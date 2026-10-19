Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Пеевски стартира национална кампания „Щит за хората“

Пеевски стартира национална кампания „Щит за хората“

19 Октомври, 2026 16:36 829 29

  • делян пеевски-
  • инициатива-
  • щит за хората

Инициативата обединява народни представители, кметове и общински съветници около целта публичните средства да достигат до хората, вместо да бъдат отклонявани чрез корупция и злоупотреби, непрозрачни договори и некачествено изпълнение

Пеевски стартира национална кампания „Щит за хората“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДПС Делян Пеевски инициира национална кампания „Щит за хората“, насочена към защита на гражданите от лошо управление и корупционни практики. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Инициативата обединява народни представители, кметове и общински съветници около целта публичните средства да достигат до хората, вместо да бъдат отклонявани чрез корупция и злоупотреби, непрозрачни договори и некачествено изпълнение.

В обръщение към общото събрание на Сдружението на общините „Толерантност“ Пеевски отправи критики към управлението на страната и заяви, че сигналите за корупционни практики и злоупотреби остават без последствия.

„В изтичащата 2026-та година държавата бе предоставена в ръцете на една стихийно окомплектована около бившия президент и неговото обкръжение политическа сила. Категоричното мнозинство, което би трябвало да носи стабилност, по-скоро носи белезите на авторитаризъм, без необходимата компетентност и отговорност, съответни на тази парламентарна тежест“, посочва Пеевски в обръщението си.

Той обвинява управляващите в създаване на политически чадър над корупционни практики и злоупотреби. По думите му МВР е „овладяно и превърнато в новата Държавна сигурност“, а сплашванията, политическите преследвания и показните акции са насочени срещу политически неудобни на властта.

Пеевски посочва още, че несигурността, тревогите от обедняването и поскъпването на стоки, услуги, горива и енергия влошават благосъстоянието на гражданите.

„Ние знаем, че всяко откраднато евро е отнет ресурс от някой, който действително се нуждае от помощ и подкрепа!“, заявява лидерът на ДПС.

Кметове се присъединиха към декларация в подкрепа на кампанията

В подкрепа на инициативата кметовете от Сдружението на общините „Толерантност“ са се присъединили към декларация, с която заявяват готовност да упражняват контрол върху управляващите и да се противопоставят на корупцията и практиките, ощетяващи обществото.

В документа се изразява несъгласие и със самоцелните съкращения в държавната и общинската администрация, за които се твърди, че могат да нарушат права и да оскъпят услугите за гражданите чрез възлагане на външни услуги на фирми, близки до управляващите.

„Затова инициираме Национална кампания „ЩИТ за хората“, насочена към защитата на публичния ресурс на всички нива — в министерствата, държавните агенции, фондовете, държавните дружества и общините“, се посочва в декларацията.

Според участниците в инициативата целта е да се гарантира, че публичните средства се използват в интерес на гражданите, а злоупотребите се разкриват и пресичат своевременно.

Националната годишна среща на Сдружението на общините „Толерантност“ се проведе днес в София. Във форума участваха над 40 кметове и представители на общини.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    38 0 Отговор
    Прас се загрижил за мен.Мухахахахаха..

    16:37 19.10.2026

  • 2 Трол

    3 20 Отговор
    Браво, крайно време беше!

    Коментиран от #10

    16:38 19.10.2026

  • 3 народа

    32 0 Отговор
    Голям майтап ! Някой е спал на течение !

    16:38 19.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    20 0 Отговор
    Пеевски съди Росен Миленов за обида и опит за преврат срещу незаконното правителство на Росен Желязков.Нищо не се е променило.

    16:38 19.10.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    35 0 Отговор
    Нагъл,по нагъл, Пеевски!

    16:39 19.10.2026

  • 6 Тоя Шопар,

    28 0 Отговор
    от нагъл става по нагъл.

    16:39 19.10.2026

  • 7 Да не бяхте ни

    15 0 Отговор
    набутвали в Ойрото, ипотечни кридити и имотни балони от падане праг Резерви банки., да не бяхте теглили заеми за самолети, а преди това 2014 - 15 за КТБ. Да не бяхте унищожавали д.вата със Сглобката и заемите от 2021 до 2026.
    Да бяхте казали, че увеличаване на заплати и пенсии, води до увеличаване на данъци.
    Цинизъм.

    16:40 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мата Хари

    21 0 Отговор
    Време е за коледа

    16:42 19.10.2026

  • 10 честен ционист

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Ако Пеевски е новия Робин Худ, то кака ли ще изглежда Малкия Джон?

    16:42 19.10.2026

  • 11 Щит. Щит. Щит..

    25 0 Отговор
    Крадоха като за световно 37 години. И още искат! Срам нямат!!

    16:43 19.10.2026

  • 12 Шопарски

    23 0 Отговор
    Обещанията на Радев, че ще премахне Пеевски и Борисов се оказаха приказки за наивници. Фактът че Шиши започна да квичи отново е показателен.

    16:43 19.10.2026

  • 13 Ха ха

    19 0 Отговор
    Откак не е на копанкята свинчулин нещо много загрижен стана? Що не направи щит от себе си за хората? Двамата с ортака му тиквун оглозгаха де що има в тая държава!

    16:43 19.10.2026

  • 14 Кметовете

    17 0 Отговор
    в ареста , както и приближените им , десетките години крали , крали , крали до самозабрава . И тогава може да си стартира кампанията , а не предизборно .

    16:44 19.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 На Тая Вечна Тема !

    8 0 Отговор
    Всеки Може Да Започне !

    Да Спекулира !

    16:48 19.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ще се

    15 0 Отговор
    Зарадват хората не на магазин и щит,а на затвор за магнитския с-и-чуг в Белене

    16:52 19.10.2026

  • 20 Да, да

    10 0 Отговор
    Да се надяваме и на свински пържоли за коледа на народни цени! Силно подкрепям!

    Коментиран от #24

    16:54 19.10.2026

  • 21 хехе

    12 0 Отговор
    Какво стана с магазини за хората доколкото знам нищо не стана същото ще се случи и с този измислен щит за хората

    16:56 19.10.2026

  • 22 Гост

    10 0 Отговор
    Този кога ще бъде съден и затворен ???

    17:02 19.10.2026

  • 23 баи ставри

    1 5 Отговор
    браво господин пеевски сложи ги на мястото им само така подкрепяме ви

    17:03 19.10.2026

  • 24 Троян

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Да, да":

    На Белене за отслабващи процедури. Там има действащ затвор за криминални престъпници. На прасето му е набрал целият Български народ.

    17:05 19.10.2026

  • 25 Поръсен с джоджен

    2 0 Отговор
    Тоя шишко няма ли да спре да си мисли, че народ се купува с Кюфтета ? Кюфтетата се купуват само неговите избиратели, ма да не говоря лоши думи ся тука...

    17:10 19.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Даа...

    0 0 Отговор
    Касиера на руската мафия пеевски, наглее като истински московски монгол .

    17:18 19.10.2026

  • 28 глупости за селяните

    0 0 Отговор
    Същото като и магазин за хората.

    17:18 19.10.2026

  • 29 Кочина за хората

    1 0 Отговор
    И всички в калта, като сфини

    17:20 19.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове