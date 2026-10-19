Радев: Православната вяра съхранява моралните ценности на обществото и ни обединява в свят на разделение

Православната вяра съхранява моралните ценности и обединява обществото ни в свят на разделение и противопоставяне. В тези дни на изпитания е добре да се връщаме към нашите корени на вярата, да бъдем по-смирени и по-отворени един към друг. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей. В срещата участваха Негово Светейшество Даниил - Патриарх Български и Митрополит Софийски, вицепремиерът Иво Христов, както и духовници от Вселенската патриаршия и синодални архиереи от Българската православна църква, съобщават от пресслужбата на правителството.
Премиерът Радев изрази увереност, че настоящата визита на Вселенския патриарх в България ще даде нов тласък на развитие на отношенията между Българската православна църква и Константинополската патриаршия и ще даде опора на хиляди вярващи. „Ценим Вашите усилия да бъдете глас на разум и мъдрост и да призовавате за мир“, обърна се министър-председателят Румен Радев към Вселенския патриарх. Премиерът подчерта, че културният диалог, вярата и отговорността на държавните институции са здравата основа за изграждането на по-добро бъдеще за идните поколения.
Министър-председателят изрази своята признателност за дадената от Вселенския патриарх благословия за историческия акт на добросъседство между България и Гърция, благодарение на който тленните останки на цар Самуил се завърнаха в нашата страна. „Показахме, че две държави могат да загърбят противоречията от миналото и да се превърнат в стратегическа ос на просперитет на Балканите“, посочи Радев.
В хода на разговора министър-председателят Румен Радев поздрави Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей по случай 35-ата годишнина от неговата интронизация и отправи своите сърдечни благопожелания.
От своя страна Вселенският патриарх Вартоломей също изтъкна значението на сътрудничеството между Българската православна църква и Вселенската патриаршия за доброто на православието. Пожела също така на премиера Радев и на воденето от него българско правителство успех във всички негови начинания за благото на българския народ. Вселенският патриарх отправи покана към премиера Румен Радев да посети Вселенската патриаршия.
Радев: Православната вяра съхранява моралните ценности на обществото и ни обединява в свят на разделение
19 Октомври, 2026 20:35 792 57
Премиерът се срещна с Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей
Православната вяра съхранява моралните ценности и обединява обществото ни в свят на разделение и противопоставяне. В тези дни на изпитания е добре да се връщаме към нашите корени на вярата, да бъдем по-смирени и по-отворени един към друг. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей. В срещата участваха Негово Светейшество Даниил - Патриарх Български и Митрополит Софийски, вицепремиерът Иво Христов, както и духовници от Вселенската патриаршия и синодални архиереи от Българската православна църква, съобщават от пресслужбата на правителството.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фори
Коментиран от #11
20:38 19.10.2026
2 Старзаветник
20:39 19.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 54321
20:41 19.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Никакви
Коментиран от #14
20:42 19.10.2026
8 Анонимен
20:44 19.10.2026
9 Овчар
Коментиран от #23
20:44 19.10.2026
10 Гробар
Коментиран от #18
20:45 19.10.2026
11 Евроатлантик
До коментар #1 от "Фори":Сглобкаджии от всички страни- съединявайте се! Нека отново заедно всички от сглобката ГЕРБ- ДПС и ПП, ДБ, да подкрепим кандидата на ПП, ДБ за президент! Както на балотажа за кмет на София заедно гласувахме за Терзиев! Както заедно претакахме Конституцията, вкарахме им еврото, дадохме всичко на Украйна, и още много велики дела! Вечна дружба, заедно срещу новото управление!!!
20:47 19.10.2026
12 радев разбуди се и прави каквото е нужно
народа те избра да оправиш дереджето тук и да разбишкате тикви шопари и ако са виновни в затвор
20:48 19.10.2026
13 Гражданин
духовници още полковници,
мислите ли че иконите
не ви съзират пагоните?
Радой Ралин
20:48 19.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Вяра в Кого
20:51 19.10.2026
17 Абе обединява ни православната вяра
Коментиран от #37, #43
20:53 19.10.2026
18 Чорапа да изкара поповете
До коментар #10 от "Гробар":кат тиквата навремето
все ги прегръщаше и бая парици им кихна
надяйки се миряните покрай тях ще гласуват повече за тиквите
20:53 19.10.2026
19 Йода
20:53 19.10.2026
20 Даа⁷
До коментар #15 от "Патриарх Мунчо":Напразни са ти мечтите! Хората много добре знаят, че единствена алтернатива на Радев е Пеевски- Борисов и сглобката.... Над 90 процента не искат и да чуят повече за тяхното порочно управление през последните 15-16 години!
20:54 19.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 малийййй
20:59 19.10.2026
23 Верно
До коментар #9 от "Овчар":Си Овчар! Като тиквата ти няма компетенции по даден въпрос, не си отваряй устата!
Да си атеист отдавна не е модерно, с смешно!
Коментиран от #27
21:01 19.10.2026
24 Разгеле
21:01 19.10.2026
25 А къде
Коментиран от #31, #32
21:02 19.10.2026
26 Боци
21:07 19.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Бай Марко
21:10 19.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Радев: Православната вяра съхранява
КАУНЯТ ПАК ЗАПОЧНА ДА СЪ ПРАИ НА УМЕН... НЯМАТ КРАЙ РУСКИТЕ ПОДЛОГИ....
21:11 19.10.2026
31 като питаш, да ти кажа
До коментар #25 от "А къде":Защото вероучението днес е политика, а не религия.
Коментиран от #39
21:13 19.10.2026
32 Милчо Лаков
До коментар #25 от "А къде":В светска държава какво вероучение искаш.Който вярва,да си чете в къщи.От първи клас гледат филмчета с " Мики Маус" и се занимават с глупости.
21:14 19.10.2026
33 Егати
Бая вятър е събрал у кухата кратуна дорде е летял...
21:15 19.10.2026
34 Абсурдистан
21:18 19.10.2026
35 Добре че
Че Мунчо пак щеше да пада
В Стойка Партер.
21:18 19.10.2026
36 Аз съм веган
21:19 19.10.2026
37 ПУТИН
До коментар #17 от "Абе обединява ни православната вяра":Е ШАЛОМЧЕ.
КАКЪВ ПРАВОСЛАВЕН Е ?
Коментиран от #45
21:20 19.10.2026
38 Зели зели и
21:20 19.10.2026
39 Част от
До коментар #31 от "като питаш, да ти кажа":Ислямизацията и украинизацията.
21:23 19.10.2026
40 вярата съхранявала моралните ценности
21:23 19.10.2026
41 вярата съхранявала моралните ценности
Коментиран от #46
21:25 19.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ха сега де...
До коментар #17 от "Абе обединява ни православната вяра":А кой е казал, че е прав0славен? Някой показал ли е кръщелното му свидетелсво? Как ставаш православен след като не си кръстен в църква?
21:25 19.10.2026
44 Безбожник!
Проклти да сте!
21:27 19.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ценности и кокали ..... и Рундю
До коментар #41 от "вярата съхранявала моралните ценности":За нас кокалите естествено . И впрочем какво точно е направила тази "Вселенска патриаршия" за доброто на православието и благото на българския народ ?
21:29 19.10.2026
47 А хората си въобразяваха че Рундю
21:31 19.10.2026
48 че Рундю
21:34 19.10.2026
49 Анонимен
21:34 19.10.2026
50 Жоро
21:35 19.10.2026
51 Същият смотаняк
21:43 19.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ебре
21:54 19.10.2026
55 1488
и ще го има
още тая зима
21:55 19.10.2026
56 1488
и ще го има
още тая зима
21:55 19.10.2026
57 Факт
21:58 19.10.2026