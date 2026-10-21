Румен Радев: Германските инвестиции са двигател за индустриалното развитие на България

Германските инвестиции са двигател за индустриалното развитие на България и внасят успешни бизнес модели в икономиката. Затова вратите на България са широко отворени за германския бизнес. Това заяви министър-председателят Румен Радев на срещата си с делегация на Източната комисия на германската икономика.
Премиерът открои постиженията на страната ни в роботиката, мехатрониката, електрониката и други високотехнологични производства, които създават възможности за осъществяването на съвместни успешни проекти.
Румен Радев подчерта преимуществата на страната ни като инвестиционна дестинация, сред които стабилността, гарантирана от настоящото правителство, както и стратегическото положение на България, която е кръстопът на множество енергийни, цифрови и транспортни коридори.
„България не може да бъде заобиколена, когато говорим за свързаността между Европа и Азия и между Европа и Близкия изток“, изтъкна Радев.
Премиерът акцентира също върху ролята на страната ни за енергийната сигурност на региона, както и върху добре балансирания енергиен микс на България, включително растящия капацитет за съхранение на енергия.
Силната екосистема в областта на информационните технологии е друго преимущество на България по думите на министър-председателя. „Разполагаме с квалифицирани и добре подготвени специалисти, които могат да работят в индустриите на бъдещето“, отбеляза Румен Радев, цитиран от правителствената информационна служба.
Той подчерта и активните действия на правителството за подобряване на инвестиционната среда чрез облекчаване на административните процедури и ускоряване на работата на институциите.
Министър-председателят изтъкна и новия подход по отношение на публично-частното партньорство, чрез което също може да бъде развивана инфраструктура, като едновременно се осигурява качество, прозрачност и ускорена реализация на проектите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пеньо кръстоносеца
Коментиран от #28
21:13 21.10.2026
2 Гробар
Коментиран от #24
21:14 21.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сатана Z
21:17 21.10.2026
5 ДрайвингПлежър
А ако германците печелят - някой трябва да губи нещо... познайте кой!
С подмазване Румене няма да стане! Когато България започне да инвестира в българското ще се случат нещата!
21:18 21.10.2026
6 Първолак
Коментиран от #16
21:20 21.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кина
21:21 21.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Много Известен Съветски Актьор
21:26 21.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 родител
Коментиран от #18, #25
21:26 21.10.2026
14 Абсурдистан
21:27 21.10.2026
15 Анонимен
21:28 21.10.2026
16 Не бой се баби
До коментар #6 от "Първолак":Този чвор не е руснак. Руснаците не допускат неориентирани измекчри жо себе си.
Тоя става за хавлия в обща баня.
Лека нощ, баби!
21:30 21.10.2026
17 Айде бе Румене
21:34 21.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Абееее бегай
21:41 21.10.2026
21 Чакай !
Още Нищо !
Не Сме Видяли !
21:41 21.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Така де
До коментар #2 от "Гробар":Тебе кво те интересува Германия? Нека е зле! Важното е, че Русия е много добре! Цъфти и скоро ще върже!
21:43 21.10.2026
25 Само че
До коментар #13 от "родител":Радев стриктно изпълнява нарежданията на Урсула, Кая Калас и Рюте. Няма мърдане! Погледни реално. Истински натовец!
21:46 21.10.2026
26 Сатана Z
21:47 21.10.2026
27 Ако И Тези !
На Влаковите Мотриси !
Тогава Вче !
Ще Сме Я Втасали !
21:47 21.10.2026
28 По точно
До коментар #1 от "Пеньо кръстоносеца":Скоро Мая Манолова ще разкара всички немски магазини от България. Така ги е емналала, че 10 години няма да стъпят в България никакви нвмски инвестиции.
21:48 21.10.2026
29 гошо
21:50 21.10.2026