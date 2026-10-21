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България и Турция засилват инициативите за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море

България и Турция засилват инициативите за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море

21 Октомври, 2026 20:16 676 17

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  • черно море-
  • мерки

Това договориха днес в телефонен разговор премиерът Румен Радев и президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган

България и Турция засилват инициативите за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България и Турция ще засилят съвместните двустранни и тристранни инициативи заедно с Румъния за гарантиране на свободното корабоплаване в Черно море. Това договориха днес в телефонен разговор премиерът Румен Радев и президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган. Турският президент изрази съпричастността си за нанесените удари с дронове срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Обща бе позицията, че предложеният от премиера Радев на заседанието на Европейския съвет мораториум върху военните удари срещу търговското корабоплаване в Черно море е разумен и възможен изход в интерес на всички държави. Премиерът Радев приветства също дипломатическата инициатива на президента Ердоган по този въпрос.

Двамата обсъдиха и теми от дневния ред на двустранните отношения като увеличаване на капацитета на граничните контролно-пропускателни пунктове и разширяване на свързаността между двете държави, включително и с финансовата подкрепа на ЕС. Във връзка с това премиерът Радев покани президента Ердоган на предстоящата в началото на следващата година среща на високо равнище в София под егидата на Европейската комисия, посветена на свързаността на Европа с Централна Азия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо Радев си прави неподписани

    4 1 Отговор
    недоказуеми телефони договорки с Ердоган, а е отказал да подпише документа на Черноморските държави за обща антодронна защита на Черно море?
    Питам аз и отговор не искам.

    20:19 21.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    3 2 Отговор
    Казал съм ви аз, трябва да си направим един обединен балкански съюз, но И с Турция, и всички останали само ще си мечтаят за такова нещо!!!
    И няма да имат с какво да ни изнудват и насъскват едни срещу други!!!

    Коментиран от #6, #10, #14

    20:21 21.10.2026

  • 4 Сюндюк

    3 1 Отговор
    А някой знае ли къде са руските подводници..?

    20:21 21.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Барба Дани

    4 0 Отговор
    Бих искал да уважавам държавната глава, но нямам нито една причина да го правя.

    20:27 21.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Последния Софиянец

    0 2 Отговор
    Византия извикала турците на помощ на Балканите и знаете нататък.

    20:44 21.10.2026

  • 10 Сатана Z

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Така е ,пич.Някой нападна ли България за 500 години? Не. Освен Русия,ама те имаха разправия помежду Турция си е залюла Българското черноморие като "стратегическа дълбочина" и ще си го вземе по един или друг начин.

    20:44 21.10.2026

  • 11 Сега е ред и на платноходките да

    1 0 Отговор
    Организират регата Обиколка на черно море

    21:12 21.10.2026

  • 12 Шопо

    3 0 Отговор
    С помощ от България Турция може да победи Русия.
    Нещо като Опълченците на Шипка но от другата страна.

    21:13 21.10.2026

  • 13 Гробар

    1 0 Отговор
    Чорапа разбра че бъдеще има само под крилото на Султана. Султана няма да остави комшията да гладува.

    21:15 21.10.2026

  • 14 Бачо Киро

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Такъв съюз е имало но не балкански а османски, горе долу същото.

    Коментиран от #16

    21:15 21.10.2026

  • 15 Ресторант Синият Лъв

    0 1 Отговор
    Еее то преди 150 години пак така е било

    21:19 21.10.2026

  • 16 Пич

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Бачо Киро":

    Не е имало такъв съюз, а империя! Точно затова империята е била пречупена! Ако има съюз, няма да воюваме едни срещу други, а малко ще са тези, които биха искали да воюват с нас!

    21:22 21.10.2026

  • 17 Ха сега де...

    0 0 Отговор
    А за Боташ стана ли въпрос или просто ще търсим поводи да изместим темата и да го премълчаваме?

    21:35 21.10.2026

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