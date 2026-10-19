Мъж, преоблечен като жена, обра офис за парични преводи в Дупница

Двама мъже са задържани за въоръжен със заплахи и лютив спрей грабеж на офис за парични преводи в Дупница. Единият от заподозрените влязъл в помещението, преоблечен в женски дрехи, заплашил служителя и отнел 375 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Престъплението е извършено в жилищен комплекс в града. Според разследващите нападателят заплашил 24-годишния служител и взел наличните пари. Преди да избяга, напръскал мъжа с лютив спрей в лицето.

След започналото разследване криминалистите установили самоличността на предполагаемия извършител. Оказало се, че това е 38-годишен мъж от София с предишни криминални регистрации. Той бил открит и арестуван в Дупница на 17 октомври.

Събраните доказателства насочили полицията и към втори заподозрян – 24-годишен местен жител, за когото се предполага, че е участвал в подготовката и осъществяването на грабежа. Мъжът се укривал в столичния квартал „Люлин“, където бил установен и задържан от служители на сектор „Грабежи“ към ГДНП. Впоследствие е предаден на полицията в Дупница за продължаване на разследването. По разпореждане на прокурор двамата са задържани за срок до 72 часа. Работата по случая продължава под ръководството на Районната прокуратура в Кюстендил.