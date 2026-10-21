ИПБ: 400 жертви на катастрофи месец по-рано

400 души са загинали при катастрофи в България от началото на 2026 г. Данните на МВР, публикувани на 20 октомври и актуални до края на 19 октомври, показват, че границата е достигната около месец по-рано спрямо миналата година. През 2025 г. 400-ият загинал е отчетен на 19 ноември.
От началото на годината са регистрирани 5576 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 6914 души. Само през октомври до 19 октомври са отчетени 414 катастрофи с ранени и загинали, 34 жертви и 513 пострадали. За последното отчетено денонощие са регистрирани 27 произшествия, при които трима души са загинали, а 29 са ранени.
51 повече загинали спрямо 2025 г.
МВР сравнява актуалните данни с 349 загинали за същия период на 2025 г. Така броят на жертвите през тази година е с 51 по-висок. Министерството уточнява, че статистиката е динамична и може да се променя при промяна на статуса на произшествията и пострадалите.
ИПБ настоява за независима проверка
Институтът за пътна безопасност поставя под въпрос начина, по който се води официалният отчет за загиналите. От организацията твърдят, че само през последната седмица трима души са били изключени от статистиката съгласно вътрешни правила на МВР. ИПБ настоява за независима проверка на данните за 2024 и 2025 г., която да установи колко души, починали вследствие на катастрофи, не са включени в общия отчет.
Според института подобна практика може да оставя близо 100 смъртни случая годишно извън официалните данни за пътния травматизъм. ИПБ заявява, че промени в начина на отчитане не могат да решат проблема и настоява за действия, чиито резултати да бъдат измерими и проверими.„Пандемията от катастрофи не може да бъде овладяна чрез статистически манипулации“, се посочва в позицията на ИПБ.
МВР не е представило в цитираните публикации отделен отговор на твърденията за изключени жертви и отказ от независима проверка.
Източници: bgonair.bg, dariknews.bg, eurocom.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Докато се харчат милиони
10:25 21.10.2026
2 Майна
10:27 21.10.2026
3 МПС
10:28 21.10.2026
4 да питам
Ако работеше наистина съдебната ни система, броя на жертвите щеше прогресивно да намалява. Неведнъж съм го давал като пример - Нидерландия е над 19 милиона човека и броя на жертвите при пътни инциденти е съпоставим с жертвите в България. Това не е защото хората са много по-различни. Шофират дори хора на 80+ години. Това е защото страната има постоянно развиваща се пътна инфраструктура.
Коментиран от #7
10:28 21.10.2026
5 хаха
Или всъщност разковничето може да се окаже, че не е в глоби за скорост, а и при допустимо някой да не намали до 50 на прав напълно чист откъм коли междуселски път или да кара с 10км по-бързо на магистралата, някак си да вземем да видим защо пътищата не са в добро състояние? Дупките, липсващи банкети, клони над пътя са по-опасни от бързо каране май. Кой е крал или не си е вършил работата да подържа?
Да не говорим, че глобите за скорост водят и до още повече проблеми и катастрофи. На път с позволени 90 все има страхливи да карат с 70 или 80 да не ги глобят. Да де, ама се натрупват едни хубави колони по 10-20 коли, шофьорите се изнервят. Почват рискови изпреварвания и, ако някой гледаше по-добре статистиката, повечето катастрофи са от такива ситуации. Ако всеки караше с 90 без страх, че ще има глоба за моментно вдигнати 92-3, жертвите щяха да са по-малко.
Коментиран от #6
10:30 21.10.2026
6 разковничето е
До коментар #5 от "хаха":че парите от глобите отиват за 1500 чисто нови автомобила на КАТ при 1430 служители. Голяма част от тях високопроходими, все едно пзят и горите. Народа мрънка, а КАТ си купува още нови коли. Ако бяхме гражданско общество, нямаше и да си помислят подобни своеволия.
10:40 21.10.2026
7 Донка
До коментар #4 от "да питам":Нидерландия е равна като тепсия.
Коментиран от #8
10:51 21.10.2026
8 така е
До коментар #7 от "Донка":И има няколко милиона повече автомобили постоянно в движение. Като не броим товарните автомобили от и за пристанището на Ротердам.
10:53 21.10.2026
9 ДрайвингПлежър
Когато започне да го решава тоя проблем Регионалното министерство ще спрете да мрете... ама това пък е разход на държавата!
а май от вас зависи дали искате държавата да прибира или да харчи!
10:57 21.10.2026
10 Ф.Колев
11:03 21.10.2026