Новини
България »
96% от българите искат нулева толерантност на пътя
  Тема: Войната на пътя

96% от българите искат нулева толерантност на пътя

16 Октомври, 2026 21:12 503 21

  • пътна безопасност-
  • пияни шофьори-
  • дрогирани шофьори-
  • глоби и наказания-
  • социологическо проучване

Проучване на БНТ и „Мяра“ показва широка подкрепа за строг контрол и наказания при шофиране след употреба на алкохол и наркотици

96% от българите искат нулева толерантност на пътя - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

96% от българите подкрепят нулева търпимост към шофирането след употреба на алкохол или наркотици. Това показва национално представително проучване на БНТ и агенция „Мяра“, посветено на мерките срещу войната по пътищата. Над 90% от анкетираните настояват за безкомпромисни действия, строг контрол и тежки наказания за нарушителите.

В обобщението на изследването е записано: „96 на сто от всички възрасти призовават за никаква търпимост при шофиране с алкохол и наркотици.“ Подкрепата за подобни мерки е висока сред всички възрастови групи.

Телефонът зад волана също среща силно неодобрение

Участниците в проучването са категорични и по отношение на шофьорите, които говорят по мобилен телефон в автомобила. Данните показват, че обществото очаква санкции не само при най-тежките нарушения, но и при поведението, което разсейва водача и увеличава риска от катастрофа.

Мнозинството подкрепя и по-продължително обучение на младите шофьори. Над 80% одобряват възможността при тежко нарушение водачът да няма право да шофира в целия Европейски съюз. Така санкцията би имала действие и извън държавата, в която е извършено нарушението.

Колебание за книжка на 17 години

По-смесено е отношението към идеята шофьорска книжка да се получава на 17 години, но младият водач да управлява с придружител, докато натрупа опит. Всеки трети от анкетираните по-скоро не одобрява тази възможност.

Европейският парламент прие промени в правилата за шофьорските книжки, които предвиждат 17-годишни да могат да управляват автомобил с придружител до навършване на 18 години. Новите правила включват и по-строги изисквания за начинаещите водачи.

Целта е по-малко жертви до 2030 г.

Според резултатите от изследването българите очакват драстични мерки за ограничаване на високата смъртност при катастрофи. Намаляването наполовина на загиналите по пътищата до 2030 г. е европейска цел, а дългосрочната визия е за елиминиране на смъртните случаи до 2050 г.

България е приела стратегическата цел за нула жертви на пътя преди шест години. В проучването като примери са посочени Гърция, Полша и Естония, където според представените данни са предприети промени в дизайна на пътищата и са въведени строги санкции за нарушителите.

Източници: bntnews.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Казанлъшкия

    4 0 Отговор
    Между нулева толерантност и нулева търпимост има огромна разлика. ) Н.грамотни ли сте?

    21:18 16.10.2026

  • 4 96% искат солени глоби

    9 2 Отговор
    КАТ доволно потриват ръце. Овчето стадо иска да го доят до кръв.

    Коментиран от #9

    21:18 16.10.2026

  • 5 до кога

    3 0 Отговор
    Убит човек от наркоман или пиян водач да е осъден на 20 г. , без никакво право на обжалване !!Вземат им талигите за наличие на алкохол и наркотици , и пак карат и убиват

    21:19 16.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Еха... тва е даже повече от %та нискоинтелигентни на тая територия!

    Всъщност алкохол и наркотици заедно правят около 3% от катастрофите... толкоз!
    В същото време "несъобразената скорост прави над 30%!!! за тях обаче ще мълчим!!!

    Никога няма да станем държава! Глупаци държава не правят!
    Глупаците са по-опасни и безполезни и от престъпниците!

    Коментиран от #18

    21:21 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ЗаКОН

    4 2 Отговор

    До коментар #4 от "96% искат солени глоби":

    законите, както и многократно завишените глоби няма да възпитават а ще корумпират още повече. Рушветът разте пропорционално с глобите а друг е въпроса че не всеки ще може да си го позволи. Богатите ще могат.

    21:22 16.10.2026

  • 10 Албанец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мицкоски":

    Ние ще ви вкараме в Европа. Не се притеснявай.

    21:22 16.10.2026

  • 11 Анонимен

    0 0 Отговор
    Може би трябваше още в заглавието да добавите уточнението, че става въпрос за пияндурници и наркомани.

    21:23 16.10.2026

  • 12 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор
    Ама отКАТ не исКАТ да бачКАТ, а да спинКАТ на сянКАТа доКАТо фотКАТ с КамерАТа сКАТана в хранилКАТа ❗

    21:23 16.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Само на пътя ли

    3 0 Отговор
    В магазините и в моловете има родители и или баби с деца които са разглезени и се държат безобразно.но никой нищо не им казва.Това е жалко.

    21:29 16.10.2026

  • 16 Нексус

    2 0 Отговор
    Шофирането не е за всеки.
    Иска интелект, усет, превенция, отлично състояние на автомобила - гуми, окачване.
    Първите 30 000 км - с придружител.
    Наш Ганьо няма интелект, бракмата му е изгнила и с изтрити гуми и дава газ на изгнилото 20-годишно Бмв с 300 к.с. и се смята за голямата работа.
    Ами не, не си голяма работа.
    Същият селскинцървул си.

    21:34 16.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 мара

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДрайвингПлежър":

    факт

    21:35 16.10.2026

  • 19 Някой не може да чете, а има книжка

    0 0 Отговор
    Срещу простотията лек НЯМА!

    21:41 16.10.2026

  • 20 Тити

    0 0 Отговор
    Камерите и запалените светлини няма да решат проблемите на пътя когато зад волана седят хора с две мозъчни клетки с купени книжки или без такива пияни или дрогирани.

    21:44 16.10.2026

  • 21 Мнение

    1 0 Отговор
    Нулева толерантнос? 96% от българите?
    Нали вече има затвор, конфискуване на МПС-та, големи глоби, лишаване от правоуправление?
    Карате ли по магистралите всъщност? Виждате ли как ви присветват по няколко пъти да се дръпнете, дори с риск за вас, за да не им пречите, защото "той" бърза, а "Ти" си нищо?
    Къде е закона, защо този човек е с книжка все още?
    Той кара всеки ден така и е безнаказан.
    Къде са мерките в крайна сметка?
    Да искайте "нулева толерантност на пътя", но тя е за ВАС, но не за ТЯХ!!!
    Това е положението и да не се правим, че не го виждаме.

    21:47 16.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове