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Георги Георгиев, “Възраждане”: Притеснително е дали ще се съслужи с Вартоломей в Рилската света обител

Георги Георгиев, “Възраждане”: Притеснително е дали ще се съслужи с Вартоломей в Рилската света обител

18 Октомври, 2026 16:29, обновена 18 Октомври, 2026 16:33 514

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Опитите за налагане на т.нар. Източен папизъм продължават, смята политикът

Георги Георгиев, “Възраждане”: Притеснително е дали ще се съслужи с Вартоломей в Рилската света обител - 1
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“Днес почитаме 1150 г. от рождението и 1080 години от успението на св. Йоан Рилски Чудотворец - небесният покровител на народа ни. Като строг аскет и отшелник св. Йоан Рилски винаги показва любовта към народа си с изпитания. И днес 1150 г. след рождението му изпитанието към нас е изключително силно - вселенският икуменист, чужд агент и фарисей, представящ се за патриарх /Вартоломей/ вече втори ден броди из държавата ни и се очаква да поругае с посещението си духовното сърце на България - Рилският манастир.

Опитите за налагане на т.нар. Източен папизъм продължават, а и е изключително притеснително дали ще се случи съслужение с вселенския фарисей в Рилската обител. Притеснително е, че митрополит Йоан се включи с доклад на икуменическа беседа в Париж, а вчера беше част от делегацията, която посреща г-н Вартоломей?”, написа в социалната мрежа Георги Георгиев - зам.-председател на “Възраждане” и общински съветник в Общински съвет Варна.

Припомняме на заблудените гъркомани, че глава на Светата Православна Църква е сам нашият Господ Бог Иисус Христос и всеки, който се съблазни да заеме мястото му, отстъпва от вярата и се превръща в еретик, независимо от сана му.

Припомняме на всички архиереи завета на св. Йоан Рилски Чудотворец:

"Пазете светата Вяра непорочна и незасегната от всякакво разномислие, както я приехме от светите отци, без да се отклонявате нито надясно, нито наляво.“

Верният народ български помни и пази този завет и няма да се примири с опитите за поругаването му! Вероятно заради това вчера в София Вартоломей беше посрещнат от православните християни с викове, които заслужава: "Недостоен, недостоен, недостоен" /Анаксиос/.


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