби няма да възпитават а ще корумпират още повече. Рушветът разте пропорционално с глобите а друг е въпроса че не всеки ще може да си го позволи. Богатите ще могат.
21:22 16.10.2026
10 Албанец
До коментар #2 от "Мицкоски":Ние ще ви вкараме в Европа. Не се притеснявай.
21:22 16.10.2026
11 Анонимен
21:23 16.10.2026
12 🦉🦉🦉🦉
21:23 16.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Само на пътя ли
21:29 16.10.2026
16 Нексус
Иска интелект, усет, превенция, отлично състояние на автомобила - гуми, окачване.
Първите 30 000 км - с придружител.
Наш Ганьо няма интелект, бракмата му е изгнила и с изтрити гуми и дава газ на изгнилото 20-годишно Бмв с 300 к.с. и се смята за голямата работа.
Ами не, не си голяма работа.
Същият селскинцървул си.
21:34 16.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 мара
До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":факт
21:35 16.10.2026
19 Някой не може да чете, а има книжка
21:41 16.10.2026
20 Тити
21:44 16.10.2026
21 Мнение
Нали вече има затвор, конфискуване на МПС-та, големи глоби, лишаване от правоуправление?
Карате ли по магистралите всъщност? Виждате ли как ви присветват по няколко пъти да се дръпнете, дори с риск за вас, за да не им пречите, защото "той" бърза, а "Ти" си нищо?
Къде е закона, защо този човек е с книжка все още?
Той кара всеки ден така и е безнаказан.
Къде са мерките в крайна сметка?
Да искайте "нулева толерантност на пътя", но тя е за ВАС, но не за ТЯХ!!!
Това е положението и да не се правим, че не го виждаме.
21:47 16.10.2026