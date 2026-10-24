Запрянов: Русия цели да изолира Украйна по море

Атаките с дронове срещу плавателни съдове в Черно море са част от опит на Русия да ограничи превоза на стоки към Украйна и от Украйна. Това заяви бившият министър на отбраната Атанас Запрянов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Коментарът му идва след две вълни от атаки в българската изключителна икономическа зона, при които вече се наблюдава присъствието на потенциални вражески обекти със съюзнически самолет. Запрянов свърза отделните инциденти в обща линия на ескалация.

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Разликата между икономическата и териториалната зона

„Цялата ескалация на събитията в Черно море – от първия удар срещу кораб в нашето икономическо пространство до последния – е ескалация от страна на Русия за спиране на корабоплаването, което превозва товари към Украйна или от Украйна. Това е изолация на Украйна по море“, заяви Запрянов.

Според бившия военен министър ситуацията би придобила още по-сериозно измерение, ако подобни действия се случват в териториалните води на България.

„Ако тези неща се случват в териториалните ни води, това наистина ще бъде тест, защото въздушното и морското пространство, както и територията ни, са част от НАТО и би следвало да гарантираме сигурността там“, посочи той.

Запрянов коментира и позицията на Европейския парламент, който осъди ескалацията на руските действия в Черно море. Той припомни, че още в началото на войната Русия е обявявала зони, забранени за корабоплаване, под формата на военни учения.

По думите му тогава тези предупреждения са били съобразявани от корабоплаването, но днес обстановката е различна, защото вече се говори за атаки срещу цивилни плавателни съдове. Северната част на Черно море е „театър на военни действия“ от началото на руската инвазия в Украйна, каза още бившият министър.

Критика към първоначалната реакция

Запрянов определи първоначалната реакция на българските власти след първата атака в изключителната икономическа зона като създала впечатление за колебание. Според него последвалите инциденти са довели до по-активни действия и по-добра координация със съюзниците.

Той коментира и въпроса дали България е трябвало да задейства член 4 на НАТО. По думите му страната е имала такава възможност, без това автоматично да означава преминаване към колективна отбрана по член 5.

„При всички случаи ние имаме възможност, ако не искаме член 4, да поискаме консултации и със Северноатлантическия съвет, и намеса на НАТО. Това, което реално след това се получи“, заяви Запрянов.

Според него Русия може да използва ескалацията в Черно море и като средство за демонстрация на сила преди очакваното начало на преговори.

Източници: nova.bg