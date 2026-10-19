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Шишков: Държавата ще търси стратегически инвеститор за изграждането на тунела под Петрохан

Шишков: Държавата ще търси стратегически инвеститор за изграждането на тунела под Петрохан

19 Октомври, 2026 20:15 938 38

  • иван шишков-
  • инвеститор-
  • изграждане-
  • тунел-
  • петрохан

Предвижда се трасето да бъде с дължина около 100 километра. Разглеждат се два варианта за тунела – с дължина 14 или 10 километра.

Шишков: Държавата ще търси стратегически инвеститор за изграждането на тунела под Петрохан - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Държавата планира през следващата година да потърси стратегически инвеститор за изграждането на връзката между Монтана и София с тунел под Петрохан. Намерението е проектът да бъде реализиран чрез публично-частно партньорство. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков пред журналисти, цитиран от novini.bg.

Предвижда се трасето да бъде с дължина около 100 километра. Разглеждат се два варианта за тунела – с дължина 14 или 10 километра. Шишков уточни, че проектът обхваща цялостната пътна връзка, включително връзките с населените места по направлението.
Целта е до средата на следващата година да приключи процедурата по оценка на въздействието върху околната среда, да напредне разработването на идейния проект и да започне изработването на подробен устройствен план.

Министърът отбеляза, че това е ключовата връзка на Северозападна България със София и с направлението към Гърция. Той подчерта, че по-бързото придвижване би повишило икономическата привлекателност на региона и би създало възможности за неговото развитие.
Шишков съобщи още, че намерението е до края на следващата година да приключи проектирането на участъка между Монтана и Враца. За него ще се търси европейско финансиране през следващия програмен период, тъй като направлението е част от трансевропейската транспортна мрежа TEN-T.

Министърът разкритикува подхода към изграждането на участъка между Видин и Монтана. По думите му той отдавна е трябвало да бъде завършен с европейски средства. Шишков заяви, че през 2020 г. вместо тази възможност е бил предпочетен моделът „инхаус“ с финансиране от българските данъкоплатци.

„Вместо да имаме свързаност, имаме кражби“, заяви той.

Шишков изрази очакване строителите скоро да се върнат на обектите. Той защити решението държавата да търси начин работата да продължи със съответните компании, като определи този подход като практичен.

Министърът предупреди, че след възобновяването на строителството както по „Хемус“, така и по направлението в Северозапада ще има ежемесечен контрол от Дирекцията за национален строителен контрол. Проверките ще обхващат работата на строителите и надзора, а държавата ще настоява за качество и спазване на договорените срокове.

Шишков обяви и предстоящ ремонт на пътя между София и Перник в района на Владая. Очаква се работата да започне в сряда или четвъртък, след като за участъка е осигурено приоритетно финансиране.
Той предупреди, че ремонтът ще създаде затруднения за движението, но подчерта, че състоянието на настилката налага намеса.

По думите му водещата цел е пътищата да станат по-безопасни.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 5 Отговор
    Китайците ще го пробият за два дена.

    Коментиран от #9, #22, #31

    20:16 19.10.2026

  • 2 Чекай

    11 3 Отговор
    първо Кире да довърши тунелите под Шипка и мостовете над Дунав. Сега е момента, докато няма вода, хем по-евтино ще излезе.

    20:20 19.10.2026

  • 3 Или стратегически

    12 1 Отговор
    Крадец ама да е наште !?.

    20:21 19.10.2026

  • 4 на концесия

    8 1 Отговор
    И петроханския тунел на чужденци за концесия с бариери касички на входа, а който не иска да плаща, да си почисти снега на прохода и да го преминава. Грижа за водачите.

    Коментиран от #20

    20:25 19.10.2026

  • 5 Хаха

    10 3 Отговор
    Ууу, мошенник кой ти вярва бе 🙉

    20:28 19.10.2026

  • 6 4567

    5 2 Отговор
    Мравките, Шишков, търси мравките докато не се осъзнали да се възползват!

    20:29 19.10.2026

  • 7 Крадци, лъжци и артисти

    11 2 Отговор
    от изгорялият цирк. Оставка...

    20:33 19.10.2026

  • 8 Паталеница

    3 0 Отговор
    У нашта кръчма има неколко!

    20:35 19.10.2026

  • 9 И само

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    с кирки и лопати!

    20:37 19.10.2026

  • 10 две тръби с по 3 ленти

    10 3 Отговор
    само Китай може да свърши работата, бързо, качествено и на нормална цена...... тея публичночастни глъпости ги гледаме цял живот

    20:39 19.10.2026

  • 11 Мунчо юмручето министър

    6 3 Отговор
    На някой брат на Ердоган които има строителна фирма и магистрала Черно море на него

    Коментиран от #24

    20:40 19.10.2026

  • 12 Анонимен

    6 4 Отговор
    Тоя крадец тоя измамник тоя саботажник защо не е в затвора КОЙ ГО ДЪРЖИ ТОЗИ ЯВНО НА РАДЕВ СЛУГИТЕ МОГАТ ДА ВИЛНЕЯТ БЕЗНАКАЗАНО И ТО ОТ ГОДИНИ Е ТАКА

    20:46 19.10.2026

  • 13 сетихме се демек общ поръчкар чекмеджар

    3 1 Отговор
    браво шишка

    Държавата ще търси стратегически инвеститор

    20:51 19.10.2026

  • 14 Вижте го тоя бе

    6 3 Отговор
    Вижте го аахххаа пълна прогресивна карикатура.

    Коментиран от #23

    20:52 19.10.2026

  • 15 Балак

    4 0 Отговор
    Ще се плаща,не се радвайте.Дано е само партенка за изборите.Ами метро до Перник какво става?

    Коментиран от #17

    20:57 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 метро

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Балак":

    до Перник, Благовград, Пловдив, Монтана, Плевен.... а после и до Варна и Бургас

    21:01 19.10.2026

  • 18 нннн

    5 1 Отговор
    Ама Кирчо нали направи 5 тунела под Стара планина!

    21:04 19.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 А ти

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "на концесия":

    Какво искаш "водачо", все някой да ти чисти ли!?

    21:06 19.10.2026

  • 21 Ей китаеца нали е в България

    7 2 Отговор
    В Китай изграждането на тунел с дължина между 10 и 14 километра обикновено отнема от 2 до 4 години, в зависимост от това дали е планински или подводен и каква е сложният му релеф. Благодарение на супермощни тунелопробивни машини (TBM), страната държи световните рекорди за скорост на пробиване, като средната скорост достига до 50 метра на ден.Подводен железопътен тунел „Чунтай“ (14,25 километра) за високоскоростни влакове под река Яндзъ най-трудна подводна част от 11,3 км е прокопана за около година и половина (завършена през юли 2026 г.)...

    21:08 19.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Виждам го

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Вижте го тоя бе":

    Акана карикатура е:))

    21:11 19.10.2026

  • 24 А ти, Мамунчо

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мунчо юмручето министър":

    какво чакаш, грабвай лопатата и тръгвай да покажеш на Ердоган как се копа!

    21:11 19.10.2026

  • 25 Ей китаеца нали е в България

    4 1 Отговор
    Във възможно най трудните и екстремни условия за 110 дни китайската машина „Shanhe“ успя да пробие подводния щитов участък с дължина 3,2 километра под Жълтата река !

    21:11 19.10.2026

  • 26 Той китаеца в България

    6 1 Отговор
    А тея пуйки щели да търсят стратегически инвеститор представете си. А доказано китайците са най добрите в света с редица световни рекорди. ...

    21:15 19.10.2026

  • 27 китаеца е в България

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ей китаеца нали е в България":

    Ама много евтино работят и надали комисион ще им дадат. Тва явно е проблема

    21:17 19.10.2026

  • 28 Сутринта пътя Смолян Пампорово

    5 0 Отговор
    Вечерта Петрохан Накрая никъде нищо .

    21:18 19.10.2026

  • 29 Съби

    3 0 Отговор
    Шишков, Шишков и при Тиквони, агент Буда си беше шушумига, днес при Рундьо, Боташ ефенди си двойна шушумига!

    21:23 19.10.2026

  • 30 @@@

    2 0 Отговор
    Почнат ли да дрънкат за копане на тунели, работата е на финала.Справка Кирчо и Бойко.

    21:29 19.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Рамжо

    0 0 Отговор
    Да питат Васко Ухото - кметчето на София. Той наля стотици хиляди лева дарение на сектата от Петрохан, може да помогне и за тунела под Петрохан

    21:33 19.10.2026

  • 33 Шишков: Държавата ще търси...

    0 0 Отговор
    Търсачи големи се извъдиха тея

    21:35 19.10.2026

  • 34 Разконспиратор

    0 0 Отговор
    Убедително доказателство ,че т.н. ,,Последен софиянец" е човек от редакцията,не само ,че ВИНАГИ е ПЪРВИ в коментарите...24/7...не само,че трие всички реплики към него...ами и за това дали изобщо може да се нарече ,,човек" или е...ИИ...

    21:36 19.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мунчо юмручето

    0 1 Отговор
    Пазителя на православието и дълбача и търсача на тунели

    21:41 19.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

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