Мъж, преоблечен като жена, обра офис за парични преводи в Дупница

Двама мъже са задържани за въоръжен със заплахи и лютив спрей грабеж на офис за парични преводи в Дупница. Единият от заподозрените влязъл в помещението, преоблечен в женски дрехи, заплашил служителя и отнел 375 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.
Престъплението е извършено в жилищен комплекс в града. Според разследващите нападателят заплашил 24-годишния служител и взел наличните пари. Преди да избяга, напръскал мъжа с лютив спрей в лицето.
След започналото разследване криминалистите установили самоличността на предполагаемия извършител. Оказало се, че това е 38-годишен мъж от София с предишни криминални регистрации. Той бил открит и арестуван в Дупница на 17 октомври.
Събраните доказателства насочили полицията и към втори заподозрян – 24-годишен местен жител, за когото се предполага, че е участвал в подготовката и осъществяването на грабежа. Мъжът се укривал в столичния квартал „Люлин“, където бил установен и задържан от служители на сектор „Грабежи“ към ГДНП. Впоследствие е предаден на полицията в Дупница за продължаване на разследването. По разпореждане на прокурор двамата са задържани за срок до 72 часа. Работата по случая продължава под ръководството на Районната прокуратура в Кюстендил.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХалаПенйо
Мъж бил, преоблечен бил...
ЛГБТ нещо да кажат по въпроса с правата на човека?
И в затвора да внимават къде ще го сложат.
Че то има претенции.
Ха!
17:15 19.10.2026
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4 Дискриминация
17:22 19.10.2026
5 МВР
17:22 19.10.2026
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8 Милчо Лаков
17:26 19.10.2026
9 Гражданин.
17:30 19.10.2026
10 Чапай
17:30 19.10.2026
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17 Шопо
МВР са смешници някой от Люлин организирал грабеж в Дупница(с извинение) и то за 375 евро.
18:03 19.10.2026
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25 Ха ха ха
18:27 19.10.2026
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29 Без думи
От 30 коментара...24 изтрити!
18:45 19.10.2026