Нинова: "Кошница с грижа", "справедлива стойност", "табло на срама", се оказаха абсолютно безсмислени

Всички мерки на правителството за борба с цените се провалиха. Ново шоково поскъпване само за седмица.

Кошница с грижа, справедлива стойност, табло на срама, се оказаха абсолютно безсмислени.

Според Държавната комисия по стокови борси и тържища близо 60% от продуктите в потребителската кошница скочиха за една седмица. И тя вече струва 50 евро на едро. На дребно е много, много повече.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова в коментар за опитите на кабинета да овладее с различни мерки поскъпването на храните.

Ето и още от анализа на Нинова:

Има истинско решение. Няма да се уморя да го повтарям. То е-сваляне на ДДС на храните.

Току-що Кипър, поредната държава, която го направи, отчете веднага спад в цените с 5%. Българското правителство вместо да сваля данъци, качва данъци и измисля нови и нови тежести за бизнеса и хората. Това е абсурдно и нелогично. А на прага на тежката зима вече и нетърпимо.