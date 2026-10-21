България и Турция засилват инициативите за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море

България и Турция ще засилят съвместните двустранни и тристранни инициативи заедно с Румъния за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море. Това договориха днес в телефонен разговор премиерът Румен Радев и президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган. Турският президент изрази съпричастността си за нанесените удари с дронове срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море.
Обща бе позицията, че предложеният от премиера Радев на заседанието на Европейския съвет мораториум върху военните удари срещу търговското корабоплаване в Черно море е разумен и възможен изход в интерес на всички държави. Премиерът Радев приветства също дипломатическата инициатива на президента Ердоган по този въпрос.
Двамата обсъдиха и теми от дневния ред на двустранните отношения като увеличаване на капацитета на граничните контролно-пропускателни пунктове и разширяване на свързаността между двете държави, включително и с финансовата подкрепа на ЕС. Във връзка с това премиерът Радев покани президента Ердоган на предстоящата в началото на следващата година среща на високо равнище в София под егидата на Европейската комисия, посветена на свързаността на Европа с Централна Азия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо Радев си прави неподписани
Питам аз и отговор не искам.
20:19 21.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
И няма да имат с какво да ни изнудват и насъскват едни срещу други!!!
Коментиран от #6, #10, #14
20:21 21.10.2026
4 Сюндюк
20:21 21.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Барба Дани
20:27 21.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Последния Софиянец
20:44 21.10.2026
10 Сатана Z
До коментар #3 от "Пич":Така е ,пич.Някой нападна ли България за 500 години? Не. Освен Русия,ама те имаха разправия помежду Турция си е залюла Българското черноморие като "стратегическа дълбочина" и ще си го вземе по един или друг начин.
20:44 21.10.2026
11 Сега е ред и на платноходките да
21:12 21.10.2026
12 Шопо
Нещо като Опълченците на Шипка но от другата страна.
21:13 21.10.2026
13 Гробар
21:15 21.10.2026
14 Бачо Киро
До коментар #3 от "Пич":Такъв съюз е имало но не балкански а османски, горе долу същото.
Коментиран от #16
21:15 21.10.2026
15 Ресторант Синият Лъв
21:19 21.10.2026
16 Пич
До коментар #14 от "Бачо Киро":Не е имало такъв съюз, а империя! Точно затова империята е била пречупена! Ако има съюз, няма да воюваме едни срещу други, а малко ще са тези, които биха искали да воюват с нас!
21:22 21.10.2026
17 Ха сега де...
21:35 21.10.2026