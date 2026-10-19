Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Звуковият сигнал потвърждава: Вотът е запаметен в машината
  Тема: Избори

Звуковият сигнал потвърждава: Вотът е запаметен в машината

19 Октомври, 2026 12:56 527 7

  • машинно гласуване-
  • избори 2026-
  • цик-
  • контролна разписка-
  • изборен вот

След сигнала изборът вече не може да бъде променен, дори ако разписката е непълна или нечетлива. При повреда на устройството секцията преминава към хартиено гласуване

Звуковият сигнал потвърждава: Вотът е запаметен в машината - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Звуковият сигнал от машината за гласуване потвърждава, че вотът е приключил и вече е запаметен в устройството. След този момент изборът не може да бъде променен, включително ако отпечатаната разписка е непълна или нечетлива.

Това разясни председателят на Районната избирателна комисия в Бургас Георги Михов. „Вотът е приключил и е запаметен“, заяви той, като уточни, че машините ще записват и отчитат подадените гласове.

Какво прави избирателят след сигнала

След потвърждаване на избора машината отпечатва контролна разписка. Избирателят трябва да провери дали върху нея е изписан правилният избор, да я сгъне така, че вотът да не се вижда, и да я пусне в предназначената кутия.

Официален ще бъде резултатът, генериран от машината след края на изборния ден, обясни говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова. Контролните разписки също ще бъдат преброявани от секционните комисии, а данните ще се вписват в отделно приложение към протокола.

При евентуално разминаване между данните от машината и преброените разписки ЦИК ще преценява действията за всеки конкретен случай.

Кога се преминава към хартиени бюлетини

Машинното гласуване ще е възможно в секциите с над 300 избиратели. Там, където избирателите са повече от 780, ще бъдат поставени две устройства.

При технически проблем първо ще бъде потърсена помощ от доставчика. Ако техник потвърди, че машината не може да бъде въведена отново в експлоатация, гласуването ще продължи с хартиени бюлетини.

В такъв случай протоколът ще обединява данните от машинните разписки и хартиените бюлетини. За изборния ден са предвидени около 3000 техници в страната и извън нея.

На предходните избори през април 103 машини са излезли от строя, което е около 1 процент от устройствата. Преди началото на изборния ден всяка машина ще бъде стартирана с индивидуален ПИН код и ще отпечата нулев отчет, удостоверяващ, че в паметта ѝ няма предварително записани гласове.

Източници: bnrnews.bg, btvnovinite.bg, bgonair.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    4 0 Отговор
    сигнала да не е "туу-туу

    12:58 19.10.2026

  • 2 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор
    " Едно време са пишели с пачи пера, но създали златни мисли! Сегашните пишат със златни писалки, но мислите са пачи!" 🤔

    12:59 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Анонимен

    2 0 Отговор
    ТОВА Е СИГНАЛ ЧЕ ВСИЧКО Е ЗА ДРАГОЙЧЕВА РАДЕВИЯТ СИГНАЛ Е

    12:59 19.10.2026

  • 5 А за кюфтетата

    3 0 Отговор
    И стотачките отвън няма звуков сигнал.

    12:59 19.10.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор
    Едно време са гласували с бобени зърна,
    но са довели своите държави до прогрес!
    Днес гласуваме с машините на прогреса,
    но на власт е ОТРИЦАТЕЛНАТА СЕЛЕКЦИЯ❗

    13:01 19.10.2026

  • 7 1488

    3 0 Отговор
    гласуваш за герб, свири "туу-туу"
    гласуваш за дпс, свири "туу-туу"
    гласуваш за пьврьщане, свири "туу-туу"
    гласуваш за кокоро, свири "туу-туу"
    гласуваш за фатмака, свири "туу-туу"

    13:04 19.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол