Двама германци са заподозрени за палежа на „Старлинк“ в България

Двама младежи, родени през 2007 г. в Германия, са заподозрени за палежа на антени от системата „Старлинк“ на обект „Телепорт Плана“. Те са напуснали България, а местонахождението им в чужбина засега остава неизвестно, предава БНТ.
Палежът е извършен на 9 октомври около 22:25 часа. По информация, представена от прокуратурата, заподозрените са Тирпан Бейтула и Зека Ислам. Според предоставените данни двамата са пристигнали в България с туристическа цел, преминали са през граничния пункт Калотина и са останали в страната за няколко часа.
При инцидента са били запалени 18 антени. Три от тях са изгорели до основа, две са частично засегнати, а други три са получили повреди. Съществувала е опасност пожарът да се разрасне и да засегне административната сграда на обекта.
По случая се води разследване, предвиденото в закона наказание е лишаване от свобода от 3 до 12 години.
Автомобилът, който са използвали, е с германска регистрация и не е собственост на нито един от двамата. До този момент германските служби нямат информация за местоположението на двамата младежи.
До този момент германските служби нямат информация къде се намират двамата младежи. От прокуратурата заявиха, че по делото има записи от охранители камери, които са установили оттеглянето на автомобила.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #11, #65
17:03 19.10.2026
2 На бас на Джони Уокър златен етикет
Коментиран от #4
17:03 19.10.2026
3 Типично немски имена
17:04 19.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Кина
17:05 19.10.2026
6 хехе
Коментиран от #40
17:05 19.10.2026
7 Срамота
17:05 19.10.2026
8 Туристите
17:05 19.10.2026
9 Я сега кажете
17:08 19.10.2026
10 Ха-ха
17:08 19.10.2026
11 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "честен ционист":Чистите арийци Бейтула и Ислам❗
17:09 19.10.2026
12 да попитам
или просто господарите от Бялата колиба ни наредиха?
Коментиран от #23, #37
17:11 19.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 В Германия
17:13 19.10.2026
15 Марсалек
17:17 19.10.2026
16 Резултата
17:18 19.10.2026
17 Ами
Коментиран от #22
17:18 19.10.2026
18 Някой
Мирчев дето се възмущаваше, сега ще е в траур, че не са виновни руснаците.
Ще привикваме ли немският посланик и протестна нота?
17:19 19.10.2026
19 Буталото
17:19 19.10.2026
20 комуникацията и военната логистика
Коментиран от #32
17:20 19.10.2026
21 Kaлпазанин
Коментиран от #24
17:23 19.10.2026
22 Да знаеш
До коментар #17 от "Ами":Те сами си го запалиха!
Коментиран от #30
17:23 19.10.2026
23 Капейчо
До коментар #12 от "да попитам":Това, че са на секретен обект и осигуряват непрекъсната свързаност говори ли ти нещо? Това, че има още няколко палежа в Европа на Старлинк нещо да казва?
17:24 19.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Минчев
17:26 19.10.2026
26 това са натурални руснаци за урсула
17:26 19.10.2026
27 Ха ха
17:26 19.10.2026
28 Престъпна сделка на 200
Коментиран от #42
17:27 19.10.2026
29 Бай онзи
17:28 19.10.2026
30 Ами
До коментар #22 от "Да знаеш":Може и да е така, но обвиниха други.
Включително и Г. Димитров.
17:28 19.10.2026
31 случайно мирчев оземпика
17:28 19.10.2026
32 Копейко
До коментар #20 от "комуникацията и военната логистика":Защото сме в НАТО и на Запад от крепостия руски свят.
Ще си имаме каквото поискаме, а не като по рано ако искахме да пръцнеме питахме Москва.
Коментиран от #41, #54
17:29 19.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Съвпада
17:30 19.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Не колега
До коментар #12 от "да попитам":тези антени и целият обект нямат нищо общо с държавата ! Собственост са на United Group. В случая извършват нелецинзирана и престъпна дейност !
17:34 19.10.2026
38 Точно VIVACOM (част от United Group)...
17:37 19.10.2026
39 Германците Тирпан Бейтула и Зека Ислам
17:38 19.10.2026
40 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #6 от "хехе":А за бай Борис Джонсъна става дума,той меко казано му хлопа дюшемето..
17:39 19.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Втори в Европа
До коментар #28 от "Престъпна сделка на 200":И 6 в света бяхме с братушките. Със космонафтите видео връзка имахме даже . Велики бяхме през социализма. И това още през 1977 г ! Атлантиците съсипаха всичко
17:42 19.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Секретен обект на частна фирма
17:54 19.10.2026
46 безпартиен
17:54 19.10.2026
47 Лопата Орешник
17:55 19.10.2026
48 Бай той Толстой
18:00 19.10.2026
49 Ний ша Ва упрайм
18:01 19.10.2026
50 Вътрешен човек
18:01 19.10.2026
51 Коркодила Гена
18:02 19.10.2026
52 Ванга
Коментиран от #58
18:03 19.10.2026
53 Вътрешен човек
18:03 19.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Хаха
18:09 19.10.2026
56 Опа
18:10 19.10.2026
57 Двама мъже с
18:11 19.10.2026
58 И.....
До коментар #52 от "Ванга":после?
18:12 19.10.2026
59 Сещам се за един виц
Единия пита:
""Защо го спряхме бе Юсуф?"
А другият му отговаря:
,,,Много ми е съмнителен бе Хасан...в документите му пише ,че се казва...ХАНС"...
18:13 19.10.2026
60 ШЕФА
18:13 19.10.2026
61 Данко
Коментиран от #63
18:22 19.10.2026
62 Има ли договор
18:24 19.10.2026
63 Тихо джудже
До коментар #61 от "Данко":Срамота ... германци ли трябва да ни вършат работата? Няма ли българска съпротива срещу атлантическият нацизъм и тероризъм ? Къде са младите? А?
18:28 19.10.2026
64 Горски
18:30 19.10.2026
65 Мишел
До коментар #1 от "честен ционист":Неуловимите Петров и Боширов
18:32 19.10.2026
66 Фори
18:34 19.10.2026
67 Майстора
18:37 19.10.2026
68 Данко
И няма да възкръсне !
18:49 19.10.2026
69 АсанБГ
18:49 19.10.2026