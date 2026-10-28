Deja vu: Очаквано депутатите не събраха кворум

Очаквано депутатите не събраха кворум.

Народното събрание трябваше да проведе извънредно заседание от 9:00 часа. То е свикано от председателя на парламента Михаела Доцова по искане на депутати от „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“.

Изслушване за палежа край село Плана

Първата точка в дневния ред е свързана с умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана.

Депутатите ще изслушат министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.

Сред въпросите са предприетите действия по случая, установяването и издирването на обвиняемите, обстоятелствата около напускането им на страната и координацията между компетентните органи. Ще бъдат обсъдени и мерките за предотвратяване на последващи посегателства срещу комуникационната инфраструктура.

Парламентът ще разгледа и две помилвания

Втората точка е посветена на помилванията на Огнян Атанасов, свързван с наркотрафик, и на Динко Стефанов Господинов, известен с прякора „Динко Лудия“.

По темата са поканени министърът на вътрешните работи, главният директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, ръководители на затвори, представители на ДАНС и председателят на Комисията по помилванията към президента.

Ще се обсъждат изготвянето и проверката на медицинските заключения, сведенията за поведението на двамата, обменът на информация с президентската институция и проверките по случаите. В дневния ред е включен и въпросът за данни за натиск и заплахи спрямо лекари и техни близки.

Предишните две извънредни заседания на парламента по случая с Огнян Атанасов не са се състояли заради липса на кворум. Първото е било насрочено за 13 октомври, а второто за 21 октомври.