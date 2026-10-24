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Запрянов: Русия цели да изолира Украйна по море
  Тема: Украйна

Запрянов: Русия цели да изолира Украйна по море

24 Октомври, 2026 19:44 485 17

  • атaнас запрянов-
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  • украйна-
  • русия-
  • нато

Бившият министър на отбраната определи атаките срещу цивилни плавателни съдове в Черно море като ескалация и заяви, че България е трябвало да реагира по-рано

Запрянов: Русия цели да изолира Украйна по море - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Атаките с дронове срещу плавателни съдове в Черно море са част от опит на Русия да ограничи превоза на стоки към Украйна и от Украйна. Това заяви бившият министър на отбраната Атанас Запрянов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Коментарът му идва след две вълни от атаки в българската изключителна икономическа зона, при които вече се наблюдава присъствието на потенциални вражески обекти със съюзнически самолет. Запрянов свърза отделните инциденти в обща линия на ескалация.

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„Цялата ескалация на събитията в Черно море – от първия удар срещу кораб в нашето икономическо пространство до последния – е ескалация от страна на Русия за спиране на корабоплаването, което превозва товари към Украйна или от Украйна. Това е изолация на Украйна по море“, заяви Запрянов.

Разликата между икономическата и териториалната зона

Според бившия военен министър ситуацията би придобила още по-сериозно измерение, ако подобни действия се случват в териториалните води на България.

„Ако тези неща се случват в териториалните ни води, това наистина ще бъде тест, защото въздушното и морското пространство, както и територията ни, са част от НАТО и би следвало да гарантираме сигурността там“, посочи той.

Запрянов коментира и позицията на Европейския парламент, който осъди ескалацията на руските действия в Черно море. Той припомни, че още в началото на войната Русия е обявявала зони, забранени за корабоплаване, под формата на военни учения.

По думите му тогава тези предупреждения са били съобразявани от корабоплаването, но днес обстановката е различна, защото вече се говори за атаки срещу цивилни плавателни съдове. Северната част на Черно море е „театър на военни действия“ от началото на руската инвазия в Украйна, каза още бившият министър.

Критика към първоначалната реакция

Запрянов определи първоначалната реакция на българските власти след първата атака в изключителната икономическа зона като създала впечатление за колебание. Според него последвалите инциденти са довели до по-активни действия и по-добра координация със съюзниците.

Той коментира и въпроса дали България е трябвало да задейства член 4 на НАТО. По думите му страната е имала такава възможност, без това автоматично да означава преминаване към колективна отбрана по член 5.

„При всички случаи ние имаме възможност, ако не искаме член 4, да поискаме консултации и със Северноатлантическия съвет, и намеса на НАТО. Това, което реално след това се получи“, заяви Запрянов.

Според него Русия може да използва ескалацията в Черно море и като средство за демонстрация на сила преди очакваното начало на преговори.

Източници: nova.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    16 1 Отговор
    Късно е. Но, по-добре късно, отколкото никога. Лошото е, че белите западна и са загубили всякакъв инстинкт за само съхранение. Младите са облъчвани да проявяват самоубийствена толерантност към нахлуващите в ЕС палачи. Жалкото е, че при избори дори и Льопен да има най-висок резултат, пак няма да мине 50 процента. Всички останали ще се съюзят под предлог :" да не допуснем крайните на власт" и ще се коалират помежду си само ни само да са на власт и ай честита доминация на малцинствата. А бе жива демокрация. От какъв зор Макаронът ще нарушава човешките права на френските граждани на справедлив протест срещу грубото нарушаване на социалните им права ? Оставка! Хората с право негодуват .Колко пари наляхте в издънената кофа наречена украйна. То не бяха коалиции на желаещи ,на нежелаещи ,ама задължени да плащат. Собствените ви народи ще ви гонят. Хората се събуждат. Не мога да повярвам и да разбера стратегията на макарон...! Цяла Европа вижда че на 5- ти другия месец положението ще е катастрофално..! Най мощите синдикати се обединяват заедно със жълтите жилетки за бунт срещу властта а властта казва нямала да позволи... Това на практика означава само едно ФАЛИТ НА БАНКИ..! Протеста се пада в четвъртък и никой няма да може да го спре. Цяла Европа пламна ! Белгия ,Франция ,Германия ,Испания , че сега и Италия. За Западен Пакистан няма да говорим, а Путин ще сваляте , а правителствата на Запад са с под 10% рейтинг. Във Франция е имало и по големи протести. През 2023г

    Коментиран от #11

    19:47 24.10.2026

  • 2 ТИ СИ ГЕНИЙ

    11 1 Отговор
    Невероятен !!!

    19:48 24.10.2026

  • 3 Зеления

    13 0 Отговор
    До Запрянов:

    "Знам какво направи миналото лято" !!!

    19:50 24.10.2026

  • 4 Дзак

    10 0 Отговор
    Съмнителният предмет морска мина ли се оказа?

    19:51 24.10.2026

  • 5 Хасковски каунь

    16 0 Отговор
    Нормално. Задържат кораби на Русия в световния океан, а тя да няма да гледа.
    Ех Запрянов !

    19:51 24.10.2026

  • 6 Ъъъъъ

    6 0 Отговор
    Е а по суша

    19:51 24.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ОЛЕЛЕЕЕ

    11 0 Отговор
    Този е страшен интелект.

    19:52 24.10.2026

  • 9 ?????

    12 0 Отговор
    Уф.
    Запрянов откри топлата вода.
    Ама аз да го попитам що мълча като военен министър когато Зеленски и сие я почнаха тая игра навремето в Черно море?
    Или тва е друго? А ваше благородие?

    19:55 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ИИ без интекект

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    какъв е този ИИ бълвоч?

    19:57 24.10.2026

  • 12 Уникално

    0 6 Отговор
    Когато привърнеш България в подлога на кръволога Путин,эще сиэ сърбаме попарата

    20:00 24.10.2026

  • 13 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Над Хасково бучат самолети и сигурно се готви нещо

    20:01 24.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Милен

    0 0 Отговор
    Абе тоя не беше ли някакъв военен министър, някой да му обясни, че при ,,пълномащабно военни действия едно от първите неща е да прекъснеш маршрутите по които се превозват суровини на противника. Добре, че руснаците също не го знаят и чак сега почват да го правят. Ама нищо чудно, че и другарят Запрянов не го знае, все пак е ,,съветски" възпитаник.

    20:03 24.10.2026

  • 16 Учуден

    0 0 Отговор
    Тоя как пък се е сетил?

    20:04 24.10.2026

  • 17 оракул

    0 0 Отговор
    Дядка,това го знае всеки редник.Голямо прозрение.Всички сте обсебени от пустата му власт.Що не си гледате внуци и внучки,ходете по круизи,гледайте си старините бе.Каква е тази мания за величие и власт бе,какво е туй нещо.Наполеонов синдром примесен с нарцицизъм.

    20:04 24.10.2026

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