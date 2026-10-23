Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Костадин Костадинов призова за обединение и единство на България срещу омразата и разделението

Костадин Костадинов призова за обединение и единство на България срещу омразата и разделението

23 Октомври, 2026 11:30 749 77

  • костадин костадинов-
  • избори-
  • президент

Костадинов с равносметка за състоянието на българската нация към момента  и анализ на политическите събития

Костадин Костадинов призова за обединение и единство на България срещу омразата и разделението - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент Костадин Костадинов анализира изминалите събития, които показват, че народът ни има нужда от президент, който да е обединител на нацията в истинския смисъл, а не само на думи. Той ползва коментар в социалните мрежи, който най-добре описва състоянието на нацията ни и отново в социалната мрежа коментира какво може да ни помогне.

“Един коментар, написан от Станислав Тихчев снощи, може би най-добре описва състоянието, в което се намира българската нация в момента:

"Бе аз съм спокоен. Набиха бабата, мафията е преборена, олигарсите са смазани. А нацията не е пропита с омраза и глупост. Отворила вратата, да я застрелят да не се мъчи, бабата терорист си го заслужи..... Повръща ми се......"

Омразата и разделението са ракът, който разяжда България. Те заслепяват и заглушават всяка нотка на нормалност и човещина във взаимоотношенията, пише Костадинов и даде примери:

1. ПП-ДБ, които напълно оправдаха убийството на невинен човек от кола на НСО, возеща Кирил Петков и Найо Тицин, сега са най-гласовити в критиките си срещу НСО.

2. Радевистите, които крещяха срещу охраните на Борисов и Пеевски, сега уверено твърдят точно обратното, незабелязвайки, че от "Мутри вън" ситуацията е вече "Мутри вътре".

3. ГЕРБ и ДПС, чието преяждане с власт доведе Радев в Министерския съвет, атакуват последния, наричайки го диктатор.

На фона на всичко това обществото се превърна в минно поле, осеяно с омраза и ненавист.

По време на цялата кампания обяснявах, че основната заплаха за бъдещето на България е омразата и разделението. Защото, уважаеми сънародници, това, което ние сами си направим, никой друг не може да ни стори. Неслучайно гражданските войни са в пъти по-жестоки и кървави от тези с конвенционалния външен враг. Ето защо в една такава ситуация е нужно да имаме държавен глава, който да е обединител, а не разединител. Президент, който да омиротворява, а не да разгаря конфликти.

За съжаление, г-жа Йотова не е такъв президент и никога няма да бъде, и снощи го видяхме за пореден път. Тя разделя нацията. Вчера я призовах да подаде оставка и да се оттегли от надпреварата. Тя естествено няма да го стори. Затова призовавам вас, всички здравомислещи българи, да направите различен избор с номер 11 в неделя. Срещу омразата и разделението и за обединението и единството на България!”

Костадин Костадинов призова за обединение и единство на България срещу омразата и разделението


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Балотажа е

    22 13 Отговор
    Йотова-Костадинов. Социолозите лъжат.

    Коментиран от #31

    11:35 23.10.2026

  • 3 Късно е либе,

    14 9 Отговор
    Мунчо така раздели народа, че вече е много късно за единство.

    Коментиран от #37

    11:36 23.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    13 3 Отговор
    А дали същите ОХРАНИТЕЛИ не бяха ОХРАНИТЕЛИ на ОХРАНЕНОТО ТЯЛО🤔❗

    Коментиран от #24

    11:36 23.10.2026

  • 5 смях в залата

    8 11 Отговор
    Разкодиране означава: Любов към Русия и омраза към Украйна и Европейския съюз. Това е неговото излъчване в политиката.

    Коментиран от #72

    11:37 23.10.2026

  • 6 Европеец

    17 12 Отговор
    Костадинов е прав..... Убедено ще гласувам за него с номер 11..... Дано бг територията отново да има държава и държавност....

    11:37 23.10.2026

  • 7 газо

    9 7 Отговор
    Тоя популизма го няма за нищо!

    11:37 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Границата на разделението

    5 1 Отговор
    може да се Разтопи !

    Само При равно отношение На Конституцията хИ Закона !

    Към Всеки Български Гражданин !

    Първи и Втори В Тая Държава Нама !

    Така пише Поне В Конституцията.

    На Република България !

    Коментиран от #29

    11:39 23.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Кобюце, да беше мислил, преди да

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "🦉🦉🦉🦉":

    биеш хора пред кината.
    Късно е, чадо.

    11:40 23.10.2026

  • 25 Я виж ти!

    11 5 Отговор
    Това не беше ли ваксинираният антиваксър?
    Може да см се припознал. Този на снимката се е изкъпал. С Фотошоп.

    11:42 23.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Обичлив

    3 3 Отговор
    и миролюбив!

    11:42 23.10.2026

  • 28 Некой

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "1488":

    chapGPT нещо изпуши.

    11:43 23.10.2026

  • 29 Клишета

    3 3 Отговор

    До коментар #22 от "Границата на разделението":

    радеви!

    11:43 23.10.2026

  • 30 Лицемерът и

    8 4 Отговор
    ВРЪЩАЧЪТ на субсидии се изказа ха ха ха ! Колко ли останаха будалите които му се връзват ще разберем когато преброят гласовете след изборите ! Ще е срамно за България ако има над 10 %, това ще означава, че образованието е в критична ситуация !

    11:43 23.10.2026

  • 31 И хич не ти хрумва, че те лъже Коцето?

    5 5 Отговор

    До коментар #2 от "Балотажа е":

    Затова те лъже безкрайно да се джаскаш в същия цимент.От едни и същи действия бе следва различен резултат.
    Елементарна логика.

    11:44 23.10.2026

  • 32 Коце

    4 1 Отговор
    Обичам и Цони,и Пепи!Неразделни сме!

    11:45 23.10.2026

  • 33 Хммм

    7 3 Отговор
    Разединителят срещу разединението!

    11:45 23.10.2026

  • 34 хаха

    4 1 Отговор
    МАРИОНЕТКАТА НА ВАРМАФИЯТА И БОКОШИШИ НЕ Е УБЕДИТЕЛЕН.

    11:46 23.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Един

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Късно е либе,":

    Костя също разделя народа.

    11:51 23.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Европеец

    3 0 Отговор
    Откакто генерал Радев му каза, че е опозиция с изтекла необходимост Костадинов стана много мазен.

    11:55 23.10.2026

  • 49 Иван Пловдивски

    4 4 Отговор
    Точно Костадинов да говори за всенародна любов и обединение......Нонсенс!

    11:58 23.10.2026

  • 50 Я па ти

    5 2 Отговор
    Коги ще минеш детектора на лъжата

    12:02 23.10.2026

  • 51 То убао ма

    5 3 Отговор
    Коце ама никой не ти верва

    12:03 23.10.2026

  • 52 нннн

    2 2 Отговор
    А моето нощно шкафче ще се обедини ли с Боковото?
    Лозунгът ,,Всички обичат Шиши" ли ще бъде?
    И, откровено казано, кякои журналисти са прекалено напористи и нахални, да не кажа нагли.
    Костадинов за някои неща е прав, за други - не съвсем. Предлагам да говорим за обединение и единство, след като видим крадците на милиарди при Бай Ставри. Всяко нещо - с времето си.

    12:04 23.10.2026

  • 53 Павел Пенев

    1 5 Отговор
    Ясно е че Коцето работи за себе си а не за България. Жалко за честния и коректен човек и журналист Петър Волгин. Трябваше той да е в позицията на президент а Коцето вице президент. В този случай щях да гласувам за тях.

    12:04 23.10.2026

  • 54 До Костя

    5 1 Отговор
    Ти си продажник и никога няма да гласувам за теб

    12:04 23.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Бегай бе, копанар

    7 1 Отговор
    Отивай при Тиквата да му правиш като вятъра.

    12:08 23.10.2026

  • 57 Фъзрожденец

    5 0 Отговор
    Най аресвам Цомчо да се форсира като служебно балканче

    12:08 23.10.2026

  • 58 Това е смешно

    3 1 Отговор
    Костадинов срещу омразата е все едно Кузев срещу педофилията.

    12:11 23.10.2026

  • 59 Доста комично изглеждат на снимката

    2 0 Отговор
    Усмихнати, все едно са спечелили изборите и с тези аеродинамични прически.

    12:13 23.10.2026

  • 60 Така е

    3 1 Отговор
    обединение и единство на всички русофили и антонатовци е нужно на България

    Коментиран от #74

    12:14 23.10.2026

  • 61 Браво

    2 1 Отговор
    Господин КОПЕЙКИН като стане президент първата работа ще е да иска са се отвори лагера БЕЛЕНЕ.
    Всички ОЛИГАРСИ там за да има мир спокойствие е равенство в България.

    12:14 23.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Нека да се обединим по добре срещу

    0 1 Отговор
    Атлантиците, ционистите и милитаристите. Заслужават омразата ни

    12:23 23.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Няма пък да се обединим

    0 1 Отговор
    С атлантиците ! Ще ги мразим и разделение от тях ще има ! Да имаш да вземаш Костадинов

    12:26 23.10.2026

  • 74 Плюнкин

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "Така е":

    Точно тъй!
    АНТОНАТОВЦИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ-ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!

    12:30 23.10.2026

  • 75 Мухахаха

    2 0 Отговор
    Коцее 3.9999 и у канала

    12:39 23.10.2026

  • 76 Коце

    0 0 Отговор
    Освен петеоханци, други да не гласуват за мен.

    12:42 23.10.2026

  • 77 След нацистките изстъпления на Възрода

    1 0 Отговор
    Заглавието звучи като виц.

    12:43 23.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове