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Румен Радев: Германските инвестиции са двигател за индустриалното развитие на България

Румен Радев: Германските инвестиции са двигател за индустриалното развитие на България

21 Октомври, 2026 21:11 450 29

  • румен радев-
  • германски инвестиции

„България не може да бъде заобиколена, когато говорим за свързаността между Европа и Азия и между Европа и Близкия изток“, изтъкна Радев

Румен Радев: Германските инвестиции са двигател за индустриалното развитие на България - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Германските инвестиции са двигател за индустриалното развитие на България и внасят успешни бизнес модели в икономиката. Затова вратите на България са широко отворени за германския бизнес. Това заяви министър-председателят Румен Радев на срещата си с делегация на Източната комисия на германската икономика.

Премиерът открои постиженията на страната ни в роботиката, мехатрониката, електрониката и други високотехнологични производства, които създават възможности за осъществяването на съвместни успешни проекти.

Румен Радев подчерта преимуществата на страната ни като инвестиционна дестинация, сред които стабилността, гарантирана от настоящото правителство, както и стратегическото положение на България, която е кръстопът на множество енергийни, цифрови и транспортни коридори.

„България не може да бъде заобиколена, когато говорим за свързаността между Европа и Азия и между Европа и Близкия изток“, изтъкна Радев.

Премиерът акцентира също върху ролята на страната ни за енергийната сигурност на региона, както и върху добре балансирания енергиен микс на България, включително растящия капацитет за съхранение на енергия.

Силната екосистема в областта на информационните технологии е друго преимущество на България по думите на министър-председателя. „Разполагаме с квалифицирани и добре подготвени специалисти, които могат да работят в индустриите на бъдещето“, отбеляза Румен Радев, цитиран от правителствената информационна служба.

Той подчерта и активните действия на правителството за подобряване на инвестиционната среда чрез облекчаване на административните процедури и ускоряване на работата на институциите.

Министър-председателят изтъкна и новия подход по отношение на публично-частното партньорство, чрез което също може да бъде развивана инфраструктура, като едновременно се осигурява качество, прозрачност и ускорена реализация на проектите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пеньо кръстоносеца

    2 3 Отговор
    През тая територия Сичко минава🤣😂😂

    Коментиран от #28

    21:13 21.10.2026

  • 2 Гробар

    6 7 Отговор
    Германия е пред фалит. Какви инвестиции фантазираш.

    Коментиран от #24

    21:14 21.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сатана Z

    1 5 Отговор
    Германските бакалници не са инвестиции в България а разпределение на пазара между играчите в ЕС

    21:17 21.10.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    3 5 Отговор
    Много глупав човек! Германците ако не печелеха нямаше да инвестират!
    А ако германците печелят - някой трябва да губи нещо... познайте кой!

    С подмазване Румене няма да стане! Когато България започне да инвестира в българското ще се случат нещата!

    21:18 21.10.2026

  • 6 Първолак

    7 4 Отговор
    Този чичко съм го виждал някъде. Бати Жоро от училищния отбор по баскетбол каза, че бил преоблечен руснак. Страх ме е от руснаците. Те убивали хора, защото искали да им вземат земята и парите. Този чичко ще ни вземе ли земята и парите?

    Коментиран от #16

    21:20 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кина

    3 2 Отговор
    Германските инвестиции оформят германската индустрия на българска територия ...! От това българина не печели и стотинка а само плаща данъци..! Радев няма избор олигархията е по силна от властта..!

    21:21 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Много Известен Съветски Актьор

    6 1 Отговор
    Муньо, подписвай договора за завода на Рейнметал. Шушумигар, русофилски наведен.

    21:26 21.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 родител

    2 9 Отговор
    Добре ,че е Радев премиер ,защото до сега можеше и да изпращаме желаещи войници в Украйна !!!

    Коментиран от #18, #25

    21:26 21.10.2026

  • 14 Абсурдистан

    0 2 Отговор
    Че те и германците търсят инвеститори.

    21:27 21.10.2026

  • 15 Анонимен

    1 0 Отговор
    Няма инвестиции защото освен законите които уж са добри после следват приложения допълнения препращане в други закони приложения указания и всичко става законодателен хаос.Дори и да има инвестиции после почват една камара чиновници да искат нещо според Еди кой си член от Еди кой си закон а инвеститора се оказва небрано лозе. .Във фирмата където работя например табелките изход трябвало не на 210 сантиметра височина а трябвало да са на 190 сантиметра Ако спре тока да се виждали ???? Ами на 20 човека какви табели какви 5 лева

    21:28 21.10.2026

  • 16 Не бой се баби

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Първолак":

    Този чвор не е руснак. Руснаците не допускат неориентирани измекчри жо себе си.
    Тоя става за хавлия в обща баня.
    Лека нощ, баби!

    21:30 21.10.2026

  • 17 Айде бе Румене

    3 1 Отговор
    Кога ще подобряваш отношенията с Русия ???!!!??? Чакаме!😕😕😕🤔🤔🤔

    21:34 21.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Абееее бегай

    1 3 Отговор
    От тия фашисти бе ! Ква германия тия са готови фалирали заедно с франсетата.Още малко натиск от АЗГ и Льопен и меркендеса и макарона са минало!

    21:41 21.10.2026

  • 21 Чакай !

    1 1 Отговор
    Чакай !

    Още Нищо !

    Не Сме Видяли !

    21:41 21.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Така де

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Тебе кво те интересува Германия? Нека е зле! Важното е, че Русия е много добре! Цъфти и скоро ще върже!

    21:43 21.10.2026

  • 25 Само че

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "родител":

    Радев стриктно изпълнява нарежданията на Урсула, Кая Калас и Рюте. Няма мърдане! Погледни реално. Истински натовец!

    21:46 21.10.2026

  • 26 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Случва се нещо уникално в Българския политически живот от 36 години. Изминаха 6 месеца ( половин година) от 19 април когато се проведоха парламентарните избори. През месец юни доверието в правителството на Румен Радев е 50% а 24% недоверие. Днес според същите социологически агенции доверието е 39% а недоверие- 47%. ПБ на Радев се срива с 12.4% за тези месеци. Наблюдаваме най бързия срив на управление от 36 год. В предсмъртна агония лицето Радев премина в следващия етап на кризисния си пиар. Координирана акция с председателя на ДПС за временно отлагане на зловещия му край с обещание за протекция към Пеевски. И това се случва 3 дни преди изборите ,където въпреки платените и поръчкови соц.проучвания се оказва че кандидата на сриващите се управляващи Йотова има огромна вероятност да не достигне и до балотаж.

    21:47 21.10.2026

  • 27 Ако И Тези !

    1 1 Отговор
    Са Като Шафьорите !

    На Влаковите Мотриси !

    Тогава Вче !

    Ще Сме Я Втасали !

    21:47 21.10.2026

  • 28 По точно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пеньо кръстоносеца":

    Скоро Мая Манолова ще разкара всички немски магазини от България. Така ги е емналала, че 10 години няма да стъпят в България никакви нвмски инвестиции.

    21:48 21.10.2026

  • 29 гошо

    1 0 Отговор
    Дааа,виждаме крадците от Лидъл и Кауфланд какви инвеститори са.

    21:50 21.10.2026

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