Валентин Радев: Русия трябва да бъде назована като агресор

Русия трябва ясно да бъде посочена като агресор, а България да говори с един глас по въпросите на сигурността. Това заяви бившият заместник-министър на отбраната Валентин Радев в ефира на „Добро утро, Европа“ по Euronews България.

Коментарът му дойде след призив на четирима бивши премиери – Иван Костов, Бойко Борисов, Кирил Петков и Николай Денков – към правителството на Румен Радев да осъди недвусмислено Русия за ескалацията на войната, включително в Черно море.

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Радев: По сигурността трябва да се говори на един език

„Ние като общество имаме огромната нужда да се обединим и да говорим на един език по темата за сигурността. За съжаление в момента това не се случва, правителството говори на два гласа – един вътрешен и един външен“, каза Радев.

По думите му целта на призива е управляващите да бъдат насърчени да заемат ясна позиция и да говорят с един глас по въпросите на сигурността. Според него различията в публичните послания създават неяснота както във вътрешен план, така и пред европейските партньори.

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Трябва да посочим ясно кой е агресорът, защото неговата цел е да ни уплаши, да принуди Европа да спре да подпомага толкова много Украйна.

Радев заяви, че България не е длъжна да се съгласява с всяко решение, но според него по основните въпроси на войната не би трябвало да има разминаване с европейските партньори.

Ние не трябва да казваме „да“ на всичко, но по отношение на основните неща, които се отнасят до това кой е агресор, кой е нападнат, ще помагаме ли на Украйна или не – по тези въпроси какво различие трябва да има?

Бившият заместник-министър на отбраната постави под въпрос необходимостта българският премиер да заема позиция, различна от тази на повечето европейски лидери. „Защо ни е необходимо да имаме премиер, който да отиде там и да не се съгласява с останалите лидери, а да бъде един от трима, които не се съгласяват“, каза той.

Според Радев категоричното назоваване на агресора би изпратило сигнал както към българското общество, така и към европейските партньори.

Това ще даде много добър знак за нас като общество и за това, че България е на страната на добрите сили в Европа. Така гласът на Европа ще се чуе по-добре в Русия, този глас е важен.

Източници: euronews.bg