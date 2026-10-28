Deja vu: Очаквано депутатите не събраха кворум

Очаквано депутатите не събраха кворум.
Народното събрание трябваше да проведе извънредно заседание от 9:00 часа. То е свикано от председателя на парламента Михаела Доцова по искане на депутати от „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.
Изслушване за палежа край село Плана
Първата точка в дневния ред е свързана с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана.
Депутатите ще изслушат министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.
Сред въпросите са предприетите действия по случая, установяването и издирването на обвиняемите, обстоятелствата около напускането им на страната и координацията между компетентните органи. Ще бъдат обсъдени и мерките за предотвратяване на последващи посегателства срещу комуникационната инфраструктура.
Парламентът ще разгледа и две помилвания
Втората точка е посветена на помилванията на Огнян Атанасов, свързван с наркотрафик, и на Динко Стефанов Господинов, известен с прякора „Динко Лудия“.
По темата са поканени министърът на вътрешните работи, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, ръководители на затвори, представители на ДАНС и председателят на Комисията по помилванията към президента.
Ще се обсъждат изготвянето и проверката на медицинските заключения, сведенията за поведението на двамата, обменът на информация с президентската институция и проверките по случаите. В дневния ред е включен и въпросът за данни за натиск и заплахи спрямо лекари и техни близки.
Предишните две извънредни заседания на парламента по случая с Огнян Атанасов не са се състояли заради липса на кворум. Първото е било насрочено за 13 октомври, а второто за 21 октомври.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ддд
09:09 28.10.2026
2 Макс
09:11 28.10.2026
3 Факт
09:14 28.10.2026
4 провинциалист
09:14 28.10.2026
5 Чума
09:17 28.10.2026
6 Има ни пак
Коментиран от #37
09:17 28.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ТЪРСЯТ ПОД ВОЛА
09:21 28.10.2026
9 Добър
Коментиран от #14
09:23 28.10.2026
10 Нормално
09:26 28.10.2026
11 Радев
Оставка!!!
09:28 28.10.2026
12 Това поведение на радовци
ЦИК незабавно да отстрани Йотова като кандидат за президент!
Що за президент ще имаме, който е в сговор с престъпния свят!????
Коментиран от #30
09:30 28.10.2026
13 Гласувайте ! Срещу !
На Прогресивна България !
Коментиран от #20
09:31 28.10.2026
14 Ще натякват
До коментар #9 от "Добър":за да не им натякват на тях. Няма процедура предишните управляващи да дават обяснение за дефицита, влизането в еврозоната по криминален начин, отказа от референдуми и т.н.
09:31 28.10.2026
15 Уууууууууууууу
ВЪН, беееееееее
09:34 28.10.2026
16 Пазят
Да не излязат нови факти баш преди изборите в неделя!
09:35 28.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Интересно ми е,
Или Боци пак е абдикирал?
09:36 28.10.2026
19 Бай Араб
09:37 28.10.2026
20 Въобще не гласувайте
До коментар #13 от "Гласувайте ! Срещу !":Нарко баронесата и гномът са двете страни на една и съща монета. Ако избраният има капка съвест трябва веднага да подаде оставка. Не може да си избран с 10-15 ℅ от гласовете и то купени и да си легитимен президент.
09:39 28.10.2026
21 не им се работи на дупедатите
09:43 28.10.2026
22 Бай Араб
Коментиран от #25
09:44 28.10.2026
23 Дреме
09:44 28.10.2026
24 Бай Араб
09:45 28.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тъй като
Тук играта е друга- ЗАЩО заседанието е насрочено баш п среда на ваканцията, когато ОЧАКВАНО повечето депутати няма да присъстват?
Това са тънки финтове на НЕБЕЗИЗВЕСТНАТА мадам Доцова , за да отърве кожата на мадам Ескобар- Йотова.
09:49 28.10.2026
27 Емигрант
Коментиран от #45
09:51 28.10.2026
28 Ама, разбира се,
Ако въпросът беше важен- например сключване на някой нов Боташ, заседанието щеше да е ощв понеделник на РАБОТНАТА седмица. Първа точка от дневния ред!
09:53 28.10.2026
29 Българин
Не случайно най-ниската температура
о градуса Келвин = -273.15
Не случайно Лунният месец е
27,315 дни
Не случайно менструалният цикъл на жената е
27.315 дни
Не случайно бебето в утробата на жената
пребивава 273,15 дни
Не случайно мъжкият пенис е най-корав
когато е дълъг 27,315 см.
Не случайно дължината на пробега
на протоните в тръбата в
The Worlds Largest Particle Accelerator е
27,315 км
09:54 28.10.2026
30 Йоца не е в договор,
До коментар #12 от "Това поведение на радовци":тя просто пълни джоба , като амнистира наркобосове.
Които са тежко болни и участват в сбивания в затвора по време на ареста си.
09:56 28.10.2026
31 причината
Коментиран от #36, #43
09:58 28.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Емигрант
09:59 28.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Кочо
До коментар #6 от "Има ни пак":Не е грешка, а умишлено действие с Цел - Гюров президент и коалиция на ПБ с ПП против Модела Борисов - Беевски! То не може за единия всичко, за другия нищо и дай да си партнираме! А Йотова ще стане отличен посланик в ЕС и ООН! Всичко е предвидено! Най важното е, че на балотажа герберюга няма! Гюров ли ще крепят Герб - ДПС!? Забравихте ли как при служебното правителство пролетта, Калин Стоянов заплашваше от трибуната с думите - ,,Дечев! Кандев! Спрете се...!", когато им пречеха да си напазаруват рахат гласовете на еректората!?
10:06 28.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Няма мъже в правителството
10:08 28.10.2026
41 Българин
Тогава Намръщеният ще се усмихне.
И човечеството ще загуби смисъла
на своето съществуване.
10:08 28.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Чума
До коментар #31 от "причината":Не са се явили, за да няма кворум и сетне да реват по микрофоните, че Доца провали заседанието! А Радев е забелязан да се навърта там с Демержиев, с по три папки, готови да дават показания!
10:11 28.10.2026
44 Българин
10:13 28.10.2026
45 Подарена демокрация лесно се губи
До коментар #27 от "Емигрант":Българите скоро не са излизали с изходни визи за чужбина, ама като гледам как върви ще разказват на внуците си как едно време са ходили до халкидики на море.
10:15 28.10.2026
46 Българин
е в основата на нашата несвобода.
10:21 28.10.2026