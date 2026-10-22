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Даниел Митов: Радев предлага зрелища, тъй като губи контрол

Даниел Митов: Радев предлага зрелища, тъй като губи контрол

22 Октомври, 2026 10:11 517 29

  • даниел митов-
  • румен радев

Депутатът оприличава сегашните действия на премиера на кръстоска между ранния Цветан Цветанов и ранния Кирил Петков, като отправя предупреждение, че никой, тръгнал по този път, не е приключил добре

Даниел Митов: Радев предлага зрелища, тъй като губи контрол - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Даниел Митов отправя остри критики към премиера Румен Радев, обвинявайки го, че използва арестите на кметове за политически зрелища, за да прикрие несправянето си с реалните проблеми на страната. В изказването си пред Нова телевизия Митов заявява, че истинските приоритети на министър-председателя трябва да бъдат сигурността на България, подсигуряването на бреговете и транспорта в Черно море, от които зависят цените на храните.

Той допълва, че вместо да изпълни предизборните си обещания за овладяване на инфлацията, Радев предлага зрелища, тъй като губи контрол върху обществените процеси.

Депутатът оприличава сегашните действия на премиера на кръстоска между ранния Цветан Цветанов и ранния Кирил Петков, като отправя предупреждение, че никой, тръгнал по този път, не е приключил добре.

Митов също така критикува Радев за това, че коментира полицейски акции на заседания на Министерския съвет и предрешава резултатите от тях, което нарушава независимостта на съдебната власт.

За финал той прави разграничение с акцията в община Враца, при която от ГЕРБ не са реагирали, и подчертава, че в настоящия случай се търси единствено медиен ефект.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Митов,

    20 2 Отговор
    Ту-тууу. 🤣

    10:14 22.10.2026

  • 3 ХалаПенйо

    20 2 Отговор
    Къдравара Сю гледа много лошо!
    Но гласчето му издава добрата му душа....
    Ха!

    10:14 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ГЕРБ е под 10%

    17 1 Отговор
    Нещо да кажеш по въпроса?

    10:15 22.10.2026

  • 6 Анализатор

    21 0 Отговор
    Митов, рейтенга ви е под 10%!
    Доверието във Вашия лидер - Тиквоний е най-ниското, само Магнитски го изпреварва!
    Недоверието във Вашия лидер е най-високо и отново само Магнитски го изпреварва!
    Така че ще поверим целия контрол в ръцете на Радев, белким Тиквоний и Магнитски изгният в затворите!

    10:15 22.10.2026

  • 7 Кина

    11 1 Отговор
    Протестите ще блокират европейските пътища на храна и някой ще трябва да обясни кой граби и защо в България има 1183 работещи концесии под пазарната им цена..!

    10:15 22.10.2026

  • 8 Гост

    16 0 Отговор
    А бе, днеска цялото ОПГ Герб ли е у фактите?? Мизерници

    Коментиран от #13

    10:16 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 бих се

    14 0 Отговор
    радвал на зрелищния арест на къдравата Сю!

    10:16 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Парпърляк

    10 0 Отговор
    По-скоро ОПГ-то Герб ДПС губи контрол

    10:18 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Цвете

    3 9 Отговор
    А НЕЩО ЗА " БОТАШ " ,КОГА? 6,5 МИЛИАРДА ЕВРО ПЛЮС 360 МИЛИОНА БЕЗ ДДС? ВСЕКИ ДЕН ОТЛИТАТ ПО ЕДИН МИЛИОН ЕВРО ЗА ТУРЦИЯ? КОГА ЩЕ РАЗМРАЗЯТ " ЗАМРЪЗНАЛИЯТ ,ВКОЧЕНЕН ДОГОВОР "? ДО ТУК СЕ ПОЛУЧАВА СУМАТА НА 9 МИЛИАРДА ???? КОЙ ЩЕ ОТГОВАРЯ ПРЕД ОБЩЕСТВОТО? 🫵🤦‍♂️🫡✈️👎

    10:21 22.10.2026

  • 16 ама

    10 0 Отговор
    Някой да каже на Къдравата Сю, че ГЕРБ изтекоха в канализацията!

    10:22 22.10.2026

  • 17 1337

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "14/88":

    радевистите са се сьбрали в коментарите и ти цькат минуси

    10:23 22.10.2026

  • 18 Хмм

    10 1 Отговор
    вие губите контрол, че паднахте под 10%, страх ви е да издигнете кандидат за президент, че точно Радев ви ги провали последните два мандата и даже спечели парламентарните избори, които се хвалехте че печелите но никога с резултата на Радев

    Коментиран от #24

    10:23 22.10.2026

  • 19 къдравата съм

    10 1 Отговор
    Радев, моля те, не ми взимай имунитетчето, че и аз имам много неща, за които да отговарям пред закона. Лошо ми е..

    Коментиран от #22

    10:24 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "къдравата съм":

    ТУК НЕ Е ДИКТАТУРА КОЛКОТО И ДА МУ СЕ ИСКА НА РАДЕВ БЪЛГАРИЯ Е ЕВРОПЕЙСКА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЪРЖАВА НЕ Е БАЩИНИЯ НА РАДЕВ И ЙОТОВА

    10:27 22.10.2026

  • 23 КЪДРОКОСКА....

    3 0 Отговор
    .....СМЕШ НА...............

    10:28 22.10.2026

  • 24 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хмм":

    Радев е оставка и разследване превърнаха с Йотова предидентсвото в бащиния разследване за тези двамата

    10:28 22.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 социология

    1 0 Отговор
    Не знам Митов , твоята партия има 9,6% от последната социология и даже няма кандидат за Президент , за да не се види , че реално има много по нисък процент подрепа

    10:35 22.10.2026

  • 27 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    И този кретен е за затвора,затова мечтае Радев да загуби контрол. Митов трябва да отговаря за цигарената афера в Пловдив, която беше покрита от МВР а той министър. Изобщо няма личност от ГЕРБ, който да не е мошеник,крадец или измамник.

    10:44 22.10.2026

  • 28 1488

    0 0 Отговор
    фатмака си търси боя
    и ще го отнесе
    още тая зима

    10:44 22.10.2026

  • 29 1488

    0 0 Отговор
    фатмака си търси боя
    и ще го отнесе
    още тая зима

    10:44 22.10.2026

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