Пеевски стартира национална кампания „Щит за хората“

Лидерът на ДПС Делян Пеевски инициира национална кампания „Щит за хората“, насочена към защита на гражданите от лошо управление и корупционни практики. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Инициативата обединява народни представители, кметове и общински съветници около целта публичните средства да достигат до хората, вместо да бъдат отклонявани чрез корупция и злоупотреби, непрозрачни договори и некачествено изпълнение.

В обръщение към общото събрание на Сдружението на общините „Толерантност“ Пеевски отправи критики към управлението на страната и заяви, че сигналите за корупционни практики и злоупотреби остават без последствия.

„В изтичащата 2026-та година държавата бе предоставена в ръцете на една стихийно окомплектована около бившия президент и неговото обкръжение политическа сила. Категоричното мнозинство, което би трябвало да носи стабилност, по-скоро носи белезите на авторитаризъм, без необходимата компетентност и отговорност, съответни на тази парламентарна тежест“, посочва Пеевски в обръщението си.

Той обвинява управляващите в създаване на политически чадър над корупционни практики и злоупотреби. По думите му МВР е „овладяно и превърнато в новата Държавна сигурност“, а сплашванията, политическите преследвания и показните акции са насочени срещу политически неудобни на властта.

Пеевски посочва още, че несигурността, тревогите от обедняването и поскъпването на стоки, услуги, горива и енергия влошават благосъстоянието на гражданите.

„Ние знаем, че всяко откраднато евро е отнет ресурс от някой, който действително се нуждае от помощ и подкрепа!“, заявява лидерът на ДПС.

Кметове се присъединиха към декларация в подкрепа на кампанията

В подкрепа на инициативата кметовете от Сдружението на общините „Толерантност“ са се присъединили към декларация, с която заявяват готовност да упражняват контрол върху управляващите и да се противопоставят на корупцията и практиките, ощетяващи обществото.

В документа се изразява несъгласие и със самоцелните съкращения в държавната и общинската администрация, за които се твърди, че могат да нарушат права и да оскъпят услугите за гражданите чрез възлагане на външни услуги на фирми, близки до управляващите.

„Затова инициираме Национална кампания „ЩИТ за хората“, насочена към защитата на публичния ресурс на всички нива — в министерствата, държавните агенции, фондовете, държавните дружества и общините“, се посочва в декларацията.

Според участниците в инициативата целта е да се гарантира, че публичните средства се използват в интерес на гражданите, а злоупотребите се разкриват и пресичат своевременно.

Националната годишна среща на Сдружението на общините „Толерантност“ се проведе днес в София. Във форума участваха над 40 кметове и представители на общини.