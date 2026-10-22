Даниел Митов: Радев предлага зрелища, тъй като губи контрол

Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Даниел Митов отправя остри критики към премиера Румен Радев, обвинявайки го, че използва арестите на кметове за политически зрелища, за да прикрие несправянето си с реалните проблеми на страната. В изказването си пред Нова телевизия Митов заявява, че истинските приоритети на министър-председателя трябва да бъдат сигурността на България, подсигуряването на бреговете и транспорта в Черно море, от които зависят цените на храните.
Той допълва, че вместо да изпълни предизборните си обещания за овладяване на инфлацията, Радев предлага зрелища, тъй като губи контрол върху обществените процеси.
Депутатът оприличава сегашните действия на премиера на кръстоска между ранния Цветан Цветанов и ранния Кирил Петков, като отправя предупреждение, че никой, тръгнал по този път, не е приключил добре.
Митов също така критикува Радев за това, че коментира полицейски акции на заседания на Министерския съвет и предрешава резултатите от тях, което нарушава независимостта на съдебната власт.
За финал той прави разграничение с акцията в община Враца, при която от ГЕРБ не са реагирали, и подчертава, че в настоящия случай се търси единствено медиен ефект.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Митов,
10:14 22.10.2026
3 ХалаПенйо
Но гласчето му издава добрата му душа....
Ха!
10:14 22.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ГЕРБ е под 10%
10:15 22.10.2026
6 Анализатор
Доверието във Вашия лидер - Тиквоний е най-ниското, само Магнитски го изпреварва!
Недоверието във Вашия лидер е най-високо и отново само Магнитски го изпреварва!
Така че ще поверим целия контрол в ръцете на Радев, белким Тиквоний и Магнитски изгният в затворите!
10:15 22.10.2026
7 Кина
10:15 22.10.2026
8 Гост
Коментиран от #13
10:16 22.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 бих се
10:16 22.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Парпърляк
10:18 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Цвете
10:21 22.10.2026
16 ама
10:22 22.10.2026
17 1337
До коментар #1 от "14/88":радевистите са се сьбрали в коментарите и ти цькат минуси
10:23 22.10.2026
18 Хмм
Коментиран от #24
10:23 22.10.2026
19 къдравата съм
Коментиран от #22
10:24 22.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Анонимен
До коментар #19 от "къдравата съм":ТУК НЕ Е ДИКТАТУРА КОЛКОТО И ДА МУ СЕ ИСКА НА РАДЕВ БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЪРЖАВА НЕ Е БАЩИНИЯ НА РАДЕВ И ЙОТОВА
10:27 22.10.2026
23 КЪДРОКОСКА....
10:28 22.10.2026
24 Анонимен
До коментар #18 от "Хмм":Радев е оставка и разследване превърнаха с Йотова предидентсвото в бащиния разследване за тези двамата
10:28 22.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 социология
10:35 22.10.2026
27 Павел Пенев
10:44 22.10.2026
28 1488
и ще го отнесе
още тая зима
10:44 22.10.2026
29 1488
и ще го отнесе
още тая зима
10:44 22.10.2026