Костадин Костадинов призова за обединение и единство на България срещу омразата и разделението

Кандидатът за президент Костадин Костадинов анализира изминалите събития, които показват, че народът ни има нужда от президент, който да е обединител на нацията в истинския смисъл, а не само на думи. Той ползва коментар в социалните мрежи, който най-добре описва състоянието на нацията ни и отново в социалната мрежа коментира какво може да ни помогне.
“Един коментар, написан от Станислав Тихчев снощи, може би най-добре описва състоянието, в което се намира българската нация в момента:
"Бе аз съм спокоен. Набиха бабата, мафията е преборена, олигарсите са смазани. А нацията не е пропита с омраза и глупост. Отворила вратата, да я застрелят да не се мъчи, бабата терорист си го заслужи..... Повръща ми се......"
Омразата и разделението са ракът, който разяжда България. Те заслепяват и заглушават всяка нотка на нормалност и човещина във взаимоотношенията, пише Костадинов и даде примери:
1. ПП-ДБ, които напълно оправдаха убийството на невинен човек от кола на НСО, возеща Кирил Петков и Найо Тицин, сега са най-гласовити в критиките си срещу НСО.
2. Радевистите, които крещяха срещу охраните на Борисов и Пеевски, сега уверено твърдят точно обратното, незабелязвайки, че от "Мутри вън" ситуацията е вече "Мутри вътре".
3. ГЕРБ и ДПС, чието преяждане с власт доведе Радев в Министерския съвет, атакуват последния, наричайки го диктатор.
На фона на всичко това обществото се превърна в минно поле, осеяно с омраза и ненавист.
По време на цялата кампания обяснявах, че основната заплаха за бъдещето на България е омразата и разделението. Защото, уважаеми сънародници, това, което ние сами си направим, никой друг не може да ни стори. Неслучайно гражданските войни са в пъти по-жестоки и кървави от тези с конвенционалния външен враг. Ето защо в една такава ситуация е нужно да имаме държавен глава, който да е обединител, а не разединител. Президент, който да омиротворява, а не да разгаря конфликти.
За съжаление, г-жа Йотова не е такъв президент и никога няма да бъде, и снощи го видяхме за пореден път. Тя разделя нацията. Вчера я призовах да подаде оставка и да се оттегли от надпреварата. Тя естествено няма да го стори. Затова призовавам вас, всички здравомислещи българи, да направите различен избор с номер 11 в неделя. Срещу омразата и разделението и за обединението и единството на България!”
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Балотажа е
Коментиран от #31
11:35 23.10.2026
3 Късно е либе,
Коментиран от #37
11:36 23.10.2026
4 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #24
11:36 23.10.2026
5 смях в залата
Коментиран от #72
11:37 23.10.2026
6 Европеец
11:37 23.10.2026
7 газо
11:37 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
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11 Този коментар е премахнат от модератор.
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22 Границата на разделението
Само При равно отношение На Конституцията хИ Закона !
Към Всеки Български Гражданин !
Първи и Втори В Тая Държава Нама !
Така пише Поне В Конституцията.
На Република България !
Коментиран от #29
11:39 23.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Кобюце, да беше мислил, преди да
До коментар #4 от "🦉🦉🦉🦉":биеш хора пред кината.
Късно е, чадо.
11:40 23.10.2026
25 Я виж ти!
Може да см се припознал. Този на снимката се е изкъпал. С Фотошоп.
11:42 23.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Обичлив
11:42 23.10.2026
28 Некой
До коментар #20 от "1488":chapGPT нещо изпуши.
11:43 23.10.2026
29 Клишета
До коментар #22 от "Границата на разделението":радеви!
11:43 23.10.2026
30 Лицемерът и
11:43 23.10.2026
31 И хич не ти хрумва, че те лъже Коцето?
До коментар #2 от "Балотажа е":Затова те лъже безкрайно да се джаскаш в същия цимент.От едни и същи действия бе следва различен резултат.
Елементарна логика.
11:44 23.10.2026
32 Коце
11:45 23.10.2026
33 Хммм
11:45 23.10.2026
34 хаха
11:46 23.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Един
До коментар #3 от "Късно е либе,":Костя също разделя народа.
11:51 23.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
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47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Европеец
11:55 23.10.2026
49 Иван Пловдивски
11:58 23.10.2026
50 Я па ти
12:02 23.10.2026
51 То убао ма
12:03 23.10.2026
52 нннн
Лозунгът ,,Всички обичат Шиши" ли ще бъде?
И, откровено казано, кякои журналисти са прекалено напористи и нахални, да не кажа нагли.
Костадинов за някои неща е прав, за други - не съвсем. Предлагам да говорим за обединение и единство, след като видим крадците на милиарди при Бай Ставри. Всяко нещо - с времето си.
12:04 23.10.2026
53 Павел Пенев
12:04 23.10.2026
54 До Костя
12:04 23.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Бегай бе, копанар
12:08 23.10.2026
57 Фъзрожденец
12:08 23.10.2026
58 Това е смешно
12:11 23.10.2026
59 Доста комично изглеждат на снимката
12:13 23.10.2026
60 Така е
Коментиран от #74
12:14 23.10.2026
61 Браво
Всички ОЛИГАРСИ там за да има мир спокойствие е равенство в България.
12:14 23.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
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70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Нека да се обединим по добре срещу
12:23 23.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Няма пък да се обединим
12:26 23.10.2026
74 Плюнкин
До коментар #60 от "Така е":Точно тъй!
АНТОНАТОВЦИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ-ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!
12:30 23.10.2026
75 Мухахаха
12:39 23.10.2026
76 Коце
12:42 23.10.2026
77 След нацистките изстъпления на Възрода
12:43 23.10.2026