Мартин Димитров: 5% дефицит през 2027 г. е опасен

Депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров определи като опасен за България планът за бюджетен дефицит от около 5% през 2027 г. По думите му в документа, изпратен до Европейската комисия, е заложен дефицит от 4,3% от брутния вътрешен продукт, но към него трябва да се прибавят еднократните приходи от данък върху свръхпечалбата.

„Говорят се абсолютно различни и непоследователни неща. Фактът, че в плана, пратен до Брюксел, е обявен дефицит от 4,3%, към който като добавим еднократните приходи от данък свръхпечалба, които няма да се повторят, защото те не са системни, говорим за дефицит от 5% за 2027 г., което е опасен план за България“, заяви Димитров в предаването „Добро утро, Европа“ на Euronews България.

Димитров: Дефицитите са започнали да се увеличават отново

Според депутата високите дефицити са били овладени, но тенденцията към новото им нарастване е започнала през 2025 г. Той свърза големия дефицит с натиск за увеличение на данъците и осигуровките.

„Да кажем простичко какво означава големият дефицит – той означава увеличаване на данъците и осигуровките“, каза Мартин Димитров.

Като примери той посочи увеличаването на максималния осигурителен доход, минималните осигурителни прагове и данъка върху свръхпечалбата. По думите му това създава риск следващите бюджетни решения да доведат до нови данъчни и осигурителни тежести.

Планът за бюджета е изпратен до Европейската комисия

Министерството на финансите съобщи, че бюджетният план за 2027 г. е изпратен до Европейската комисия в рамките на срока до 15 октомври. В него са заложени мерки за ограничаване на разходите, свиване на бюджетния дефицит и намаляване на новия държавен дълг спрямо предходните години. Правителството посочва, че не се предвижда промяна в основните данъчни ставки, но планът включва еднократна вноска върху свръхпечалбите в определени сектори.

Размерът от 4,3% за 2027 г. съвпада и с пролетната прогноза на Европейската комисия за бюджетния дефицит на България. Комисията посочва, че дефицитът се очаква да остане над 4% до 2027 г., включително заради разходите за отбрана и автоматичните механизми при социалните разходи.

Какви мерки предлага Димитров

Мартин Димитров заяви, че за свиването на дефицита са необходими съществени реформи. Той посочи като една от възможните стъпки установяването на фалшиви решения на ТЕЛК. Според него управляващите от „Прогресивна България“ не предвиждат достатъчно сериозни промени.

Предстои параметрите от бюджетния план да бъдат развити в проекта за държавния бюджет за 2027 г., който трябва да определи конкретните приходи, разходи и мерки за ограничаване на дефицита.

Източници: euronews.bg, bnrnews.bg, bta.bg