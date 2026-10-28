Парламентът отложи извънредното заседание заради липса на кворум

Извънредното заседание на Народното събрание не се състоя заради липса на кворум. При първия опит за регистрация, както и при повторната проверка 15 минути по-късно, в пленарната зала са се регистрирали по 112 народни представители.
„Няма кворум, поради което заседание не може да бъде проведено“, обяви председателят на парламента Михаела Доцова.
Кои депутати се регистрираха
При повторната регистрация са се включили 28 депутати от „Прогресивна България“, 29 от ГЕРБ-СДС, 21 от ДПС, 18 от „Демократична България“, 15 от „Продължаваме промяната“ и един от „Възраждане“.
При първия опит в залата са били регистрирани 32 депутати от „Прогресивна България“, 29 от ГЕРБ-СДС, по 18 от ДПС и „Демократична България“, 14 от „Продължаваме промяната“ и един от „Възраждане“.
Две изслушвания останаха без провеждане
Заседанието беше свикано по искане на депутати от „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“. В дневния ред беше предвидено изслушване на министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.
Темата беше свързана с предприетите действия след умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана. Депутатите трябваше да обсъдят и установяването и издирването на обвиняемите, обстоятелствата около напускането им на страната, координацията между компетентните органи и мерките за защита на комуникационната инфраструктура.
Втората точка предвиждаше изслушване във връзка с помилванията на Огнян Атанасов, свързван с наркотрафик, и на Динко Стефанов Господинов, известен като „Динко Лудия“.
Това е пореден провал на извънредно заседание по темата за помилването на Огнян Атанасов. Предишните две заседания са били насрочени за 13 и 21 октомври, но също не са се състояли заради липса на кворум. Нова дата за разглеждане на въпросите не е посочена.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нова дата
Коментиран от #27
09:41 28.10.2026
2 Само
09:41 28.10.2026
3 Не гласувайте
Коментиран от #25
09:42 28.10.2026
4 Гост
Защо в Израел при почти същото население с България има 120 депутати, а при нас са 240?
Коментиран от #32
09:42 28.10.2026
5 Историк
09:47 28.10.2026
6 не съм маймуна
09:48 28.10.2026
7 лоза
Коментиран от #8
09:49 28.10.2026
8 Дипутат
До коментар #7 от "лоза":Как да не работим ,знаеш ли колко кеш сме прибрали до сега ,а ще няма бюджет
09:52 28.10.2026
9 Атина Палада
09:53 28.10.2026
10 В Мъглата
09:56 28.10.2026
11 Не тези
Какви са последствията, ако един работник своеволничи и не се появява на работа? Ами айде и за народните хрантутници малко санкции - без надник днес + една глоба (която да е поне 2 надника). И след 3-то такова провинение- вън
09:57 28.10.2026
12 Атина Палада
09:59 28.10.2026
13 АГАТ а Кристи
10:01 28.10.2026
14 ту-туу
10:01 28.10.2026
15 5556
Двамата подпалвачи са чужди граждани и вече са арестувани. Това са частни обекти и не е грижа на държавата да им осигурява охрана.
Помилванията не са след личен преглед на президента а са подписани от компетентни лица и не е работа на президента да ги познава лично. Освен това тези помилвания не са доживотни и при следващо престъпление не важат.
Ама да се говори нещо дори безсмислено е много важно!
Коментиран от #19
10:04 28.10.2026
16 Нищо ново в България
" Депутат, депутат, туй е чудо занаят.
Спиш и дремеш си рахат, а омръзнели ти брат
станеш, вземеш важна поза, понапсуваш този , онзи
и си седнеш пак благат верен на дълга си свят.
Депутат, депутат - мил и сладък занаят
чест, пари, имунитет, в трена - без пари билет,
а на всичко туй отгоре щом от скука се умориш
хайде братко в Париж на държавен гръб вървиш!".
10:04 28.10.2026
17 Атина Палада
10:04 28.10.2026
18 Усмихнат
Коментиран от #24
10:06 28.10.2026
19 Атина Палада
До коментар #15 от "5556":Ейййййй...5556, ти така се изказваш, все едно лично теб е помилвала президентшата 😆 ...ми защо не е помилвала и другите? Комисията й е дала един куп предложения. Тя избрала точно на наркотрафиканта. Айде едно да е дръпнала на късмет от купчината и се уцелил ескобара, но цели пет???? Айде мола ти съ!
Коментиран от #31
10:09 28.10.2026
20 От другата статия:
10Отговор
Парламентът е в ОФИЦИАЛНА ВАКАНЦИЯ за изборите, в залата са отсъствали и много депутати от ППДБ и ГЕРБ СДС, които са съвносители на искането за изслушване.
Тук играта е друга- ЗАЩО заседанието е насрочено баш по среда на ваканцията, когато ОЧАКВАНО повечето депутати няма да присъстват?
Това са тънки финтове на НЕБЕЗИЗВЕСТНАТА мадам Доцова , за да отърве кожата на мадам Ескобар- Йотова.
Коментиран от #30
10:12 28.10.2026
21 Защо трябва да работят
10:13 28.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 От другата статия:
Когато депутатите ги няма .
Така тя отбива номера и пази мадам Йотова.
10:15 28.10.2026
24 Глупаво е да се гласува така
До коментар #18 от "Усмихнат":От опит го казвам.
10:17 28.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Тролчета, споко
Коментиран от #33
10:19 28.10.2026
27 Значи за НС има липса на кворум
До коментар #1 от "Нова дата":За изборите - не !
И 5 електорални единици да гласувт пак са валидни.
10:19 28.10.2026
28 Прогресивните тикви
10:19 28.10.2026
29 Чума
10:20 28.10.2026
30 По същата причина
До коментар #20 от "От другата статия:":предишните две заседания по темите бяха насрочени за 13 октомври- петък и 21 октомври- събота.
10:20 28.10.2026
31 5556
До коментар #19 от "Атина Палада":Едва ли лично го е избрала, предложено и е.
И това помилване пречи ли на полицията да го арестува пак?
10:20 28.10.2026
32 Пеко Даков
До коментар #4 от "Гост":Е,как да дтане промяна когато те гласуват бройката.Все едно да отрежат клона на който стоят.Това се постига единствено чрез референдум,който тук,в България,не се допуска,или революция.Но и революция не може да се състои защото няма народ.Заключени зад блиндираните си врати слухтим в очакване какво ще стане.Ами ще стане това,ча няма да можем да си плащаме сметките,а децата ни ще стоят гладни.Голяма част от бюджета отива за войната на братята украинци.Да,броя на депутатите трюбва да се редуцира на 120.Но как да стане?
10:23 28.10.2026
33 И какво лошо
До коментар #26 от "Тролчета, споко":видя в това бе мухльо, или завистта и омразата ти оформят двете ти единствени мозъчни гънки ? Не ти ли е казал все още Копейкин, че си свободен човек и няма смисъл от никаква пропаганда за комунизъм ?
10:23 28.10.2026