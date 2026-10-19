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Радев: Православната вяра съхранява моралните ценности на обществото и ни обединява в свят на разделение

Радев: Православната вяра съхранява моралните ценности на обществото и ни обединява в свят на разделение

19 Октомври, 2026 20:35 792 57

  • румен радев-
  • православна вяра-
  • морални ценности-
  • общество-
  • разделение

Премиерът се срещна с Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей

Радев: Православната вяра съхранява моралните ценности на обществото и ни обединява в свят на разделение - 1
Снимка: Министерски съвет
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Православната вяра съхранява моралните ценности и обединява обществото ни в свят на разделение и противопоставяне. В тези дни на изпитания е добре да се връщаме към нашите корени на вярата, да бъдем по-смирени и по-отворени един към друг. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей. В срещата участваха Негово Светейшество Даниил - Патриарх Български и Митрополит Софийски, вицепремиерът Иво Христов, както и духовници от Вселенската патриаршия и синодални архиереи от Българската православна църква, съобщават от пресслужбата на правителството.
Премиерът Радев изрази увереност, че настоящата визита на Вселенския патриарх в България ще даде нов тласък на развитие на отношенията между Българската православна църква и Константинополската патриаршия и ще даде опора на хиляди вярващи. „Ценим Вашите усилия да бъдете глас на разум и мъдрост и да призовавате за мир“, обърна се министър-председателят Румен Радев към Вселенския патриарх. Премиерът подчерта, че културният диалог, вярата и отговорността на държавните институции са здравата основа за изграждането на по-добро бъдеще за идните поколения.
Министър-председателят изрази своята признателност за дадената от Вселенския патриарх благословия за историческия акт на добросъседство между България и Гърция, благодарение на който тленните останки на цар Самуил се завърнаха в нашата страна. „Показахме, че две държави могат да загърбят противоречията от миналото и да се превърнат в стратегическа ос на просперитет на Балканите“, посочи Радев.
В хода на разговора министър-председателят Румен Радев поздрави Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей по случай 35-ата годишнина от неговата интронизация и отправи своите сърдечни благопожелания.
От своя страна Вселенският патриарх Вартоломей също изтъкна значението на сътрудничеството между Българската православна църква и Вселенската патриаршия за доброто на православието. Пожела също така на премиера Радев и на воденето от него българско правителство успех във всички негови начинания за благото на българския народ. Вселенският патриарх отправи покана към премиера Румен Радев да посети Вселенската патриаршия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фори

    16 8 Отговор
    Когато са го приемали в БКП заради религията можеше и в затвора да го пъхнат. Сега е пръв християнин!

    Коментиран от #11

    20:38 19.10.2026

  • 2 Старзаветник

    12 3 Отговор
    Нищо не разбираш от христианство!

    20:39 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 54321

    15 7 Отговор
    Наш Рубльо е един (пореден) полезен идиот.

    20:41 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Никакви

    19 7 Отговор
    морални и християнски ценности , но нагло се изтипосал за снимка ! Червен атеист и лъжец безподобен .

    Коментиран от #14

    20:42 19.10.2026

  • 8 Анонимен

    15 7 Отговор
    РАДЕВ ХАХАХА БКП ТОТАЛНО БЯХА ЗАБРАНИЛИ РЕЛИГИЯ ЦЪРКВИ ВАРА РАДЕВ ЛИЦЕМЕРИЕТО ТИ Е ОТВРАТИЛНО

    20:44 19.10.2026

  • 9 Овчар

    4 14 Отговор
    България става православна насила с цената на много отсечени глави а Убиеца Борис днес е светец..!

    Коментиран от #23

    20:44 19.10.2026

  • 10 Гробар

    12 5 Отговор
    Икономиката рухна, скоро ще ни отказват заеми. Какво друго остава освен Чорапа да изкара поповете.

    Коментиран от #18

    20:45 19.10.2026

  • 11 Евроатлантик

    2 10 Отговор

    До коментар #1 от "Фори":

    Сглобкаджии от всички страни- съединявайте се! Нека отново заедно всички от сглобката ГЕРБ- ДПС и ПП, ДБ, да подкрепим кандидата на ПП, ДБ за президент! Както на балотажа за кмет на София заедно гласувахме за Терзиев! Както заедно претакахме Конституцията, вкарахме им еврото, дадохме всичко на Украйна, и още много велики дела! Вечна дружба, заедно срещу новото управление!!!

    20:47 19.10.2026

  • 12 радев разбуди се и прави каквото е нужно

    9 6 Отговор
    стига с клишета с йотова през ден се опитвате да докажете уж нещо а нищо
    народа те избра да оправиш дереджето тук и да разбишкате тикви шопари и ако са виновни в затвор

    20:48 19.10.2026

  • 13 Гражданин

    8 6 Отговор
    Ой ви вазе духовници,
    духовници още полковници,
    мислите ли че иконите
    не ви съзират пагоните?
    Радой Ралин

    20:48 19.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Вяра в Кого

    5 0 Отговор
    Вярата на първо място е в Господ Исус Христос, който казва "Аз съм Пътят и Истината и Живота, никой не идва при Отец освен чрез Мене." След като знаеш в Кого вярваш следват ценностите на Христовото учение и плода на Светия Дух като любов, радост,мир,кротост,благост, милосърдие, дълготърпение, вярност,себеобуздание. Апостол Павел ни казва в Посланието към галатяните, че против тези девет няма закон, който да ги забранява.

    20:51 19.10.2026

  • 17 Абе обединява ни православната вяра

    6 1 Отговор
    Ама при руснаци и украинци нещо не се получава. Хем Путин е изключително православен.

    Коментиран от #37, #43

    20:53 19.10.2026

  • 18 Чорапа да изкара поповете

    6 5 Отговор

    До коментар #10 от "Гробар":

    кат тиквата навремето
    все ги прегръщаше и бая парици им кихна
    надяйки се миряните покрай тях ще гласуват повече за тиквите

    20:53 19.10.2026

  • 19 Йода

    5 2 Отговор
    Хвани единия удари другия.

    20:53 19.10.2026

  • 20 Даа⁷

    4 9 Отговор

    До коментар #15 от "Патриарх Мунчо":

    Напразни са ти мечтите! Хората много добре знаят, че единствена алтернатива на Радев е Пеевски- Борисов и сглобката.... Над 90 процента не искат и да чуят повече за тяхното порочно управление през последните 15-16 години!

    20:54 19.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 малийййй

    11 2 Отговор
    Тоя знае ли поне с коя ръка да се прекръсти?

    20:59 19.10.2026

  • 23 Верно

    5 3 Отговор

    До коментар #9 от "Овчар":

    Си Овчар! Като тиквата ти няма компетенции по даден въпрос, не си отваряй устата!
    Да си атеист отдавна не е модерно, с смешно!

    Коментиран от #27

    21:01 19.10.2026

  • 24 Разгеле

    1 6 Отговор
    И този да каже нещо вярно, но и дела трябват.

    21:01 19.10.2026

  • 25 А къде

    5 3 Отговор
    Е вероучението, защо не е прието още ?

    Коментиран от #31, #32

    21:02 19.10.2026

  • 26 Боци

    7 2 Отговор
    От тези тримата има само един който е православен и вярващ. Другите двама с копие един на друг. И двамата са атеисти и служители на ГРУ и ФСБ. Кой от римата е православния?

    21:07 19.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Бай Марко

    6 2 Отговор
    И религията ни е като комунизма...Жените в Рилския манастир дошли като за плаж.Не видях една покрита и да гледа скромно.А мъжете само въртят очите и точат лиги.Даже не знаят да се кръстят.А хората на Радев само куки и комунисти.

    21:10 19.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Радев: Православната вяра съхранява

    8 1 Отговор
    Радев: Православната вяра съхранява
    КАУНЯТ ПАК ЗАПОЧНА ДА СЪ ПРАИ НА УМЕН... НЯМАТ КРАЙ РУСКИТЕ ПОДЛОГИ....

    21:11 19.10.2026

  • 31 като питаш, да ти кажа

    6 1 Отговор

    До коментар #25 от "А къде":

    Защото вероучението днес е политика, а не религия.

    Коментиран от #39

    21:13 19.10.2026

  • 32 Милчо Лаков

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "А къде":

    В светска държава какво вероучение искаш.Който вярва,да си чете в къщи.От първи клас гледат филмчета с " Мики Маус" и се занимават с глупости.

    21:14 19.10.2026

  • 33 Егати

    4 3 Отговор
    ...празнословец а...
    Бая вятър е събрал у кухата кратуна дорде е летял...

    21:15 19.10.2026

  • 34 Абсурдистан

    5 2 Отговор
    Ето това е гнусно. Комунист да говори за вяра и обединение.

    21:18 19.10.2026

  • 35 Добре че

    3 2 Отговор
    Не е Гундяев.

    Че Мунчо пак щеше да пада
    В Стойка Партер.

    21:18 19.10.2026

  • 36 Аз съм веган

    5 2 Отговор
    Направо се изприщвам когато комуняри се правят на православни

    21:19 19.10.2026

  • 37 ПУТИН

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "Абе обединява ни православната вяра":

    Е ШАЛОМЧЕ.

    КАКЪВ ПРАВОСЛАВЕН Е ?

    Коментиран от #45

    21:20 19.10.2026

  • 38 Зели зели и

    6 0 Отговор
    Го изели.

    21:20 19.10.2026

  • 39 Част от

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "като питаш, да ти кажа":

    Ислямизацията и украинизацията.

    21:23 19.10.2026

  • 40 вярата съхранявала моралните ценности

    3 1 Отговор
    Ахъъ... църквата е най големият собственик на земи и най големият получател на субсидии и нито стотинка данъци не плаща а даже държавата заплатите и осигуровките им плаща ..моралните ценности....а?

    21:23 19.10.2026

  • 41 вярата съхранявала моралните ценности

    3 0 Отговор
    А Рундю, останките на мнимия Самуил може да си ги вземе у тях ако иска... тъпунгери

    Коментиран от #46

    21:25 19.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ха сега де...

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Абе обединява ни православната вяра":

    А кой е казал, че е прав0славен? Някой показал ли е кръщелното му свидетелсво? Как ставаш православен след като не си кръстен в църква?

    21:25 19.10.2026

  • 44 Безбожник!

    1 0 Отговор
    Т Радуе е като Тиквун: кланят се на Бог, ама го предават!
    Проклти да сте!

    21:27 19.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ценности и кокали ..... и Рундю

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "вярата съхранявала моралните ценности":

    За нас кокалите естествено . И впрочем какво точно е направила тази "Вселенска патриаршия" за доброто на православието и благото на българския народ ?

    21:29 19.10.2026

  • 47 А хората си въобразяваха че Рундю

    1 0 Отговор
    бил нормален.... олеее..

    21:31 19.10.2026

  • 48 че Рундю

    2 0 Отговор
    Може и архонд да го изтибарат. Хвърчащият архонд Рундю, пазителят на православието

    21:34 19.10.2026

  • 49 Анонимен

    2 0 Отговор
    20 алтернативната хората ама кои са радевите малоумници не са ХОРАТА А БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ И ЩЕ СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА ЗАГРАБЕНА ОТ РАДЕВ И ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ

    21:34 19.10.2026

  • 50 Жоро

    0 0 Отговор
    Може би едно време но не и сега

    21:35 19.10.2026

  • 51 Същият смотаняк

    0 0 Отговор
    Като Бою. Разлика няма

    21:43 19.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ебре

    0 0 Отговор
    Така ги е съхранило тия морални ценности, чук да му завидиш.

    21:54 19.10.2026

  • 55 1488

    1 0 Отговор
    фатмака си търси боя
    и ще го има
    още тая зима

    21:55 19.10.2026

  • 56 1488

    1 0 Отговор
    фатмака си търси боя
    и ще го има
    още тая зима

    21:55 19.10.2026

  • 57 Факт

    0 0 Отговор
    Православието отдавна е завменило вяра с морал и ценности с ролекси, а спасението е обвито в мъгла.

    21:58 19.10.2026

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