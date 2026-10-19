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Валентин Радев: Русия трябва да бъде назована като агресор
  Тема: Украйна

Валентин Радев: Русия трябва да бъде назована като агресор

19 Октомври, 2026 14:18 1 177 80

  • валентин радев-
  • русия-
  • украйна-
  • правителство-
  • сигурност

Бившият заместник-министър на отбраната коментира призива на четирима бивши премиери към правителството на Румен Радев за ясна позиция по войната и сигурността

Валентин Радев: Русия трябва да бъде назована като агресор - 1
Снимка: bTV
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Русия трябва ясно да бъде посочена като агресор, а България да говори с един глас по въпросите на сигурността. Това заяви бившият заместник-министър на отбраната Валентин Радев в ефира на „Добро утро, Европа“ по Euronews България.

Коментарът му дойде след призив на четирима бивши премиери – Иван Костов, Бойко Борисов, Кирил Петков и Николай Денков – към правителството на Румен Радев да осъди недвусмислено Русия за ескалацията на войната, включително в Черно море.

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Радев: По сигурността трябва да се говори на един език

„Ние като общество имаме огромната нужда да се обединим и да говорим на един език по темата за сигурността. За съжаление в момента това не се случва, правителството говори на два гласа – един вътрешен и един външен“, каза Радев.

По думите му целта на призива е управляващите да бъдат насърчени да заемат ясна позиция и да говорят с един глас по въпросите на сигурността. Според него различията в публичните послания създават неяснота както във вътрешен план, така и пред европейските партньори.

Трябва да посочим ясно кой е агресорът, защото неговата цел е да ни уплаши, да принуди Европа да спре да подпомага толкова много Украйна.

Критика към позицията на България в Брюксел

Радев заяви, че България не е длъжна да се съгласява с всяко решение, но според него по основните въпроси на войната не би трябвало да има разминаване с европейските партньори.

Ние не трябва да казваме „да“ на всичко, но по отношение на основните неща, които се отнасят до това кой е агресор, кой е нападнат, ще помагаме ли на Украйна или не – по тези въпроси какво различие трябва да има?

Бившият заместник-министър на отбраната постави под въпрос необходимостта българският премиер да заема позиция, различна от тази на повечето европейски лидери. „Защо ни е необходимо да имаме премиер, който да отиде там и да не се съгласява с останалите лидери, а да бъде един от трима, които не се съгласяват“, каза той.

Според Радев категоричното назоваване на агресора би изпратило сигнал както към българското общество, така и към европейските партньори.

Това ще даде много добър знак за нас като общество и за това, че България е на страната на добрите сили в Европа. Така гласът на Европа ще се чуе по-добре в Русия, този глас е важен.

Източници: euronews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОЛЯМА ТИКВА

    107 4 Отговор
    С малък ум.

    Коментиран от #11, #13, #16

    14:20 19.10.2026

  • 2 ккк

    90 4 Отговор
    И като я назовеш какво, Макрончо всеки ден я назоваваше ама не му оправи нещата в държавата това

    Коментиран от #12

    14:20 19.10.2026

  • 3 Справедлив

    86 4 Отговор
    ТИ СИ Агресор ве льольо

    14:21 19.10.2026

  • 4 долу сащ

    83 2 Отговор
    А в Иран. не забравяй нешастнико, че дизела изригна след вероломното нападение на сащ и израел! стига атлантически ценности

    14:22 19.10.2026

  • 5 зИленски

    77 4 Отговор
    Бла бла
    Бла бла
    И като я назовем-какво се променя ?
    Цената на сиренето ли в магазина ?!

    14:23 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Агресора си ти

    82 4 Отговор
    Аз го уважавах този човек по рано но той ми падна в очите от последните му участия по бг он еър. Такава омраза и агресия към Русия че се чудя от къде я насъбра и дали по принцип не им плащат на соросоидите за това.

    14:24 19.10.2026

  • 9 Обективен

    71 3 Отговор
    До кога ще вадите бивши министри на МВР , защото за 36 г. няма и един от тях който да е ставал дори и за пазач на паркинг.

    14:26 19.10.2026

  • 10 Сандо

    67 4 Отговор
    Интересно ми е дали някой от нашите,пък и от европейските,управляващи е чел или слушал обръщението на Путин при започването на СВО?В него той обясняващи на какви основания от международното право и Устава на ООН се основава тя.Ами да ги намерят тия членове,ако не могат сами да ги разберат да се обърнат към юристи за да им ги разяснят.Същото се отнася и към всички тези,които още твърдят,че Русия е "агресор" и че е започнала "С нищо непредизвикана и неоправдана война".Дано разберете,защото в противен случай просто сте безнадеждни.

    Коментиран от #41

    14:26 19.10.2026

  • 11 Абе

    42 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГОЛЯМА ТИКВА":

    туй, агресор, нещо чуждестранско ще да е.. нещо като мумурандом и муруториум?

    14:26 19.10.2026

  • 12 вярно

    36 1 Отговор

    До коментар #2 от "ккк":

    кой гресьора във Франция?

    14:27 19.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 уточнение

    67 2 Отговор
    А вие трябва да бъдете назовани категорично като национални предатели.

    14:29 19.10.2026

  • 15 Кой беше този

    57 1 Отговор
    и защо да ме интересува какво плямпа?

    14:29 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Пръдлю

    55 1 Отговор
    САЩ трябва ли да бъде назован като агресор ? А нацистки Израел ?

    14:30 19.10.2026

  • 18 Гориил

    42 1 Отговор
    Какво трябва да направят умните и смели български политици и икономисти, за да предотвратят този човек да навреди на бъдещия растеж и развитие на страната?

    14:30 19.10.2026

  • 19 Виждам

    42 2 Отговор
    Розови Подлоги от цял свят, купувайте крем нивея и прави краставици, като не забравяте и чупката в кръста.
    (Следва цензура)

    Коментиран от #36

    14:30 19.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Генерал фон Клинкерхофен

    43 1 Отговор
    А за Израел какво мислиш ?

    14:33 19.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Същество

    35 1 Отговор
    Нямащо нищо м/ у ушите !

    14:39 19.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 язе

    28 1 Отговор
    явно от всичко погълнато е порасъл на тиква....ама празна...Що не назовеш и щатите,като агресор в Иран,и почти по целия свят за краткото си съществуване????

    14:40 19.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 и после милиционер

    25 0 Отговор
    гербаджия, завършил "карл маркс"

    14:42 19.10.2026

  • 29 И кой е "агресор" ? А?

    31 1 Отговор
    Да му припомня на тоя Валентин Радев че
    всички до една "Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .

    Коментиран от #54

    14:42 19.10.2026

  • 30 Много Известен Съветски Актьор

    2 29 Отговор
    Точно от Прогресивните Измекяри и техният "вожд" Мунчо Боташков-Мазният Кремълски Парцал, да очаквате подобно нещо е доста наивно. Няма как да се случи.

    Коментиран от #61

    14:43 19.10.2026

  • 31 Димитър

    18 1 Отговор
    Конгломерат от глупаци.

    14:44 19.10.2026

  • 32 Вдесетката

    17 1 Отговор
    Ако Русия има грехове то толерантността и към такива като тоя дето им позволиха да харижат източна Европа че и някой друга република от СССР на САЩ!

    14:44 19.10.2026

  • 33 И кой е "агресор" ? А?

    20 2 Отговор
    Относно мисията за охрана на концлагера
    „Ашраф“ в Ирак е редно да припомня обаче и за гласуванията по темата: В официалните стенограми на Народното събрание при гласуванията за бюджета и мисиите зад граница, Йотова гласува в подкрепа на правителствените решения за преформатиране и продължаване на участието ни, докато опозицията (в лицето на партии като „Атака“ и отделни независими депутати) остро я критикува, настоявайки за пълно и незабавно спиране на средствата за Ирак с цел пренасочването им към социални сфери у нас (като пенсии и здравеопазване)......Проф. Андрей Пантев, един от най-ярките и последователни противници на участието на България във войната в Ирак нарече тогава Йотова "парцал" !

    14:44 19.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    23 1 Отговор
    И пак ще спаси света от фашизма

    14:46 19.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 провинциалист

    3 13 Отговор

    До коментар #10 от "Сандо":

    Ти сега нищо не си разбрал. Прочете ли в статията, че трябва да сме "на страната на добрите сили в Европа"?

    Коментиран от #55

    14:51 19.10.2026

  • 42 Без име..

    19 0 Отговор
    Киев и режима сътвориха много хаос ..Убийства кръв ..Тероризъм..Трябваше да изберат първото предложение на руските..Сега е една руина .и т.н..Трябва да плащат .

    14:51 19.10.2026

  • 43 Прогресивна България

    20 0 Отговор
    Грешиш. Русия е победител във войната

    14:52 19.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 И кое го налага въобще

    17 1 Отговор
    българският премиер да заема някаква позиция по темата ? Кое го налага да НЕ е различна позицията му от тази на повечето европейски "лидери" които впрочем не са никакви "лидери" ? А? Кое го налага ? Ние били ли сме в ролята на агресори и окупатори и защо? Били сме нали? Това е по важното за историята. Срама от Атлантическият ни слугинаж, мерзост и тъпотия

    14:55 19.10.2026

  • 46 Без име..

    18 0 Отговор
    И как да наречем Сащ ,Англия ,Израел ,НАТО ,Франция ..?? Палячо..подлога на сатаната ..

    14:56 19.10.2026

  • 47 Без име..

    14 1 Отговор
    Руссия е агресор .Нападна Отоманска империя да създаде третата българска държава..сега отново.. Освободи своите.от режима на Киев..

    14:57 19.10.2026

  • 48 Харчи си пенсията

    18 1 Отговор
    Кой те пита какво мислиш?

    Деца нямаш ли, че се напъваш да вкараш България в пожара на гражданската война?

    14:58 19.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Налягайте

    15 1 Отговор
    си парцалките,парцали!1941 година дедите ви обявиха война на Сащ и Англия! Знаем какво се случи после! Сега наследниците искат да направят същото с Русия!Този път наистина България може да се превърне в картофена нива,за радост на Чърчил

    15:01 19.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 АБЕ

    9 1 Отговор
    Нещо за Тръмп да кажеш???
    Него как ще го назовеш?

    15:05 19.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Атлантически позор

    11 0 Отговор

    До коментар #29 от "И кой е "агресор" ? А?":

    "окупационен управител" на територия... Че да ви припомня хора. В рамките на Окупационната временната коалиционна администрация атлантическото нищожество подполковник Петко Маринов през октомври 2003 г., е назначен за военен губернатор на провинция Кербала в Ирак като получава и административни функции по управлението на окупираната провинция. Представете си каква гнус ей... терминът е точно "окупационен управител" Българските войничета ги избиха а атлантиците в България виновни за това останаха ненаказани ...

    Коментиран от #79

    15:07 19.10.2026

  • 55 Така де

    9 1 Отговор

    До коментар #41 от "провинциалист":

    Добрите сили в Европа не са ли братска Русия и братска БелоРусия?

    Само питам за едни евроатлантици от ГРОБ-СДС и Петрохан.

    15:09 19.10.2026

  • 56 Азът

    16 0 Отговор
    Поредният национален предател, изкаран да ръси мозък!

    15:09 19.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Българин

    9 1 Отговор
    За България Русия не е агресор.За Украйна може.

    15:14 19.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Последните дни рязко активираха

    8 1 Отговор
    куцо и сакато, скелети от гардероба , де що може да излезе на камери - и ни заливат с бълвоч. С изключение на 1-2ма по-опитни, които се опитват да покажат някаква "логична" теза в подкрепа на украйна, масово малоумниците дори не разбират какви глупости говорят, включително и този кухар.

    15:16 19.10.2026

  • 61 гост

    8 0 Отговор

    До коментар #30 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Много известен поддръжник на банкянския идиот!

    15:17 19.10.2026

  • 62 Смешник

    6 0 Отговор
    Стига с тая мантра Русия е агресор Всички знаят кой и е агресора Войната срещу фашиския терористичен режим в Украйна не може да бъде агресия

    15:18 19.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 За огромно съжаление

    6 0 Отговор
    Валентинчо , всички атлантенца сте един дол случайници и завършени боклуци ...

    15:19 19.10.2026

  • 65 Политически некоректен

    4 0 Отговор
    ес е агресор

    15:19 19.10.2026

  • 66 Иванич

    4 0 Отговор
    Тез четирима бивши премиери са за затвора, защото те са виновни за днешното ни дередже!

    15:20 19.10.2026

  • 67 Хахахаха

    0 9 Отговор
    И да бъде и да не бъде назована, рашата си е агресор. Това са фактите.

    15:20 19.10.2026

  • 68 В руско-турската освободителна война

    5 0 Отговор
    Кой е агресора? А?

    15:21 19.10.2026

  • 69 Бай той Толстой

    5 0 Отговор
    Тоя не беше ли дето му избягаха двама затворници през портите на централния софийски затвор?Всички некадърници са с мнение и трибуна в жалката територия България

    15:24 19.10.2026

  • 70 Иван

    1 0 Отговор
    А САЩ,ИЗРАЕЛ....какви са?

    15:29 19.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Щом е Радев,изплюй се в лицето на нац.предател и евро-либерална подлога на хранилка в НПО Сор....

    15:30 19.10.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 6666

    2 0 Отговор
    Не трябва да се кланяме пред киевския фашистки режим.Фашизма няма място.

    15:31 19.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Атлантически позор

    1 0 Отговор
    И какво получиха ще ви припомня оцелелите ни гнусни окупатори в Ирак.... Тримата отличени офицери получиха награди
    от министъра на отбраната, от началника на ГЩ и от вестник
    "Българска армия". Подп. Маринов получи офицерска
    шашка, 500 лева парична награда и грамота. Подгласниците му
    получиха ножове от пушки "Манлихер", по 300 лева
    и грамоти. Военният министър ги награди с произведения на
    изкуството, а главният редактор на "Българска армия"
    – със статуетка на Свети Георги Победоносец, мобилни телефони
    и сувенирни ножове....
    ..

    15:33 19.10.2026

  • 77 Варна

    1 0 Отговор
    Абе тия водещи не виждат ли че в студиото има плъх ? Как може в ефир да се разхождат свободно гризачи които гризат от хранилките на дядо Сор...... ?

    15:35 19.10.2026

  • 78 Царство България няма сключен мирен

    1 0 Отговор
    Договор със СССР нито с Великонритания и САЩ
    СССР е агресор още от 1944 в България

    15:39 19.10.2026

  • 79 Тоя изчезна май безследно после...

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Атлантически позор":

    подполковник Петко Маринов. Вероятно се е скрил някъде от срам и позор ако е още жив

    15:40 19.10.2026

  • 80 Старец

    0 0 Отговор
    И кои са " по добрите " сили в Европа ?????? Тези ли, в които народа се бунтува срещу некъдърните си и продажни управници ?????

    15:40 19.10.2026

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