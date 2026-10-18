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Ненчев и Симеонов с позиции пред президентските избори
  Тема: Избори

Ненчев и Симеонов с позиции пред президентските избори

18 Октомври, 2026 18:18 485 3

  • президентски избори-
  • николай ненчев-
  • ивайло симеонов-
  • национална сигурност-
  • румен радев

Бившият военен министър поставя сигурността в центъра на кампанията, а кметът на Елин Пелин критикува зависимостта на президентската институция от партиите

Ненчев и Симеонов с позиции пред президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Николай Ненчев и Ивайло Симеонов представиха различни акценти в кампанията си за президентските избори. Бившият министър на отбраната постави сигурността и евроатлантическата ориентация в центъра на посланията си, докато дългогодишният кмет на Елин Пелин заяви, че президентската институция трябва да бъде по-малко зависима от партийните структури.

Изборите за президент и вицепрезидент са насрочени за 25 октомври 2026 г., а при необходимост вторият тур ще се проведе на 1 ноември.

Ненчев поставя сигурността на първо място

Ненчев обясни, че кандидатурата му е била обявена първа, за да предизвика разговор между демократичните партии и коалиции и да се стигне до един кандидат на евроатлантическите сили. По думите му президентската институция има пряка връзка с националната сигурност.

„Силно съм обезпокоен от всичко онова, което се случва в сферата на сигурността“, заяви Ненчев.

Той призова избирателите да упражнят активно правото си на глас и заяви, че все още вижда възможност да спечели изборите. Бившият военен министър отрече да е имал разговори или контакти с олигархични кръгове. Като пример за натиск върху работата му посочи решението да бъдат съкратени над 300 военнослужещи пенсионери, които са работили в Министерството на отбраната.

Ненчев припомни и конфликта си с Румен Радев около съвместната охрана на въздушното пространство и ремонта на изтребителите МиГ-29. Според разказа му Радев е настоявал ремонтите да бъдат извършени в Москва, а по-късно е подкрепил вариант за ремонт в Полша. Ненчев определи средата за сигурност като силно увредена и предупреди за задълбочаване на международните конфликти и риск от провокация срещу държава от НАТО.

Симеонов: Президентството не трябва да служи на партии

Ивайло Симеонов заяви, че се кандидатира с опита си като човек, който взема решения и носи отговорност за последствията. Според него през последните години в президентската институция се виждат политически симпатии и прекалена зависимост от „партията майка“, независимо коя е тя.

„Абсолютно всички до този момент са служили повече на партиите, отколкото на българския народ“, каза Симеонов.

Той обясни, че е подкрепял Румен Радев заради обещанието му да осигури финансова и административна децентрализация. Симеонов заяви, че е поканил както Радев, така и Бойко Борисов, но на поканата му се е отзовал единствено Борисов. Въпреки критиките си към политическата посока на страната той подчерта, че България ясно е избрала членството си в НАТО и Европейския съюз.

По темата за атаките с дронове в Черно море Симеонов заяви, че държавата отново е показала неподготвеност. Според него решенията трябва да се основават на доказателства, а България е можела да поиска експертиза от съюзниците си по член 4 от Северноатлантическия договор, преди да прави заключения за произхода на дроновете.

Източници: nova.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Атлантикове

    3 2 Отговор
    Ако на този му забранят да казва "НАТО", "ЕС" и "Еврозоната", само ще мълчи и ще се пули.

    18:22 18.10.2026

  • 2 Някой си

    2 1 Отговор
    Тия двама идиота , кой господ ги събра бе ?

    18:53 18.10.2026

  • 3 Хмм

    1 0 Отговор
    на всички кандидати са отворени статиите за коментари, само Костадинов се крие

    19:18 18.10.2026

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