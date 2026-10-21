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ИПБ: 400 жертви на катастрофи месец по-рано
  Тема: Войната на пътя

ИПБ: 400 жертви на катастрофи месец по-рано

21 Октомври, 2026 10:22 482 10

  • катастрофи-
  • жертви на пътя-
  • пътна безопасност-
  • мвр-
  • институт за пътна безопасност

Данните на МВР показват 51 повече загинали спрямо същия период на 2025 г. Институтът за пътна безопасност настоява за независима проверка на статистиката

ИПБ: 400 жертви на катастрофи месец по-рано - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

400 души са загинали при катастрофи в България от началото на 2026 г. Данните на МВР, публикувани на 20 октомври и актуални до края на 19 октомври, показват, че границата е достигната около месец по-рано спрямо миналата година. През 2025 г. 400-ият загинал е отчетен на 19 ноември.

От началото на годината са регистрирани 5576 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 6914 души. Само през октомври до 19 октомври са отчетени 414 катастрофи с ранени и загинали, 34 жертви и 513 пострадали. За последното отчетено денонощие са регистрирани 27 произшествия, при които трима души са загинали, а 29 са ранени.

51 повече загинали спрямо 2025 г.

МВР сравнява актуалните данни с 349 загинали за същия период на 2025 г. Така броят на жертвите през тази година е с 51 по-висок. Министерството уточнява, че статистиката е динамична и може да се променя при промяна на статуса на произшествията и пострадалите.

ИПБ настоява за независима проверка

Институтът за пътна безопасност поставя под въпрос начина, по който се води официалният отчет за загиналите. От организацията твърдят, че само през последната седмица трима души са били изключени от статистиката съгласно вътрешни правила на МВР. ИПБ настоява за независима проверка на данните за 2024 и 2025 г., която да установи колко души, починали вследствие на катастрофи, не са включени в общия отчет.

Според института подобна практика може да оставя близо 100 смъртни случая годишно извън официалните данни за пътния травматизъм. ИПБ заявява, че промени в начина на отчитане не могат да решат проблема и настоява за действия, чиито резултати да бъдат измерими и проверими.

„Пандемията от катастрофи не може да бъде овладяна чрез статистически манипулации“, се посочва в позицията на ИПБ.

МВР не е представило в цитираните публикации отделен отговор на твърденията за изключени жертви и отказ от независима проверка.

Източници: bgonair.bg, dariknews.bg, eurocom.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Докато се харчат милиони

    6 0 Отговор
    за камери за рекет, а не за проблемите на пътя, все ще е така.

    10:25 21.10.2026

  • 2 Майна

    5 0 Отговор
    Мдааа, набъскайте още 1000 камери поне и засичайте скорост навсякъде. Само, че няма да ви стигнат храстите да се криете. както се вижда резултатът е обещаващ - има ръст на загиналите. Обаче по основната причина за катасртофите - лошите пътища не се прави нищо. Само кухи фразички и лозунги от пратията на партийните секретари. Някой да каже колко пари осмукаха от камерите и къде са тези пари?

    10:27 21.10.2026

  • 3 МПС

    3 0 Отговор
    Камери много, хубави пътища малко.

    10:28 21.10.2026

  • 4 да питам

    1 0 Отговор
    Колко километра от пътната мрежа някак си е поправена за да намали броя на фаталните случаи на местата където са загинали тези жертви?
    Ако работеше наистина съдебната ни система, броя на жертвите щеше прогресивно да намалява. Неведнъж съм го давал като пример - Нидерландия е над 19 милиона човека и броя на жертвите при пътни инциденти е съпоставим с жертвите в България. Това не е защото хората са много по-различни. Шофират дори хора на 80+ години. Това е защото страната има постоянно развиваща се пътна инфраструктура.

    Коментиран от #7

    10:28 21.10.2026

  • 5 хаха

    1 0 Отговор
    Добре. 2025 щяха да намаляват жертвите с глобите за средна скорост. Сложиха куп нови камери, налагат много повече глоби от преди. С тази борба с "войната по пътищата" трябваше жертвите да намалеят. Защо сега се оказва, че се покачват?
    Или всъщност разковничето може да се окаже, че не е в глоби за скорост, а и при допустимо някой да не намали до 50 на прав напълно чист откъм коли междуселски път или да кара с 10км по-бързо на магистралата, някак си да вземем да видим защо пътищата не са в добро състояние? Дупките, липсващи банкети, клони над пътя са по-опасни от бързо каране май. Кой е крал или не си е вършил работата да подържа?
    Да не говорим, че глобите за скорост водят и до още повече проблеми и катастрофи. На път с позволени 90 все има страхливи да карат с 70 или 80 да не ги глобят. Да де, ама се натрупват едни хубави колони по 10-20 коли, шофьорите се изнервят. Почват рискови изпреварвания и, ако някой гледаше по-добре статистиката, повечето катастрофи са от такива ситуации. Ако всеки караше с 90 без страх, че ще има глоба за моментно вдигнати 92-3, жертвите щяха да са по-малко.

    Коментиран от #6

    10:30 21.10.2026

  • 6 разковничето е

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    че парите от глобите отиват за 1500 чисто нови автомобила на КАТ при 1430 служители. Голяма част от тях високопроходими, все едно пзят и горите. Народа мрънка, а КАТ си купува още нови коли. Ако бяхме гражданско общество, нямаше и да си помислят подобни своеволия.

    10:40 21.10.2026

  • 7 Донка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "да питам":

    Нидерландия е равна като тепсия.

    Коментиран от #8

    10:51 21.10.2026

  • 8 така е

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Донка":

    И има няколко милиона повече автомобили постоянно в движение. Като не броим товарните автомобили от и за пристанището на Ротердам.

    10:53 21.10.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Докато Милицията ви решава въпроса ще мрете по пътищата, защото това е приход за държавата!
    Когато започне да го решава тоя проблем Регионалното министерство ще спрете да мрете... ама това пък е разход на държавата!

    а май от вас зависи дали искате държавата да прибира или да харчи!

    10:57 21.10.2026

  • 10 Ф.Колев

    1 0 Отговор
    Всички които пътуваме по пътищата на България,сме наясно със състоянието й.Ако главата на двуногото седящо зад волана е не дотам пълна,ако той си мисли,че пътя е само негов,ПТП-тата ще продължат,да ни пази Господ от фаталните случаи.

    11:03 21.10.2026

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