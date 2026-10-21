ИПБ: 400 жертви на катастрофи месец по-рано

400 души са загинали при катастрофи в България от началото на 2026 г. Данните на МВР, публикувани на 20 октомври и актуални до края на 19 октомври, показват, че границата е достигната около месец по-рано спрямо миналата година. През 2025 г. 400-ият загинал е отчетен на 19 ноември.

От началото на годината са регистрирани 5576 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 6914 души. Само през октомври до 19 октомври са отчетени 414 катастрофи с ранени и загинали, 34 жертви и 513 пострадали. За последното отчетено денонощие са регистрирани 27 произшествия, при които трима души са загинали, а 29 са ранени.

51 повече загинали спрямо 2025 г.

МВР сравнява актуалните данни с 349 загинали за същия период на 2025 г. Така броят на жертвите през тази година е с 51 по-висок. Министерството уточнява, че статистиката е динамична и може да се променя при промяна на статуса на произшествията и пострадалите.

ИПБ настоява за независима проверка

Институтът за пътна безопасност поставя под въпрос начина, по който се води официалният отчет за загиналите. От организацията твърдят, че само през последната седмица трима души са били изключени от статистиката съгласно вътрешни правила на МВР. ИПБ настоява за независима проверка на данните за 2024 и 2025 г., която да установи колко души, починали вследствие на катастрофи, не са включени в общия отчет.

Според института подобна практика може да оставя близо 100 смъртни случая годишно извън официалните данни за пътния травматизъм. ИПБ заявява, че промени в начина на отчитане не могат да решат проблема и настоява за действия, чиито резултати да бъдат измерими и проверими.

„Пандемията от катастрофи не може да бъде овладяна чрез статистически манипулации“, се посочва в позицията на ИПБ.

МВР не е представило в цитираните публикации отделен отговор на твърденията за изключени жертви и отказ от независима проверка.

Източници: bgonair.bg, dariknews.bg, eurocom.bg