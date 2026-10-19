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Мъж, преоблечен като жена, обра офис за парични преводи в Дупница

Мъж, преоблечен като жена, обра офис за парични преводи в Дупница

19 Октомври, 2026 17:13 850 29

  • обир-
  • офис-
  • парични преводи-
  • дупница

Според разследващите нападателят заплашил служителя и взел наличните средства

Мъж, преоблечен като жена, обра офис за парични преводи в Дупница - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама мъже са задържани за въоръжен със заплахи и лютив спрей грабеж на офис за парични преводи в Дупница. Единият от заподозрените влязъл в помещението, преоблечен в женски дрехи, заплашил служителя и отнел 375 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Престъплението е извършено в жилищен комплекс в града. Според разследващите нападателят заплашил 24-годишния служител и взел наличните пари. Преди да избяга, напръскал мъжа с лютив спрей в лицето.

След започналото разследване криминалистите установили самоличността на предполагаемия извършител. Оказало се, че това е 38-годишен мъж от София с предишни криминални регистрации. Той бил открит и арестуван в Дупница на 17 октомври.

Събраните доказателства насочили полицията и към втори заподозрян – 24-годишен местен жител, за когото се предполага, че е участвал в подготовката и осъществяването на грабежа. Мъжът се укривал в столичния квартал „Люлин“, където бил установен и задържан от служители на сектор „Грабежи“ към ГДНП. Впоследствие е предаден на полицията в Дупница за продължаване на разследването. По разпореждане на прокурор двамата са задържани за срок до 72 часа. Работата по случая продължава под ръководството на Районната прокуратура в Кюстендил.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХалаПенйо

    6 2 Отговор
    Е хайде сега, хубава работа!
    Мъж бил, преоблечен бил...
    ЛГБТ нещо да кажат по въпроса с правата на човека?
    И в затвора да внимават къде ще го сложат.
    Че то има претенции.
    Ха!

    17:15 19.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дискриминация

    4 1 Отговор
    Къде е атлантическия клуб да защити тези с различен пол. НПО организациите да го защитят, нямат право да издирват двуполови.

    17:22 19.10.2026

  • 5 МВР

    5 1 Отговор
    Извършителят е Кокорчо 🌈

    17:22 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Милчо Лаков

    5 0 Отговор
    Голем бандит,за 370 евра.....Обикновени наркомани,като са на зор!?

    17:26 19.10.2026

  • 9 Гражданин.

    4 0 Отговор
    Големи олигарси са хванали полицаите

    17:30 19.10.2026

  • 10 Чапай

    6 0 Отговор
    То и в парламента така само че обратно,жени преоблечени като мъже ...прецакаха и ограбиха цяла България.

    17:30 19.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Шопо

    5 0 Отговор
    Има втори заподозрян – 24-годишен местен жител, за когото се предполага, че е участвал в подготовката и осъществяването на грабежа и се укривал в Люлин.
    МВР са смешници някой от Люлин организирал грабеж в Дупница(с извинение) и то за 375 евро.

    18:03 19.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Бил е Прогресивен от България!

    18:27 19.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Без думи

    1 0 Отговор
    Поздравления за обективността и свободата на словото!
    От 30 коментара...24 изтрити!

    18:45 19.10.2026

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