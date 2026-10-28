Парламентът отложи извънредното заседание заради липса на кворум

Извънредното заседание на Народното събрание не се състоя заради липса на кворум. При първия опит за регистрация, както и при повторната проверка 15 минути по-късно, в пленарната зала са се регистрирали по 112 народни представители.

„Няма кворум, поради което заседание не може да бъде проведено“, обяви председателят на парламента Михаела Доцова.

Кои депутати се регистрираха

При повторната регистрация са се включили 28 депутати от „Прогресивна България“, 29 от ГЕРБ-СДС, 21 от ДПС, 18 от „Демократична България“, 15 от „Продължаваме промяната“ и един от „Възраждане“.

При първия опит в залата са били регистрирани 32 депутати от „Прогресивна България“, 29 от ГЕРБ-СДС, по 18 от ДПС и „Демократична България“, 14 от „Продължаваме промяната“ и един от „Възраждане“.

Две изслушвания останаха без провеждане

Заседанието беше свикано по искане на депутати от „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“. В дневния ред беше предвидено изслушване на министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.

Темата беше свързана с предприетите действия след умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана. Депутатите трябваше да обсъдят и установяването и издирването на обвиняемите, обстоятелствата около напускането им на страната, координацията между компетентните органи и мерките за защита на комуникационната инфраструктура.

Втората точка предвиждаше изслушване във връзка с помилванията на Огнян Атанасов, свързван с наркотрафик, и на Динко Стефанов Господинов, известен като „Динко Лудия“.

Това е пореден провал на извънредно заседание по темата за помилването на Огнян Атанасов. Предишните две заседания са били насрочени за 13 и 21 октомври, но също не са се състояли заради липса на кворум. Нова дата за разглеждане на въпросите не е посочена.

Източници: bta.bg