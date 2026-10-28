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Парламентът отложи извънредното заседание заради липса на кворум

Парламентът отложи извънредното заседание заради липса на кворум

28 Октомври, 2026 09:35 749 33

  • народно събрание-
  • кворум-
  • михаела доцова-
  • помилвания-
  • старлинк

При двата опита за регистрация са се включили по 112 депутати. В дневния ред бяха предвидени изслушвания за палежа на антени край село Плана и за две помилвания

Парламентът отложи извънредното заседание заради липса на кворум - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Извънредното заседание на Народното събрание не се състоя заради липса на кворум. При първия опит за регистрация, както и при повторната проверка 15 минути по-късно, в пленарната зала са се регистрирали по 112 народни представители.

„Няма кворум, поради което заседание не може да бъде проведено“, обяви председателят на парламента Михаела Доцова.

Кои депутати се регистрираха

При повторната регистрация са се включили 28 депутати от „Прогресивна България“, 29 от ГЕРБ-СДС, 21 от ДПС, 18 от „Демократична България“, 15 от „Продължаваме промяната“ и един от „Възраждане“.

При първия опит в залата са били регистрирани 32 депутати от „Прогресивна България“, 29 от ГЕРБ-СДС, по 18 от ДПС и „Демократична България“, 14 от „Продължаваме промяната“ и един от „Възраждане“.

Две изслушвания останаха без провеждане

Заседанието беше свикано по искане на депутати от „Демократична България“ и „Продължаваме промяната“. В дневния ред беше предвидено изслушване на министър-председателя Румен Радев, министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ Пламен Тончев.

Темата беше свързана с предприетите действия след умишления палеж на антени за комуникация със сателитната система „Старлинк“ край село Плана. Депутатите трябваше да обсъдят и установяването и издирването на обвиняемите, обстоятелствата около напускането им на страната, координацията между компетентните органи и мерките за защита на комуникационната инфраструктура.

Втората точка предвиждаше изслушване във връзка с помилванията на Огнян Атанасов, свързван с наркотрафик, и на Динко Стефанов Господинов, известен като „Динко Лудия“.

Това е пореден провал на извънредно заседание по темата за помилването на Огнян Атанасов. Предишните две заседания са били насрочени за 13 и 21 октомври, но също не са се състояли заради липса на кворум. Нова дата за разглеждане на въпросите не е посочена.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нова дата

    18 0 Отговор
    След изборите,а тези защо не са на работа,ще и пишат ли самоотлъчки

    Коментиран от #27

    09:41 28.10.2026

  • 2 Само

    16 0 Отговор
    Как се пазят едни други

    09:41 28.10.2026

  • 3 Не гласувайте

    12 7 Отговор
    Нарко баронесата и гномът са двете страни на една и съща монета. Ако избраният има капка съвест трябва веднага да подаде оставка. Не може да си избран с 10-15 ℅ от гласовете и то купени и да си легитимен президент.

    Коментиран от #25

    09:42 28.10.2026

  • 4 Гост

    18 1 Отговор
    На хората им писна от политици самозванци: крадци лъжци и простаци !
    Защо в Израел при почти същото население с България има 120 депутати, а при нас са 240?

    Коментиран от #32

    09:42 28.10.2026

  • 5 Историк

    13 3 Отговор
    Колко позорно е това,което се случва в българския парламент. Бягат само страхливците, значи там има 128 страхливци, избрани от хората да ги представляват. Българският народ доволен ли е от избраниците си, които са там да защитят националните интереси? Или предпочита предатели?

    09:47 28.10.2026

  • 6 не съм маймуна

    10 5 Отговор
    Така е ПРОГРЕСИВНО! Събрани от кол и въже, депутатите на Румен Радев изпълняват по комунистически неговите заповеди! Точно за това не гласувах и няма да гласувам, както и 80% от избирателите!

    09:48 28.10.2026

  • 7 лоза

    13 3 Отговор
    Депутатите хем не работят,а получават дебели заплати. Това само в България го има.

    Коментиран от #8

    09:49 28.10.2026

  • 8 Дипутат

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "лоза":

    Как да не работим ,знаеш ли колко кеш сме прибрали до сега ,а ще няма бюджет

    09:52 28.10.2026

  • 9 Атина Палада

    6 7 Отговор
    Значи Румбата се бори мъжки с олигархията, но го е страх от наркобароните! Депутатитье на проесивната Задунавия се крият като мишки!

    09:53 28.10.2026

  • 10 В Мъглата

    6 4 Отговор
    Си избраха ВКС ,сега Йотова президент и вся власт советов

    09:56 28.10.2026

  • 11 Не тези

    7 2 Отговор
    нарадонни избранници, рабоното им мяасто не е ли паралмента? Ако не са там, къде шатрят?
    Какви са последствията, ако един работник своеволничи и не се появява на работа? Ами айде и за народните хрантутници малко санкции - без надник днес + една глоба (която да е поне 2 надника). И след 3-то такова провинение- вън

    09:57 28.10.2026

  • 12 Атина Палада

    6 2 Отговор
    Представете си само какво правят депутарите на Радев в часовете в които трябва да са в Народното събрание, а Радев им е забранил да стъпват там! Някои се излежават в леглото, други пият кафе с избиратели /спонсори/ , трети надничат зад пердето и следят да не ги следят... Жалка работа съотечественици !

    09:59 28.10.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    5 2 Отговор
    Шубето на комунягите в действие 🤣

    10:01 28.10.2026

  • 14 ту-туу

    3 1 Отговор
    Кокоран снима- харвардски шарлатанин ужас

    10:01 28.10.2026

  • 15 5556

    4 4 Отговор
    И ако бяха събрали кворум щяха да разискват много важни въпроси!
    Двамата подпалвачи са чужди граждани и вече са арестувани. Това са частни обекти и не е грижа на държавата да им осигурява охрана.
    Помилванията не са след личен преглед на президента а са подписани от компетентни лица и не е работа на президента да ги познава лично. Освен това тези помилвания не са доживотни и при следващо престъпление не важат.
    Ама да се говори нещо дори безсмислено е много важно!

    Коментиран от #19

    10:04 28.10.2026

  • 16 Нищо ново в България

    7 0 Отговор
    Тома Измирлиев - "Депутат" - 1930 година:
    " Депутат, депутат, туй е чудо занаят.
    Спиш и дремеш си рахат, а омръзнели ти брат
    станеш, вземеш важна поза, понапсуваш този , онзи
    и си седнеш пак благат верен на дълга си свят.
    Депутат, депутат - мил и сладък занаят
    чест, пари, имунитет, в трена - без пари билет,
    а на всичко туй отгоре щом от скука се умориш
    хайде братко в Париж на държавен гръб вървиш!".

    10:04 28.10.2026

  • 17 Атина Палада

    6 2 Отговор
    Дебелят Бекапеевски забранява на раята да иде да гласува. Румен БоташОв забранява на депутатитье си да ходят в Парламента. Тия двамата воюват ли един с друг или си предават челен опит?

    10:04 28.10.2026

  • 18 Усмихнат

    4 2 Отговор
    Още от сега е ясно, че много хора ще гласуват не "за", а "против". И мнозинството само ще си е виновно.

    Коментиран от #24

    10:06 28.10.2026

  • 19 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "5556":

    Ейййййй...5556, ти така се изказваш, все едно лично теб е помилвала президентшата 😆 ...ми защо не е помилвала и другите? Комисията й е дала един куп предложения. Тя избрала точно на наркотрафиканта. Айде едно да е дръпнала на късмет от купчината и се уцелил ескобара, но цели пет???? Айде мола ти съ!

    Коментиран от #31

    10:09 28.10.2026

  • 20 От другата статия:

    3 2 Отговор
    Тъй като

    10Отговор
    Парламентът е в ОФИЦИАЛНА ВАКАНЦИЯ за изборите, в залата са отсъствали и много депутати от ППДБ и ГЕРБ СДС, които са съвносители на искането за изслушване.

    Тук играта е друга- ЗАЩО заседанието е насрочено баш по среда на ваканцията, когато ОЧАКВАНО повечето депутати няма да присъстват?

    Това са тънки финтове на НЕБЕЗИЗВЕСТНАТА мадам Доцова , за да отърве кожата на мадам Ескобар- Йотова.

    Коментиран от #30

    10:12 28.10.2026

  • 21 Защо трябва да работят

    3 1 Отговор
    Като може и да не работят , получават си заплата. Само от намалените доходи на бедните пенсионери и бедните работещи колко пари им останаха не е за вярване. И от инфлацията и високите цени които нарочно потдържат само от ДДС колко пари им влизат. Премии ще имат за НГ.

    10:13 28.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 От другата статия:

    1 1 Отговор
    Естествено, че мадам Доцова ще свика това заседание баш през парламентарната ваканция.

    Когато депутатите ги няма .

    Така тя отбива номера и пази мадам Йотова.

    10:15 28.10.2026

  • 24 Глупаво е да се гласува така

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Усмихнат":

    От опит го казвам.

    10:17 28.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Тролчета, споко

    2 1 Отговор
    По-добре питайте защо спонсор на Гюров е фирма за дронове в Украйна?!

    Коментиран от #33

    10:19 28.10.2026

  • 27 Значи за НС има липса на кворум

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нова дата":

    За изборите - не !
    И 5 електорални единици да гласувт пак са валидни.

    10:19 28.10.2026

  • 28 Прогресивните тикви

    0 0 Отговор
    28 човека. Къде са ви тиквите? Получават заплати за да не работят и да саботират работата на парламента. Червени тикви.

    10:19 28.10.2026

  • 29 Чума

    0 0 Отговор
    Имате избор - стара номенклатурна кака, срещу сравнително млад военолюбец и русофоб по ген и възпитание! Оня ден с това тъмно сако и гащи цвят слонова кост го мязаше хептен на някое младо ефенди, току що завършило медресето!

    10:20 28.10.2026

  • 30 По същата причина

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "От другата статия:":

    предишните две заседания по темите бяха насрочени за 13 октомври- петък и 21 октомври- събота.

    10:20 28.10.2026

  • 31 5556

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Атина Палада":

    Едва ли лично го е избрала, предложено и е.
    И това помилване пречи ли на полицията да го арестува пак?

    10:20 28.10.2026

  • 32 Пеко Даков

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Е,как да дтане промяна когато те гласуват бройката.Все едно да отрежат клона на който стоят.Това се постига единствено чрез референдум,който тук,в България,не се допуска,или революция.Но и революция не може да се състои защото няма народ.Заключени зад блиндираните си врати слухтим в очакване какво ще стане.Ами ще стане това,ча няма да можем да си плащаме сметките,а децата ни ще стоят гладни.Голяма част от бюджета отива за войната на братята украинци.Да,броя на депутатите трюбва да се редуцира на 120.Но как да стане?

    10:23 28.10.2026

  • 33 И какво лошо

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тролчета, споко":

    видя в това бе мухльо, или завистта и омразата ти оформят двете ти единствени мозъчни гънки ? Не ти ли е казал все още Копейкин, че си свободен човек и няма смисъл от никаква пропаганда за комунизъм ?

    10:23 28.10.2026

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