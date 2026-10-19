Шишков: Държавата ще търси стратегически инвеститор за изграждането на тунела под Петрохан

Държавата планира през следващата година да потърси стратегически инвеститор за изграждането на връзката между Монтана и София с тунел под Петрохан. Намерението е проектът да бъде реализиран чрез публично-частно партньорство. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков пред журналисти, цитиран от novini.bg.

Предвижда се трасето да бъде с дължина около 100 километра. Разглеждат се два варианта за тунела – с дължина 14 или 10 километра. Шишков уточни, че проектът обхваща цялостната пътна връзка, включително връзките с населените места по направлението.

Целта е до средата на следващата година да приключи процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, да напредне разработването на идейния проект и да започне изработването на подробен устройствен план.

Министърът отбеляза, че това е ключовата връзка на Северозападна България със София и с направлението към Гърция. Той подчерта, че по-бързото придвижване би повишило икономическата привлекателност на региона и би създало възможности за неговото развитие.

Шишков съобщи още, че намерението е до края на следващата година да приключи проектирането на участъка между Монтана и Враца. За него ще се търси европейско финансиране през следващия програмен период, тъй като направлението е част от трансевропейската транспортна мрежа TEN-T.

Министърът разкритикува подхода към изграждането на участъка между Видин и Монтана. По думите му той отдавна е трябвало да бъде завършен с европейски средства. Шишков заяви, че през 2020 г. вместо тази възможност е бил предпочетен моделът „инхаус“ с финансиране от българските данъкоплатци.

„Вместо да имаме свързаност, имаме кражби“, заяви той.

Шишков изрази очакване строителите скоро да се върнат на обектите. Той защити решението държавата да търси начин работата да продължи със съответните компании, като определи този подход като практичен.

Министърът предупреди, че след възобновяването на строителството както по „Хемус“, така и по направлението в Северозапада ще има ежемесечен контрол от Дирекцията за национален строителен контрол. Проверките ще обхващат работата на строителите и надзора, а държавата ще настоява за качество и спазване на договорените срокове.

Шишков обяви и предстоящ ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая. Очаква се работата да започне в сряда или четвъртък, след като за участъка е осигурено приоритетно финансиране.

Той предупреди, че ремонтът ще създаде затруднения за движението, но подчерта, че състоянието на настилката налага намеса.

По думите му водещата цел е пътищата да станат по-безопасни.