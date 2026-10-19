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Двама германци са заподозрени за палежа на „Старлинк“ в България

Двама германци са заподозрени за палежа на „Старлинк“ в България

19 Октомври, 2026 17:02 1 405 69

  • заподозрени-
  • палеж-
  • старлинк

По информация, представена от прокуратурата, заподозрените са Тирпан Бейтула и Зека Ислам. Според предоставените данни двамата са пристигнали в България с туристическа цел, преминали са през граничния пункт Калотина и са останали в страната за няколко часа

Двама германци са заподозрени за палежа на „Старлинк“ в България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Двама младежи, родени през 2007 г. в Германия, са заподозрени за палежа на антени от системата „Старлинк“ на обект „Телепорт Плана“. Те са напуснали България, а местонахождението им в чужбина засега остава неизвестно, предава БНТ.

Палежът е извършен на 9 октомври около 22:25 часа. По информация, представена от прокуратурата, заподозрените са Тирпан Бейтула и Зека Ислам. Според предоставените данни двамата са пристигнали в България с туристическа цел, преминали са през граничния пункт Калотина и са останали в страната за няколко часа.

При инцидента са били запалени 18 антени. Три от тях са изгорели до основа, две са частично засегнати, а други три са получили повреди. Съществувала е опасност пожарът да се разрасне и да засегне административната сграда на обекта.

По случая се води разследване, предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода от 3 до 12 години.

Автомобилът, който са използвали, е с германска регистрация и не е собственост на нито един от двамата. До този момент германските служби нямат информация за местоположението на двамата младежи.

До този момент германските служби нямат информация къде се намират двамата младежи. От прокуратурата заявиха, че по делото има записи от охранители камери, които са установили оттеглянето на автомобила.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    15 28 Отговор
    Германците Олег и Игор.

    Коментиран от #11, #65

    17:03 19.10.2026

  • 2 На бас на Джони Уокър златен етикет

    38 8 Отговор
    На бас, че до часове ще ги изкарат руснаци с германско гражданство.

    Коментиран от #4

    17:03 19.10.2026

  • 3 Типично немски имена

    45 1 Отговор
    Тирпан Бейтула и Зека Ислам

    17:04 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кина

    15 4 Отговор
    Банкомат се реже с флекс отзад за 5 минути..!

    17:05 19.10.2026

  • 6 хехе

    27 2 Отговор
    Чисти арийци досущ като оня русия турчин с българското име Борис.

    Коментиран от #40

    17:05 19.10.2026

  • 7 Срамота

    29 12 Отговор
    германци ли трябва да ни вършат работата? Няма ли българска съпротива срещу атлантическият нацизъм и тероризъм ? Къде са младите?

    17:05 19.10.2026

  • 8 Туристите

    34 2 Отговор
    с германски паспорти влезли и излезли на бърза ръка , сега ще им хванат пушека .

    17:05 19.10.2026

  • 9 Я сега кажете

    32 2 Отговор
    Законна ли е дейността на тези мизерници в обект „Телепорт Плана“ ? А?

    17:08 19.10.2026

  • 10 Ха-ха

    30 2 Отговор
    Германски рязани карабини...Без паспорти в България никой няма да ги забележи че не са местни...хитър ход...

    17:08 19.10.2026

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    34 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Чистите арийци Бейтула и Ислам❗

    17:09 19.10.2026

  • 12 да попитам

    26 9 Отговор
    А тези антени чии са, държавата има ли някаква финансова изгода от тях
    или просто господарите от Бялата колиба ни наредиха?

    Коментиран от #23, #37

    17:11 19.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 В Германия

    18 6 Отговор
    Хващат българи, тук ловим германци! Око за око,... 😁

    17:13 19.10.2026

  • 15 Марсалек

    16 2 Отговор
    Не намерих чисти арийци!

    17:17 19.10.2026

  • 16 Резултата

    9 9 Отговор
    е в полза на Русия!

    17:18 19.10.2026

  • 17 Ами

    12 7 Отговор
    Връщат си за това че им запалихме Райхстага през 1933г :)

    Коментиран от #22

    17:18 19.10.2026

  • 18 Някой

    24 6 Отговор
    Това че са 2 немски граждани се знаеше от седмица, но явно не излезе на много места. Само първоначално някъде изкарваха на 20 и 21 години.
    Мирчев дето се възмущаваше, сега ще е в траур, че не са виновни руснаците.
    Ще привикваме ли немският посланик и протестна нота?

    17:19 19.10.2026

  • 19 Буталото

    14 1 Отговор
    Според имената с албански корени, но от коя държава?пет възможни

    17:19 19.10.2026

  • 20 комуникацията и военната логистика

    17 6 Отговор
    включително във войната в Украйна е крайно враждебно действие спрямо Русия и въобще не е хибридно а пряко да се управляват украински дронове от българска територия. Не палежа на антените е важен в случая а защо подобни дейности има в България и ко ги е допуснал....

    Коментиран от #32

    17:20 19.10.2026

  • 21 Kaлпазанин

    17 4 Отговор
    Ти да видиш ,ние сме имали антени на старлинк ,а аз се чудех защо кокошките ми спрели да снасят

    Коментиран от #24

    17:23 19.10.2026

  • 22 Да знаеш

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ами":

    Те сами си го запалиха!

    Коментиран от #30

    17:23 19.10.2026

  • 23 Капейчо

    10 4 Отговор

    До коментар #12 от "да попитам":

    Това, че са на секретен обект и осигуряват непрекъсната свързаност говори ли ти нещо? Това, че има още няколко палежа в Европа на Старлинк нещо да казва?

    17:24 19.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Минчев

    6 5 Отговор
    Путин има гъста мрежа в Европа!

    17:26 19.10.2026

  • 26 това са натурални руснаци за урсула

    14 2 Отговор
    Тирпан Бейтула и Зека Ислам.каква стана тя

    17:26 19.10.2026

  • 27 Ха ха

    12 1 Отговор
    Тези са чисти арийци ха ха Башаров и Петров пак са на екдкурзия по Европа.

    17:26 19.10.2026

  • 28 Престъпна сделка на 200

    12 2 Отговор
    Земната станция за космически връзки „Шипка“ не е купен чрез отделна пазарна сделка за съоръжението, а е построен като държавен обект от държавата, след което преминава към националния телеком оператор чрез приватизацията и преструктурирането на БТК (Българска телекомуникационна компания), чийто наследник днес е VIVACOM (част от United Group)...Станцията е построена в Плана планина от държавните строителни войски и съветски специалисти по системата „Орбита-2“. Официално влиза в експлоатация на 17 август 1977 г. за нуждите на държавните телекомуникации и организацията „Интерспутник“ ...

    Коментиран от #42

    17:27 19.10.2026

  • 29 Бай онзи

    15 3 Отговор
    Както не знаем на кого са тези антени и кога са построени,така не знаем и какво има в американските бази в България.И цял квартал във Варна-Баба Алино.И това ако не е жалко,здраве му кажи!

    17:28 19.10.2026

  • 30 Ами

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Да знаеш":

    Може и да е така, но обвиниха други.
    Включително и Г. Димитров.

    17:28 19.10.2026

  • 31 случайно мирчев оземпика

    11 3 Отговор
    и генерал наско с надуваемата лодка с сонар от тему знаят ли за това че са немски граждали или ще се окаже че са руско потекло

    17:28 19.10.2026

  • 32 Копейко

    3 21 Отговор

    До коментар #20 от "комуникацията и военната логистика":

    Защото сме в НАТО и на Запад от крепостия руски свят.
    Ще си имаме каквото поискаме, а не като по рано ако искахме да пръцнеме питахме Москва.

    Коментиран от #41, #54

    17:29 19.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Съвпада

    5 8 Отговор
    Ми те риснаците и за палежа в Полша наеха немски турци, явно си имат клетка в Германия, която работи добре

    17:30 19.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Не колега

    15 3 Отговор

    До коментар #12 от "да попитам":

    тези антени и целият обект нямат нищо общо с държавата ! Собственост са на United Group. В случая извършват нелецинзирана и престъпна дейност !

    17:34 19.10.2026

  • 38 Точно VIVACOM (част от United Group)...

    18 2 Отговор
    Трябва да бъде съдена! Тази частна фирма извършва незаконна дейност в България и неслучайно си наляга парцалите сега ...

    17:37 19.10.2026

  • 39 Германците Тирпан Бейтула и Зека Ислам

    10 0 Отговор
    са заподозрени в германски тероризъм.

    17:38 19.10.2026

  • 40 Софийски селянин,Пенсионер

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "хехе":

    А за бай Борис Джонсъна става дума,той меко казано му хлопа дюшемето..

    17:39 19.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Втори в Европа

    20 4 Отговор

    До коментар #28 от "Престъпна сделка на 200":

    И 6 в света бяхме с братушките. Със космонафтите видео връзка имахме даже . Велики бяхме през социализма. И това още през 1977 г ! Атлантиците съсипаха всичко

    17:42 19.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Секретен обект на частна фирма

    8 1 Отговор
    За който даже държавата не знаела.. хахахаха ... леко са се отървали щото е можело и с кемпер на Околчица да ги излекуват тея операторите на дроните

    17:54 19.10.2026

  • 46 безпартиен

    6 4 Отговор
    Истинските германци и истинската Германия свършиха на 9 май 1945!

    17:54 19.10.2026

  • 47 Лопата Орешник

    5 5 Отговор
    Протежетата на Меркел! Да иде сега да им умие и нозете на бай Ислям и на ортака!

    17:55 19.10.2026

  • 48 Бай той Толстой

    4 2 Отговор
    Като иранците,дето щяха да взривяват английското летище 😁.Сега американците ще си оберат антените.Толкова сте елементарни🤗

    18:00 19.10.2026

  • 49 Ний ша Ва упрайм

    4 1 Отговор
    добре, че съм на виаком. Да горят само облъчват района с радиация

    18:01 19.10.2026

  • 50 Вътрешен човек

    8 1 Отговор
    Vivacom няма официално обявено търговско партньорство или директен договор със Starlink за препродажба на техните сателитни услуги ! Службите и прокуратурата моля да се сезират

    18:01 19.10.2026

  • 51 Коркодила Гена

    5 0 Отговор
    Ами така както е тръгнало няма да са само тия антени! Браво на руснаците! Професионална работа!

    18:02 19.10.2026

  • 52 Ванга

    6 1 Отговор
    Бъдещето. 2028-ма година, Берлин. Двама катаджии-германци проверяват документите на водач на МПС. Единият се обръща към другия: "Ахмед, погледни какво смешно име - Мюлер!"

    Коментиран от #58

    18:03 19.10.2026

  • 53 Вътрешен човек

    7 2 Отговор
    Vivacom е извършила престъпление срещу националната ни сигурност

    18:03 19.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Хаха

    4 4 Отговор
    Радев превърна държавата в разграден двор. Двама подпалвачи отиват необезпокоявани, палят критична инфраструктура свързана с националната сигурност и си заминават.

    18:09 19.10.2026

  • 56 Опа

    4 1 Отговор
    Дали нарочно правителството не е оставило сателитите да изгорят и умишлено не са ги охранявали...

    18:10 19.10.2026

  • 57 Двама мъже с

    3 0 Отговор
    трижени!Колко човека са били?

    18:11 19.10.2026

  • 58 И.....

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Ванга":

    после?

    18:12 19.10.2026

  • 59 Сещам се за един виц

    2 1 Отговор
    Двама полицаи спират кола в Германия...
    Единия пита:
    ""Защо го спряхме бе Юсуф?"
    А другият му отговаря:
    ,,,Много ми е съмнителен бе Хасан...в документите му пише ,че се казва...ХАНС"...

    18:13 19.10.2026

  • 60 ШЕФА

    6 1 Отговор
    Мирчев съм.Това са руски шпиони внедрени от В.Путин да саботират нашата СТРАТЕГИЧЕСКА отбрана за НАТО,и аз като всеки доблестен депутат отивам на фронта в украйна за да се боря да възтановя фашизма по света,и да се жертвам в името на България.Ще ме последва Ген.Гномов и цялата ни партийна група от ДБ . Цял живот съм си мечтал да се казвам Юсуф,но злите руснаци ни освободиха от 500г.Иго и са ме кръстили Ивайло,срам и позор.

    18:13 19.10.2026

  • 61 Данко

    1 3 Отговор
    Копеййй, колкото и да чупите клавиатурите от спамене, сссрЕ УМРЕ!!!

    Коментиран от #63

    18:22 19.10.2026

  • 62 Има ли договор

    2 1 Отговор
    На Виваком със Starlink ? Няма нали ? И за colocation (колокация) също няма! — (отдаване под наем на защитена земя, непрекъсваемо електрозахранване и високоскоростна оптична свързаност към глобалната мрежа за оборудване на външни партньори) .. Въобще на какво основание има там подобни антени? Нетера е оторизиран дистрибутор на Starlink ама и тя няма договор за колокация. А службите са мърлячи и некадърници

    18:24 19.10.2026

  • 63 Тихо джудже

    1 1 Отговор

    До коментар #61 от "Данко":

    Срамота ... германци ли трябва да ни вършат работата? Няма ли българска съпротива срещу атлантическият нацизъм и тероризъм ? Къде са младите? А?

    18:28 19.10.2026

  • 64 Горски

    2 1 Отговор
    Ако се съди по имената, по-германски туристи не биха могли да бъдат. Типични младежи от "Хитлер Югенд", със сигурност от арийски тип. ХИТлер как ли се обръща сега в гроба, при вида на новите германци? Кога да чакаме да запалят старлинк антените в Столник и на покрива на института по заваряване? Чух, че Мирчев имал тролова фабрика и плащал. Знае ли някои по колко може да се изкара на ден? Тая кухавица Мирчев не разбра ли, че те са били в България за по-малко от ден? Напуснали са страната още преди да е започнало разследването. Мирчев оземпика май забрави, че сме в шенген и вътрешен контрол по държавните граници в шенгенското пространство няма! Демек никой не е длъжен нито да знае кои са, нито да спира и проверява влизащите и излизащите през границите ни с другите държави от шенген! Така, че да хване все пак накрая да реши дали иска контрол по границите или шенген! Те също гарантираха, че инфлацията ще е максимално 0,5% след влизане в Еврозоната. Такива некадърници ли искаме в управлението и в президентството?

    18:30 19.10.2026

  • 65 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Неуловимите Петров и Боширов

    18:32 19.10.2026

  • 66 Фори

    1 1 Отговор
    Правителството е Забранило е на ДАНС да работи срещу руски агенти. Затова са ги оставили да се измъкнат.

    18:34 19.10.2026

  • 67 Майстора

    0 1 Отговор
    Винаги съм подозирал Германия, че играе комбина с Русия.

    18:37 19.10.2026

  • 68 Данко

    1 0 Отговор
    Копеййй, колкото и да чупите клавиатурите от спамене, сссрЕ УМРЕ!!!
    И няма да възкръсне !

    18:49 19.10.2026

  • 69 АсанБГ

    1 0 Отговор
    Истинки германци !

    18:49 19.10.2026

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