Пеевски стартира национална кампания „Щит за хората“

Лидерът на ДПС Делян Пеевски инициира национална кампания „Щит за хората“, насочена към защита на гражданите от лошо управление и корупционни практики. Това съобщиха от пресцентъра на партията.
Инициативата обединява народни представители, кметове и общински съветници около целта публичните средства да достигат до хората, вместо да бъдат отклонявани чрез корупция и злоупотреби, непрозрачни договори и некачествено изпълнение.
В обръщение към общото събрание на Сдружението на общините „Толерантност“ Пеевски отправи критики към управлението на страната и заяви, че сигналите за корупционни практики и злоупотреби остават без последствия.
„В изтичащата 2026-та година държавата бе предоставена в ръцете на една стихийно окомплектована около бившия президент и неговото обкръжение политическа сила. Категоричното мнозинство, което би трябвало да носи стабилност, по-скоро носи белезите на авторитаризъм, без необходимата компетентност и отговорност, съответни на тази парламентарна тежест“, посочва Пеевски в обръщението си.
Той обвинява управляващите в създаване на политически чадър над корупционни практики и злоупотреби. По думите му МВР е „овладяно и превърнато в новата Държавна сигурност“, а сплашванията, политическите преследвания и показните акции са насочени срещу политически неудобни на властта.
Пеевски посочва още, че несигурността, тревогите от обедняването и поскъпването на стоки, услуги, горива и енергия влошават благосъстоянието на гражданите.
„Ние знаем, че всяко откраднато евро е отнет ресурс от някой, който действително се нуждае от помощ и подкрепа!“, заявява лидерът на ДПС.
Кметове се присъединиха към декларация в подкрепа на кампанията
В подкрепа на инициативата кметовете от Сдружението на общините „Толерантност“ са се присъединили към декларация, с която заявяват готовност да упражняват контрол върху управляващите и да се противопоставят на корупцията и практиките, ощетяващи обществото.
В документа се изразява несъгласие и със самоцелните съкращения в държавната и общинската администрация, за които се твърди, че могат да нарушат права и да оскъпят услугите за гражданите чрез възлагане на външни услуги на фирми, близки до управляващите.
„Затова инициираме Национална кампания „ЩИТ за хората“, насочена към защитата на публичния ресурс на всички нива — в министерствата, държавните агенции, фондовете, държавните дружества и общините“, се посочва в декларацията.
Според участниците в инициативата целта е да се гарантира, че публичните средства се използват в интерес на гражданите, а злоупотребите се разкриват и пресичат своевременно.
Националната годишна среща на Сдружението на общините „Толерантност“ се проведе днес в София. Във форума участваха над 40 кметове и представители на общини.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ......-
16:37 19.10.2026
2 Трол
Коментиран от #10
16:38 19.10.2026
3 народа
16:38 19.10.2026
4 Последния Софиянец
16:38 19.10.2026
5 Делю Хайдутин
16:39 19.10.2026
6 Тоя Шопар,
16:39 19.10.2026
7 Да не бяхте ни
Да бяхте казали, че увеличаване на заплати и пенсии, води до увеличаване на данъци.
Цинизъм.
16:40 19.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мата Хари
16:42 19.10.2026
10 честен ционист
До коментар #2 от "Трол":Ако Пеевски е новия Робин Худ, то кака ли ще изглежда Малкия Джон?
16:42 19.10.2026
11 Щит. Щит. Щит..
16:43 19.10.2026
12 Шопарски
16:43 19.10.2026
13 Ха ха
16:43 19.10.2026
14 Кметовете
16:44 19.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 На Тая Вечна Тема !
Да Спекулира !
16:48 19.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Ще се
16:52 19.10.2026
20 Да, да
Коментиран от #24
16:54 19.10.2026
21 хехе
16:56 19.10.2026
22 Гост
17:02 19.10.2026
23 баи ставри
17:03 19.10.2026
24 Троян
До коментар #20 от "Да, да":На Белене за отслабващи процедури. Там има действащ затвор за криминални престъпници. На прасето му е набрал целият Български народ.
17:05 19.10.2026
25 Поръсен с джоджен
17:10 19.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Даа...
17:18 19.10.2026
28 глупости за селяните
17:18 19.10.2026
29 Кочина за хората
17:20 19.10.2026