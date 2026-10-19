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Мартин Димитров: 5% дефицит през 2027 г. е опасен

Мартин Димитров: 5% дефицит през 2027 г. е опасен

19 Октомври, 2026 14:08 548 11

  • бюджет 2027-
  • бюджетен дефицит-
  • мартин димитров-
  • данък свръхпечалба-
  • демократична българия

Депутатът от „Демократична България“ предупреди, че заложеният в плана до Брюксел дефицит от 4,3% може да достигне 5% с еднократните приходи от данък върху свръхпечалбата

Мартин Димитров: 5% дефицит през 2027 г. е опасен - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров определи като опасен за България планът за бюджетен дефицит от около 5% през 2027 г. По думите му в документа, изпратен до Европейската комисия, е заложен дефицит от 4,3% от брутния вътрешен продукт, но към него трябва да се прибавят еднократните приходи от данък върху свръхпечалбата.

„Говорят се абсолютно различни и непоследователни неща. Фактът, че в плана, пратен до Брюксел, е обявен дефицит от 4,3%, към който като добавим еднократните приходи от данък свръхпечалба, които няма да се повторят, защото те не са системни, говорим за дефицит от 5% за 2027 г., което е опасен план за България“, заяви Димитров в предаването „Добро утро, Европа“ на Euronews България.

Димитров: Дефицитите са започнали да се увеличават отново

Според депутата високите дефицити са били овладени, но тенденцията към новото им нарастване е започнала през 2025 г. Той свърза големия дефицит с натиск за увеличение на данъците и осигуровките.

„Да кажем простичко какво означава големият дефицит – той означава увеличаване на данъците и осигуровките“, каза Мартин Димитров.

Като примери той посочи увеличаването на максималния осигурителен доход, минималните осигурителни прагове и данъка върху свръхпечалбата. По думите му това създава риск следващите бюджетни решения да доведат до нови данъчни и осигурителни тежести.

Планът за бюджета е изпратен до Европейската комисия

Министерството на финансите съобщи, че бюджетният план за 2027 г. е изпратен до Европейската комисия в рамките на срока до 15 октомври. В него са заложени мерки за ограничаване на разходите, свиване на бюджетния дефицит и намаляване на новия държавен дълг спрямо предходните години. Правителството посочва, че не се предвижда промяна в основните данъчни ставки, но планът включва еднократна вноска върху свръхпечалбите в определени сектори.

Размерът от 4,3% за 2027 г. съвпада и с пролетната прогноза на Европейската комисия за бюджетния дефицит на България. Комисията посочва, че дефицитът се очаква да остане над 4% до 2027 г., включително заради разходите за отбрана и автоматичните механизми при социалните разходи.

Какви мерки предлага Димитров

Мартин Димитров заяви, че за свиването на дефицита са необходими съществени реформи. Той посочи като една от възможните стъпки установяването на фалшиви решения на ТЕЛК. Според него управляващите от „Прогресивна България“ не предвиждат достатъчно сериозни промени.

Предстои параметрите от бюджетния план да бъдат развити в проекта за държавния бюджет за 2027 г., който трябва да определи конкретните приходи, разходи и мерки за ограничаване на дефицита.

Източници: euronews.bg, bnrnews.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    „Даже когато самите оръжия не се унищожават, тяхното производство все пак е подходящ начин да се изразходва работна сила, без да се създаде нещо, което може да се консумира.“

    14:14 19.10.2026

  • 2 после

    5 0 Отговор
    Вие от ПП и дб и СДС сте най-големия враг на народа.

    14:14 19.10.2026

  • 3 койдазнай

    7 0 Отговор
    За всички тия дефицити е виновен вашият кокорчо! Той вдигна безразборно заплати на лекари, учители, полицаи, до такава степен, че за да се изплащат трябва да се намалят кражбите с 20%.
    А това няма как да стане, за това затъваме в дългове!

    14:15 19.10.2026

  • 4 Не намаляй...

    1 1 Отговор
    ....ако може и тия бюджет да е 5,7%, кога ще ги стигнем другите от еврозоната по задлъжнялост. Нека влизат повече милиарди в обръщение и харчене, това е най добрия двигател на една икономика след висока производимост...

    14:16 19.10.2026

  • 5 Зеления

    6 0 Отговор
    Малтине за България си най-опасен ти, цялата ти петроханска секта и другите почитатели на Урсулския Райх от ГЕРБ, ДПС, БСП

    14:17 19.10.2026

  • 6 А бе

    6 0 Отговор
    Намалете си заплатите бе п-р-з-ти,че смени половината партии - б-к-ук

    14:21 19.10.2026

  • 7 хехе

    3 0 Отговор
    Ще повярвам на Малтинчо когато предложи депутатите да си намалят заплатите поне с 50% демек никога.

    14:24 19.10.2026

  • 8 ...защо да...

    2 0 Отговор
    ...си с 30% и 3-ти най малко задлъжнелост, като повечето държави са от 70% и над половината 100-145%. Всички държави за взели, изхарчели 100-ци милиарди без да ги имат, обогатилиса се и сега всички заедно ги дължим...затова трябва да държим висок процент дефицит, поне до като започнат да ни режат и тогава ще видите, кон боб яде ли

    14:26 19.10.2026

  • 9 безпартиен

    5 0 Отговор
    Дефицит няма да има ако се съкрати щата в бюджетната с 25/100 с колкото е намаляло населението на България за последните 36 години!Не трябва да се вдигнат заплатите на служителите в бюджетната сфера поне 2 години!На когато не му харесва заплащането, има пълно право да напусне и да си търси по платена работа в частния сектор!На бас,че никой няма да напусне!

    14:28 19.10.2026

  • 10 пак ли тези

    2 0 Отговор
    То заради теб и твоите приятелчета инфлацията е 100%, а ти за някакви 5% говориш. Бива наглеци, бива, ама чак път толкова. После все се чудят защо е имало Народен съд.

    14:30 19.10.2026

  • 11 Монката

    2 0 Отговор
    Марто, Марто с тези числа и проценти поехме еврото, така, че ни приседна, задавихме се! За България Марто, след трагедията с еврото 2026,остана само една и последна трагедия, да поемем голата опашка докрай!

    14:32 19.10.2026

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