Новини
България »
Всички градове »
Нинова: "Кошница с грижа", "справедлива стойност", "табло на срама", се оказаха абсолютно безсмислени

Нинова: "Кошница с грижа", "справедлива стойност", "табло на срама", се оказаха абсолютно безсмислени

19 Октомври, 2026 21:46 427 16

  • корнелия нинова-
  • кошница с грижа-
  • справедлива стойност-
  • табло на срама

Има истинско решение. Няма да се уморя да го повтарям. То е-сваляне на ДДС на храните, коментира лидерът на "Непокорна България"

Нинова: "Кошница с грижа", "справедлива стойност", "табло на срама", се оказаха абсолютно безсмислени - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Всички мерки на правителството за борба с цените се провалиха. Ново шоково поскъпване само за седмица.
Кошница с грижа, справедлива стойност, табло на срама, се оказаха абсолютно безсмислени.
Според Държавната комисия по стокови борси и тържища близо 60% от продуктите в потребителската кошница скочиха за една седмица. И тя вече струва 50 евро на едро. На дребно е много, много повече.

Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова в коментар за опитите на кабинета да овладее с различни мерки поскъпването на храните.

Ето и още от анализа на Нинова:

Има истинско решение. Няма да се уморя да го повтарям. То е-сваляне на ДДС на храните.
Току-що Кипър, поредната държава, която го направи, отчете веднага спад в цените с 5%. Българското правителство вместо да сваля данъци, качва данъци и измисля нови и нови тежести за бизнеса и хората. Това е абсурдно и нелогично. А на прага на тежката зима вече и нетърпимо.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак казва

    3 2 Отговор
    макароните и доматения сос са на прилична цена и са на промоция...! В такива несигурни времена капиталовите вложения трябва да са стратегически...!

    21:49 19.10.2026

  • 2 гост

    2 2 Отговор
    В момента, в който падне ддс, ще си печелкам повече. Цената да си сваля който иска.

    21:51 19.10.2026

  • 3 Европеец

    5 6 Отговор
    Заглавието е вярно, въпреки че е казано от Нинова...... Червените кариеристи с петрохански оттенък Радев и Йотова се оказаха слаба ракия, направо неможачи... Нито се справиха с инфлацията, нито ще се справиха с високите цени храните, Не че се справиха с високите цени на горивата...... Затвърдиха дълговата спирала..... За 37 години "демокрация", което си е жив див капитализъм стигнахме до там да вземем кредити да плащаме пенсии и бюджетни заплати... А преди 40 години бяхме на 28 място в световното развитие...

    21:52 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ПРИПОМНЯНЕ

    3 4 Отговор
    Е ми нормално е, правителството на противникът на смяната на лев с евро да действа така...за да се покаже колко е бил "ПРАВ" Румен Радев! Но нищо, пак гласувайте на изборите за неговото протеже и се надявайте и чакайте...

    21:55 19.10.2026

  • 7 кошница стрижа

    1 3 Отговор
    Всичко социалистическо е утопично и затова е провалено.

    21:55 19.10.2026

  • 8 Даа

    3 1 Отговор
    Тази женица се изказва анти почти всеки ден! Кой я използва ? Защо? Каква е тази злоба и завист? Кому е нужно това( освен на модела Пеевски- Борисов ) ?????

    21:57 19.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Иван Попов

    2 0 Отговор
    До кога ще дават думата на политически трупове

    21:58 19.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Горски

    1 0 Отговор
    Влизането в Еврозоната автоматично ограби 50% от спестяванията на българите и ги направи ДВА ПЪТИ по-бедни. Цените ни отдавна са по-високи от средните за Европа, а заплатите в пъти по-ниски. Над 3 милиона българи изоставиха Родината и емигрираха за "по-евтин салам" в други държави. Унищожават ни като народ! Целенасочено! Защо Радев , се захвана с най ниски платените хора , чрез тях да си оправя дефицита , трябваше да остане стария механизъм поне , за 27 година , като се откачат всички заплати свързани с МРЗ , и от друго ,съм много учуден , добре айде да кажем нова формула , но защо е това шикалкавене горна и долна граница , това да не кръвно налягане 🤯,ом има приета формула и по тази формула се определя 672 евро , МРЗ автоматично става толкова , иначе какъв е смисъла , то иначе същата работа както през Боково време , Боко гледа мъдро в тавана и отсичаше 20 лв (имам предвид тавана на стаята )за тази година , а някоя година дори и 20 нямаше , Радев лъжица ( нарочно го пиша така да не ме изтрият , иначе вой се досещате за истинската дума с която искам да го нарека )и проскубано гълъб уверено вървят по неговия път , имам предвид Боко

    22:05 19.10.2026

  • 15 комунделски

    0 0 Отговор
    блуткавежи и братвежи е курнела и останалите идииииоооти в "управлението" на България затова е такава кочина всичко и разруха!

    22:06 19.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол