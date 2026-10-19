Нинова: "Кошница с грижа", "справедлива стойност", "табло на срама", се оказаха абсолютно безсмислени

Всички мерки на правителството за борба с цените се провалиха. Ново шоково поскъпване само за седмица.
Кошница с грижа, справедлива стойност, табло на срама, се оказаха абсолютно безсмислени.
Според Държавната комисия по стокови борси и тържища близо 60% от продуктите в потребителската кошница скочиха за една седмица. И тя вече струва 50 евро на едро. На дребно е много, много повече.
Това публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова в коментар за опитите на кабинета да овладее с различни мерки поскъпването на храните.
Ето и още от анализа на Нинова:
Има истинско решение. Няма да се уморя да го повтарям. То е-сваляне на ДДС на храните.
Току-що Кипър, поредната държава, която го направи, отчете веднага спад в цените с 5%. Българското правителство вместо да сваля данъци, качва данъци и измисля нови и нови тежести за бизнеса и хората. Това е абсурдно и нелогично. А на прага на тежката зима вече и нетърпимо.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак казва
21:49 19.10.2026
2 гост
21:51 19.10.2026
3 Европеец
21:52 19.10.2026
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6 ПРИПОМНЯНЕ
21:55 19.10.2026
7 кошница стрижа
21:55 19.10.2026
8 Даа
21:57 19.10.2026
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10 Иван Попов
21:58 19.10.2026
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14 Горски
22:05 19.10.2026
15 комунделски
22:06 19.10.2026
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