Звуковият сигнал потвърждава: Вотът е запаметен в машината

Звуковият сигнал от машината за гласуване потвърждава, че вотът е приключил и вече е запаметен в устройството. След този момент изборът не може да бъде променен, включително ако отпечатаната разписка е непълна или нечетлива.

Това разясни председателят на Районната избирателна комисия в Бургас Георги Михов. „Вотът е приключил и е запаметен“, заяви той, като уточни, че машините ще записват и отчитат подадените гласове.

Какво прави избирателят след сигнала

След потвърждаване на избора машината отпечатва контролна разписка. Избирателят трябва да провери дали върху нея е изписан правилният избор, да я сгъне така, че вотът да не се вижда, и да я пусне в предназначената кутия.

Официален ще бъде резултатът, генериран от машината след края на изборния ден, обясни говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова. Контролните разписки също ще бъдат преброявани от секционните комисии, а данните ще се вписват в отделно приложение към протокола.

При евентуално разминаване между данните от машината и преброените разписки ЦИК ще преценява действията за всеки конкретен случай.

Кога се преминава към хартиени бюлетини

Машинното гласуване ще е възможно в секциите с над 300 избиратели. Там, където избирателите са повече от 780, ще бъдат поставени две устройства.

При технически проблем първо ще бъде потърсена помощ от доставчика. Ако техник потвърди, че машината не може да бъде въведена отново в експлоатация, гласуването ще продължи с хартиени бюлетини.

В такъв случай протоколът ще обединява данните от машинните разписки и хартиените бюлетини. За изборния ден са предвидени около 3000 техници в страната и извън нея.

На предходните избори през април 103 машини са излезли от строя, което е около 1 процент от устройствата. Преди началото на изборния ден всяка машина ще бъде стартирана с индивидуален ПИН код и ще отпечата нулев отчет, удостоверяващ, че в паметта ѝ няма предварително записани гласове.

Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg, bgonair.bg