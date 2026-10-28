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Deja vu: Очаквано депутатите не събраха кворум

Deja vu: Очаквано депутатите не събраха кворум

28 Октомври, 2026 09:03 1 360 46

  • парламент-
  • кворум-
  • народно събрание-
  • палеж-
  • старлинк-
  • плана

Палежите на антените край Плана и помилванията бяха основните точки

Deja vu: Очаквано депутатите не събраха кворум - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Очаквано депутатите не събраха кворум.

Народното събрание трябваше да проведе извънредно заседание от 9:00 часа. То е свикано от председателя на парламента Михаела Доцова по искане на депутати от „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.

Изслушване за палежа край село Плана

Първата точка в дневния ред е свързана с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана.

Депутатите ще изслушат министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.

Сред въпросите са предприетите действия по случая, установяването и издирването на обвиняемите, обстоятелствата около напускането им на страната и координацията между компетентните органи. Ще бъдат обсъдени и мерките за предотвратяване на последващи посегателства срещу комуникационната инфраструктура.

Парламентът ще разгледа и две помилвания

Втората точка е посветена на помилванията на Огнян Атанасов, свързван с наркотрафик, и на Динко Стефанов Господинов, известен с прякора „Динко Лудия“.

По темата са поканени министърът на вътрешните работи, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, ръководители на затвори, представители на ДАНС и председателят на Комисията по помилванията към президента.

Ще се обсъждат изготвянето и проверката на медицинските заключения, сведенията за поведението на двамата, обменът на информация с президентската институция и проверките по случаите. В дневния ред е включен и въпросът за данни за натиск и заплахи спрямо лекари и техни близки.

Предишните две извънредни заседания на парламента по случая с Огнян Атанасов не са се състояли заради липса на кворум. Първото е било насрочено за 13 октомври, а второто за 21 октомври.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ддд

    20 7 Отговор
    Тоест събират се за политическа агитация преди балотажа.

    09:09 28.10.2026

  • 2 Макс

    34 20 Отговор
    Радев прие тактиката на Борисов. Слаб и страхлив политик се оказа летеца.

    09:11 28.10.2026

  • 3 Факт

    16 9 Отговор
    Да си правят предизборна кампания без пари!

    09:14 28.10.2026

  • 4 провинциалист

    20 1 Отговор
    Неко заплатка нема ли да резнем?

    09:14 28.10.2026

  • 5 Чума

    10 5 Отговор
    Ох! Изнемогвам, два - три дни рахат нямам и с акъл се блъскам, не издържам вече, обяснете ми кого да крепя на саботажа в неделя, народните будители! Април бе ясно - против модела, сега модела пасува, и двете двйки са ми симпатични, голям ужаст да не знаеш кой е по лошия, ах-ах! Непоносимо състояние до понеделник направо ще гръмна от невдение! Ще набия гората без телефон и чак в сряда ноември ще се появя...!

    09:17 28.10.2026

  • 6 Има ни пак

    27 10 Отговор
    Голяма грешка е това на мнозинството! Укриват умишлено кандидат президент и това ще им изиграе много лоша шега.

    Коментиран от #37

    09:17 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ТЪРСЯТ ПОД ВОЛА

    11 6 Отговор
    Теле. Вие бита карта сте и за тези неща си има следствие прокуратура и съд. Които още са ваши дружки. А за еврото наложено и изпраните милиарди на шиш ТУУП иииии много други кога. Ако влезете у банките и разровите много далавери ще намерите но не искате. Там е истината. ОБРАХА ПРИВАТИЗИРАХА И НИЩО НЕ НАПРАВИХА ЗА ХОРАТА.

    09:21 28.10.2026

  • 9 Добър

    23 5 Отговор
    Колкото и да избягват дебати по тези въпроси завинаги тези помилвания от Йотова ще и бъдат натяквани в бъдеще. Както и с Боташ на Радев.

    Коментиран от #14

    09:23 28.10.2026

  • 10 Нормално

    16 5 Отговор
    Не искат да работят червените прогресисти. Тогава заслужавате да загубите всички избори и президентските и предсрочните парламентарни.

    09:26 28.10.2026

  • 11 Радев

    17 6 Отговор
    да си събира некадърниците и да се махат.
    Оставка!!!

    09:28 28.10.2026

  • 12 Това поведение на радовци

    20 3 Отговор
    Е доказателство, че се прекива престъпната дейност на Йотова!
    ЦИК незабавно да отстрани Йотова като кандидат за президент!
    Що за президент ще имаме, който е в сговор с престъпния свят!????

    Коментиран от #30

    09:30 28.10.2026

  • 13 Гласувайте ! Срещу !

    20 3 Отговор
    Долнопробната Сган !

    На Прогресивна България !

    Коментиран от #20

    09:31 28.10.2026

  • 14 Ще натякват

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "Добър":

    за да не им натякват на тях. Няма процедура предишните управляващи да дават обяснение за дефицита, влизането в еврозоната по криминален начин, отказа от референдуми и т.н.

    09:31 28.10.2026

  • 15 Уууууууууууууу

    16 1 Отговор
    ПБ е престъпна пария, начело с генерала!
    ВЪН, беееееееее

    09:34 28.10.2026

  • 16 Пазят

    17 0 Отговор
    Наркобааронесата!

    Да не излязат нови факти баш преди изборите в неделя!

    09:35 28.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Интересно ми е,

    6 3 Отговор
    дали депутатите на ГЕРБ, СДС и ДПС са били в залата?

    Или Боци пак е абдикирал?

    09:36 28.10.2026

  • 19 Бай Араб

    15 1 Отговор
    Партията на Вучич и тя се казва ,,прогресивна,, явно от Москва ги задължават с името .

    09:37 28.10.2026

  • 20 Въобще не гласувайте

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гласувайте ! Срещу !":

    Нарко баронесата и гномът са двете страни на една и съща монета. Ако избраният има капка съвест трябва веднага да подаде оставка. Не може да си избран с 10-15 ℅ от гласовете и то купени и да си легитимен президент.

    09:39 28.10.2026

  • 21 не им се работи на дупедатите

    1 0 Отговор
    Почивката ражда депутата.

    09:43 28.10.2026

  • 22 Бай Араб

    14 1 Отговор
    За девет години Илиана Йотова освен да препълва тоалетните в президентсвото друго не е правила .

    Коментиран от #25

    09:44 28.10.2026

  • 23 Дреме

    10 1 Отговор
    им на червените лъжци и мошеници за България и за нейния народ !

    09:44 28.10.2026

  • 24 Бай Араб

    7 1 Отговор
    Радев като вдигна юмричето ,прикриваше престъпника Бобоков,който се беше скрил в Президенството.

    09:45 28.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тъй като

    3 1 Отговор
    Парламентът е в ОФИЦИАЛНА ВАКАНЦИЯ за изборите, в залата са отсъствали и много депутати от ППДБ и ГЕРБ СДС, които са съвносители на искането за изслушване.

    Тук играта е друга- ЗАЩО заседанието е насрочено баш п среда на ваканцията, когато ОЧАКВАНО повечето депутати няма да присъстват?

    Това са тънки финтове на НЕБЕЗИЗВЕСТНАТА мадам Доцова , за да отърве кожата на мадам Ескобар- Йотова.

    09:49 28.10.2026

  • 27 Емигрант

    4 0 Отговор
    Започва времето отново на червена диктатура, българите в България може дори да очакват в близко бъдеще да има отново политически затворници ! Така се започва винаги по комунистически със забрана да се изнасят или разискват факти против комунисти ! Неделя окончателно ще се разбере колко е умно или колко е комунистическо българското население !

    Коментиран от #45

    09:51 28.10.2026

  • 28 Ама, разбира се,

    6 0 Отговор
    председателката Доцова ще свика заседания на парламента по такъв дребен и маловажен въпрос, като палежите и диверсиите на КГБ шпионите в България, които ДАНС естествено ПРОСПА, баш по време на парламентарната ваканция!

    Ако въпросът беше важен- например сключване на някой нов Боташ, заседанието щеше да е ощв понеделник на РАБОТНАТА седмица. Първа точка от дневния ред!

    09:53 28.10.2026

  • 29 Българин

    0 1 Отговор
    Просто не мога да не сетя за Пътеводител на галактическия стопаджия, където главния герой с възмущение открива, че в Енциклопедия Галактика за Земята има един ред - "Безобидна планета в слънчевата система"

    Не случайно най-ниската температура
    о градуса Келвин = -273.15

    Не случайно Лунният месец е
    27,315 дни

    Не случайно менструалният цикъл на жената е
    27.315 дни

    Не случайно бебето в утробата на жената
    пребивава 273,15 дни

    Не случайно мъжкият пенис е най-корав
    когато е дълъг 27,315 см.

    Не случайно дължината на пробега
    на протоните в тръбата в
    The Worlds Largest Particle Accelerator е
    27,315 км

    09:54 28.10.2026

  • 30 Йоца не е в договор,

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Това поведение на радовци":

    тя просто пълни джоба , като амнистира наркобосове.

    Които са тежко болни и участват в сбивания в затвора по време на ареста си.

    09:56 28.10.2026

  • 31 причината

    2 2 Отговор
    Интересно, че от ПБ са изпратили толкова депутати, колкота са необходими за да има кворум. А нискочелите от ППДБ и ГЕРБ, дето са внесли искането, не са се явили всичките и затова няма кворум. Е, не ви ли е ясно сега, че ППДБ правят единствено циркове преди изборите с тия кворуми, търкаляния по земята, измислените им барони и не знам си още какви простотии. В същност те са причината да няма днес изслушване.

    Коментиран от #36, #43

    09:58 28.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Емигрант

    7 0 Отговор
    Бягат червените душмани на България от истината защото наркотрафикът е едно от доходните пера на БКП още от 70-те години на миналия век, още от тогава България беше убежище на терористи и наркотрафиканти ! Но един ден всичко ще излезе на "мегдана" !

    09:59 28.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Има ни пак":

    Не е грешка, а умишлено действие с Цел - Гюров президент и коалиция на ПБ с ПП против Модела Борисов - Беевски! То не може за единия всичко, за другия нищо и дай да си партнираме! А Йотова ще стане отличен посланик в ЕС и ООН! Всичко е предвидено! Най важното е, че на балотажа герберюга няма! Гюров ли ще крепят Герб - ДПС!? Забравихте ли как при служебното правителство пролетта, Калин Стоянов заплашваше от трибуната с думите - ,,Дечев! Кандев! Спрете се...!", когато им пречеха да си напазаруват рахат гласовете на еректората!?

    10:06 28.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Няма мъже в правителството

    3 0 Отговор
    Крият се, защото отговорите на въпросите са трудни. Подписвала ли е Йотова амнистии за наркопласьори, без да знае какво подписва или е подписвала срещу пари, услуги на избори или др. В единия случай е тъпа, в другия корумпурина. И в двата случая не става за президент. За подпалвачите какво да кажем, добре че са немците да ги хванат, ако ги върнат в България ще ги пуснат, защота няма да са събрали годни доказателства.

    10:08 28.10.2026

  • 41 Българин

    0 1 Отговор
    Иде времето човек да узнае истината.
    Тогава Намръщеният ще се усмихне.
    И човечеството ще загуби смисъла
    на своето съществуване.

    10:08 28.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Чума

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "причината":

    Не са се явили, за да няма кворум и сетне да реват по микрофоните, че Доца провали заседанието! А Радев е забелязан да се навърта там с Демержиев, с по три папки, готови да дават показания!

    10:11 28.10.2026

  • 44 Българин

    1 0 Отговор
    Само в българския фолклор има поговорка, че "планината ражда хора, а равнината - тикви" - няма цивилизация без равнина и уседнало земеделие! Къде са Българските села, другари Комунисти - Затрихте ги! Унищожихте ги!

    10:13 28.10.2026

  • 45 Подарена демокрация лесно се губи

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Емигрант":

    Българите скоро не са излизали с изходни визи за чужбина, ама като гледам как върви ще разказват на внуците си как едно време са ходили до халкидики на море.

    10:15 28.10.2026

  • 46 Българин

    0 0 Отговор
    Все още неоткритата тайна на древната ни история
    е в основата на нашата несвобода.

    10:21 28.10.2026

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