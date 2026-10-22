Даниел Митов: Радев предлага зрелища, тъй като губи контрол

Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Даниел Митов отправя остри критики към премиера Румен Радев, обвинявайки го, че използва арестите на кметове за политически зрелища, за да прикрие несправянето си с реалните проблеми на страната. В изказването си пред Нова телевизия Митов заявява, че истинските приоритети на министър-председателя трябва да бъдат сигурността на България, подсигуряването на бреговете и транспорта в Черно море, от които зависят цените на храните.

Той допълва, че вместо да изпълни предизборните си обещания за овладяване на инфлацията, Радев предлага зрелища, тъй като губи контрол върху обществените процеси.

Депутатът оприличава сегашните действия на премиера на кръстоска между ранния Цветан Цветанов и ранния Кирил Петков, като отправя предупреждение, че никой, тръгнал по този път, не е приключил добре.

Митов също така критикува Радев за това, че коментира полицейски акции на заседания на Министерския съвет и предрешава резултатите от тях, което нарушава независимостта на съдебната власт.

За финал той прави разграничение с акцията в община Враца, при която от ГЕРБ не са реагирали, и подчертава, че в настоящия случай се търси единствено медиен ефект.