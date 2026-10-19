Шишков: Държавата ще търси стратегически инвеститор за изграждането на тунела под Петрохан

Държавата планира през следващата година да потърси стратегически инвеститор за изграждането на връзката между Монтана и София с тунел под Петрохан. Намерението е проектът да бъде реализиран чрез публично-частно партньорство. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков пред журналисти, цитиран от novini.bg.
Предвижда се трасето да бъде с дължина около 100 километра. Разглеждат се два варианта за тунела – с дължина 14 или 10 километра. Шишков уточни, че проектът обхваща цялостната пътна връзка, включително връзките с населените места по направлението.
Целта е до средата на следващата година да приключи процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, да напредне разработването на идейния проект и да започне изработването на подробен устройствен план.
Министърът отбеляза, че това е ключовата връзка на Северозападна България със София и с направлението към Гърция. Той подчерта, че по-бързото придвижване би повишило икономическата привлекателност на региона и би създало възможности за неговото развитие.
Шишков съобщи още, че намерението е до края на следващата година да приключи проектирането на участъка между Монтана и Враца. За него ще се търси европейско финансиране през следващия програмен период, тъй като направлението е част от трансевропейската транспортна мрежа TEN-T.
Министърът разкритикува подхода към изграждането на участъка между Видин и Монтана. По думите му той отдавна е трябвало да бъде завършен с европейски средства. Шишков заяви, че през 2020 г. вместо тази възможност е бил предпочетен моделът „инхаус“ с финансиране от българските данъкоплатци.
„Вместо да имаме свързаност, имаме кражби“, заяви той.
Шишков изрази очакване строителите скоро да се върнат на обектите. Той защити решението държавата да търси начин работата да продължи със съответните компании, като определи този подход като практичен.
Министърът предупреди, че след възобновяването на строителството както по „Хемус“, така и по направлението в Северозапада ще има ежемесечен контрол от Дирекцията за национален строителен контрол. Проверките ще обхващат работата на строителите и надзора, а държавата ще настоява за качество и спазване на договорените срокове.
Шишков обяви и предстоящ ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая. Очаква се работата да започне в сряда или четвъртък, след като за участъка е осигурено приоритетно финансиране.
Той предупреди, че ремонтът ще създаде затруднения за движението, но подчерта, че състоянието на настилката налага намеса.
По думите му водещата цел е пътищата да станат по-безопасни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #22, #31
20:16 19.10.2026
2 Чекай
20:20 19.10.2026
3 Или стратегически
20:21 19.10.2026
4 на концесия
Коментиран от #20
20:25 19.10.2026
5 Хаха
20:28 19.10.2026
6 4567
20:29 19.10.2026
7 Крадци, лъжци и артисти
20:33 19.10.2026
8 Паталеница
20:35 19.10.2026
9 И само
До коментар #1 от "Последния Софиянец":с кирки и лопати!
20:37 19.10.2026
10 две тръби с по 3 ленти
20:39 19.10.2026
11 Мунчо юмручето министър
Коментиран от #24
20:40 19.10.2026
12 Анонимен
20:46 19.10.2026
13 сетихме се демек общ поръчкар чекмеджар
Държавата ще търси стратегически инвеститор
20:51 19.10.2026
14 Вижте го тоя бе
Коментиран от #23
20:52 19.10.2026
15 Балак
Коментиран от #17
20:57 19.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 метро
До коментар #15 от "Балак":до Перник, Благовград, Пловдив, Монтана, Плевен.... а после и до Варна и Бургас
21:01 19.10.2026
18 нннн
21:04 19.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 А ти
До коментар #4 от "на концесия":Какво искаш "водачо", все някой да ти чисти ли!?
21:06 19.10.2026
21 Ей китаеца нали е в България
21:08 19.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Виждам го
До коментар #14 от "Вижте го тоя бе":Акана карикатура е:))
21:11 19.10.2026
24 А ти, Мамунчо
До коментар #11 от "Мунчо юмручето министър":какво чакаш, грабвай лопатата и тръгвай да покажеш на Ердоган как се копа!
21:11 19.10.2026
25 Ей китаеца нали е в България
21:11 19.10.2026
26 Той китаеца в България
21:15 19.10.2026
27 китаеца е в България
До коментар #16 от "Ей китаеца нали е в България":Ама много евтино работят и надали комисион ще им дадат. Тва явно е проблема
21:17 19.10.2026
28 Сутринта пътя Смолян Пампорово
21:18 19.10.2026
29 Съби
21:23 19.10.2026
30 @@@
21:29 19.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Рамжо
21:33 19.10.2026
33 Шишков: Държавата ще търси...
21:35 19.10.2026
34 Разконспиратор
21:36 19.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Мунчо юмручето
21:41 19.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.