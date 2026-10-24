Запрянов: Русия цели да изолира Украйна по море

Атаките с дронове срещу плавателни съдове в Черно море са част от опит на Русия да ограничи превоза на стоки към Украйна и от Украйна. Това заяви бившият министър на отбраната Атанас Запрянов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.
Коментарът му идва след две вълни от атаки в българската изключителна икономическа зона, при които вече се наблюдава присъствието на потенциални вражески обекти със съюзнически самолет. Запрянов свърза отделните инциденти в обща линия на ескалация.
Разликата между икономическата и териториалната зона
Според бившия военен министър ситуацията би придобила още по-сериозно измерение, ако подобни действия се случват в териториалните води на България.
Запрянов коментира и позицията на Европейския парламент, който осъди ескалацията на руските действия в Черно море. Той припомни, че още в началото на войната Русия е обявявала зони, забранени за корабоплаване, под формата на военни учения.
По думите му тогава тези предупреждения са били съобразявани от корабоплаването, но днес обстановката е различна, защото вече се говори за атаки срещу цивилни плавателни съдове. Северната част на Черно море е „театър на военни действия“ от началото на руската инвазия в Украйна, каза още бившият министър.
Критика към първоначалната реакция
Запрянов определи първоначалната реакция на българските власти след първата атака в изключителната икономическа зона като създала впечатление за колебание. Според него последвалите инциденти са довели до по-активни действия и по-добра координация със съюзниците.
Той коментира и въпроса дали България е трябвало да задейства член 4 на НАТО. По думите му страната е имала такава възможност, без това автоматично да означава преминаване към колективна отбрана по член 5.„При всички случаи ние имаме възможност, ако не искаме член 4, да поискаме консултации и със Северноатлантическия съвет, и намеса на НАТО. Това, което реално след това се получи“, заяви Запрянов.
Според него Русия може да използва ескалацията в Черно море и като средство за демонстрация на сила преди очакваното начало на преговори.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #11
19:47 24.10.2026
2 ТИ СИ ГЕНИЙ
19:48 24.10.2026
3 Зеления
"Знам какво направи миналото лято" !!!
19:50 24.10.2026
4 Дзак
19:51 24.10.2026
5 Хасковски каунь
Ех Запрянов !
19:51 24.10.2026
6 Ъъъъъ
19:51 24.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ОЛЕЛЕЕЕ
19:52 24.10.2026
9 ?????
Запрянов откри топлата вода.
Ама аз да го попитам що мълча като военен министър когато Зеленски и сие я почнаха тая игра навремето в Черно море?
Или тва е друго? А ваше благородие?
19:55 24.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ИИ без интекект
До коментар #1 от "Факти":какъв е този ИИ бълвоч?
19:57 24.10.2026
12 Уникално
20:00 24.10.2026
13 Хасковски каунь
20:01 24.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Милен
20:03 24.10.2026
16 Учуден
20:04 24.10.2026
17 оракул
20:04 24.10.2026