Валентин Радев: Русия трябва да бъде назована като агресор

Русия трябва ясно да бъде посочена като агресор, а България да говори с един глас по въпросите на сигурността. Това заяви бившият заместник-министър на отбраната Валентин Радев в ефира на „Добро утро, Европа“ по Euronews България.
Коментарът му дойде след призив на четирима бивши премиери – Иван Костов, Бойко Борисов, Кирил Петков и Николай Денков – към правителството на Румен Радев да осъди недвусмислено Русия за ескалацията на войната, включително в Черно море.
Радев: По сигурността трябва да се говори на един език
„Ние като общество имаме огромната нужда да се обединим и да говорим на един език по темата за сигурността. За съжаление в момента това не се случва, правителството говори на два гласа – един вътрешен и един външен“, каза Радев.
По думите му целта на призива е управляващите да бъдат насърчени да заемат ясна позиция и да говорят с един глас по въпросите на сигурността. Според него различията в публичните послания създават неяснота както във вътрешен план, така и пред европейските партньори.Трябва да посочим ясно кой е агресорът, защото неговата цел е да ни уплаши, да принуди Европа да спре да подпомага толкова много Украйна.
Критика към позицията на България в Брюксел
Радев заяви, че България не е длъжна да се съгласява с всяко решение, но според него по основните въпроси на войната не би трябвало да има разминаване с европейските партньори.Ние не трябва да казваме „да“ на всичко, но по отношение на основните неща, които се отнасят до това кой е агресор, кой е нападнат, ще помагаме ли на Украйна или не – по тези въпроси какво различие трябва да има?
Бившият заместник-министър на отбраната постави под въпрос необходимостта българският премиер да заема позиция, различна от тази на повечето европейски лидери. „Защо ни е необходимо да имаме премиер, който да отиде там и да не се съгласява с останалите лидери, а да бъде един от трима, които не се съгласяват“, каза той.
Според Радев категоричното назоваване на агресора би изпратило сигнал както към българското общество, така и към европейските партньори.Това ще даде много добър знак за нас като общество и за това, че България е на страната на добрите сили в Европа. Така гласът на Европа ще се чуе по-добре в Русия, този глас е важен.
Източници: euronews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГОЛЯМА ТИКВА
Коментиран от #11, #13, #16
14:20 19.10.2026
2 ккк
Коментиран от #12
14:20 19.10.2026
3 Справедлив
14:21 19.10.2026
4 долу сащ
14:22 19.10.2026
5 зИленски
Бла бла
И като я назовем-какво се променя ?
Цената на сиренето ли в магазина ?!
14:23 19.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Агресора си ти
14:24 19.10.2026
9 Обективен
14:26 19.10.2026
10 Сандо
Коментиран от #41
14:26 19.10.2026
11 Абе
До коментар #1 от "ГОЛЯМА ТИКВА":туй, агресор, нещо чуждестранско ще да е.. нещо като мумурандом и муруториум?
14:26 19.10.2026
12 вярно
До коментар #2 от "ккк":кой гресьора във Франция?
14:27 19.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 уточнение
14:29 19.10.2026
15 Кой беше този
14:29 19.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Пръдлю
14:30 19.10.2026
18 Гориил
14:30 19.10.2026
19 Виждам
(Следва цензура)
Коментиран от #36
14:30 19.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Генерал фон Клинкерхофен
14:33 19.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Същество
14:39 19.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 язе
14:40 19.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 и после милиционер
14:42 19.10.2026
29 И кой е "агресор" ? А?
всички до една "Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления .
Коментиран от #54
14:42 19.10.2026
30 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #61
14:43 19.10.2026
31 Димитър
14:44 19.10.2026
32 Вдесетката
14:44 19.10.2026
33 И кой е "агресор" ? А?
„Ашраф“ в Ирак е редно да припомня обаче и за гласуванията по темата: В официалните стенограми на Народното събрание при гласуванията за бюджета и мисиите зад граница, Йотова гласува в подкрепа на правителствените решения за преформатиране и продължаване на участието ни, докато опозицията (в лицето на партии като „Атака“ и отделни независими депутати) остро я критикува, настоявайки за пълно и незабавно спиране на средствата за Ирак с цел пренасочването им към социални сфери у нас (като пенсии и здравеопазване)......Проф. Андрей Пантев, един от най-ярките и последователни противници на участието на България във войната в Ирак нарече тогава Йотова "парцал" !
14:44 19.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
14:46 19.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
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41 провинциалист
До коментар #10 от "Сандо":Ти сега нищо не си разбрал. Прочете ли в статията, че трябва да сме "на страната на добрите сили в Европа"?
Коментиран от #55
14:51 19.10.2026
42 Без име..
14:51 19.10.2026
43 Прогресивна България
14:52 19.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 И кое го налага въобще
14:55 19.10.2026
46 Без име..
14:56 19.10.2026
47 Без име..
14:57 19.10.2026
48 Харчи си пенсията
Деца нямаш ли, че се напъваш да вкараш България в пожара на гражданската война?
14:58 19.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Налягайте
15:01 19.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 АБЕ
Него как ще го назовеш?
15:05 19.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Атлантически позор
До коментар #29 от "И кой е "агресор" ? А?":"окупационен управител" на територия... Че да ви припомня хора. В рамките на Окупационната временната коалиционна администрация атлантическото нищожество подполковник Петко Маринов през октомври 2003 г., е назначен за военен губернатор на провинция Кербала в Ирак като получава и административни функции по управлението на окупираната провинция. Представете си каква гнус ей... терминът е точно "окупационен управител" Българските войничета ги избиха а атлантиците в България виновни за това останаха ненаказани ...
Коментиран от #79
15:07 19.10.2026
55 Така де
До коментар #41 от "провинциалист":Добрите сили в Европа не са ли братска Русия и братска БелоРусия?
Само питам за едни евроатлантици от ГРОБ-СДС и Петрохан.
15:09 19.10.2026
56 Азът
15:09 19.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Българин
15:14 19.10.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Последните дни рязко активираха
15:16 19.10.2026
61 гост
До коментар #30 от "Много Известен Съветски Актьор":Много известен поддръжник на банкянския идиот!
15:17 19.10.2026
62 Смешник
15:18 19.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 За огромно съжаление
15:19 19.10.2026
65 Политически некоректен
15:19 19.10.2026
66 Иванич
15:20 19.10.2026
67 Хахахаха
15:20 19.10.2026
68 В руско-турската освободителна война
15:21 19.10.2026
69 Бай той Толстой
15:24 19.10.2026
70 Иван
15:29 19.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 ШЕФА
15:30 19.10.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 6666
15:31 19.10.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Атлантически позор
от министъра на отбраната, от началника на ГЩ и от вестник
"Българска армия". Подп. Маринов получи офицерска
шашка, 500 лева парична награда и грамота. Подгласниците му
получиха ножове от пушки "Манлихер", по 300 лева
и грамоти. Военният министър ги награди с произведения на
изкуството, а главният редактор на "Българска армия"
– със статуетка на Свети Георги Победоносец, мобилни телефони
и сувенирни ножове....
..
15:33 19.10.2026
77 Варна
15:35 19.10.2026
78 Царство България няма сключен мирен
СССР е агресор още от 1944 в България
15:39 19.10.2026
79 Тоя изчезна май безследно после...
До коментар #54 от "Атлантически позор":подполковник Петко Маринов. Вероятно се е скрил някъде от срам и позор ако е още жив
15:40 19.10.2026
80 Старец
15:40 19.10.2026